Госдума приняла закон о продлении «гаражной амнистии»

Госдума приняла закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон «Единой России» о продлении «гаражной амнистии» на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Об этом говорится в официальном Telegram-канале фракции.

Данная инициатива позволит большему числу россиян оформить права на капитальные гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке.

По словам главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова,

механизм позволяет гражданам России узаконить свои постройки без бюрократических проволочек и лишних затрат. Он указал, что в период действия «гаражной амнистии» по всей стране было зарегистрировано более 800 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Ожидается, что россияне оформят еще как минимум 500 тысяч таких объектов.

«Гаражная амнистия» действует с 1 сентября 2021 года. Под действие закона подпадают капитальные гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, если они не признаны самовольными постройками. Временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных комплексах, а также самовольные постройки к ней не относятся.

Срок действия действующей редакции закона истекал 1 сентября 2026 года. Инициаторами документа выступили секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.