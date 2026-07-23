23 июля «профессиональный» праздник отмечают российские дачники. А в мире напоминают, как важно охранять китов и дельфинов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 23 июля, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.

Праздники в России

День дачника

23 июля в России отмечается неофициальный, но важный для доброй половины страны праздник — День дачника. Интересно, что дата выбрана неслучайно — это самый разгар дачного сезона: когда уже все посажено, пошел первый урожай, а до подготовки хозяйства к зиме еще долго. В этот день можно немного поработать в огороде, а потом устроить празднование с родными и соседями, обмениваясь дачными секретами и лайфхаками.

Праздники в мире

Всемирный день китов и дельфинов

23 июля во всем мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов — он призван напомнить людям о том, как важно заботиться об этих водных млекопитающих, не допуская насилия над ними. Праздник учредили в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел. Он активен и по сей день: по всей планете запрещено отлавливать китов и торговать их мясом.

Всемирный день синдрома Шегрена

23 июля — Всемирный день синдрома Шегрена. Его учредили, чтобы напоминать людям о существовании такого неизлечимого заболевания и о людях, которые им страдают.

Чаще всего синдромом Шегрена болеют женщины 35-50 лет, но встречаются и случаи заболевания мужчин. Патология поражает железы внешней секреции — например, слезные, слюнные или потовые. При этом заболевании пациенты ощущают сухость во рту и жжение в глазах, также у них почти полностью отсутствует потоотделение. Лечить синдром можно, но избавиться от него до конца на данный момент возможностей нет.

Фото: Emily frost / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 23 июля

День кондитерской посыпки;

Международный день бла-бла-бла;

День заливной тоски.

Какой церковный праздник 23 июля

Пoлoжeниe чecтнoй pизы Гocпoдa нaшeгo Ииcуca Χpиcтa в Мocквe

23 июля (по новому стилю) 1625 года в Москву прибыла риза Господня — часть хитона Иисуса Христа. Это был дар российскому царю Михаилу Феодоровичу от персидского шаха Аббаса I, который тот преподнес, чтобы наладить политические связи.

Какие еще церковные праздники отмечают 23 июля

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Киeвo-Пeчepcкoгo;

Пpaздник Кoнeвcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи;

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Cилуaнa, cxимникa Пeчepcкoгo.

Приметы на 23 июля

Фото: wirestock / freepik

Если береза начала желтеть сверху, осень будет ранняя.

Если коровы и телята ложатся не под навес, а на солнце, день будет погожий.

Если 23 июля как следует не вымыться, придет лихорадка.

Кто родился 23 июля

Юрий Катин-Ярцев, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, родился 23 июля. Зритель запомнил его, скорее, маленькими, но очень яркими ролями — например, астроном в «Семнадцати мгновениях весны», Джузеппе в «Приключениях Буратино» и слуга Томас в экранизации «Тот самый Мюнхгаузен». Всего в арсенале артиста более 50 ролей в кино и телеспектаклях.

37 лет исполняется британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу. Его самая известная роль — «мальчик, который выжил», волшебник Гарри Поттер. Ей он посвятил более 10 лет. После окончания работы над экранизацией магической истории Рэдклифф приложил максимум усилий, чтобы не стать актером одной роли, и начал участвовать в неожиданных и глубоких работах. Например, он сыграл доктора Владимира Бомгарда в экранизации произведения Михаила Булгакова «Записки юного врача».

Дэниэл Рэдклифф Фото: Tom Nicholson / Reuters

Кроме того, Дэниел Рэдклифф является послом благотворительной организации Lumos, которая помогает сиротам Азии и Африки.

Кто еще родился 23 июля