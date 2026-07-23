23 июля «профессиональный» праздник отмечают российские дачники. А в мире напоминают, как важно охранять китов и дельфинов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 23 июля, кто из знаменитостей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.
Праздники в России
День дачника
23 июля в России отмечается неофициальный, но важный для доброй половины страны праздник — День дачника. Интересно, что дата выбрана неслучайно — это самый разгар дачного сезона: когда уже все посажено, пошел первый урожай, а до подготовки хозяйства к зиме еще долго. В этот день можно немного поработать в огороде, а потом устроить празднование с родными и соседями, обмениваясь дачными секретами и лайфхаками.
Праздники в мире
Всемирный день китов и дельфинов
23 июля во всем мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов — он призван напомнить людям о том, как важно заботиться об этих водных млекопитающих, не допуская насилия над ними. Праздник учредили в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел. Он активен и по сей день: по всей планете запрещено отлавливать китов и торговать их мясом.
Всемирный день синдрома Шегрена
23 июля — Всемирный день синдрома Шегрена. Его учредили, чтобы напоминать людям о существовании такого неизлечимого заболевания и о людях, которые им страдают.
Чаще всего синдромом Шегрена болеют женщины 35-50 лет, но встречаются и случаи заболевания мужчин. Патология поражает железы внешней секреции — например, слезные, слюнные или потовые. При этом заболевании пациенты ощущают сухость во рту и жжение в глазах, также у них почти полностью отсутствует потоотделение. Лечить синдром можно, но избавиться от него до конца на данный момент возможностей нет.
Какие еще праздники отмечают в мире 23 июля
- День кондитерской посыпки;
- Международный день бла-бла-бла;
- День заливной тоски.
Какой церковный праздник 23 июля
Пoлoжeниe чecтнoй pизы Гocпoдa нaшeгo Ииcуca Χpиcтa в Мocквe
23 июля (по новому стилю) 1625 года в Москву прибыла риза Господня — часть хитона Иисуса Христа. Это был дар российскому царю Михаилу Феодоровичу от персидского шаха Аббаса I, который тот преподнес, чтобы наладить политические связи.
Какие еще церковные праздники отмечают 23 июля
- Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Aнтoния Киeвo-Пeчepcкoгo;
- Пpaздник Кoнeвcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи;
- Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Cилуaнa, cxимникa Пeчepcкoгo.
Приметы на 23 июля
- Если береза начала желтеть сверху, осень будет ранняя.
- Если коровы и телята ложатся не под навес, а на солнце, день будет погожий.
- Если 23 июля как следует не вымыться, придет лихорадка.
Кто родился 23 июля
Юрий Катин-Ярцев (1921-1994)
Юрий Катин-Ярцев, народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР, родился 23 июля. Зритель запомнил его, скорее, маленькими, но очень яркими ролями — например, астроном в «Семнадцати мгновениях весны», Джузеппе в «Приключениях Буратино» и слуга Томас в экранизации «Тот самый Мюнхгаузен». Всего в арсенале артиста более 50 ролей в кино и телеспектаклях.
Дэниел Рэдклифф (37 лет)
37 лет исполняется британскому актеру Дэниелу Рэдклиффу. Его самая известная роль — «мальчик, который выжил», волшебник Гарри Поттер. Ей он посвятил более 10 лет. После окончания работы над экранизацией магической истории Рэдклифф приложил максимум усилий, чтобы не стать актером одной роли, и начал участвовать в неожиданных и глубоких работах. Например, он сыграл доктора Владимира Бомгарда в экранизации произведения Михаила Булгакова «Записки юного врача».
Кроме того, Дэниел Рэдклифф является послом благотворительной организации Lumos, которая помогает сиротам Азии и Африки.
Кто еще родился 23 июля
- Вуди Харрельсон (65 лет) — американский актер;
- Ольга Зуева (39 лет) — российская актриса;
- Мария Луговая (39 лет) — российская актриса;
- Константин Богомолов (51 год) — российский режиссер.