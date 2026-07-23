Сообщение о введении талонов на топливо в России оказалось фейком

Сообщение о введении талонов на топливо в России оказалось недостоверным

Распространившееся в сети сообщение о введении талонов на топливо в России из-за сложной ситуации оказалось фейком. Официальных заявлений на этот счет не поступало, кроме того, власти отмечают улучшение обстановки в регионах благодаря принятым правительством мерам.

В удаленном на данный момент посте ВК, вероятно, в украденном аккаунте «Елена Базалий» утверждалось, что из-за ограниченного объема дизеля на АЗС «Роснефтью» была введена выдача топливных талонов на 50 литров. Оплата осуществляется по цене АЗС.

В соцсетях и на сайте «Роснефти» подобных объявлений нет. Каких-либо официальных заявлений на эту тему также не звучало. На то, что сообщение является фейком, указывает и сама формулировка о том, что «Роснефть» якобы предоставляет талоны на некоем специальном сайте. К посту также прикреплена гиперссылка с небезопасным протоколом HTTP. При переходе появляется сайт, мимикрирующий под «Роснефть», однако у компании другая эмблема. Юзеру предлагается ввести номер телефона для получения СМС с талоном. Сайт зарегистрирован 22 июля на домене компании Global Domain Group LLC (США), что сомнительно для российской государственной компании «Роснефть».

На фоне ситуации с топливом в российских регионах в сети регулярно появляются фейки, направленные на то, чтобы внести панику среди граждан. Вместе с тем власти заверяют, что ситуация временная. Президент Владимир Путин отмечал, что трудности на российском топливном рынке не могут повлиять на общую экономическую динамику. «Состояние отечественной экономики, <...> ее ключевых отраслей — устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе», — подчеркнул он.

Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, заявлял также вице-премьер Александр Новак. Во многих регионах снимаются ограничения, что видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей, заметил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже указывал на улучшение ситуации с топливом во многих регионах.

Сообщение о том, что Роснефть ввела талоны на бензин, не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».