Цвет, динамика, внимание к пальцам. Как визуальный дизайн интернет-магазина влияет на продажиОтвечают эксперты
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Что покупатель видит первым. Психология внимания и визуальная иерархия
В 2026 году дизайнеры редко ориентируются только на F- или Z-паттерны. Намного важнее грамотно выстроенная визуальная иерархия — последовательность, в которой пользователь замечает элементы страницы. В первую очередь внимание должен привлекать главный офер: что это за продукт и какую пользу он приносит. F-паттерн по-прежнему актуален для статей, новостей и других текстовых страниц, а Z-паттерн — для простых лендингов с небольшим количеством элементов. Главная задача дизайнера — сделать так, чтобы пользователь сначала увидел ценность продукта, затем получил подтверждение его надежности и только после этого перешел к покупке.
Несколько лет назад дизайнеры ориентировались на так называемые паттерны чтения: F-паттерн для текстовых страниц, Z-паттерн для лендингов.
Это устоявшиеся модели (траектории) движения глаз пользователя при просмотре веб-страниц. Эти паттерны помогают дизайнерам понять, как именно люди считывают информацию на экранах.
При чтении по F-паттерну люди почти полностью игнорируют правую часть страницы, особенно в ее нижней половине. При чтении по Z-паттерну взгляд начинает движение из левого верхнего угла и идет направо, затем взгляд перемещается по диагонали сверху вниз в левый нижний угол, в финале взгляд движется горизонтально направо.
Сегодня эти модели не отменили, но логика поменялась: сначала покупатель должен увидеть главный офер — что это за продукт и какую пользу он приносит. Затем — подтверждение надежности (отзывы, рейтинг, гарантии). И только после этого — кнопку покупки. Если эта цепочка нарушена, пользователь теряется.
Еще один рабочий прием — направлять взгляд пользователя с помощью фотографий. Если в карточке товара есть модель, лучше, чтобы она смотрела не в камеру, а на сам товар или кнопку покупки. Люди интуитивно переводят взгляд вслед за персонажем. По такому же принципу работают стрелки и линии — они помогают быстрее заметить нужный элемент.
Почему пустое пространство продает лучше баннеров
Визуальный шум — это когда на экране одновременно борются за внимание баннеры, всплывашки, яркие кнопки, значки скидок и анимации. Каждый такой элемент забирает часть когнитивного ресурса пользователя. Мозгу приходится фильтровать лишнее, чтобы найти нужное, — и на каком-то этапе он просто устает.
Психологи называют это усталостью от выбора. Классический пример — эксперимент психолога Шины Айенгар с джемом: на стенде с 24 сортами покупали только 4% посетителей, а на стенде с 6 сортами — 30%. Разница на порядок, и объяснение простое: слишком много вариантов парализует.
В онлайн-торговле работает тот же принцип, сформулированный как закон Хика: время на принятие решения растет с количеством вариантов. Больше кнопок, фильтров, категорий — дольше выбор и выше шанс, что человек закроет вкладку.
Обратный визуальному шуму эффект дает свободное пространство. Оно разделяет контент на смысловые блоки, направляет взгляд и снижает ощущение перегруза. Пустое место — не потерянное: оно выделяет важное и ускоряет восприятие.
Что убирать из карточки товара в первую очередь:
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второстепенные баннеры и промо-плашки, не относящиеся к товару;
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дублирующие кнопки («В корзину» рядом с «Купить в 1 клик» и «Оформить заказ» — избыточно);
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всплывающие окна на первом экране;
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анимации, которые не подсказывают действие, а просто «оживляют» интерфейс.
Кнопки и цвет: что повышает конверсию
Долгое время в дизайне действовало простое правило: кнопка должна максимально контрастировать с фоном. Сегодня оно работает не всегда. Резкий цвет, выпадающий из стилистики сайта, читается как реклама и вызывает недоверие.
По словам экспертов «Сбер2B онлайн-продажи», решающее значение имеет не сам цвет, а как элемент смотрится вместе с другими деталями.
Раньше считалось, что кнопки с призывом к действию обязательно должны резко контрастировать с остальным интерфейсом. Сейчас этот подход работает не всегда. Гораздо важнее, чтобы кнопка была заметной и соответствовала общей стилистике сайта. Например, Amazon использует для основных кнопок фирменный золотисто-жёлтый цвет. Он не выглядит чужеродным, но все равно сразу привлекает внимание.
С плашками скидок принцип аналогичный. Красные и оранжевые бейджи все еще работают, но только если скидка настоящая. Пометка –5% в кричащем красном воспринимается как обман: реальная выгода мизерная, а давление на глаза максимальное. Для символических скидок современные магазины используют спокойные оттенки, а красный оставляют для действительно крупных распродаж.
Что проверить на своем сайте:
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хорошо ли кнопка выделяется на фоне остальных элементов страницы;
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читается ли текст на кнопке — контраст между шрифтом и фоном кнопки;
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не выглядит ли кнопка как рекламный баннер, который пользователи привыкли игнорировать.
Видео в карточке товара: от чего зависит конверсия
Покупатели на маркетплейсах и в приложениях хотят увидеть продукт в действии, а не только на статичных фотографиях. Страницы с видео конвертируют лучше, чем страницы только с фотографиями. Но широкий разброс в росте конверсии (от 25% до 80%) зависит от категории товара:
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Сложные, дорогие или новые продукты (электроника, бытовая техника, мебель, дизайнерская одежда) получают максимальный прирост конверсии — вплоть до 80%. Покупателю важно увидеть габариты, текстуру материалов, эргономику и реальную работу устройства.
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Простые товары (книги, канцелярские принадлежности, базовые аксессуары) показывают более скромный прирост конверсии — на уровне 10–30%. Для их оценки покупателю обычно достаточно качественных фото и текстового описания.
Есть и обратная сторона: плохо снятый ролик на дорогом товаре работает хуже, чем его отсутствие.
Что должно быть в видео карточки товара:
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продукт в реальном использовании, а не рекламная заставка с логотипом;
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обзор со всех сторон, если это физический товар;
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длительность до 30–90 секунд — этого хватает, чтобы показать главное;
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субтитры: значительная часть трафика смотрит без звука;
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вес файла, при котором страница грузится меньше 2 секунд (каждая дополнительная секунда загрузки снижает конверсию на 7%).
Интерактивные форматы (короткие видео с возможностью покупки в один клик) снижают показатель отказов и повышают показатель удержания клиентов на сайте в среднем в 2,5–3 раза по сравнению со статичными страницами.
Специфика мобильного UX в e-commerce
Поскольку более 70–80% трафика в сфере e-commerce сегодня приходится на мобильные устройства, все правила визуального дизайна должны адаптироваться под экраны смартфонов.
Ключевые принципы мобильной адаптации:
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Зона досягаемости большого пальца. Кнопка «В корзину» и выбор параметров товара — в нижней или средней части экрана, куда удобно дотянуться большим пальцем.
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Оптимизация анимации. Тяжелые анимационные эффекты замедляют загрузку страниц на мобильных устройствах, особенно при нестабильном интернет-соединении. На смартфонах применяют только самые легкие, аппаратные микроанимации.
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Вертикальный формат медиафайлов. Фото и видео — в вертикальном формате (4:5 или 9:16), чтобы занимать весь экран без поворота телефона.
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Упрощение форм. Полей в формах — минимум. Кнопки — крупные, с отступом 8–10 пикселей между ними, чтобы пользователь не промахивался.
Отличия путей покупателя в B2B и B2C
Путь пользователя в оптовых и розничных продажах строится на разных психологических моделях. Из-за этого требования к интерфейсу сайтов существенно различаются.
Пути покупателя в B2B и B2C
|Параметр сравнения
|Эмоциональный путь (B2C)
|Рациональный путь (B2B)
|Характер решения
|Быстрый, эмоциональный, часто импульсивный.
|Запланированный, прагматичный, часто решение принимают несколько человек.
|Фокус интерфейса
|Яркий вовлекающий дизайн, крупные изображения, акцент на скидки и новые тренды.
|Подробные характеристики, сравнительные таблицы, калькуляторы цен от объема.
|Ключевые элементы
|Быстрая покупка в один клик, эмоциональные отзывы, персонализированные рекомендации.
|Скачивание спецификаций и сертификатов, проверка совместимости, юридические документы.
|Длина цикла продаж
|Короткий (минуты или часы).
|Длинный (дни или недели), требующий регулярного возврата к сохраненным сметам.
Данные по B2B-продуктам важно учитывать, так как глобальный рынок B2B e-commerce стабильно растет в среднем на 14,5% за последние 4 года. А более 90% B2B-компаний полностью перешли на цифровые модели продаж с использованием личных кабинетов, где интерфейс спроектирован под повторные оптовые закупки, выгрузку документов, а не под эмоциональное вовлечение.
Часто один сайт обслуживает и корпоративных, и розничных покупателей. В таком случае интерфейс адаптируется под роль после авторизации.
Границы доверия: манипуляции в дизайне и правовые последствия
Дизайн должен помогать человеку разобраться в свойствах товара, а не вынуждать его совершить импульсивное действие. Если интерфейс честно выделяет нужную информацию и помогает сравнить цены — это качественный пользовательский опыт. Если же дизайн вводит в заблуждение — речь идет о манипуляциях.
К типичным манипуляциям относятся фальшивые таймеры обратного отсчета, искусственно созданный дефицит (сообщения «этот товар сейчас смотрят еще 15 человек») или незаметное добавление платных услуг в корзину.
В долгосрочной перспективе такие уловки снижают показатель LTV (совокупную прибыль с одного клиента за все время работы с ним). Современные покупатели легко распознают манипулятивные схемы, испытывают раздражение и уходят к более прозрачным конкурентам.
Кроме потери лояльности, манипуляции в дизайне несут серьезные юридические риски.
ФАС РФ и Роспотребнадзор активно пресекают недобросовестные практики в цифровой среде.
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Закон «О защите прав потребителей» (статьи 10 и 12) обязывает продавца предоставлять своевременную и достоверную информацию о товаре и его итоговой стоимости. Скрытые комиссии или навязанные в интерфейсе галочки признаются нарушением.
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Закон «О рекламе» и КоАП РФ (статья 14.3) предусматривают штрафы для юридических лиц за распространение недостоверной рекламы или введение в заблуждение. Фальшивые скидочные счетчики и фейковая информация об остатках является недобросовестной конкуренцией.
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Закон № 152-ФЗ «О персональных данных» жестко регулирует формы согласий. Предустановленные галочки (например, согласие на рекламную рассылку по умолчанию) — нарушение правил обработки персональных данных (грозит штрафами от 60 000 до 100 000 рублей). Регуляторы уже проверяют интерфейсы магазинов автоматически — не нужно ждать жалобы, чтобы попасть под проверку.
Главный принцип остается неизменным: хороший дизайн помогает человеку принять решение, а не вынуждает покупать. Чем понятнее и честнее выглядит интерфейс, тем выше доверие — и тем больше вероятность, что покупатель вернется снова.