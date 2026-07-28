Сегодня эти модели не отменили, но логика поменялась: сначала покупатель должен увидеть главный офер — что это за продукт и какую пользу он приносит. Затем — подтверждение надежности (отзывы, рейтинг, гарантии). И только после этого — кнопку покупки. Если эта цепочка нарушена, пользователь теряется.

Еще один рабочий прием — направлять взгляд пользователя с помощью фотографий. Если в карточке товара есть модель, лучше, чтобы она смотрела не в камеру, а на сам товар или кнопку покупки. Люди интуитивно переводят взгляд вслед за персонажем. По такому же принципу работают стрелки и линии — они помогают быстрее заметить нужный элемент.

Почему пустое пространство продает лучше баннеров

Визуальный шум — это когда на экране одновременно борются за внимание баннеры, всплывашки, яркие кнопки, значки скидок и анимации. Каждый такой элемент забирает часть когнитивного ресурса пользователя. Мозгу приходится фильтровать лишнее, чтобы найти нужное, — и на каком-то этапе он просто устает.

Психологи называют это усталостью от выбора. Классический пример — эксперимент психолога Шины Айенгар с джемом: на стенде с 24 сортами покупали только 4% посетителей, а на стенде с 6 сортами — 30%. Разница на порядок, и объяснение простое: слишком много вариантов парализует.