Новая форма единой упрощенной декларации

С 1 августа 2026 года действует новая форма единой (упрощенной) налоговой декларации. ФНС рекомендовала переходить на нее еще с 1 апреля, но с августа старый бланк применять уже нельзя.

Кого касается

Компаний и ИП, которые не ведут деятельность (нет движения денег на счетах и нет объектов налогообложения). Декларация заменяет нулевые декларации сразу по нескольким налогам.

Изменения связаны с новой редакцией ст. 80 НК РФ: теперь декларацию сдают только один раз — после того, как компания или ИП прекратили деятельность, а средства перестали перемещаться на счетах. Раньше подавать даже нулевую декларацию приходилось ежеквартально.

Что стало проще

Декларация — один лист.

Названия налогов уже в форме, вручную вписывать не нужно.

Появился реквизит «Признак представления налоговой декларации»: «1» — по налогам, по которым декларация подается, «0» — по остальным.

Код налогового периода указывается только для НДС.

Декларация заменяет отчетность по четырем налогам — на прибыль, УСН, ЕСХН и НДС — при условии отсутствия объектов налогообложения и движения по расчетным счетам и кассе.

Пересдавать декларации, сданные по старой форме до 1 августа, не требуется.

Новые правила по маркировке

Легкая промышленность

С 1 августа 2026 года вводится полный запрет на розничную продажу немаркированных остатков продукции легкой промышленности, которые относились к так называемой четвертой волне маркировки.

В этот перечень входят спецодежда, защитные перчатки и головные уборы, спасательные жилеты, кожаные ремни и профессиональная экипировка. Физически хранить немаркированные излишки на складе еще разрешено — до 1 декабря, к этому времени нужно успеть нанести на товары маркировку. Любая попытка пробить их на кассе без маркировки станет нарушением закона.

Мясная продукция

С 1 августа стартует первый этап маркировки мясной продукции — под новые правила попадают готовые мясные продукты, субпродукты и продукты из мясного жира (код ТН ВЭД 1602). По системе «Честный знак» производители и импортеры обязаны наносить коды DataMatrix на каждую потребительскую упаковку.