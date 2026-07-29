Что изменится для бизнеса с 1 августа 2026 года: новые требования к маркировке, нулевой отчетности и охране труда
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Изменения для бизнеса в августе
|Дата
|Что меняется
|Кого затрагивает
|1 августа
|Новая форма единой упрощенной декларации — старый бланк больше не принимается
|Компании и ИП без деятельности
|1 августа
|Запрет на продажу немаркированных остатков легпрома (четвертая волна)
|Розница: спецодежда, перчатки, экипировка
|1 августа
|Старт маркировки мясной продукции (код ТН ВЭД 1602)
|Производители, импортеры, розница
|1 августа
|Налоговые уведомления на Госуслугах по умолчанию. Режим налоговой тайны распространен на портал
|Все ИП и физлица с подтвержденным аккаунтом
|10 августа
|Отмена упрощенной сертификации для товаров из перечня Минпромторга № 4114
|Импортеры техники, детских товаров, оборудования
|31 августа
|Окончание упрощенного порядка ввоза из ЕАЭС
|Импортеры из стран ЕАЭС
|31 августа
|Новые правила охраны труда: инструктажи, обучение, СИЗ
|Все работодатели
Новая форма единой упрощенной декларации
С 1 августа 2026 года действует новая форма единой (упрощенной) налоговой декларации. ФНС рекомендовала переходить на нее еще с 1 апреля, но с августа старый бланк применять уже нельзя.
Кого касается
Компаний и ИП, которые не ведут деятельность (нет движения денег на счетах и нет объектов налогообложения). Декларация заменяет нулевые декларации сразу по нескольким налогам.
Изменения связаны с новой редакцией ст. 80 НК РФ: теперь декларацию сдают только один раз — после того, как компания или ИП прекратили деятельность, а средства перестали перемещаться на счетах. Раньше подавать даже нулевую декларацию приходилось ежеквартально.
Что стало проще
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Декларация — один лист.
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Названия налогов уже в форме, вручную вписывать не нужно.
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Появился реквизит «Признак представления налоговой декларации»: «1» — по налогам, по которым декларация подается, «0» — по остальным.
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Код налогового периода указывается только для НДС.
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Декларация заменяет отчетность по четырем налогам — на прибыль, УСН, ЕСХН и НДС — при условии отсутствия объектов налогообложения и движения по расчетным счетам и кассе.
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Пересдавать декларации, сданные по старой форме до 1 августа, не требуется.
Новые правила по маркировке
Легкая промышленность
С 1 августа 2026 года вводится полный запрет на розничную продажу немаркированных остатков продукции легкой промышленности, которые относились к так называемой четвертой волне маркировки.
В этот перечень входят спецодежда, защитные перчатки и головные уборы, спасательные жилеты, кожаные ремни и профессиональная экипировка. Физически хранить немаркированные излишки на складе еще разрешено — до 1 декабря, к этому времени нужно успеть нанести на товары маркировку. Любая попытка пробить их на кассе без маркировки станет нарушением закона.
Мясная продукция
С 1 августа стартует первый этап маркировки мясной продукции — под новые правила попадают готовые мясные продукты, субпродукты и продукты из мясного жира (код ТН ВЭД 1602). По системе «Честный знак» производители и импортеры обязаны наносить коды DataMatrix на каждую потребительскую упаковку.
«Честный знак» — государственная информационная система маркировки товаров. Работает с 2019 года, к 2026-му покрывает более двадцати товарных категорий. Каждой единице присваивается уникальный код DataMatrix, за оборот отвечает конкретный участник цепочки: производитель, импортер, дистрибьютор, розница.
Следующий этап наступит 1 октября — тогда обязательная маркировка распространится на колбасные изделия (код 1601 00), а также на продукцию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов.
Контекст
Мясная отрасль — последняя крупная категория пищевой продукции, которую подключают к «Честному знаку». До этого систему внедрили для молочной продукции, воды, пива и табака.
Что делать тем, кто еще не подключился:
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Зарегистрироваться в «Честном знаке», получить УКЭП.
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Настроить оборудование для нанесения кодов (принтер этикеток, аппликатор).
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Подключить ЭДО с контрагентами — без него передать данные о вводе в оборот не получится.
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Обновить кассовое ПО у розницы и обучить кассиров сканированию.
Штрафы за нарушение маркировки
|Нарушение
|Юрлица
|Должностные лица
|Дополнительно
|Производство без нанесения кодов маркировки
|50 000–100 000 ₽
|5 000–10 000 ₽
|Конфискация товара
|Продажа, хранение или перевозка немаркированной продукции
|50 000–300 000 ₽
|5 000–10 000 ₽
|Конфискация товара
Импорт из ЕАЭС: упрощенный порядок продлен до 31 августа
Президент России продлил до 31 августа 2026 временный упрощенный порядок оформления и маркировки ряда импортных товаров, ввозимых из стран ЕАЭС.
С конца апреля 2026 года импортеры могли ввозить товары из стран ЕАЭС без немедленного подтверждения происхождения и предварительной маркировки — достаточно было поместить продукцию на таможенный склад. Указом президента режим дважды продлевали: сначала до конца мая, затем до 31 августа.
После 31 августа бизнесу придется подтверждать происхождение товаров и проводить маркировку до или при ввозе, а не после.
Часть импортных товаров теряет доступ к упрощенной сертификации
Правительство продлило большинство антикризисных послаблений 2022 года до 2027 года — но впервые вывело из-под их действия конкретную категорию товаров (Постановление № 867 от 10.07.2026).
Для продукции из перечня Минпромторга (приказ от 10.09.2024 № 4114) — а это отдельные виды бытовой и электронной техники, электрооборудования, средств связи, продукции для детей, промышленного оборудования — с 10 августа:
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Нельзя использовать выписки из реестров сертификатов при таможенном декларировании.
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Нельзя применять чужие сертификаты без документального подтверждения права.
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Нельзя маркировать продукцию знаком ЕАС на собственном складе — только до ввоза или на таможенном складе.
Для остальных товаров, не входящих в перечень, упрощения сохраняются до марта — сентября 2027 года. Но тренд такой: антикризисные послабления постепенно сворачиваются, и их объем будет сужаться.
Что делать импортерам
Проверить, попадает ли продукция в перечень приказа Минпромторга № 4114. Если да — до 10 августа пересмотреть логистику: подготовить документы на право использования сертификатов и перенести маркировку ЕАС на этап до ввоза.
Охрана труда: долгожданное послабление для офисов и жесткий контроль новичков
С 31 августа 2026 года меняются правила инструктажей, обучения и оформления документов по охране труда.
Стало легче переводить сотрудников внутри компании. Теперь при переводе специалиста на другую должность, переименовании его рабочего места или оформлении внутреннего совместительства повторно проводить вводный инструктаж и проверку знаний не нужно.
Это правило работает при одном ключевом условии: если у сотрудника сохраняются прежние условия труда, источники опасности и характер выполняемых задач.
Что меняется в периодичности обучения:
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Офисный персонал: окончательно отменяются первичные и повторные инструктажи на рабочем месте для сотрудников, чья деятельность связана исключительно с персональными компьютерами и настольной оргтехникой. Из закона убрали размытую формулировку про «другие источники опасности», которая раньше вызывала споры с инспекторами.
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Работы повышенной опасности: периодичность обучения по специальным программам для опасных работ сокращена с ежегодной до одного раза в три года.
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Особые правила для новичков: если сотрудник впервые устроился на работу и допущен к опасным операциям, проводить для него повторные инструктажи придется каждые три месяца в течение первого года работы (ранее действовал стандартный интервал в полгода).
Госуслуги становятся официальным каналом по налогам
Налоговые уведомления будут приходить по умолчанию
Налоговые уведомления будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах» — без предварительного согласия пользователя.
Право на бумажный дубликат сохраняется для всех: можно обратиться в любой налоговый орган или МФЦ, документ выдадут под расписку в течение пяти дней.
Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на «Госуслугах», теперь будут получать налоговые уведомления (по имуществу, транспорту, земле) автоматически в электронном виде.
Налоговая тайна приходит на «Госуслуги»
С 1 августа 2026 года режим налоговой тайны распространяется на документы и сведения, размещенные в личном кабинете на едином портале госуслуг, а также на те, что налоговый орган туда направляет. Это результат поправок в статью 102 НК РФ, принятых в конце 2025 года.
Налоговая тайна — любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике, за исключением общедоступных. Разглашение, утрата документов, использование в целях, не связанных с исполнением служебных обязанностей, — все это влечет административную и уголовную ответственность. Специальный режим касается хранения, доступа и передачи данных.
До этой даты статус налоговой тайны имели данные в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. У Госуслуг такой правовой рамки не было, теперь пробел закрыт.
Одновременно расширяется перечень того, что ФНС будет туда направлять. Кроме привычных налоговых уведомлений — требования об уплате задолженности и решения о взыскании.
Почему это важно
Юридически это шаг к нормализации: «Госуслуги» перестают быть вторым каналом с непонятным статусом и получают ту же защиту, что и ЛК на nalog.ru. Практически — это еще одна причина не игнорировать уведомления портала. Раньше на них можно было закрыть глаза как на неофициальный канал. Теперь такого оправдания больше нет.
Продление «гаражной амнистии»
Продлевается до 2031 года действие «гаражной амнистии» — механизма, который позволял бесплатно оформить в собственность земельные участки под капитальными гаражами, построенными до 30 декабря 2004 года. То есть по-прежнему допускается использование гаража под мастерскую, склад или другие коммерческие нужды.