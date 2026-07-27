Необоснованное завышение премии без согласования с руководством

Когда премии назначаются без утвержденных критериев или с нарушением внутренних процедур, это может привести не только к трудовым спорам, но и к уголовной ответственности по статье о присвоении денежных средств.

На практике это может выглядеть так: главный бухгалтер вдруг назначает себе и двум своим подчиненным премию, о которой руководитель и не слышал. За такое ее могут не только уволить, но и сделать обвиняемой.

Выплата премии по ошибке

Технические ошибки в расчетах и перечислениях не редкость. Если сотрудник получил премию случайно, он обязан ее вернуть. Иначе такое поступление могут расценить как неосновательное обогащение.

Невыплата гарантированной премии уволенным сотрудникам

Если премия — гарантированная часть зарплаты, уволенный сотрудник имеет право на нее пропорционально отработанному времени. Даже если компания рассталась с ним до издания приказа о премировании.

Предположим, вы отработали в компании с января по октябрь и решили уволиться. Ваш трудовой договор предполагал обязательную выплату годовой премии при условии, что у вас не будет дисциплинарных взысканий. В такой ситуации вы имеете полное право потребовать премию за 10 отработанных месяцев.

А вот если бы годовая премия в компании не была гарантированной, а только стимулирующей, то претендовать на нее вы бы не смогли.

Произвольное лишение премии

Если в положении о премировании нет четкого перечня оснований для снижения или невыплаты премии, работодатель не может просто отказать в выплате.

Например, в локальном акте прописано, что премию можно урезать за беспорядок на рабочем месте. Тогда сокращение законно. Если таких оснований нет, импровизация обернется судебными исками.

Как наказывают за лишение премии

Нарушение порядка выплаты премий, если они предусмотрены трудовым договором и работник выполнил условия премирования, могут счесть нарушением трудового законодательства. Это административное правонарушение наказывается рублем.

За необоснованное лишение работника премии или ее неправомерное снижение предусмотрено предупреждение или административный штраф: