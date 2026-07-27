Когда работнику обязаны выплатить премию и за что ее никогда не могут лишить. Гайд по трудовым правам
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Должен ли работодатель платить премию
Все зависит от того, что написано в вашем трудовом договоре и локальных нормативных актах организации.
Если премия — это обязательная часть системы оплаты труда при выполнении определенных условий, платить ее нужно обязательно. В такой ситуации у руководителя просто нет выбора: если условия выполнены, надо начислить премию.
Если же документы предусматривают, что премия носит стимулирующий характер, ее выплата не является обязательной. Аналогично работодатель не обязан выплачивать премии, которые не предусмотрены локальными нормативными актами или трудовым договором и назначаются исключительно по решению руководителя.
Какой может быть премия на работе
По сути
Конституционный суд выделяет две категории:
- Стимулирующая выплата в составе зарплаты (производственная премия). Это регулярные премии (ежемесячные, квартальные, годовые), которые выплачиваются примерно на равных условиях и в сопоставимых размерах. Они зависят от показателей работы и KPI и прописаны в ЛНА и трудовом договоре. Такие премии входят в заработную плату.
- Разовое поощрение (непроизводственная премия). Это выплаты к празднику (например, Новому году), юбилею сотрудника или компании, за конкретное достижение или по итогам проекта. Они не гарантированы, назначаются по инициативе руководителя и не входят в состав зарплаты.
Важно: в зарплату входят те премии, которые предусмотрены системой оплаты труда, начисляются регулярно и зависят от выполнения рабочих показателей. Разовые поощрительные выплаты — нет.
По размеру
Здесь ограничений нет — премия может быть любой. Работодатель сам устанавливает размер премии, как регулярной, так и разовой. Кто-то может расщедриться на несколько окладов, кто-то выплатить только небольшой процент.
Премия даже может быть больше оклада — хоть в 10 раз. Законодательство в принципе не регулирует размер доплат стимулирующего характера.
На практике вы можете получать каждый месяц 100 тысяч рублей, из которых на оклад будет приходиться только 10. И это нормально.
Какие бывают критерии премирования
Показатели могут быть:
- количественными (например, объем продаж, количество заключенных договоров, изготовленной продукции или привлеченных клиентов, рост выручки);
- качественными (выполнение плана, соблюдение сроков, отсутствие претензий со стороны клиентов или нарушений трудовой дисциплины).
Кроме того, разовая премия может быть предусмотрена за особые достижения, например успешное завершение проекта, выполнение особо важного задания или внедрение инициатив, которые в итоге принесли компании значимый результат.
Когда премия считается дискриминацией
Премирование или отказ в выплате премии могут признать дискриминацией, если работодатель без объективных причин по-разному оплачивает труд работников, выполняющих одинаковую работу в сопоставимых условиях.
Работодатель не вправе выплачивать премии выборочно, лишать работников премии по причинам, не связанным с результатами труда, применять разные критерии премирования к сотрудникам, находящимся в одинаковых условиях, или использовать отказ в премии как меру воздействия за защиту работником своих трудовых прав.
Различия в премировании допустимы только при наличии объективных и, что особенно важно, заранее установленных критериев, связанных с результатами работы. Все эти условия должны быть прописаны в локальных нормативных актах — их нельзя придумать и внедрить на ходу.
Представим отдел продаж крупной сети, где работали два менеджера — Игорь и Сергей. Оба выполняли одинаковые обязанности, имели сопоставимые показатели и трудились в одних и тех же условиях. В конце квартала им полагалась премия за выполнение плана. Но Игорь ее не получил — из-за недостаточного участия в корпоративной жизни компании.
Такого критерия в локальных актах не было, так что Игорь столкнулся с дискриминацией. Он имеет полное право пойти в суд и потребовать от компании свою законную премию, и тот наверняка встанет на его сторону.
Как рассчитывают премию
Порядок расчета премии зависит от того, какой способ начисления закреплен во внутренних документах компании — положении об оплате труда и премировании, коллективном или трудовом договоре. Чаще всего используют следующие способы:
- Процент от оклада. Самый распространенный вариант. Размер премии определяется как фиксированный процент от должностного оклада сотрудника. Например, при окладе 100 тысяч рублей и премии 20% вы получите дополнительно 20 тысяч.
- Фиксированная сумма. Размер премии определен заранее и не зависит от переменных показателей. Например, 30 тысяч рублей за выполнение месячного плана. Если период вы отработали не полностью, выплату могут рассчитать пропорционально отработанному времени.
- Процент от перевыполнения плана. Распространенный вариант в производственных и коммерческих отделах. Например, 1% от стоимости отгруженной продукции сверх плана, который затем распределяется между сотрудниками.
- По KPI или балльной системе. Премия зависит от выполнения ключевых показателей эффективности. Например, при оценке работы бухгалтерии могут учитывать баллы за посещаемость, безошибочное ведение учета, своевременную сдачу отчетности — чем выше итоговый балл, тем больше выплата.
Важно: для работников в регионах с особыми климатическими условиями сумма премии дополнительно корректируется с учетом районного коэффициента. Но это касается только премий, которые входят в состав зарплаты. Разовые выплаты не индексируются.
Предположим, вы работаете в районе Крайнего Севера и получаете ежемесячно 150 тысяч рублей. Из них 100 тысяч приходится на оклад, а 50 тысяч — на регулярную премию. Северная надбавка применяется ко всей зарплате. А вот когда вам начислят 10 тысяч рублей премии на Новый год, индексации не будет.
Виды премий: сравнение
|Критерий
|Производственная (стимулирующая) премия
|Непроизводственная (разовое поощрение)
|Что это
|Регулярные выплаты (ежемесячные, квартальные, годовые), зависящие от выполнения KPI
|Разовые выплаты к празднику, юбилею, за конкретное достижение
|Входит ли в зарплату
|Да, входит в систему оплаты труда
|Нет, не входит
|Обязательность выплаты
|Обязательна при выполнении условий, прописанных в ЛНА
|Не гарантирована, назначается по инициативе руководителя
|Применение районного коэффициента
|Да, индексируется
|Нет
|Пример
|20% от оклада за выполнение плана продаж
|10 000 ₽ на Новый год
Как оформляют премию
Премирование проводят в порядке, установленном трудовым договором и локальными нормативными актами работодателя.
- После оценки выполнения работником условий для получения премии руководитель принимает решение о ее выплате.
- Работодатель оформляет выплату документально. Он может использовать формы № Т-11 (для одного работника) и № Т-11а (для нескольких работников) либо утвердить собственную форму приказа. В приказе указывают: Ф. И. О. и должность сотрудника, вид и размер премии, основание для выплаты (например, служебная записка руководителя подразделения).
- На основании приказа бухгалтерия начисляет (удерживая НФДЛ и страховые выплаты) и выплачивает премию.
Ознакомление работника с приказом под подпись не является обязательным, однако на практике рекомендуется.
Когда можно лишить премии
Отказать в начислении премии или уменьшить ее размер можно только в случаях, которые предусмотрены трудовым договором, коллективным договором или локальными нормативными актами.
Помимо этого, снижение премии возможно из-за дисциплинарного взыскания. Но после него зарплата не должна уменьшиться более чем на 20% — такие правила действуют с 1 сентября 2025 года. К тому же срезать премию могут только за период, в котором применили дисциплинарное взыскание (например, за соответствующий месяц или квартал).
Какие ошибки допускают при премировании
Даже если в компании принято положение о премировании, ошибки в его применении могут привести к судебным искам, доначислению налогов или даже уголовной ответственности. Разберем самые частые из них.
Разная премия сотрудникам на одинаковых должностях без причин
Об этом мы уже писали выше: если два сотрудника занимают одинаковые должности и выполняют схожие функции, а размер премии у них отличается в разы, суд может признать это дискриминацией.
Работает это только с премией, которая входит в систему оплаты труда. Поощрительную выплату можно назначать как угодно — например, одному выплатить 10 тысяч, а другому — 110.
Разный размер регулярной премии допустим только при наличии объективных критериев, связанных с результатами работы. Если премия закреплена как обязательная выплата, разный размер без обоснований невозможен.
Необоснованное завышение премии без согласования с руководством
Когда премии назначаются без утвержденных критериев или с нарушением внутренних процедур, это может привести не только к трудовым спорам, но и к уголовной ответственности по статье о присвоении денежных средств.
На практике это может выглядеть так: главный бухгалтер вдруг назначает себе и двум своим подчиненным премию, о которой руководитель и не слышал. За такое ее могут не только уволить, но и сделать обвиняемой.
Выплата премии по ошибке
Технические ошибки в расчетах и перечислениях не редкость. Если сотрудник получил премию случайно, он обязан ее вернуть. Иначе такое поступление могут расценить как неосновательное обогащение.
Невыплата гарантированной премии уволенным сотрудникам
Если премия — гарантированная часть зарплаты, уволенный сотрудник имеет право на нее пропорционально отработанному времени. Даже если компания рассталась с ним до издания приказа о премировании.
Предположим, вы отработали в компании с января по октябрь и решили уволиться. Ваш трудовой договор предполагал обязательную выплату годовой премии при условии, что у вас не будет дисциплинарных взысканий. В такой ситуации вы имеете полное право потребовать премию за 10 отработанных месяцев.
А вот если бы годовая премия в компании не была гарантированной, а только стимулирующей, то претендовать на нее вы бы не смогли.
Произвольное лишение премии
Если в положении о премировании нет четкого перечня оснований для снижения или невыплаты премии, работодатель не может просто отказать в выплате.
Например, в локальном акте прописано, что премию можно урезать за беспорядок на рабочем месте. Тогда сокращение законно. Если таких оснований нет, импровизация обернется судебными исками.
Как наказывают за лишение премии
Нарушение порядка выплаты премий, если они предусмотрены трудовым договором и работник выполнил условия премирования, могут счесть нарушением трудового законодательства. Это административное правонарушение наказывается рублем.
За необоснованное лишение работника премии или ее неправомерное снижение предусмотрено предупреждение или административный штраф:
- для индивидуальных предпринимателей — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;
- для организаций — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Если же премия носит поощрительный характер и ее выплата зависит от усмотрения работодателя, ответственность за ее невыплату или снижение оценивается с учетом условий локальных актов и конкретных обстоятельств.
Такой невыплатой государство в лице трудовой инспекции не заинтересуется — вопрос нужно будет решать напрямую с руководителем.
Что делать, если не выплатили положенную премию
Если вы уверены, что выполнили все условия для получения премии, а работодатель ее не выплатил, действуйте последовательно. Вот пошаговый алгоритм.
Шаг 1. Соберите доказательства
Прежде чем куда-либо обращаться, соберите документы, которые подтверждают ваше право на премию:
- трудовой договор;
- положение о премировании;
- расчетные листы;
- отчеты о выполнении плана (при наличии);
- скриншоты переписки с руководителем, где он подтверждает ваши показатели.
Это основа для любых дальнейших действий.
Шаг 2. Направьте письменную претензию работодателю
Закон не обязывает соблюдать досудебный порядок по искам о выплате зарплаты, но лучше начать с этого. Составьте официальную претензию:
- сошлитесь на пункты трудового договора или положения о премировании;
- приведите доказательства выполнения условий;
- и потребуйте выплатить премию в определенный срок.
Часто на этом этапе вопрос решается — компания понимает серьезность ваших намерений.
Шаг 3. Обратитесь в Государственную инспекцию труда
Если претензию проигнорировали, подайте жалобу в Роструд (онлайн-портал онлайнинспекция.рф) или в прокуратуру. Трудовая инспекция проведет проверку, и если нарушения подтвердятся, выдаст работодателю предписание об устранении нарушений.
Также она может привлечь его к административной ответственности и оштрафовать.
Шаг 4. Обратитесь в суд
Если инспекция не помогла или вы хотите сразу взыскать деньги, подавайте иск в суд.
Важно не пропустить срок: по спорам о невыплате зарплаты и других выплат, причитающихся работнику, он составляет один год со дня установленного срока выплаты. Через суд можно взыскать не только саму премию, но и проценты за каждый день задержки. Платить госпошлину не придется.
Важно: если премия носит поощрительный характер, а не гарантированный, взыскать ее через суд будет крайне сложно.
Прежде чем обращаться в суд, убедитесь, что премия действительно входит в систему оплаты труда и ее выплата — обязанность, а не право работодателя.
Частые вопросы о премии на работе
Обязан ли работодатель платить премию по закону?
Нет, если премия не прописана в трудовом договоре или локальных актах как обязательная выплата. Если же она входит в систему оплаты труда и вы выполнили условия, работодатель обязан её начислить.
Можно ли лишить премии за опоздание?
Да, если основание для снижения премии прямо предусмотрено положением о премировании или коллективным договором. С 1 сентября 2025 года снижение зарплаты за дисциплинарное взыскание не может превышать 20% от месячной зарплаты.
Может ли премия быть больше оклада?
Да, закон не ограничивает размер премии.
Положена ли премия сотруднику, который уволился до конца года?
Зависит от формулировки в локальном акте. Если премия гарантированная — да, пропорционально отработанному времени. Если поощрительная — нет.
Что делать, если премию не выплатили, хотя я выполнил все условия?
Сначала направьте письменную претензию работодателю. Если не поможет, обращайтесь в Государственную инспекцию труда или в суд. Срок исковой давности по таким спорам — один год.