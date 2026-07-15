*согласно результатам опроса SuperJob.

Что такое серая и черная зарплата

С точки зрения закона понятия «цветных» зарплат не существует, есть лишь требование выплачивать заработную плату в полном объеме. Однако на практике эти термины устоялись, и давайте сначала с ними разберемся.

Черная зарплата — это выплаты работникам, которые официально не числятся в штате. Для государственных органов такого сотрудника как бы не существует. Трудовые отношения обычно вовсе не оформлены, а зарплату выдают наличными «в конверте» или переводом на карту. Такой механизм распространен в небольших компаниях, часто связанных с теневой экономикой.

Белая зарплата — полностью официальное вознаграждение, с которого работодатель, как налоговый агент, платит НДФЛ и страховые взносы. Это единственный законный вариант оплаты труда, он обеспечивает защиту ваших прав как работника.

Серая зарплата — это гибрид официального и неофициального дохода. Сотрудник оформлен по трудовой книжке, но на деле получает две суммы: маленькую — официально (часто «минималку»), а основную часть — «в конверте», то есть неофициально. Соответственно, и налоги работодатель платит только за «белую» часть.

Работодатели предлагают черные серые схемы исключительно ради экономии. Выплачивая часть денег мимо кассы, работодатель уклоняется от уплаты НДФЛ и взносов, занижает налоговую базу.

Риски не «белой» зарплаты

Для работника такая договоренность почти всегда означает, что юридически защищена только меньшая часть его дохода. Пока отношения с работодателем спокойны, серая схема может казаться терпимой. Однако при увольнении, болезни, споре о выплатах или обращении за ипотекой такая практика может выйти боком.

1. Маленькая пенсия

Взносы в Социальный фонд России (СФР) идут только с официальной части зарплаты. Если вы получаете большую часть денег «в конверте», ваша будущая пенсия будет мизерной.

Пенсионные баллы и страховой стаж начисляются только с официальных выплат. Неофициальная зарплата обеспечит вас лишь минимальной пенсией.