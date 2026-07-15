Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
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*согласно результатам опроса SuperJob.
Что такое серая и черная зарплата
С точки зрения закона понятия «цветных» зарплат не существует, есть лишь требование выплачивать заработную плату в полном объеме. Однако на практике эти термины устоялись, и давайте сначала с ними разберемся.
Черная зарплата — это выплаты работникам, которые официально не числятся в штате. Для государственных органов такого сотрудника как бы не существует. Трудовые отношения обычно вовсе не оформлены, а зарплату выдают наличными «в конверте» или переводом на карту. Такой механизм распространен в небольших компаниях, часто связанных с теневой экономикой.
Белая зарплата — полностью официальное вознаграждение, с которого работодатель, как налоговый агент, платит НДФЛ и страховые взносы. Это единственный законный вариант оплаты труда, он обеспечивает защиту ваших прав как работника.
Серая зарплата — это гибрид официального и неофициального дохода. Сотрудник оформлен по трудовой книжке, но на деле получает две суммы: маленькую — официально (часто «минималку»), а основную часть — «в конверте», то есть неофициально. Соответственно, и налоги работодатель платит только за «белую» часть.
Работодатели предлагают черные серые схемы исключительно ради экономии. Выплачивая часть денег мимо кассы, работодатель уклоняется от уплаты НДФЛ и взносов, занижает налоговую базу.
Риски не «белой» зарплаты
Для работника такая договоренность почти всегда означает, что юридически защищена только меньшая часть его дохода. Пока отношения с работодателем спокойны, серая схема может казаться терпимой. Однако при увольнении, болезни, споре о выплатах или обращении за ипотекой такая практика может выйти боком.
1. Маленькая пенсия
Взносы в Социальный фонд России (СФР) идут только с официальной части зарплаты. Если вы получаете большую часть денег «в конверте», ваша будущая пенсия будет мизерной.
Пенсионные баллы и страховой стаж начисляются только с официальных выплат. Неофициальная зарплата обеспечит вас лишь минимальной пенсией.
Считаем на примере.
Допустим, работник получает 90 тысяч рублей на руки. При белой схеме начисленная зарплата должна составлять около 103 448 рублей в месяц. За год это примерно 1 241 376 рублей. Пенсионные баллы за год: 4,17. За 30 лет стажа — около 125 баллов. Пенсия: примерно 29 200 рублей в месяц.
При серой схеме, когда официально оформлено только 70 тысяч рублей на руки (начисление около 80 460 рублей), годовой заработок — 965 520 рублей. Баллы за год: 3,24. За 30 лет — 97 баллов. Пенсия: около 24 800 рублей в месяц. Разница — 4400 рублей в месяц.
За 20 лет получения пенсии это более 1 миллиона рублей недополученных средств.
Первый удар серая зарплата наносит по будущей пенсии. Правда, к этому аргументу почти все относятся скептически. Логика проста: старость далеко, правила игры постоянно меняются, а деньги нужны здесь и сейчас. Однако за этой беспечностью скрываются существенные долгосрочные потери. Размер пенсии жестко привязан к официальному доходу, и, соглашаясь на серую схему, человек добровольно урезает свое будущее обеспечение.
2. Минимальные выплаты по больничному
Размер больничного рассчитывает Социальный фонд на основе официального стажа и доходов за последние два года. При серой зарплате система учтет только белые отчисления.
Минимальная выплата по больничному в 2026 году составляет 874 рубля в день, максимальная — 6827 рублей. При стаже более 8 лет выплачивают 100% среднего заработка. Но если в документах значится лишь официальная часть, именно на нее и начислят проценты.
Как правило, при серой схеме расчет идет от МРОТ (27 093 рубля).
Допустим, сотрудник проболел один календарный месяц (перелом ноги) и имеет страховой стаж более восьми лет. При официальной зарплате 70 000 рублей пособие составит примерно 69 000 рублей до вычета НДФЛ, или около 60 000 рублей на руки. При оформлении на уровне МРОТ выплата за такой же месяц будет около 27 000 рублей до НДФЛ, или примерно 23 500 рублей на руки. Таким образом за один месяц болезни работник потеряет порядка 36 000 рублей. Работодатель, конечно, может добровольно компенсировать ее из своего кармана, но юридической обязанности доплачивать часть за больничный у него нет.
3. Маленькие отпускные
Отпускные рассчитывают на основе официального дохода за последние 12 месяцев. Если вы получаете зарплату «в конверте», в расчет попадет только маленькая официальная часть.
Отпускные, компенсация за неиспользованный отпуск, выплаты при сокращении и расчет при увольнении начисляются только исходя из официального заработка. Например, за стандартные 28 дней отпуска при зарплате 70 000 рублей отпускные составят около 66 900 рублей до НДФЛ. При оформлении на МРОТ около 25 900 рублей. Разница после уплаты НДФЛ примерно 35 700 рублей за один отпуск. Работодатель может доплатить неофициально, но доказать право на эту сумму в конфликтной ситуации значительно сложнее.
4. Низкие декретные выплаты
Пособие по беременности и родам зависит от официального заработка за два предыдущих года. В 2026 году максимальный размер декретных при обычных родах — 955 836 рублей, минимальный — 124 702 рубля.
5. Налоговые вычеты
Государство дает возможность вернуть 13% от расходов на лечение, обучение и спорт — с суммы до 150 000 рублей в год. Максимальный возврат — 19 500 рублей.
При покупке жилья можно вернуть до 260 000 рублей, по ипотечным процентам — до 390 000 рублей.
Но право на вычет есть только у тех, кто уплачивает НДФЛ. При черной зарплате воспользоваться им невозможно, а при серой — почти бессмысленно, потому что возвращать можно только тот налог, который был официально удержан.
Пример. При белой зарплате 70 тысяч рублей на руки работник уплачивает около 125 000 рублей НДФЛ в год. За 5 лет он может вернуть до 97 500 рублей по социальным вычетам. При черной схеме — 0 рублей.
Допустим, человек планирует покупку квартиры. Если он официально оформлен на МРОТ, право на вычет сохраняется, но деньги возвращаются гораздо медленнее. При белой зарплате 70 000 рублей работник уплачивает около 109 200 рублей НДФЛ в год. Сумму к вычету за покупку квартиры в размере до 260 000 рублей он сможет накопить примерно за два с половиной года. При официальном МРОТ годовой НДФЛ составит около 42 300 рублей. Тот же вычет будет возвращаться больше шести лет.
6. Кредиты и ипотека: скрытая переплата
Банк в первую очередь оценивает платежеспособность заемщика. Если вы получаете зарплату «в конверте», подтвердить свой реальный доход не получится. Банк увидит только ту небольшую сумму, которая указана в документах.
Что это значит на практике:
- в кредите могут отказать совсем;
- если кредит и одобрят — на невыгодных условиях:
- меньшую сумму и под более высокий процент;
- ипотеку вряд ли одобрят.
Банки оценивают платежеспособность заемщика по официальному доходу. При белой зарплате 70 000 рублей можно рассчитывать на одобрение ипотеки и ставку в диапазоне 15–16%. При отсутствии подтвержденного дохода высок риск отказа. Если кредит все же одобряют, ставка, как правило, выше на 2–3 процентных пункта. На кредите в 4 млн рублей сроком на 15 лет это увеличивает переплату на 500–700 тысяч рублей.
7. Правовая незащищенность
При серой и черной зарплате работник максимально уязвим. Работодатель может в одностороннем порядке снизить размер неофициальной части, задержать выплату или прекратить ее полностью.
При увольнении, сокращении или производственной травме все предусмотренные законом компенсации рассчитываются только от официального дохода.
Возможность отстоять неучтенные суммы в суде минимальна, так как для этого понадобятся доказательства, подтверждающие реальный размер зарплаты.
Есть ли плюсы от серых и черных схем
Сторонники серых схем часто называют единственный аргумент — «больше денег на руки». Краткосрочный резон может возникнуть в очень узких случаях:
- человеку нужны деньги прямо сейчас;
- он не планирует ипотеку, детей, длительные больничные;
- не рассчитывает на налоговые вычеты;
- уже имеет сформированный пенсионный капитал;
- готов к риску увольнения без выходного пособия;
- готов самостоятельно откладывать часть повышенного дохода.
Серая зарплата — это кредит с отложенным платежом. Сейчас кажется, что берешь больше, но возвращать будешь долго и не деньгами, а правом на нормальный больничный, налоговый вычет, декрет и пенсию. Когда все-таки есть смысл брать в конверте? Если честно, никогда, особенно если считать длинную математику. Разве что человек точно знает, что через год уволится, здоровье крепкое, жилье куплено, детей нет и о пенсии думать не хочется. Но таких людей — единицы. В реальности же у большинства жизнь не такая прямолинейная.
Если говорить честно, серая зарплата выгодна прежде всего работодателю. Он снижает свои расходы и перекладывает социальные, налоговые и юридические риски на работника. Работник же получает иллюзию более высокой зарплаты, но платит за нее потерей гарантий.
Если перед вами стоит выбор: 90 тыс. рублей всерую или 70 белыми, смотрите не только на эти цифры, но и на полную стоимость занятости. Деньги на руки плюс больничные, отпуск, декретные, вычеты, пенсия, возможность взять ипотеку и шанс защитить свои права в суде.
Если речь идет о коротком периоде и человек осознанно готов принять все риски, разница в 20 тысяч рублей в месяц может казаться привлекательной. Но на дистанции, особенно при болезни, рождении ребенка, покупке жилья или конфликте с работодателем, эта разница очень быстро перестает быть выгодой.
Как защитить свои права при невыплате теневой зарплаты
Если вы столкнулись с невыплатой неофициальной заработной платы, следует обратиться в трудовую инспекцию (Роструд). Можно написать онлайн на официальном сайте ведомства. Также можно подать жалобу в прокуратуру или в Федеральную налоговую службу.
Для суда понадобятся доказательства:
- платежные документы,
- свидетельские показания коллег,
- переписки в мессенджерах или электронные письма, где работодатель подтверждает размер зарплаты,
- аудиозаписи разговоров с руководством.
Риски для работодателя: экономия может стать уголовным делом
Умышленное занижение налогооблагаемой базы может обернуться серьезными последствиями для предприятия. Предусмотрен штраф в размере 20–40% от неуплаченной суммы по ст. 122 и 123 НК РФ. Причем штраф и пени не освобождают от уплаты самого налога в бюджет.
Отсутствие трудового договора влечет штрафы: от 10 000 до 20 000 рублей для ИП и от 50 000 до 100 000 рублей для юридических лиц.
Если сумма неуплаченных налогов превышает крупный или особо крупный размер, наступает уголовная ответственность по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией».
Закон выделяет два порога:
- Крупным размером признается сумма неуплаченных налогов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 18 миллионов 750 тысяч рублей.
- Особо крупным размером — сумма, превышающая за тот же период 56 миллионов 250 тысяч рублей.
За уклонение в крупном размере предусмотрены следующие наказания.
- Штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до двух лет.
- Либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
- Также возможен арест на срок до шести месяцев.
- И, наконец, лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Уголовная ответственность грозит не только генеральному директору, но и главному бухгалтеру, а также любому должностному лицу, которое фактически отвечало за расчет и уплату налогов.
При этом закон не освобождает от ответственности даже тех, кто «уволился до проверки» — если нарушения были допущены в период их работы, отвечать придется бывшим руководителям.
Как ФНС выявляет серые зарплаты в 2026 году
ФНС выявляет серые схемы по следующим индикаторам риска:
- зарплата ниже МРОТ у более чем 10% работников;
- отклонение от среднеотраслевой зарплаты в регионе более чем на 35%;
- работа с самозанятыми более 3 месяцев с доходом свыше 20 тыс. рублей в месяц;
- расхождения между данными о зарплате в вакансиях и отчетности;
- высокие траты сотрудников при скромном официальном доходе.
С 1 января 2026 года введен принцип экстерриториальности камеральных проверок — проверять отчетность компании может любая инспекция ФНС, а не только та, где состоит на учете налогоплательщик.