Свое дело делает и реклама. Отпуск на Мальдивах за 100 тысяч рублей на двоих — звучит заманчиво. Потом выясняется, что это за три дня, без перелета, трансфера, страховки и питания. Но привлекательная цифра из объявления уже оседает в голове и становится точкой отсчета при планировании, говорит продюсер и кандидат экономических наук Мария Ламар.

Мелочи, которые съедают бюджет

В смете обычно есть главное: плитка, обои, мебель. Но рядом почти всегда появляется то, что доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан называет «невидимыми расходами»: доставка, чаевые, замена деталей, доплаты, срочные покупки, такси, комиссии, аренда оборудования, услуги мастеров сверх договоренностей.

Каждая такая трата — небольшая. Но вместе они превращают бюджет в совсем другую сумму.

При ремонте это особенно ощутимо. Когда снимают старое покрытие, под ним открываются трещины, грибок, кривые стены. Без их устранения новый слой не продержится. До 40% бюджета уходит именно на то, чего не было видно в начале, говорит директор ТК «Каширский двор» Борис Сидоров.