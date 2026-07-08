Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Почему мы постоянно недооцениваем траты
Опрошенные «Теперь вы знаете» экономисты и психологи называют несколько причин.
Мозг видит красивую картинку, а не реальные расходы
Когда мы планируем ремонт, свадьбу или отпуск, мы прежде всего представляем результат: красивую квартиру, идеальный праздник, море и закаты. Эти образы вытесняют из внимания все неприятное — дополнительные работы, мелкие платежи, форс-мажоры, говорит психолог Ирина Меркулова.
У этого есть нейробиологическое объяснение. Когда мы представляем желаемый результат, мозг активирует зоны удовольствия — дофаминовый контур. При этом зоны, отвечающие за реалистичный подсчет препятствий, подавляются положительными эмоциями, объясняет психотерапевт Аглая Датешидзе.
Проще говоря: мы не просто плохо считаем — мы не хотим считать, потому что мысль о том, что «что-то пойдет не так», снижает удовольствие от самой идеи.
Психологи называют это ошибкой планирования (planning fallacy). Человек систематически недооценивает время, деньги и ресурсы, опираясь на идеальный сценарий, — даже если уже сталкивался с перерасходом раньше. Эффект открыли еще в 1970-х экономисты Даниэль Канеман и Амос Тверски.
Чужой опыт — не ориентир, а ловушка
Мы не только игнорируем собственный прошлый опыт, но и неправильно используем чужой. Слышим, что сосед сделал ремонт за 400 тысяч, — и берем эту цифру за ориентир. Но за кадром остается, что у соседа был родственник-строитель, который взял половину работ по себестоимости. Или что сосед три месяца отслеживал скидки на материалы.
Оценивая расходы других людей на такие же проекты, мы решаем, что те ошибки, которые они совершили, мы то уж точно не совершим, а с учетом того, что люди не склонны признавать и афишировать свои ошибки, о многих провалах люди умалчивают или относят к внешним факторам, которые можно контролировать.
Свое дело делает и реклама. Отпуск на Мальдивах за 100 тысяч рублей на двоих — звучит заманчиво. Потом выясняется, что это за три дня, без перелета, трансфера, страховки и питания. Но привлекательная цифра из объявления уже оседает в голове и становится точкой отсчета при планировании, говорит продюсер и кандидат экономических наук Мария Ламар.
Мелочи, которые съедают бюджет
В смете обычно есть главное: плитка, обои, мебель. Но рядом почти всегда появляется то, что доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан называет «невидимыми расходами»: доставка, чаевые, замена деталей, доплаты, срочные покупки, такси, комиссии, аренда оборудования, услуги мастеров сверх договоренностей.
Каждая такая трата — небольшая. Но вместе они превращают бюджет в совсем другую сумму.
При ремонте это особенно ощутимо. Когда снимают старое покрытие, под ним открываются трещины, грибок, кривые стены. Без их устранения новый слой не продержится. До 40% бюджета уходит именно на то, чего не было видно в начале, говорит директор ТК «Каширский двор» Борис Сидоров.
НАБЛЮДЕНИЕ
Мужчины чаще недооценивают сроки и сложность работ, женщины — количество мелких расходов, заметил психолог Родион Чепалов.
«Невидимые» расходы есть не только в ремонте. В отпуске — визы, страховки, трансферы, сувениры. На свадьбе — дополнительные гости, декор, транспорт. В сумме они дают +30% к любой смете.
Эмоции дороже, чем кажется
Чем значимее событие, тем хуже работает финансовая дисциплина. На свадьбе доплачивают, потому что «один раз в жизни». В отпуске говорят себе: «Мы же не каждый день отдыхаем». В ремонте соглашаются на более дорогие материалы, потому что «зато надолго». Каждое отдельное решение выглядит разумным, но общий бюджет перестает быть управляемым, заметила финансовый эксперт, гендиректор «Финтеллекта» Татьяна Волкова.
НАБЛЮДЕНИЕ
Импульсивные и эмоционально вовлеченные люди чаще других выходят за рамки бюджета, говорит Меркулова.
Этот механизм хорошо виден в свадебной индустрии. Невеста приходит с четким бюджетом на платье. Потом появляются фата, украшения, индивидуальная подгонка по фигуре. Каждый пункт кажется логичным дополнением. И вот бюджет вырос вдвое — только на платье, рассказывает основатель свадебного салона Megaday Лейсан Замилова.
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То же самое происходит в магазине стройматериалов. Пришли за бюджетной плиткой, увидели красивую коллекцию со скидкой — взяли ее. Мастер похвалил дорогой плинтус — взяли и его. Каждый шаг вверх по ценовому сегменту увеличивает итоговую сумму на 30–40%, говорит Сидоров.
Как меньше ошибаться при планировании: 7 правил
По нашей просьбе эксперты назвали несколько рабочих приемов.
Считайте не одну сумму, а три
- Оптимистичная — все идет по плану, форс-мажоров нет.
- Реалистичная — с типичными проблемами, которые случаются у большинства.
- Пессимистичная — с неблагоприятными сценариями: подрядчик подвел, цены выросли, вскрылись скрытые дефекты.
Планируйте по реалистичной смете. А пессимистичная нужна как ответ на вопрос: что я буду делать, если понадобится на 30–40% больше? Если ответа нет — значит, проект пока не по карману, предупреждает Марчел Кырлан.
Разбейте смету на категории, а не на одну строку
«Ремонт — 300 тысяч» или «отпуск — 100 тысяч» — это не смета, а пожелание. Реальная смета работает иначе: каждая статья расходов отдельно.
Для отпуска это выглядит так.
- Обязательные расходы — дорога, проживание, страховка, питание, связь, транспорт на месте.
- Желательные расходы — экскурсии, рестораны, сувениры.
- Эмоциональные расходы — спонтанные покупки, апгрейд отеля, дорогие развлечения.
- Резерв на форс-мажоры.
Для ремонта — аналогично: черновые работы и материалы отдельно от чистовой отделки, обязательная сантехника отдельно от декора.
Если не разделить эти категории, резерв на форс-мажоры незаметно уходит на удовольствия — и в момент реальной проблемы денег уже нет.
Универсального процента нет — он зависит от типа проекта. Вот ориентиры, которые называют эксперты.
Ремонт. Косметический ремонт — плюс 20–30% к смете. Капитальный ремонт — плюс 30–40%. Старый фонд, перепланировка или нет точного проекта — плюс 40–50%.
Свадьба. Разумный резерв — 15–25%: постоянно появляются дополнительные гости, декор, транспорт, организационные мелочи.
Отпуск. Стандартная поездка — плюс 20% к сумме билетов, проживания и питания. За границу или с детьми — плюс 25–30%.
Считайте по верхней границе, а не по минимальной
Если отель стоит «от 8 тысяч за ночь» — в бюджет ставьте не минимальный тариф, а тот, который реально доступен на нужные даты с налогами, сборами и завтраком. Если подрядчик говорит «примерно от 300 тысяч» — сразу уточняйте, что не входит в эту сумму.
То же касается цен на материалы. Не ориентируйтесь на самые дешевые предложения в каталоге: бюджетный товар может исчезнуть к моменту покупки или оказаться недоступным в нужном количестве. Закладывайте цену чуть выше среднерыночной — это страховка от маркетинговых ловушек, предупреждает Сорокина.
СОВЕТ
Борис Сидоров рекомендует сразу умножать бюджет на 1,3. Планируете 300 тысяч? Считайте, что нужно 390. Если сюрпризов не случится — остаток пустите на декор или мебель.
Разбейте проект на этапы и поставьте стоп-сигналы
Не составляйте одну общую смету на весь ремонт сразу. Разбейте на три-четыре этапа: например, демонтаж и черновые работы, электрика и сантехника, чистовая отделка.
Для каждого этапа — своя максимальная сумма и жесткое правило: нельзя переходить к следующему этапу, если превышение по текущему составило больше 15%. Это защищает от эффекта невозвратных затрат — когда продолжаешь вливать деньги только потому, что уже потратил много.
Заранее установите личные стоп-линии: сумма, выше которой нельзя принимать решение без пересмотра всей сметы. Договоритесь с партнером, кто принимает финансовые решения и какая сумма считается допустимой без обсуждения, добавляет Кырлан.
Используйте правило 24 часов для дорогих решений
Любые незапланированные улучшения — более дорогой диван, апгрейд номера в отеле, дополнительный декор на свадьбу — откладывайте до следующего дня. Переспите с решением, пересчитайте бюджет на холодную голову, советует Датешидзе.
В момент азарта мозг не видит цифр. То, что вечером казалось разумной доплатой в 15 тысяч, утром может оказаться последними деньгами резервного фонда.
Ходите в магазин два раза вместо одного
Прием для ремонта от Бориса Сидорова: не ходите за всем сразу.
Первый поход — только черновые материалы: трубы, провод, шпаклевка, грунт. Без чистовой отделки.
Второй поход — через неделю, когда эмоции улеглись. Тогда выбираете плитку, обои, светильники.
Это разрывает механизм импульсивного апгрейда: когда все лежит в одной корзине, соблазн взять что подороже гораздо сильнее.
Фиксируйте договоренности письменно
Все, что обещает подрядчик, — сроки, стоимость, объем работ, — должно быть в договоре. Перед подписанием уточните: что входит в стоимость, а что нет, говорит профессор Финуниверситета Сергей Толкачев.
Можно прописать отдельным пунктом: все незапланированные расходы, возникшие из-за ошибок подрядчика, лежат на нем и не увеличивают цену контракта. Будьте готовы, что подрядчик сразу поднимет цену на 30–50% — но зато вы будете знать реальную стоимость работ с самого начала, предупреждает Сорокина.
Следите за бюджетом в процессе, а не только в начале
Бюджет нужно сверять еженедельно: фиксировать фактические расходы, сравнивать с плановыми и корректировать при расхождениях, советует доцент Финуниверситета Ольга Борисова.
Если какая-то статья превышена — ищите, где можно сократить: сменить бренд материала, найти аналог, перенести необязательную покупку.
Главное — не экономить на критических системах. Проводка, водоснабжение, теплоизоляция — здесь экономия оборачивается тройными тратами через год. Зато на обоях, светильниках и фурнитуре сэкономить можно: их легко заменить позже, говорит Сидоров.
Если это ваш первый крупный проект — первый ремонт, первая свадьба, — привлеките специалиста для составления сметы. Финансист, опытный прораб или свадебный организатор знают категории расходов, о существовании которых вы просто не догадываетесь. Это не лишняя трата, а страховка от куда более дорогих сюрпризов.