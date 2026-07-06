Могут ли отношения мешать карьере и как разделить любовь и работу? Отвечает психотерапевт

В состоянии любви вы беднеете ровно настолько, насколько богатеет образ партнера внутри вас. Отсюда рассеянность, странная неспособность дочитать письмо до конца, сконцентрироваться на рабочих задачах и выполнять привычные обязанности.

Несчастливая любовь работает иначе, хотя черпает ресурсы по-прежнему из психики.

Там, где счастье поглощает внимание, тревога его дробит. Человек, у которого внутри идет неоконченный спор с партнером, носит этот конфликт повсюду. Каждое деловое решение принимается на фоне внутренней тяжести.

Сорванная дисциплина, раздражительность, внезапные слезы в неподходящую минуту имеют общий корень: психика занята переработкой того, что не поддается осознанию . При этом на работу остается меньше эмоциональных и когнитивных ресурсов.

Отношения vs карьера: вредит ли одно другому

Иногда для карьеры счастливая любовь может стать не менее сложным испытанием, чем кризис в паре. Нездоровые отношения мы хотя бы замечаем — они «болят», и психика начинает искать выход.