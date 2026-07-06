Могут ли отношения мешать карьере и как разделить любовь и работу? Отвечает психотерапевт
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Почему любовь забирает энергию — и это абсолютно нормально
Влюбленность невольно меняет наши приоритеты: это трудно увидеть, но легко почувствовать. Психическая энергия, которой обычно хватает на множество задач, стягивается к одному человеку, а весь остальной мир начинает получать ее по остаточному принципу.
В состоянии любви вы беднеете ровно настолько, насколько богатеет образ партнера внутри вас. Отсюда рассеянность, странная неспособность дочитать письмо до конца, сконцентрироваться на рабочих задачах и выполнять привычные обязанности.
Несчастливая любовь работает иначе, хотя черпает ресурсы по-прежнему из психики.
Там, где счастье поглощает внимание, тревога его дробит. Человек, у которого внутри идет неоконченный спор с партнером, носит этот конфликт повсюду. Каждое деловое решение принимается на фоне внутренней тяжести.
Сорванная дисциплина, раздражительность, внезапные слезы в неподходящую минуту имеют общий корень: психика занята переработкой того, что не поддается осознанию. При этом на работу остается меньше эмоциональных и когнитивных ресурсов.
Отношения vs карьера: вредит ли одно другому
Иногда для карьеры счастливая любовь может стать не менее сложным испытанием, чем кризис в паре. Нездоровые отношения мы хотя бы замечаем — они «болят», и психика начинает искать выход.
Идиллия же усыпляет бдительность. Влюбленный человек склонен думать, что у него прибавилось сил, тогда как на деле у него прибавилось интереса к одной-единственной области жизни.
Бывает, что глобальная профессиональная амбиция вдруг начинает казаться пресной, потому что вся ваша потребность в признании теперь удовлетворяется во взгляде любимого человека.
Карьера во многом держится на желании быть увиденными, и, когда это желание исполняется дома, на работе вы можете становиться менее вовлеченными в профессиональные достижения.
Сложные отношения тоже вредят профессиональной деятельности, но иначе. Они крадут сон, концентрацию, способность выдерживать чужую критику без обрушения. Сотрудник, которого дома обесценивают, приходит на совещание уже «раненым» и может реагировать на безобидную правку так, словно его снова не любят.
Ко всему прочему, он может начать приписывать свои чувства или особенности отношений с близкими людьми на коллег. Тогда начальник незаметно превращается в строгого родителя, а коллега — в соперника за внимание.
Драма частной жизни разыгрывается заново в декорациях офиса, где для нее нет ни места, ни оправдания.
Как разделить любовь и работу: пошаговая инструкция
Шаг 1. Научитесь распознавать голос внутри
Самый скучный по форме, но трудный по сути шаг.
Когда вы замечаете в себе несоразмерную обиду на коллегу, полезно подумать, к кому эта претензия на самом деле относится. Чаще всего адресат живет не в кабинете напротив, а под одной крышей с вами.
Практикуйте проговаривание вслух: «Я злюсь не на этот отчет, а просто не договорил с близким человеком». Такой метод возвращает ситуации ее подлинный масштаб и освобождает работу от чужого груза.
Шаг 2. Установите границы между сферами карьеры и отношений
Психике нужны переходы, маленькие ритуалы, отделяющие одну часть жизни от другой. Дорога домой, переодевание, десять минут наедине с собой перед тем, как приступить к работе.
Эти промежутки кажутся бессмысленными, но именно в них совершается невидимая работа, позволяющая не приносить любовную тревогу на планерку, а служебную усталость в семью.
Шаг 3. Валидируйте эмоции
Нужно что-то, помимо партнера и начальника, куда вы можете «отнести» свои чувства и чему вы можете их доверить.
Дневник, разговор с другом, видеозаметки для самого себя — любое пространство, где можно думать вслух, не опасаясь последствий.
Что в итоге
Любовь может вредить карьере, когда ей некуда деться, кроме как просочиться в работу. Также как и работа может негативно сказываться на личной жизни, если приносить ее домой.
Дайте обеим сферам законное русло, и они перестанут затоплять то, что вы строили годами.
Зрелость заключается не в том, чтобы никогда не допускать соприкосновения отношений и труда. Они все равно будут пересекаться, потому что имеют одинаковые источники ресурсов. Важно замечать изменения энергии, относиться к ним с вниманием и не требовать от себя больше того, на что есть силы.