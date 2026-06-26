Почему гилти плеже так соблазнительны и есть ли польза от глупых телешоу и игр «три в ряд»? Отвечает психолог
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Что такое гилти плеже
Постыдные удовольствия, или guilty pleasure, — это занятия, которые нам нравятся, но при этом расходятся с нашими представлениями о правильной жизни.
В этом словосочетании неслучайно есть слово guilty — «виноватый». Потому что часто, когда мы делаем что-то приятное, но это не вписывается в наш образ себя или в наши правила о том, как «надо» жить, ощущение удовольствия сопровождается чувством вины или стыда.
Постыдные удовольствия могут быть самыми разными, ведь они отражают не род занятий, а скорее внутренний конфликт между «хочется» и «это делать неправильно».
Чаще всего в качестве постыдных удовольствий люди называют довольно бытовые вещи:
- еду;
- сериалы, фильмы;
- видео на YouTube и других хостингах;
- музыку;
- соцсети;
- игры (в том числе казуальные игры на телефоне по типу «три в ряд»);
- романтический или сексуальный контент;
- покупки;
- чтение определенной литературы;
- другие формы отдыха и развлечений.
Любопытно, что в категорию «другое» попадали сон, дневной отдых и наблюдение за чужими драмами в соцсетях.
То есть постыдным удовольствием может стать не только что-то «запретное» или «вредное», но и просто отдых — если есть установка, что надо отдыхать меньше, заниматься чем-то полезным и не тратить время на ерунду.
Почему гилти плеже так соблазнительны
Как известно, запретный плод сладок. И чем больше мы себе что-то запрещаем, тем сильнее иногда начинает хотеться именно этого.
Но есть и другой важный момент: гилти плеже — все-таки про удовольствие. А там, где есть удовольствие, часто проявляется и наша живость: наши потребности, желания, усталость, любопытство, желание отдохнуть.
Например, вы можете запрещать себе спать днем, потому что «надо быть продуктивными». Но иногда за этим желанием поспать стоит обычная усталость. И тогда такое «постыдное удовольствие» может стать способом наконец-то прислушаться к себе.
К тому же не все гилти плеже — это что-то вредное. Иногда это просто то, что вы по каким-то причинам себе запретили или записали в «неправильное».
Например, сплетни могут быть не только «чем-то плохим», но и способом социализироваться, обсуждать отношения, поддерживать друг друга. А чтение романов или просмотр реалити-шоу могут выражать наше любопытство, потребность в эмоциях, отдыхе или простом человеческом интересе к жизни других.
Как постыдные удовольствия сказываются на психике
Постыдные удовольствия влияют на психику по-разному.
С одной стороны, в них действительно может быть много вины, стыда и самокритики: «я опять занимаюсь ерундой», «нормальные люди так не отдыхают», «я должен был потратить это время полезнее».
Исследования тоже описывают guilty pleasure как амбивалентный опыт: удовольствие, интерес и оживление могут соседствовать с виной, смущением и стыдом.
Но, с другой стороны, эти занятия часто говорят о наших потребностях. Ведь помимо правильной, продуктивной и социально одобряемой жизни нам нужны эмоции, игра, отдых, гастрономический опыт, любопытство, контакт с другими людьми и простое удовольствие. И гилти плеже в той или иной степени закрывает эти потребности.
Исследований о приятном досуге скорее поддерживают эту мысль: «маленькие слабости» могут улучшать эмоциональное состояние и помогать восстанавливаться после напряжения.
Постыдные удовольствия могут в итоге оказаться подсказкой: посмотрите, какая ваша потребность пытается получить право на существование.
Когда гилти плеже становится проблемой
Гилти плеже создает нам сложности не тогда, когда человеку просто что-то нравится. Проблема начинается, когда в этом становится слишком много вины, стыда и самокритики
Часто вред от такого занятия довольно мал: вы посмотрели сериал, съели чипсы или пирожное, «позалипали» в соцсетях, часик поспали днем. Но после такой мелочи вы можете наказывать себя так, будто совершили смертный грех.
Вторая часть проблемы — когда guilty pleasure перестает быть удовольствием. Когда это уже не один из способов отдохнуть, порадовать себя или удовлетворить какую-то потребность, а единственный способ справляться с напряжением, скукой, одиночеством, тревогой или усталостью.
То есть проблема начинается там, где удовольствие превращается в единственный инструмент саморегуляции.
Когда человек уже не выбирает его свободно, а как будто не может иначе. Когда теряется контроль, а вместо живости, отдыха и интереса появляется зависимость от одного сценария: мне плохо — я делаю только это — потом снова себя ругаю.
И, конечно, стоит обращать внимание на реальный ущерб. Если постыдное удовольствие начинает регулярно мешать вашему сну, здоровью, финансовому благополучию, работе, отношениям или другим важным сферам жизни, это уже не просто «я зря себя стыжу», а сигнал, что с этим способом стало сложно справляться.
Как получить максимально позитивный эффект от гилти плеже
Регулировать постыдные удовольствия лучше через честный вопрос: что именно я сейчас пытаюсь получить?
Попробуйте снизить количество стыда. Спросите себя: «Я правда сделал что-то разрушительное или просто получил удовольствие не самым социально одобряемым способом?» Иногда ущерб от самого занятия минимальный, а вот ущерб от самокритики — огромен.
Смотрите на функцию. Не только «что я делаю?», но и «зачем я это делаю?». Чего я хочу — отдыха? Эмоций? Утешения? Контакта? Переключения? Если понять потребность, то можно оставить guilty pleasure как один из способов ее удовлетворить, но не единственный.
Расширяйте репертуар. Если человек справляется с тревогой только через еду, с одиночеством — только соцсетями, а с усталостью — только залипанием в видео, в какой-то момент это может стать ловушкой.
Хорошо, когда у психики есть несколько вариантов: поговорить с кем-то, поспать, погулять, посмотреть шоу, поесть вкусное, поиграть, ничего не делать.
Проверяйте ущерб. Если ваша слабость стала ухудшать качество вашей жизни или мешать важным делам, это «звоночек» о том, что способ саморегуляции начал выходить из-под контроля.
И, наконец, разрешайте себе удовольствия просто так. Отходите от идеи, что их обязательно нужно заслужить, ведь все мы люди и радости — нормальная и необходимая часть нашей жизни.