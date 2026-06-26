К тому же не все гилти плеже — это что-то вредное. Иногда это просто то, что вы по каким-то причинам себе запретили или записали в «неправильное».

Например, сплетни могут быть не только «чем-то плохим», но и способом социализироваться, обсуждать отношения, поддерживать друг друга. А чтение романов или просмотр реалити-шоу могут выражать наше любопытство, потребность в эмоциях, отдыхе или простом человеческом интересе к жизни других.

Как постыдные удовольствия сказываются на психике

Постыдные удовольствия влияют на психику по-разному.

С одной стороны, в них действительно может быть много вины, стыда и самокритики: «я опять занимаюсь ерундой», «нормальные люди так не отдыхают», «я должен был потратить это время полезнее».

Исследования тоже описывают guilty pleasure как амбивалентный опыт: удовольствие, интерес и оживление могут соседствовать с виной, смущением и стыдом.

Но, с другой стороны, эти занятия часто говорят о наших потребностях. Ведь помимо правильной, продуктивной и социально одобряемой жизни нам нужны эмоции, игра, отдых, гастрономический опыт, любопытство, контакт с другими людьми и простое удовольствие. И гилти плеже в той или иной степени закрывает эти потребности.

Исследований о приятном досуге скорее поддерживают эту мысль: «маленькие слабости» могут улучшать эмоциональное состояние и помогать восстанавливаться после напряжения.