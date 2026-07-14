Эмбарго-1973: когда нефть впервые стала оружием

В октябре 1973 года началась Война Судного дня между Израилем и коалицией арабских государств. В ответ на поддержку Израиля со стороны США и их европейских союзников члены ОАПЕК ввели эмбарго на поставки нефти в эти государства.

Сокращение добычи сырья быстро спровоцировало панику на мировом рынке. Цены на нефть взлетели в четыре раза — с 3 до почти 12 долларов за баррель.

Формально под эмбарго попали всего восемь стран — из почти двухсот в мире. Но этого хватило, чтобы разрушить мировой баланс. На тот момент экономика развитых стран была подключена к нефти, как к аппарату жизнеобеспечения.