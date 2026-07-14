Бизнес
14 июля 2026, 07:43

Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было

Коротко
В апреле 2020 года баррель американской нефти впервые в истории стоил минус $37. Продавцы буквально доплачивали покупателям, лишь бы забрали. Это был один из пяти крупнейших топливных кризисов за последние 50 лет и, возможно, самый странный. Почему возникали километровые очереди на АЗС, выдавались талоны на бензин, запрещали включать рождественские гирлянды, вводили единую скорость на всех трассах США, и при чем тут Ормузский пролив? Разбираем с экспертами 5 историй, в которых мир оставался без нефти и топлива — и почему сегодня все это возвращается.
Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было

© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

КризисГодыТип шокаЦеновой эффектОстрая фаза
Эмбарго ОАПЕК1973–74Политический×4 за год6 месяцев
Иран1978–80Обвал добычи + паника×2 быстро~18 месяцев
Кувейт1990–91Военный+141 % за 3 мес.9 месяцев
Венесуэла2002–2020Внутренний политическийЛокальный, не мировой20 лет
Ковид2020Обвал спроса на третьдо –$37 за баррель WTI3 месяца

Эмбарго-1973: когда нефть впервые стала оружием

В октябре 1973 года началась Война Судного дня между Израилем и коалицией арабских государств. В ответ на поддержку Израиля со стороны США и их европейских союзников члены ОАПЕК ввели эмбарго на поставки нефти в эти государства.

Сокращение добычи сырья быстро спровоцировало панику на мировом рынке. Цены на нефть взлетели в четыре раза — с 3 до почти 12 долларов за баррель.

Формально под эмбарго попали всего восемь стран — из почти двухсот в мире. Но этого хватило, чтобы разрушить мировой баланс. На тот момент экономика развитых стран была подключена к нефти, как к аппарату жизнеобеспечения.

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КРИЗИС В ЦИФРАХ

  • Цена нефти: с $3 до $12 за баррель —
    рост в 4 раза за несколько месяцев
  • Острая фаза: 6 месяцев (октябрь 1973 — март 1974)
  • Сокращение добычи ОПЕК: ~5% от мирового объема

На автозаправках в США и Европе выстроились многокилометровые очереди. Правительства стран-импортеров ввели жесткие меры экономии, включая лимиты на продажу бензина и запреты на использование личных автомобилей по воскресеньям.

Как спасали бензин в США

Чтобы снизить расход топлива, правительство США ввело единое ограничение скорости на трассах — не более 55 миль в час (около 90 км/ч). Этот закон продержался больше двадцати лет. В некоторых штатах также временно запретили зажигать рождественские гирлянды на улицах (чтобы экономить электроэнергию, спрос на которую сильно вырос), а авиакомпаниям пришлось отменить часть внутренних рейсов.

Эмбарго сняли в марте 1974-го. Триггером стало дипломатическое урегулирование Войны Судного дня и разъединение израильских и сирийских войск. Декларация стран Общего рынка поддержала позицию арабских стран, а ряд африканских государств разорвал отношения с Израилем. ОПЕК добилась своих политических целей и сняла эмбарго. Но цены не вернулись на прежний уровень.

Урок 1973 года был институциональным: мир понял, что энергетическую безопасность нельзя полностью оставлять на усмотрение политики и рынка. Именно после эмбарго были созданы Международное энергетическое агентство, системы обязательных стратегических запасов нефти, а в США появился Strategic Petroleum Reserve.

Павел Севостьянов
доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова

Что изменилось:

  • Импортеры начали формировать крупные стратегические запасы нефти на случай будущих сбоев.
  • Эмбарго дало мощный толчок развитию атомной энергетики и поиску месторождений за пределами Ближнего Востока — например, в Северном море и на Аляске.
  • В автопроме началась эпоха экономичных двигателей. Постепенно пропали прожорливые американские внедорожники и «масл-кары», которые потребляли около 16–18 литров на 100 км.
  • Для СССР кризис стал неожиданным подарком: экспортные поставки советской нефти резко выросли, страна подсела на нефтедоллары. Только за 1970-е доход от нефтяного экспорта вырос в 15 раз.

Исламская революция в Иране, 1978–1979: как паника удвоила цены при нехватке в 4%

В конце 1978 года в Иране начались массовые протесты против шахского режима. В январе 1979-го шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал из Ирана. К тому моменту нефтедобыча в стране (важнейшем союзнике США на Ближнем Востоке) уже фактически остановилась из-за забастовок.

Иран потерял около 5 млн баррелей в сутки — это примерно 7% мирового производства. Мировые поставки нефти уменьшились на 4–5%. Реакция рынков оказалась несоразмерной: нефть подорожала с $14 до $39,5 за баррель — рост на 180%.

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Почему так вышло?

Разогнала цены именно паника: трейдеры, правительства и потребители бросились запасаться, создавая искусственный спрос поверх реального. Рынок наказал их же — бензин подорожал в 1,5–2 раза.

Компании начали заполнять резервуары до отказа и перекупать контракты друг у друга. Этот ажиотажный спрос взвинтил цены на свободном рынке гораздо сильнее, чем того требовал фактический дефицит сырья.

Острая фаза дефицита продолжалась около полутора лет. К середине 1980 года ситуация стабилизировалась благодаря тому, что новое руководство Ирана частично возобновило поставки, а Саудовская Аравия увеличила добычу, чтобы покрыть нехватку сырья. Дополнительным фактором стал экономический спад в странах-потребителях. Из-за дорогого топлива промышленное производство замедлилось, что естественным образом снизило спрос на нефть.

Что изменилось:

  • Провозглашение «доктрины Картера». Согласно ей, США объявили регион Персидского залива зоной своих стратегических интересов и заявили о готовности защищать доступ к местным портам военным путем.
  • В ответ на нефтяной шок ФРС резко повысила процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, несмотря на риск рецессии. Именно такой подход позже стал стандартной реакцией центральных банков на энергетическую инфляцию.
  • Кризис подстегнул первые серьезные разработки электро- и водородных автомобилей — пусть до серийного производства оставались еще десятилетия.

Кризис 1979 года продемонстрировал уже другую проблему: нефтяной шок способен не только повысить стоимость топлива, но и запустить инфляцию, ухудшить экономические ожидания и привести к стагфляции.

Павел Севостьянов

Конфликт в Персидском заливе (1990–1991): удар по добыче и проверка резервов

2 августа 1990 года Ирак под руководством Саддама Хусейна вторгся в Кувейт. Одной из причин стал спор вокруг цен на нефть: Хусейн обвинял Кувейт в перепроизводстве сверх квот ОПЕК, из-за чего цена за баррель упала до $7 — катастрофически мало для увязшего в долгах Ирака. В ответ на агрессию ООН ввела жесткое торговое эмбарго против обеих стран, полностью заблокировав экспорт их сырья.

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Крупнейший экологический теракт в истории

Отступая из Кувейта в начале 1991 года, иракские войска подожгли более 600 нефтяных скважин и открыли задвижки терминалов, вылив миллионы тонн нефти в Персидский залив. На тушение пожаров ушло около 10 месяцев. Экологические последствия ощущались годами: нефтяные озера в пустыне сохли около десяти лет, погибло более 30 тысяч птиц.

В результате вторжения и санкций в течение нескольких месяцев мировой рынок потерял около 4–4,3 млн баррелей в сутки — примерно 6% глобальной добычи. Цены выросли на 141%: с $17 в июле до $41 в октябре 1990-го.

Острая фаза кризиса продолжалась с августа 1990-го до тех пор, пока иракские войска не были вытеснены в ходе операции «Буря в пустыне» США и союзниками из Кувейта к весне 1991-го. Цена нефти быстро вернулась к $17–18 за баррель — в отличие от кризисов 1973-го и 1979-го, затяжного роста не было. Кувейт восстановил нефтедобычу относительно быстро — благодаря международной помощи и большим запасам.

Что изменилось:

  • Впервые в истории США задействовали Стратегический нефтяной резерв. Кризис (по историческим меркам) закончился быстро и на практике подтвердил эффективность стратегических нефтяных запасов, созданных после событий 1973 года (до 1991-го это была скорее теория).
  • Создание и расширение резервов стало стандартной практикой для крупных импортеров.
  • Экологический прецедент — пожары в Кувейте показали, что удары по нефтяной инфраструктуре создают еще и климатическую проблему.

Венесуэла в XXI веке: как политический кризис убил отрасль на двадцать лет

Это не топливный кризис в привычном смысле с резкими скачками мировых цен. Речь здесь про медленный распад одной национальной нефтяной отрасли, растянувшийся почти на двадцать лет.

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ФАКТ
У Венесуэлы крупнейшие в мире доказанные запасы нефти — больше, чем у Саудовской Аравии.

За последние десятилетия Венесуэла прошла сразу несколько крупных кризисов, каждый из которых повлиял на деградацию нефтяной отрасли:

  • Декабрь-2002 — январь-2003. Забастовка в PDVSA — государственной нефтегазовой компании Венесуэлы. Сотрудники государственной нефтяной компании выступили против политики Уго Чавеса. В ответ тот уволил около 18 000 специалистов — менеджеров, инженеров, технических работников — и заменил их политически лояльными людьми, многие из которых не имели опыта в нефтяной отрасли. Добыча за считанные недели рухнула с 3 миллионов баррелей в сутки до 500 тысяч, в отдельные дни — до 40 тысяч.
  • 2007–2012. Национализация. Чавес экспроприировал активы ExxonMobil и ConocoPhillips, вынудил других иностранных партнёров уступить контрольные пакеты PDVSA. Доходы компании шли на социальные программы, а не на ремонт инфраструктуры. Падение мировых цен на нефть в середине 2010-х годов лишило страну валютной выручки и окончательно парализовало обслуживание инфраструктуры.
  • 2017–2019. Санкции США. США ввели санкции против правительства Венесуэлы из-за обвинений в нарушении демократических процедур и прав человека, а позже ограничили доступ венесуэльской нефтяной отрасли к международным рынкам. Мировые цены на нефть упали, при том что нефтяные доходы составляли 95% всего экспорта Венесуэлы. Как итог, добыча продолжала падать.
Почему венесуэльскую нефть сложно добывать

В бассейне реки Ориноко залегает сверхтяжелая нефть, по консистенции похожая на битум. Чтобы добыть и прокачать ее по трубам, сырье нужно разбавлять легкой нефтью или специальными растворителями (нафтой), которые Венесуэла в основном импортировала из США. Когда США ввели санкции и прекратили эти поставки, добыча тяжелой нефти в стране практически остановилась.

Кризис стал уникальным примером не кратковременного шока, а медленного структурного коллапса целой отрасли.

Что изменилось:

  • Мировой рынок постепенно адаптировался к потере венесуэльских объемов.
  • Венесуэла стала учебником по последствиям «ресурсной иглы»: при экономической зависимости от одного товара падение цены привело к разрушению всей отрасли в стране.

Пандемия COVID-19 (2020): кризис перепроизводства и отрицательные цены

Пандемия 2020 года создала кризис, непохожий ни на один из предыдущих. Впервые проблемой стал не дефицит нефти, а ее полная ненужность. Жесткие карантинные меры привели к резкому сокращению авиаперелетов и автомобильного движения. Глобальный спрос на нефть моментально упал почти на треть — на 20–30 миллионов баррелей в сутки.

20 апреля 2020 года баррель американской нефти WTI впервые в истории торговался по отрицательной цене. К вечеру фьючерс на майскую поставку опустился до минус 37,63 доллара — продавцы буквально доплачивали покупателям, лишь бы избавиться от нефти.

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Как нефть может стоить меньше нуля

Речь не о самой нефти, а о фьючерсах — контрактах на ее физическую поставку через месяц. У каждого фьючерса есть день истечения, после которого держатель контракта обязан принять реальную нефть: цистерны, танкеры, хранилища. Весной 2020-го хранить нефть было буквально негде. Коммерческие емкости в США переполнились, свободных танкеров не осталось. Держатели фьючерсов оказались в ситуации, когда единственный выход — заплатить любому, кто заберет у них нефть, лишь бы не организовывать вывоз сырья.

Рынок удалось стабилизировать благодаря новому соглашению ОПЕК+, заключенному в апреле 2020 года. Страны договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, что постепенно убрало излишки сырья с рынка. Снятие карантинов и восстановление деловой активности во второй половине года помогли ценам вернуться к докризисным значениям.

Что изменилось:

  • Биржа CME официально разрешила отрицательные цены на фьючерсы, раньше ее алгоритмы не могли обработать такую котировку.
  • Продажи электромобилей выросли примерно на 40% в 2020 году, даже на фоне общего падения авторынка. Tesla установила рекорды, Daimler и Volkswagen наращивали электрические линейки.
  • Правительства многих стран включили инвестиции в возобновляемые источники в антикризисные пакеты.

Что общего у этих кризисов и почему сегодня все сложнее

Пять описанных кризисов разнятся в масштабе, длительности, географии, механизме запуска.

Неизменной остается психология рынка: паника инвесторов и страх дефицита часто взвинчивают цены сильнее, чем реальная нехватка физических баррелей. Как следствие — рост цен на большинство товаров, потому что топливо — это стоимость доставки любого товара.

В долгосрочной перспективе сверхвысокие цены бьют и по продавцам сырья. Они заставляют импортеров искать альтернативные технологии, снижать потребление и переходить на другие источники энергии, что снижает ценность ископаемого топлива.

Параллели

Современный энергетический ландшафт демонстрирует похожие закономерности.

Ограничения против российского сырья в в 2022–2023 годах привели не к исчезновению нефти, а к масштабному изменению логистических маршрутов: потоки топлива перенаправились в Азию, что увеличило транспортные расходы и перекроило карту глобальной торговли.

Еще более острым кризисом с историческими шоками стал кризис в Ормузском проливе с начала 2026 года. Военные действия, взаимные обстрелы и фактическое закрытие пролива для танкеров напомнили миру о географической уязвимости ключевых транспортных артерий, при том что такой недостачи нефти, как сейчас, мир еще не видел.

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