Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это былоКоротко
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|Кризис
|Годы
|Тип шока
|Ценовой эффект
|Острая фаза
|Эмбарго ОАПЕК
|1973–74
|Политический
|×4 за год
|6 месяцев
|Иран
|1978–80
|Обвал добычи + паника
|×2 быстро
|~18 месяцев
|Кувейт
|1990–91
|Военный
|+141 % за 3 мес.
|9 месяцев
|Венесуэла
|2002–2020
|Внутренний политический
|Локальный, не мировой
|20 лет
|Ковид
|2020
|Обвал спроса на треть
|до –$37 за баррель WTI
|3 месяца
Эмбарго-1973: когда нефть впервые стала оружием
В октябре 1973 года началась Война Судного дня между Израилем и коалицией арабских государств. В ответ на поддержку Израиля со стороны США и их европейских союзников члены ОАПЕК ввели эмбарго на поставки нефти в эти государства.
Сокращение добычи сырья быстро спровоцировало панику на мировом рынке. Цены на нефть взлетели в четыре раза — с 3 до почти 12 долларов за баррель.
Формально под эмбарго попали всего восемь стран — из почти двухсот в мире. Но этого хватило, чтобы разрушить мировой баланс. На тот момент экономика развитых стран была подключена к нефти, как к аппарату жизнеобеспечения.
КРИЗИС В ЦИФРАХ
- Цена нефти: с $3 до $12 за баррель —
рост в 4 раза за несколько месяцев
- Острая фаза: 6 месяцев (октябрь 1973 — март 1974)
- Сокращение добычи ОПЕК: ~5% от мирового объема
На автозаправках в США и Европе выстроились многокилометровые очереди. Правительства стран-импортеров ввели жесткие меры экономии, включая лимиты на продажу бензина и запреты на использование личных автомобилей по воскресеньям.
Чтобы снизить расход топлива, правительство США ввело единое ограничение скорости на трассах — не более 55 миль в час (около 90 км/ч). Этот закон продержался больше двадцати лет. В некоторых штатах также временно запретили зажигать рождественские гирлянды на улицах (чтобы экономить электроэнергию, спрос на которую сильно вырос), а авиакомпаниям пришлось отменить часть внутренних рейсов.
Эмбарго сняли в марте 1974-го. Триггером стало дипломатическое урегулирование Войны Судного дня и разъединение израильских и сирийских войск. Декларация стран Общего рынка поддержала позицию арабских стран, а ряд африканских государств разорвал отношения с Израилем. ОПЕК добилась своих политических целей и сняла эмбарго. Но цены не вернулись на прежний уровень.
Урок 1973 года был институциональным: мир понял, что энергетическую безопасность нельзя полностью оставлять на усмотрение политики и рынка. Именно после эмбарго были созданы Международное энергетическое агентство, системы обязательных стратегических запасов нефти, а в США появился Strategic Petroleum Reserve.
Что изменилось:
- Импортеры начали формировать крупные стратегические запасы нефти на случай будущих сбоев.
- Эмбарго дало мощный толчок развитию атомной энергетики и поиску месторождений за пределами Ближнего Востока — например, в Северном море и на Аляске.
- В автопроме началась эпоха экономичных двигателей. Постепенно пропали прожорливые американские внедорожники и «масл-кары», которые потребляли около 16–18 литров на 100 км.
- Для СССР кризис стал неожиданным подарком: экспортные поставки советской нефти резко выросли, страна подсела на нефтедоллары. Только за 1970-е доход от нефтяного экспорта вырос в 15 раз.
Исламская революция в Иране, 1978–1979: как паника удвоила цены при нехватке в 4%
В конце 1978 года в Иране начались массовые протесты против шахского режима. В январе 1979-го шах Мохаммед Реза Пехлеви бежал из Ирана. К тому моменту нефтедобыча в стране (важнейшем союзнике США на Ближнем Востоке) уже фактически остановилась из-за забастовок.
Иран потерял около 5 млн баррелей в сутки — это примерно 7% мирового производства. Мировые поставки нефти уменьшились на 4–5%. Реакция рынков оказалась несоразмерной: нефть подорожала с $14 до $39,5 за баррель — рост на 180%.
Разогнала цены именно паника: трейдеры, правительства и потребители бросились запасаться, создавая искусственный спрос поверх реального. Рынок наказал их же — бензин подорожал в 1,5–2 раза.
Компании начали заполнять резервуары до отказа и перекупать контракты друг у друга. Этот ажиотажный спрос взвинтил цены на свободном рынке гораздо сильнее, чем того требовал фактический дефицит сырья.
Острая фаза дефицита продолжалась около полутора лет. К середине 1980 года ситуация стабилизировалась благодаря тому, что новое руководство Ирана частично возобновило поставки, а Саудовская Аравия увеличила добычу, чтобы покрыть нехватку сырья. Дополнительным фактором стал экономический спад в странах-потребителях. Из-за дорогого топлива промышленное производство замедлилось, что естественным образом снизило спрос на нефть.
Что изменилось:
- Провозглашение «доктрины Картера». Согласно ей, США объявили регион Персидского залива зоной своих стратегических интересов и заявили о готовности защищать доступ к местным портам военным путем.
- В ответ на нефтяной шок ФРС резко повысила процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, несмотря на риск рецессии. Именно такой подход позже стал стандартной реакцией центральных банков на энергетическую инфляцию.
- Кризис подстегнул первые серьезные разработки электро- и водородных автомобилей — пусть до серийного производства оставались еще десятилетия.
Кризис 1979 года продемонстрировал уже другую проблему: нефтяной шок способен не только повысить стоимость топлива, но и запустить инфляцию, ухудшить экономические ожидания и привести к стагфляции.
Конфликт в Персидском заливе (1990–1991): удар по добыче и проверка резервов
2 августа 1990 года Ирак под руководством Саддама Хусейна вторгся в Кувейт. Одной из причин стал спор вокруг цен на нефть: Хусейн обвинял Кувейт в перепроизводстве сверх квот ОПЕК, из-за чего цена за баррель упала до $7 — катастрофически мало для увязшего в долгах Ирака. В ответ на агрессию ООН ввела жесткое торговое эмбарго против обеих стран, полностью заблокировав экспорт их сырья.
Отступая из Кувейта в начале 1991 года, иракские войска подожгли более 600 нефтяных скважин и открыли задвижки терминалов, вылив миллионы тонн нефти в Персидский залив. На тушение пожаров ушло около 10 месяцев. Экологические последствия ощущались годами: нефтяные озера в пустыне сохли около десяти лет, погибло более 30 тысяч птиц.
В результате вторжения и санкций в течение нескольких месяцев мировой рынок потерял около 4–4,3 млн баррелей в сутки — примерно 6% глобальной добычи. Цены выросли на 141%: с $17 в июле до $41 в октябре 1990-го.
Острая фаза кризиса продолжалась с августа 1990-го до тех пор, пока иракские войска не были вытеснены в ходе операции «Буря в пустыне» США и союзниками из Кувейта к весне 1991-го. Цена нефти быстро вернулась к $17–18 за баррель — в отличие от кризисов 1973-го и 1979-го, затяжного роста не было. Кувейт восстановил нефтедобычу относительно быстро — благодаря международной помощи и большим запасам.
Что изменилось:
- Впервые в истории США задействовали Стратегический нефтяной резерв. Кризис (по историческим меркам) закончился быстро и на практике подтвердил эффективность стратегических нефтяных запасов, созданных после событий 1973 года (до 1991-го это была скорее теория).
- Создание и расширение резервов стало стандартной практикой для крупных импортеров.
- Экологический прецедент — пожары в Кувейте показали, что удары по нефтяной инфраструктуре создают еще и климатическую проблему.
Венесуэла в XXI веке: как политический кризис убил отрасль на двадцать лет
Это не топливный кризис в привычном смысле с резкими скачками мировых цен. Речь здесь про медленный распад одной национальной нефтяной отрасли, растянувшийся почти на двадцать лет.
ФАКТ
У Венесуэлы крупнейшие в мире доказанные запасы нефти — больше, чем у Саудовской Аравии.
За последние десятилетия Венесуэла прошла сразу несколько крупных кризисов, каждый из которых повлиял на деградацию нефтяной отрасли:
- Декабрь-2002 — январь-2003. Забастовка в PDVSA — государственной нефтегазовой компании Венесуэлы. Сотрудники государственной нефтяной компании выступили против политики Уго Чавеса. В ответ тот уволил около 18 000 специалистов — менеджеров, инженеров, технических работников — и заменил их политически лояльными людьми, многие из которых не имели опыта в нефтяной отрасли. Добыча за считанные недели рухнула с 3 миллионов баррелей в сутки до 500 тысяч, в отдельные дни — до 40 тысяч.
- 2007–2012. Национализация. Чавес экспроприировал активы ExxonMobil и ConocoPhillips, вынудил других иностранных партнёров уступить контрольные пакеты PDVSA. Доходы компании шли на социальные программы, а не на ремонт инфраструктуры. Падение мировых цен на нефть в середине 2010-х годов лишило страну валютной выручки и окончательно парализовало обслуживание инфраструктуры.
- 2017–2019. Санкции США. США ввели санкции против правительства Венесуэлы из-за обвинений в нарушении демократических процедур и прав человека, а позже ограничили доступ венесуэльской нефтяной отрасли к международным рынкам. Мировые цены на нефть упали, при том что нефтяные доходы составляли 95% всего экспорта Венесуэлы. Как итог, добыча продолжала падать.
В бассейне реки Ориноко залегает сверхтяжелая нефть, по консистенции похожая на битум. Чтобы добыть и прокачать ее по трубам, сырье нужно разбавлять легкой нефтью или специальными растворителями (нафтой), которые Венесуэла в основном импортировала из США. Когда США ввели санкции и прекратили эти поставки, добыча тяжелой нефти в стране практически остановилась.
Кризис стал уникальным примером не кратковременного шока, а медленного структурного коллапса целой отрасли.
Что изменилось:
- Мировой рынок постепенно адаптировался к потере венесуэльских объемов.
- Венесуэла стала учебником по последствиям «ресурсной иглы»: при экономической зависимости от одного товара падение цены привело к разрушению всей отрасли в стране.
Пандемия COVID-19 (2020): кризис перепроизводства и отрицательные цены
Пандемия 2020 года создала кризис, непохожий ни на один из предыдущих. Впервые проблемой стал не дефицит нефти, а ее полная ненужность. Жесткие карантинные меры привели к резкому сокращению авиаперелетов и автомобильного движения. Глобальный спрос на нефть моментально упал почти на треть — на 20–30 миллионов баррелей в сутки.
20 апреля 2020 года баррель американской нефти WTI впервые в истории торговался по отрицательной цене. К вечеру фьючерс на майскую поставку опустился до минус 37,63 доллара — продавцы буквально доплачивали покупателям, лишь бы избавиться от нефти.
Речь не о самой нефти, а о фьючерсах — контрактах на ее физическую поставку через месяц. У каждого фьючерса есть день истечения, после которого держатель контракта обязан принять реальную нефть: цистерны, танкеры, хранилища. Весной 2020-го хранить нефть было буквально негде. Коммерческие емкости в США переполнились, свободных танкеров не осталось. Держатели фьючерсов оказались в ситуации, когда единственный выход — заплатить любому, кто заберет у них нефть, лишь бы не организовывать вывоз сырья.
Рынок удалось стабилизировать благодаря новому соглашению ОПЕК+, заключенному в апреле 2020 года. Страны договорились о рекордном сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, что постепенно убрало излишки сырья с рынка. Снятие карантинов и восстановление деловой активности во второй половине года помогли ценам вернуться к докризисным значениям.
Что изменилось:
- Биржа CME официально разрешила отрицательные цены на фьючерсы, раньше ее алгоритмы не могли обработать такую котировку.
- Продажи электромобилей выросли примерно на 40% в 2020 году, даже на фоне общего падения авторынка. Tesla установила рекорды, Daimler и Volkswagen наращивали электрические линейки.
- Правительства многих стран включили инвестиции в возобновляемые источники в антикризисные пакеты.
Что общего у этих кризисов и почему сегодня все сложнее
Пять описанных кризисов разнятся в масштабе, длительности, географии, механизме запуска.
Неизменной остается психология рынка: паника инвесторов и страх дефицита часто взвинчивают цены сильнее, чем реальная нехватка физических баррелей. Как следствие — рост цен на большинство товаров, потому что топливо — это стоимость доставки любого товара.
В долгосрочной перспективе сверхвысокие цены бьют и по продавцам сырья. Они заставляют импортеров искать альтернативные технологии, снижать потребление и переходить на другие источники энергии, что снижает ценность ископаемого топлива.
Параллели
Современный энергетический ландшафт демонстрирует похожие закономерности.
Ограничения против российского сырья в в 2022–2023 годах привели не к исчезновению нефти, а к масштабному изменению логистических маршрутов: потоки топлива перенаправились в Азию, что увеличило транспортные расходы и перекроило карту глобальной торговли.
Еще более острым кризисом с историческими шоками стал кризис в Ормузском проливе с начала 2026 года. Военные действия, взаимные обстрелы и фактическое закрытие пролива для танкеров напомнили миру о географической уязвимости ключевых транспортных артерий, при том что такой недостачи нефти, как сейчас, мир еще не видел.