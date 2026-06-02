Что будет, если накосячить на работе, и могут ли вас наказать рублем? Главное о дисциплинарных взысканиях
Что такое дисциплинарное взыскание
Дисциплинарное взыскание — наказание сотрудника за нарушение правил внутреннего трудового распорядка (за совершение дисциплинарного проступка).
Его можно назвать инструментом воздействия на работников: те должны вести себя хорошо, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями своих действий.
Каким может быть дисциплинарное взыскание
Всего есть три вида дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
При этом в Трудовом кодексе не прописаны характерные отличия замечания и выговора. Замечание считают наименее строгим видом взыскания просто потому, что оно идет первым.
На практике работодатели действительно нередко начинают с замечания, затем переходят к выговору и заканчивают увольнением.
Но это не строгая последовательность: работнику могут объявить выговор без замечания или уволить сразу после замечания, пропустив выговор.
Для увольнения нужна веская причина. По закону таковой может считаться:
- прогул (целый день или более 4 часов подряд в течение смены);
- появление на работе в состоянии алкогольного опьянения (или иного опьянения);
- разглашение государственной, коммерческой, служебной или иной тайны;
- хищение;
- нарушение требований охраны труда с тяжкими последствиями (например, аварией на производстве) или их реальной угрозой;
- представление подложенных документов при заключении трудового договора;
- неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при условии уже объявленного дисциплинарного взыскания;
- аморальный проступок работника, который занимается воспитанием;
- утрата доверия (относится к работникам, которые имеют доступ к деньгам и другим ценностям).
Менее серьезные нарушения могут стать поводом для замечания или выговора. Например, сюда относят:
- опоздание;
- низкое качество услуг;
- грубость и хамство по отношению к клиентам;
- несоблюдение дресс-кода (если в компании есть обязательная форма).
Для кого действуют свои дисциплинарные взыскания
Триада «замечание — выговор — увольнение» действует для большинства россиян. Но некоторые категории работников ориентируются на особые правила.
Государственные служащие
У них перечень чуть больше.
- замечание;
- выговор;
- предупреждение о неполном должностном соответствии;
- увольнение с гражданской службы.
Военнослужащие
У них дисциплинарные взыскания зависят от того, кто именно оступился.
К солдатам, матросам, сержантам и старшинам применяют:
- выговор;
- строгий выговор;
- лишение очередного увольнения (не применяется к контрактникам);
- лишение нагрудного знака отличника;
- предупреждение о неполном служебном соответствии (не применяется к призывникам);
- снижение в воинской должности ефрейтора (старшего матроса) и сержанта (старшины);
- снижение в воинском звании ефрейтора (старшего матроса) и сержанта (старшины);
- снижение в воинском звании со снижением в воинской должности ефрейтора (старшего матроса) и сержанта (старшины);
- досрочное увольнение с военной службы (не применяется к призывникам и курсантам);
- дисциплинарный арест (не применяется к женщинам).
Курсантов дополнительно могут отчислить из образовательного учреждения.
К прапорщикам и мичманам применяют:
- выговор;
- строгий выговор;
- предупреждение о неполном служебном соответствии;
- снижение в воинской должности;
- досрочное увольнение с военной службы;
- дисциплинарный арест (не применяется к женщинам).
К офицерам применяют:
- выговор;
- строгий выговор;
- предупреждение о неполном служебном соответствии;
- снижение в воинской должности;
- досрочное увольнение с военной службы (не применяется к высшим офицерам).
Могут ли оштрафовать за дисциплинарный проступок
Денежные штрафы трудовым законодательством не предусмотрены, поэтому наказывать работника «рублем» в качестве дисциплинарного взыскания нельзя.
Даже если работодатель решил прописать штраф за дисциплинарный проступок во внутренних документах организации, это все равно незаконно.
Самого работодателя и его должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а при повторном нарушении — уже до 70 тысяч рублей.
Как дисциплинарные взыскания влияют на премию и надбавки
Запрет на штрафы не означает, что из-за проступка работник не потеряет в деньгах — есть альтернативные способы материального воздействия на проштрафившихся сотрудников.
Что касается обязательных надбавок, предусмотренных законом, например, надбавки за работу во вредных и опасных условиях труда, «северные» надбавки, надбавки за стаж и т. п., то на них дисциплинарные взыскания не влияют. А вот премии и иные стимулирующие выплаты, устанавливаемые по инициативе работодателя, могут быть снижены работнику при наличии у него дисциплинарного взыскания.
Но такое снижение допустимо только при соблюдении определенных условий:
- это закреплено в нормативных актах компании;
- премию «срезают» только за период, в котором применили дисциплинарное взыскание (например, за соответствующий месяц, квартал или год);
- снижение премии не уменьшает вашу месячную зарплату более чем на 20%.
Пример: если у сотрудника есть ежемесячная, ежеквартальная и годовая премии и он получил выговор в марте, работодатель может законно снизить ему все три вида премий (за март, за первый квартал и за год), если такая возможность предусмотрена внутренними документами. Но итоговое снижение его дохода за март не может превысить 20%.
Еще один вариант денежного наказания — привлечение к материальной ответственности. Такой сценарий возможен, если работник нанес какой-либо ущерб организации. Этот ущерб ему придется возмещать.
Как оформляют дисциплинарное взыскание
Эта процедура строго регламентирована и не предполагает экспромта (более того, он может обернуться неприятностями для работодателя).
Этап 1. Выявление дисциплинарного проступка (документирование)
Сведения о случившемся могут фигурировать в служебных (докладных) записках, письменных объяснениях свидетелей, очевидцев и участников событий, а также в учетных журналах. Главное, чтобы документы позволяли документально подтвердить дату, время, место и все обстоятельства дисциплинарного проступка.
Этап 2. Получение письменного объяснения работника
Само требование тоже оформляется в письменном виде. На подготовку объяснения работнику дается два рабочих дня.
Отказ или уклонение от объяснений не помешает применить дисциплинарное взыскание. Так что не стоит упускать шанс объяснить свой поступок и склонить руководство на свою сторону.
Если объяснений нет, об этом составляется соответствующий акт.
Этап 3. Оформление дисциплинарного взыскания
Теперь руководитель оценивает тяжесть проступка, наличие вины работника и учитывает его предыдущие заслуги или ошибки. Он не обязан наказывать сотрудника — решение принимается с учетом обстоятельств в каждом конкретном случае.
Если работника все же решили наказать, работодатель издает приказ о дисциплинарном взыскании и не позднее трех рабочих дней со дня издания передает его работнику под роспись.
Если работник отказывается ставить подпись, об этом составят акт. На само взыскание это никак не повлияет, так что отказ здесь по большому счету бессмысленнен.
На практике для того, чтобы придать дисциплинарному взысканию больший вес в суде, работодатели, как правило, добавляют к вышеуказанному обязательному алгоритму еще несколько дополнительных шагов. Например, факт совершения работником дисциплинарного проступка обычно фиксируется докладными записками на имя генерального директора. При необходимости работодателем проводится дополнительная служебная проверка, результаты которой оформляются соответствующим отчетом или актом.
Какие сроки применения дисциплинарных взысканий
Дисциплинарное взыскание возможно в течение полугода со дня проступка — и одного месяца со дня его обнаружения (при этом в одномесячный срок не входят отпуска и больничные).
Предположим, Иван прогулял работу 1 июня 2026 года. По счастливой случайности его начальник этого не заметил — и понял, что тот пропустил смену, только 30 октября. У него будет месяц, чтобы решить вопрос с дисциплинарным взысканием.
А вот если бы начальник Ивана узнал о прогуле 15 декабря, то наказать его уже было бы нельзя.
Для особых ситуаций действуют свои сроки.
Исключением являются сроки для применения дисциплинарного взыскания за неисполнение ограничений (запретов) антикоррупционного характера (от шести месяцев до трех лет); дисциплинарная ответственность по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки (два года). В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
Когда снимается дисциплинарное взыскание
Дисциплинарное взыскание действует год, после чего автоматически снимается — если нет новых нарушений.
Какие риски создают дисциплинарные взыскания
Работник с непогашенным дисциплинарным взысканием всегда находится в группе риска и может столкнуться с неприятными последствиями своих действий.
Корпоративные ограничения
Работодатель вправе:
- не включать нарушителей в мотивационные программы;
- не начислять и не выплачивать выходные пособия уволенному по инициативе работодателя работнику (если увольнение связано с его действиями или бездействием);
- в приоритетном порядке включать нарушителей трудовой дисциплины в списки для проведения внеочередной аттестации, сокращения или увольнения при реорганизации.
Проще говоря, работник с взысканием всегда будет первым в очереди на выход и может лишиться разнообразных приятных бонусов. И это будет абсолютно законно.
Проблемы с аттестацией
Дисциплинарное взыскание может учитываться аттестационной комиссией, но с оговорками.
Наличие взыскания само по себе не является основанием признать работника не прошедшим аттестацию, однако может влиять на итоговый результат оценки работника аттестационной комиссией, если это установлено локальным нормативным актом компании.
Сильнее работник рискует, если проступок связан с его профессиональными обязанностями (например, бухгалтер напортачил с отчетом). Тогда взыскание может стать веским основанием для неудовлетворительных выводов комиссии.
Риск увольнения по статье
Дисциплинарные взыскания — основной повод для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. По закону работника можно уволить, если у него есть неснятое взыскание и он вновь совершает дисциплинарный проступок.
Если за нарушение вынесли выговор, то второе обернется приказом об увольнении, а не еще одним выговором.
Для некоторых категорий работников установлены дополнительные гарантии. Например, для увольнения члена профсоюза по этому основанию необходимо получить мотивированное мнение профсоюзной организации, а для несовершеннолетних требуется согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.
Что делать, если вы не согласны с дисциплинарным взысканием
Шаг 1. Попытайтесь решить вопрос внутри компании
Для этого обратитесь к непосредственному руководителю и устно изложите свою позицию. Возможно, все еще можно исправить.
Если нет, обращайтесь со служебной запиской к вышестоящему руководству. В ней подробно опишите, почему считаете взыскание несправедливым или вовсе незаконным. По возможности приложите доказательства: показания свидетелей, справки о состоянии здоровья и так далее.
Шаг 2. Обратитесь в трудовую инспекцию
Именно она следит за соблюдением трудового законодательства. Подать жалобу можно лично, по почте, через сайт Роструда или портал «онлайнинспекция.рф». Как это сделать, мы писали здесь.
Затем инспекторы проведут проверку. Если они установят незаконность приказа о взыскании, то работодатель получит предписание о его отмене.
Шаг 3. Подайте иск в суд
По мнению юристов, это самый эффективный способ защиты — если нужно восстановить справедливость, получить компенсацию или восстановиться на работе после незаконного увольнения.
На подачу иска у вас будет три месяца со дня, когда вы узнали о нарушении ваших прав (то есть со дня ознакомления с приказом). Платить пошлину не придется.
Вы можете потребовать:
- признать приказ о взыскании незаконным и отменить его;
- изменить формулировку причины увольнения на увольнение по собственному желанию;
- взыскать заработную плату за время вынужденного прогула (если из-за незаконного увольнения вы не работали);
- компенсировать моральный вред.
Работодателю придется доказывать законность взыскания, а именно сам факт нарушения и соблюдение процедуры.
На практике суды довольно часто признают взыскания незаконными, поскольку работодатели нарушают процедуру привлечения к ответственности или не могут доказать вину работника.
Так что дисциплинарное взыскание (даже в форме увольнения) не приговор — даже если работник действительно напортачил.
