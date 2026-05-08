Шаг 3. Направьте заявление работодателю. Проще всего сделать это лично. Другой вариант — отправить его заказным письмом с описью вложения.

Онлайн

В век цифровизации подача заявления через сервис «Госуслуг» — куда более удобный способ.

Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте «Госуслуги».

Шаг 2. Во вкладке «Пособия, пенсии» выберите «Корректировка индивидуального счета в СФР».

Шаг 3. Нажмите «Начать» и выберите «Скорректировать ЭТК».

Шаг 4. Выберите нужный вариант: «Дополнить ЭТК сведениями из бумажной трудовой» или «Скорректировать данные о периодах работы».

Шаг 5. Заполните и отправьте заявление. Понадобятся сведения о периодах работы до 2020-го или после 2020 года и фото или сканы подтверждающих документов.

Шаг 6. Дождитесь решения.

Его должны принять в течение 10 рабочих дней. После проверки сведений уведомление о корректировке электронной трудовой книжки придет в личный кабинет.

Если Социальному фонду России потребуется проверить ваши данные через государственные системы и запросить информацию у других ведомств, рассмотрение заявления приостановят на срок до 3 месяцев. В этом случае вы получите уведомления в личном кабинете о приостановлении и возобновлении рассмотрения заявления.