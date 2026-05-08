Как исправить ошибку в трудовой книжке — электронной и бумажной? Алгоритм от юриста
Исправлять ошибку в трудовой книжке (электронной или бумажной) необходимо для подтверждения стажа, правильного начисления пенсии, пособий (включая декретные) подтверждения квалификации при трудоустройстве. Соцфонд может признать недействительными некорректные записи (например, ошибки в датах, наименованиях, должностях), из-за чего денег вы получите меньше.
Как исправить ошибку в электронной трудовой книжке
Здесь есть два варианта: подать заявление на «Госуслугах» или обратиться к работодателю, который внес ошибочную запись, с заявлением о внесении изменений в электронную трудовую книжку.
Через работодателя
Это универсальный способ для внесения изменений как в электронную, так и в бумажную трудовую книжку.
Шаг 1. Напишите заявление в свободной форме.
В нем обязательно укажите следующее:
- Ф. И. О.;
- паспортные данные;
- СНИЛС;
- какая запись ошибочна;
- чем подтверждается ее ошибочность;
- просьбу внести исправление в трудовую книжку.
В конце документа нужно поставить подпись.
Шаг 2. Приложите доказательства.
К ним относятся решение суда, архивная справка или заверенная копия приказа.
Шаг 3. Направьте заявление работодателю. Проще всего сделать это лично. Другой вариант — отправить его заказным письмом с описью вложения.
Онлайн
В век цифровизации подача заявления через сервис «Госуслуг» — куда более удобный способ.
Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте «Госуслуги».
Шаг 2. Во вкладке «Пособия, пенсии» выберите «Корректировка индивидуального счета в СФР».
Шаг 3. Нажмите «Начать» и выберите «Скорректировать ЭТК».
Шаг 4. Выберите нужный вариант: «Дополнить ЭТК сведениями из бумажной трудовой» или «Скорректировать данные о периодах работы».
Шаг 5. Заполните и отправьте заявление. Понадобятся сведения о периодах работы до 2020-го или после 2020 года и фото или сканы подтверждающих документов.
Шаг 6. Дождитесь решения.
Его должны принять в течение 10 рабочих дней. После проверки сведений уведомление о корректировке электронной трудовой книжки придет в личный кабинет.
Если Социальному фонду России потребуется проверить ваши данные через государственные системы и запросить информацию у других ведомств, рассмотрение заявления приостановят на срок до 3 месяцев. В этом случае вы получите уведомления в личном кабинете о приостановлении и возобновлении рассмотрения заявления.
Если запрос отклонят, в ответе укажут причину отказа и перечень недостающих материалов. Вы сможете подать заявление повторно, устранив замечания. А еще вы можете обжаловать отказ в суде.
Как исправить ошибку в бумажной трудовой книжке
Шаг 1. Обратитесь к работодателю, который внес ошибочную запись, с заявлением.
Порядок точно такой же, как и при обращении к работодателю с заявлением об исправлении записи в электронной трудовой книжке.
Если организация реорганизована, исправлять ошибку должен ее правопреемник.
В случае ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем исправление внесет работодатель по новому месту работы или по месту работы, где внесли последнюю запись.
Шаг 2. Проверьте, все ли теперь правильно.
Точного порядка внесения изменений в трудовую книжку нет, но общепринятым считается следующий алгоритм:
- графа 1 — ставится следующий порядковый номер;
- графа 2 — указывается дата внесения исправлений;
- графа 3 — вносится: «Запись за № _ недействительна. _ (правильная запись)»;
- графа 4 — указывается название, дата и номер документа (приказа, распоряжения) работодателя, на основании которого вносится правильная запись.
Если запись отменяется как ошибочно внесенная без исправления, то в графе 3 указывается: «Запись за № _ недействительна», а графа 4 не заполняется.
Помните, что зачеркивать записи в трудовой книжке (за исключением титульного листа) нельзя.