Как поставить на место токсичного коллегу и не навредить себе? Алгоритм от карьерного консультанта
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Вы проголосовали — мы написали. Этот текст посвящен теме, которую наши читатели выбрали в голосовании.
1. Отделите факты от эмоций
Сначала важно понять: коллега действительно мешает вам работать или у вас просто возникло ощущение личной неприязни.
Для этого задайте себе несколько вопросов:
- что именно произошло;
- когда это случилось;
- кто был свидетелем;
- как это повлияло на задачу, сроки или клиента;
- какие это вызвало эмоции и почему.
Например, не «он меня подставляет», а «в понедельник коллега не передал данные по проекту, из-за этого отчет сдали на день позже». Такая формулировка сразу переводит проблему из эмоциональной плоскости в рабочую.
2. Зафиксируйте повторяемость
Один неприятный эпизод еще не означает системного саботажа. Но если ситуация повторяется, важно фиксировать факты: даты, договоренности, письма, сообщения, изменения сроков, последствия для работы. Не для того, чтобы «собирать компромат», а чтобы при необходимости говорить с руководителем предметно.
Фраза «Он постоянно мешает» звучит эмоционально, а вариант «За последние две недели трижды не были переданы данные по задачам, из-за чего два раза сдвигался срок сдачи» уже звучит как аргумент.
3. Сначала поговорите напрямую
Если ситуация не угрожает вашей безопасности и не связана с грубым нарушением этики, лучше начать с личного разговора.
Важно говорить не обвинениями, а использовать «я-сообщения» с отсылками к влиянию на общий результат и команду.
Подойдет такая формулировка: «Когда я не получаю от тебя данные к согласованному сроку, я не могу вовремя завершить отчет и предоставить его руководству. Давай договоримся, как будем передавать информацию, чтобы не срывать сроки и чтобы всем было комфортно».
Не стоит говорить: «Ты специально это делаешь» или «Ты выставляешь меня идиотом перед начальством». Это почти гарантированно вызовет защитную реакцию и конфликт.
4. Переведите договоренности в письменный формат
После разговора полезно закрепить договоренности письменно: в рабочем чате, письме, а лучше всего в общем таск-трекере.
Чем меньше устных договоренностей, тем труднее манипулировать ситуацией.
5. Не втягивайтесь в офисные войны
Когда коллега ведет себя недобросовестно, часто хочется обсудить это с другими, найти союзников, рассказать, «какой он на самом деле». Это понятная реакция, но она может навредить вам.
В глазах руководителя вы рискуете стать не человеком, который решает проблему, а постоянно жалующейся жертвой. Лучше сохранять профессиональную позицию: говорить только о задачах, сроках, договоренностях и рисках для результата.
6. Включайте руководителя в информационное поле
Если прямой разговор не помог, стоит идти к руководителю. Но не с жалобой в духе «я не могу с ним работать», а с описанием того, как действия коллеги влияют на процесс.
Например: «У нас есть риск срыва срока по проекту. Причина — я не получаю согласованные данные вовремя. Предлагаю зафиксировать зоны ответственности и контрольные точки».
Такой подход показывает вашу зрелость: вы не эскалируете конфликт, а приходите с проблемой и вариантом решения.
7. Защитите свои границы
Иногда коллега мешает не через прямой саботаж, а через постоянные просьбы, срочные задачи, перекладывание своей работы. В этом случае важно спокойно обозначать границы.
Можно сказать: «Я могу помочь, но после завершения своей задачи» или «Эта зона не входит в мою ответственность, давай уточним у руководителя».
Помните, что границы в работе помогают вам управлять своей нагрузкой.
8. Оценивайте атмосферу комплексно
Если в компании подобное поведение поощряется, а токсичные сотрудники годами остаются «сложными, но эффективными», проблема может быть не только в одном человеке, а в корпоративной культуре.
В этом случае важно честно оценить: есть ли у вас ресурсы и полномочия, чтобы изменить ситуацию, или вы находитесь в среде, где саботаж и интриги — это норма. Иногда самое профессиональное решение — не бесконечно бороться с «ветряными мельницами», а достойно уйти и искать команду, где работа строится на этических нормах и правилах.