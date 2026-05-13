Ты мне друг, а я тебе — начальник. Почему неравная дружба стоит компании денег, а участникам — нервов
Дружба с руководителем — это нормально или нет
Некоторые из опрошенных экспертов отмечают, что многие профессиональные связи со временем становятся настоящими человеческими отношениями.
Это естественно: люди проводят вместе много времени, проходят через общие задачи, дедлайны, кризисы, победы. И в этом нет ничего плохого: социальные связи — важная часть благополучия человека.
Психолог Родион Чепалов выделяет три типа дружеских отношений на работе:
|Тип дружбы
|Описание
|Инструментальная дружба
|Обе стороны получают выгоду и почти не скрывают этого
|Эмоциональная дружба
|Руководитель начинает воспринимать сотрудника как «своего человека»
|Псевдосемейная модель
|Обычно встречается в маленьких компаниях и стартапах, где стираются границы между личным и рабочим
Развитие близких отношений между руководителем и сотрудником может приносить пользу компании, потому что у сотрудника появляется больше ответственности.
Не хочется подвести человека, которого знаешь в реальной жизни. Это дисциплинирует сильнее, чем любой регламент.
Однако есть другая сторона медали: дружба сотрудников с руководителем может быть сигналом серьезных проблем в компании. В частности, в ее управленческой модели.
Если сотрудники массово пытаются подружиться с начальством, это признак непрозрачной системы оценки или отсутствия доверия к управленческим решениям. В такой ситуации люди ищут нестандартные способы влияния.
Проще говоря, для компании нормальна или ненормальна — не сама дружба, а то, как она развивается и что за ней стоит.
Какие плюшки можно получить от близких отношений с руководством
Дружба с руководителем может сделать рабочий процесс более комфортным по нескольким причинам.
И зачастую возрастающие шансы на продвижение по карьерной лестнице — не главный «бонус».
Более того, «повышение по дружбе» скорее исключение, чем правило.
Например, в коммуникационных агентствах границы между рабочим и личным традиционно более размыты, чем в классических корпоративных структурах.
Однако ожидание, что дружба автоматически конвертируется в повышение или привилегии, часто не оправдывается, как говорит Анастасия Курникова.
В зрелых агентствах решения о росте принимаются на основе результатов, маржинальности проектов и клиентской удовлетворенности. Более того, руководитель может, наоборот, быть строже к другу, чтобы сохранить репутацию справедливого лидера.
На первый план выходят другие преимущества.
Доступ к ресурсам. Дружба с руководителем позволяет сотруднику получать больше ценной информации из первых рук: о том, как работает все в компании, как принимаются решения, что важно сейчас и какие планы у компании в рамках условного года.
Доступ к более интересным задачам и проектам. Близкие рабочие отношения могут приводить к более быстрому карьерному росту и включению сотрудника в процессы, которые недоступны остальным коллегам. Это связано с тем, что в дружбе люди хорошо знают друг друга, и это формирует между ними большее доверие, чем между обычными коллегами.
В любой компании доверие — это управленческий ресурс. Руководители чаще делегируют важные задачи тем сотрудникам, в чьей лояльности, устойчивости и профессиональной реакции они уверены.
Кроме того, благодаря доверию и особому расположению руководитель может стать наставником для подчиненного. Это тоже в свою очередь будет стимулировать его рост и продвижение в карьере.
Возможность говорить открыто и честно. Уже упомянутое доверие создает более комфортную обстановку на работе, позволяет сотруднику, например, честно рассказать о сложностях, сомнениях или конфликтах, поделиться нестандартной идеей или предложением. И все это — без страха осуждения или каких-либо санкций со стороны руководителя.
Я пришла в агентство копирайтером и довольно быстро подружилась с владельцем. Спустя четыре года это мой лучший друг, а я — операционный директор. Но директором я стала не потому, что дружу, а потому, что много работала, приносила идеи по оптимизации, проходила дополнительные обучения и стремилась к развитию. Дружба дала мне среду, в которой меня слышат, где я могу говорить прямо, когда решение кажется мне неправильным.
Мария Юрченко отмечает, что ее дружба с руководителем — не карьерный лифт, а комфортная среда для роста. Тебя охотнее слушают, можно сказать «ты неправ» — и это останется рабочим разговором, а не личной обидой. Но это работает, только если ты реально даешь результат.
Уверенность в защите. Руководитель поддержит сотрудника-друга, что бы ни случилось. В спорной ситуации (например, в конфликте с клиентом или контрагентом) он может встать на сторону «своего» человека, даже если тот не прав, — и позже уже в приватной обстановке донести до него его ошибку.
Как дружба превращается в ловушку
Дружба с руководителем может стать источником проблем и для сотрудника, и для руководителя, и для всей компании. Есть несколько главных рисков, которые выделяют опрошенные эксперты.
Размываются профессиональные и личные границы
Когда у людей формируются одновременно личные и профессиональные отношения, грань между ними может истончаться.
В какой-то момент неформальные разговоры могут начать влиять на рабочий процесс, а рабочие конфликты — на личные отношения.
Например, на выходных друзья поссорились из-за каких-то мелочей (допустим, один опоздал на встречу), и в понедельник в офисе между ними сохраняется напряженная атмосфера. В коммуникации по рабочим вопросам они испытывают дискомфорт, и это может привести к ссоре или снижению продуктивности.
Как отмечает Мария Юрченко, нельзя ругаться на эмоциях — потому что этот человек у тебя и в жизни, и на работе одновременно. Поссориться с другом и при этом сохранить нормальные рабочие отношения с сотрудником не получится. Это так не работает.
Чтобы удержать грань между ролями «я-сотрудник/руководитель» и «я-друг», нужно прикладывать очень много усилий. И это может стать проблемой.
Исследования баланса рабочих и личных ролей показывают: когда дружба и служебные отношения смешиваются, эмоциональная нагрузка возрастает, а вероятность профессионального выгорания становится выше.
Рабочие задачи превращаются в «дружеские просьбы»
Эта проблема отчасти вытекает из предыдущей. Когда границы между личным и профессиональным стираются, становится труднее отделять рабочие и нерабочие вопросы.
На фоне размытия границ:
- появляется негласное ожидание особой лояльности — «поработай в выходные бесплатно, ты ж понимаешь нашу ситуацию, ты ж мой друг»;
- сотруднику сложнее отказывать руководителю в дополнительных задачах;
- рабочие вопросы начинают обсуждаться вне рабочего времени.
Руководитель может использовать дружбу, чтобы удерживать сотрудника на месте, снижать материальные выплаты и получать эмоциональную лояльность.
Сотрудник думает, что его будут продвигать, но фактически он выполняет работу «по дружбе» или бесплатно, а компетенции начинают снижаться из-за отсутствия развития и вызовов.
Более того, дружба с руководителем может неявно вовлекать сотрудника в юридически опасные ситуации, о которых на первый взгляд никто не думает.
Дмитрий Мирошников приводит несколько таких ситуаций из практики:
|Риск
|Описание
|Подписание документов
|Сотрудника могут попросить подписать договоры или бумаги с потенциальной юридической ответственностью
|Должностные уступки
|Выполнение действий «по дружбе» — обход внутренних регламентов, согласование сомнительных решений руководителя
|Неформальные задачи
|Работа вне графика или выполнение заданий без оплаты, что может привести к финансовой или дисциплинарной ответственности
|Скрытые нарушения руководителя
|Сотрудник вовлекается в сокрытие фактов или действий, которые позднее могут стать основанием для претензий
Появляется фаворитизм
Близкие отношения могут стимулировать руководителя более лояльно относиться к подчиненному-другу: закрывать глаза на его проколы там, где обычный подчиненный получил бы выговор, активнее повышать ему зарплату или давать более выгодные проекты без видимой причины.
Для сотрудника это выглядит как плюшки, но даже для него на практике появляются риски. Коллектив может не оценить фаворитизм. Отношения сотрудника с коллегами начнут портиться.
Даже если сотрудник объективно талантлив, коллектив начинает объяснять его успехи «связями». Я встречался с ситуациями, когда сильный специалист постепенно превращался в изгоя команды просто потому, что слишком часто обедал с руководителем.
Помимо того, что фаворитизм может ударить по «привилегированному сотруднику», он отравляет коллектив.
Работать там, где ценится не труд, а отношения, понравится далеко не всем. Это становится проблемой для компании.
Для бизнеса опаснее всего потеря доверия к системе: если люди видят, что рост, премии и интересные проекты зависят не от результата, а от близости к руководителю, падает мотивация и психологическая безопасность.
Сотрудник начинает переходить границы
Человек, которому удалось сформировать близкие отношения с руководством, может начать вести себя неподобающе.
Не просто пытаться протащить для себя более выгодный проект или получить какие-то финансовые выгоды, а ставить себя выше коллег, едва ли не на уровень руководителя-друга.
Он начинает воспринимать дружеские отношения с руководителем как привилегию и позволяет себе помыкать коллегами.
Такие выпады, особенно если они остаются безнаказанными, полностью разрушают команду. Это может привести не только к снижению эффективности всего подразделения, но и к волне увольнений.
Растет риск конфликта интересов
Если отношения начинают влиять на принятие бизнес-решений, то возникают юридические риски. В их числе — конфликт интересов.
трактует это понятие так: конфликт интересов — ситуация, когда личная заинтересованность человека влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.
А «личная заинтересованность» — возможность получения доходов в виде денег или иного имущества.
Если это доносить максимально просто: конфликт интересов — это когда личные отношения или симпатии мешают человек честно и беспристрастно выполнять свою работу.
Например, если начальник дружит с подчиненным, он может незаметно для себя давать ему более выгодные задачи или закрывать глаза на косяки — это уже использование служебного положения для личной выгоды (или выгоды друга).
Формально о конфликте интересов при дружбе руководителя и подчиненного речи не идет. Там упоминают родственников.
Я думаю, что это к лучшему, так как иначе компании погрязли бы в формальных процедурах и выяснении того, точно ли дружба с начальником не является нарушением внутренних процедур компании, а точно ли они друзья, а что такое «дружба» вообще. И потратили бы много часов на то, чтобы определить этот термин в локально-нормативных актах компании.
То есть противоречия закону в таком «конфликте интересов» нет. Но риск вытекающих из него проблем — есть.
Например, когда из-за дружбы предвзято принимаются решения о зарплатах и должностях, покрываются серьезные нарушения.
В крупных корпорациях и госсекторе принятие решений в пользу друзей-подчиненных влечет серьезные комплаенс-риски и внутренние расследования.
Рушится дружба — рушатся и рабочие отношения
Когда руководитель и сотрудник перестают быть друзьями, встает вопрос удержания профессиональных отношений «в норме». Особенно если обе стороны остаются в компании.
У меня был сотрудник, с которым мы дружили вне работы. В какой-то момент разошлись в разные стороны — дружба сошла на нет сама, без конфликта. Поговорили прямо, признали, что этот этап прошел — и продолжили работать. Человек до сих пор в коллективе, работает без саботажа и волнений.
Главное условие — говорить честно и без второго дна. Если дружба закончилась мирно и обе стороны это признали, рабочие отношения можно сохранить.
Но чаще вслед за личными отношениями рушатся и профессиональные. После такого разрыва резко снижается уровень доверия внутри команды и заметно возрастает вероятность увольнения одного из участников конфликта.
Проблема в том, что психике сложно «переключить режим»: человек продолжает воспринимать бывшего друга через личный опыт, а не через профессиональную роль. В результате любое рабочее замечание начинает восприниматься как личная обида, а обычные управленческие решения — как проявление предвзятости.
Можно ли дружить с руководством и не влететь в проблемы
Дружба между сотрудниками разного статуса — не предмет устава компании: опрошенные эксперты считают, что запрещать ее не нужно. Да и просто нет смысла, поскольку формализовать ее сложнее, чем романтические отношения.
При этом в идею «дружбы без рисков» верят не все эксперты. Некоторые полагают, что она не реализуема.
Увы, дружба без ущерба процессам и результатам — это скорее миф. Зачастую стороны начинают этим злоупотреблять, поэтому дружбу на работе лучше исключать и выносить ее за рамки работы.
Другие считают, что можно минимизировать риски. Но придется провести большую работу.
Признавать неравенство ролей
Здоровая дружба без рисков возможна, если обе стороны признают неравенство ролей и сознательно удерживают двойные границы, как считает Юлия Кузнецова.
За рабочим столом вы руководитель и подчиненный, и здесь действуют только критерии эффективности. В неформальной обстановке можно быть приятелями.
Если есть чувство, что симпатия мешает требовать результат, лучше передать человека под другое руководство. Не потому, что кто-то плох, а потому, что роли важнее.
Выстраивать и поддерживать понятные правила и критерии
Важно сформировать в компании онбординг, регламенты и понятный карьерный путь, чтобы каждый сотрудник знал, что от него ждут и как он может продвигаться вверх.
Все KPI и стандарты должны быть унифицированы, независимо от статуса «друга».
Но главное — соблюдать эти установленные правила, а не оставлять их на бумаге как красивые лозунги.
Если дружить, то открыто
По словам опрошенных экспертов, открытая дружба лучше, чем негласное выделение фаворитов.
Она создает меньше рисков для атмосферы внутри коллектива и для бизнеса в целом, если она честно обозначена, и при этом руководитель демонстративно соблюдает процедуры по отношению ко всем.
Когда все прозрачно, команда хотя бы понимает правила игры и может обсуждать ситуацию. Но если предпочтения скрыты, атмосфера становится токсичной. Люди строят домыслы, тратят энергию на интриги и сплетни вместо работы. Прозрачность даже в неудобных вещах всегда менее разрушительна.
Итог? Дружба с руководителем может быть ресурсом для всех, в том числе для бизнеса. Но только если обе стороны понимают границы, обсудили их заранее и могут их поддерживать. Это сложная работа, и если одна из сторон к ней не готова, безопаснее просто не сближаться.