Как руководителю справиться с выгоранием? Рабочие способы, ради которых не придется увольняться
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Оцените состояние
Прежде чем говорить о мерах самопомощи, важно уточнить: у выгорания есть несколько стадий или этапов. На ранних этапах идея «спаси себя сам без отрыва от работы» эффективна. На поздних вернуться к жизни получится только с помощью специалиста.
Поэтому сначала определите, насколько вы выгорели
|Стадия
|Описание
|Первая
|Усталость воспринимается как признак продуктивности, энергия кажется бесконечной, желание работать постоянно, нарушение сна и питания
|Вторая
|Усталость сохраняется даже после отдыха, бессонница, снижение концентрации внимания, появление головных болей и частых простуд
|Третья
|Постоянная подавленность и апатия, отсутствие желания общаться, нестабильное эмоциональное состояние, ухудшение самочувствия
|Четвертая
|Потеря интереса к профессиональной деятельности, постоянное чувство пустоты и беспомощности, возникновение психосоматических заболеваний, повышенная тревожность или депрессия
|Пятая
|Полное равнодушие к своей профессии, невыполнение рабочих обязанностей, потеря смысла в труде, формирование вредных привычек (алкоголь и др.)
На второй стадии помочь себе простыми методами, которые мы рассмотрим ниже, реально.
На третьей — намного сложнее. Уже с нее лучше подключить специалиста — невролога, психотерапевта.
Компонент 1: сон
Люди, управляющие компаниями, часто гордятся тем, что спят по пять часов. Но продолжительность сна, наиболее благоприятно влияющая на здоровье, составляет 7–8 часов в сутки. За это время организм успевает восстановить нервную и гормональную системы и обработать информацию, которую получил в течение дня.
Во сне происходит консолидация памяти, «очистка» метаболических токсинов, перезагрузка эмоциональных центров. Невыспавшийся руководитель принимает решения приглушенной префронтальной корой и гиперактивной миндалиной. То есть склонен к риску, импульсивности и негативному восприятию.
Начните вести «протокол сна» и считайте его самым важным KPI. Не «я посплю, когда все сделаю», а «чтобы все сделать хорошо, я должен выспаться». И учитывайте, что необходимо не просто высыпаться, но и соблюдать гигиену сна.
Компонент 2: активность
Руководители часто живут по принципу «все или ничего». Либо Ironman (серия очень сложных соревнований по триатлону), либо полный ноль.
Но при выгорании организм не потянет подвиги, ему нужна бережная нагрузка. Если спортзал давно и прочно вошел в ваше расписание, то просто на время уменьшите интенсивность и продолжительность тренировок, рассчитывайте свои силы.
Идея «чем тяжелее, тем лучше» для здоровья не всегда работает: легкие тренировки тоже приносят пользу.
Врачи напоминают, что для организма важнее регулярность, а не интенсивность. Более того, если вы занимаетесь от случая к случаю, но «ударно», это скорее дополнительный стресс для организма.
Порой плавание или ходьба по любимым тихим местам более оптимальны для непростого периода жизни. Если после тренировки вы чувствуете желание лечь и не вставать — нагрузка чрезмерна. Адекватная активность должна оставлять ощущение легкого тонуса и ясности в голове.
Если же вы, наоборот, мало или почти не двигаетесь, то постепенно внедряйте небольшую нагрузку в свое расписание. Начинать стоит с быстрой ходьбы или легкого бега в комфортной зоне пульса.
Регулярные занятия спортом помогают справиться с истощением, дают нервной системе стабилизироваться, снижают уровень гормонов стресса и способствуют более качественному ночному сну.
Компонент 3: правильный рацион, а не заедание стресса
Заедая стресс, мы загоняем себя в ловушку: выгорание — переедание — чувство вины — еще большее выгорание.
Оптимизация питания — один из способов снизить нагрузку на организм. Правильное сбалансированное питание, больше клетчатки и меньше быстрых углеводов помогают стабилизировать состояние и улучшить самочувствие даже в периоды крайнего стресса. Лучше всего здесь работает принцип «гарвардской тарелки».
Также необходимо употреблять достаточное количество воды из расчета 30–35 мл на килограмм веса и не забывать о полезных жирах в виде орехов и полезных растительных масел.
При стрессе мы интуитивно хотим быстрых углеводов и кофеина. Это дает всплеск энергии, за которым следует обвал и новый виток стресса. Откажитесь от кофе на голодный желудок — сначала еда, потом кофеин. Составляйте завтрак с белком и жирами: яйца, авокадо, орехи. Это даст долгую энергию, а не скачок.
Если же пересмотра питания недостаточно и у вас наблюдаются дефициты витаминов и минералов, важно добавить в рацион нутриентную поддержку и принимать пищевые добавки. Но только в соответствии с рекомендациями врача.
Компонент 4: отказ от зависимостей
Частые перекуры и бокал вина после стрессового дня кто-то считает вполне подходящим средством расслабления. Но исследования говорят об обратном: алкоголь может усиливать эмоциональное истощение и мешать восстановлению нервной системы, а избыточное употребление табака только усугубляет нервное напряжение.
Быстрые стимуляторы (кофеин, никотин, сахар) или депрессанты (алкоголь) временно и искусственно поднимают работоспособность или «выключают» мозг вечером. Они скорее как дополнительный удар по истощенной ГАМК-системе. Именно она обеспечивает баланс, спокойствие, внимание и контроль над эмоциями, а также улучшает сон, память и умственную деятельность: все, что так важно для прогрессивного руководителя.
К слову, кофеин, который содержится в кофе и энергетических напитках, на первый взгляд может показаться безвредным, поскольку не вызывает зависимости. Но и c ним не все так просто. Если превышать нормальные дозы его потребления (больше 4 чашек кофе в день), то он может не только не помогать в борьбе со стрессом, а наоборот, наращивать напряжение, повышать тревожность и нарушать ночной отдых.
Важно держать под контролем вредные привычки и вовремя замечать, если они берут над вами верх, говорят опрошенные врачи.
Осознайте свою «ведущую» зависимость. Введите цифровые и временные границы: например, «воскресенье без экрана». Или замените ритуал с бокалом вина на другой: чай, дыхание, короткая прогулка.
Компонент 5: медитация и концентрация
Сегодня медитируют не только йоги на горных вершинах. Топ-менеджеры и предприниматели включают практики осознанности в расписание наравне с переговорами.
Все дело в том, что медитация помогает «переключить» нервную систему в более спокойный режим, снижая реактивность и усиливая восстановительные процессы.
Практики осознанности помогают абстрагироваться от стресса и снизить его уровень в условиях напряженной работы. После этого принятие решений дается яснее и быстрее, говорят исследования.
Дыхательные упражнения работают похоже: они помогают переключить нервную систему из режима «бей или беги» в режим торможения.
Минимизируя химическую и поведенческую нагрузку на дофаминовые рецепторы, замените деструктивные зависимости на ритуалы, которые активируют парасимпатическую нервную систему. Она позволяет восполниться полноценно энергией. В этом помогают дыхательные практики, техники Mindfulness (осознанности), теплая ванна, прослушивание музыки — особенно любимой.
Используйте медитации и дыхательные техники в качестве регулярной практики или в моменты накопившегося стресса.
Попробуйте после сложных переговоров или в конце трудного рабочего дня дышать медленно: выпрямите спину, делайте плавный вдох через нос на 4 счета и еще более плавный выдох через рот на 8 счетов. Продолжайте делать упражнение в течение 2–3 минут и почувствуйте, как тревожность уменьшается, а напряжение постепенно уходит вместе с выдохом.
Компонент 6: борьба с первопричинами
Как бы мы ни хотели, но ни один из вышеперечисленных способов, по словам опрошенных экспертов, не заменит настоящего отдыха. Руководители, как и рядовые сотрудники, выгорают не только и не столько из-за переработок. Скорее из-за работы без пауз.
Истинный успех руководителя измеряется не только прибылью, но и сохранностью его нейробиологического ресурса. Ежедневная парасимпатическая разгрузка — это единственный способ сохранить когнитивную гибкость и превратить биологический износ в стратегическое долголетие.
Предусмотрите в своем ежедневном расписании «паузы» для качественного завтрака\обеда\ужина, дыхательных упражнений или медитации перед важной встречей.
Планирование отдыха должно стать таким же обязательным пунктом календаря, как встреча с инвесторами или стратегическая сессия. Отдых — это не про «когда-нибудь», а регулярная, осознанная часть жизни руководителя, который хочет оставаться эффективным вдолгую.
И самое главное: не забывайте, что мозг отдыхает, только когда полностью отключается от работы. Такие «паузы» — необходимое условие для борьбы с выгоранием, без них легко дойти до самых глубоких стадий выгорания, где спасать придется уже не страдающие рабочие процессы, а в первую очередь себя.