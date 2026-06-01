Как понять, что компания держится только на вас, и почему это не должно вас радовать? Разбор

1. Вы храните «невидимые знания»

Вы быстрее остальных понимаете, что хотел сказать руководитель. Вас зовут, когда «никто не может разобраться». Вы знаете, кому позвонить, чтобы ускорить процесс, и где находится нужный документ. Вы часто слышите «Нужно спросить у (ваше имя)».

Постепенно такой подход к работе начинают считать нормой.

2. Ваше отсутствие превращается в стресс для компании

Вы заболеваете или уходите в отпуск, а по возвращении обнаруживаете, что задачи, которые были переданы коллегам, не выполнены. В продажах резко падает выручка, в бухгалтерии начинается суета. В операционной работе внезапно всплывают странные мелочи, о которых раньше никто даже не задумывался.

3. Вы сами боитесь надолго выпасть из процесса

Даже в отпуске продолжаете проверять сообщения, держите телефон рядом и мысленно возвращаетесь к рабочим задачам. Не потому, что боитесь потерять позицию, а потому, что привыкли быть точкой, через которую проходят решения, согласования и сложные ситуации.

4. Вам проще сделать самому

Вы все чаще ловите себя на мысли, что объяснять долго, контролировать утомительно, а исправлять чужие ошибки потом выйдет дороже. Поэтому быстрее и спокойнее закрыть задачу лично.

5. Новые сотрудники адаптируются через вас

Именно вы объясняете новичкам, как все устроено в реальности, а не «по инструкции»: к кому обращаться, где процессы работают только на бумаге, что считается нормой внутри команды и как здесь на самом деле принимаются решения.

Где это встречается

Зависимость от одного человека чаще возникает в небольших компаниях (например, медицинских клиниках, кафе, разнообразном семейном бизнесе), где процессы долго строились «по-человечески», а не системно. Один сотрудник становится не просто специалистом, а переводчиком между людьми, задачами и смыслами.