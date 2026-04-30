Сколько денег нужно накопить перед увольнением? Подсчитали
Считаем, во сколько обойдется месяц без работы
Главное правило: считать не привычный доход, а минимальные расходы для комфортной жизни (пускай и не такой расточительной, как обычно).
Для начала выпишите все, от чего просто не можете отказаться, советует международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Сюда входят:
- платежи по кредитам;
- ипотека или аренда (если нет собственного жилья)
- оплата коммунальных услуг;
- интернет и связь;
- лекарства и другие медицинские расходы;
- проезд на общественном транспорте или минимальные траты на бензин;
- питание без излишеств;
- расходы на детей (например, оплата питания или кружков).
Дальше идут расходы, которые можно сильно ужать: покупка одежды и обуви только при острой необходимости, бытовая химия и средства гигиены. И наконец, то, что при увольнении обнуляется без особых сожалений: кафе, доставки, подписки на кинотеатры и музыку, такси, алкоголь, подарки и развлечения.
Реальная сумма на 1 месяц считается так: обязательные расходы + 10% (запас на мелкие сюрпризы и непредвиденные траты). При желании процент «сверху» можно увеличить.
Например, если на то, без чего жить нельзя, у вас уходит 50 тысяч в месяц, откладывайте хотя бы около 55 тысяч — или больше.
«Для более комфортного уровня жизни желательно добавить еще часть необязательных расходов», — рекомендует эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
Совет: если не знаете, как подойти к делу, посмотрите детализацию расходов за последние месяцы в приложениях банков. Там вы сразу увидите, на что уходит большая часть денег.
Решаем, на сколько месяцев откладываем
Здесь нет универсального числа — все зависит от того, как быстро вы можете остаться без работы и как долго потом будете ее искать.
- Условный госслужащий, учитель или врач в стабильной больнице могут чувствовать себя уверенно с запасом в 3–4 месяца.
- Востребованному IT-специалисту, маркетологу или дизайнеру на фрилансе лучше ориентироваться уже на 6 месяцев.
- Топ-менеджеры, у которых поиск нового места может затянуться, или специалисты из сезонных сфер вроде строительства и туризма закладывают 9–12 месяцев.
- Свой бизнес с нестабильным доходом требует еще больше — от года.
3 месяцев хватит только в идеальном мире, где вы совершенно здоровы, незаменимы, у вас нет иждивенцев и новую работу вы найдете за пару недель. Для большинства же людей в России разумным минимумом будут именно 6 месяцев.
Например, обязательные траты семьи из трех человек в регионе составляют 60 тысяч в месяц. Им нужно подготовить 360 тысяч рублей на случай увольнения. А с маленьким ребенком — уже 540 тысяч.
Проверяем, нет ли причин отложить больше
В особых обстоятельствах вам может потребоваться больший запас прочности. Вот что это могут быть за факторы.
- Дети (в первую очередь дошкольники) не дадут резко сократить траты на питание, одежду и лекарства, а еще могут затруднить поиск работы — добавляйте еще 3–6 месяцев обязательных расходов.
- Больные родственники на попечении предполагают регулярную покупку лекарств и риск экстренных крупных трат — тоже плюс 6 месяцев.
- Крупные кредиты с платежом свыше 30% от дохода — плюс 6 месяцев (или срочное рефинансирование).
- Один кормилец в семье, которому просто нельзя болеть и терять работу, — еще плюс 6 месяцев.
- Нестабильность в экономике, на рынке труда и конкретно в вашей сфере и компании тоже потребуют дополнительных 3–6 месяцев.
- Основной источник дохода в виде самозанятости, фриланса или сезонной работы — аналогично.
Жесткое практическое правило звучит так: если у вас совпадает хотя бы два пункта из этого списка, ваша подушка безопасности не должна быть меньше 9 месяцев.
Думаем, как еще финансово подготовиться к увольнению
Автоматизировать сбережения.
Помимо подушки безопасности можно также настроить автоматический перевод части зарплаты на отдельный сберегательный счет сразу после получения дохода. Особенно актуально это будет, если факт потери основного источника дохода уже близко.
Вытрясти деньги из государства: может, вы забыли подать на налоговый вычет или не знаете, что претендуете на какую-то выплату?
Продать лишнее: онлайн-доски объявлений помогут выручить пару тысяч (а то и пару десятков) тысяч рублей).
Взять сверхурочные или найти подработку: если есть силы и возможности.
Пересмотреть подписки и абонементы: возможно, от некоторых можно отказаться уже сейчас, а где-то найдутся более выгодные тарифы.
Отказаться от необязательных трат заранее. Это и деньги сохранит, и поможет быстрее привыкнуть к режиму экономии.
Затянуть пояса на пару месяцев: если это возможно, оставить только траты на еду, коммуналку и кредиты и перейти на покупки в дискаунтерах. Можно относиться к этому как к эксперименту.
Чего точно не стоит делать — так это идти в микрозаймы, онлайн-казино, криптоспекуляции или брать новый потребительский кредит, который только увеличит ежемесячный платеж. В стрессовой ситуации эти пути ведут только вниз.
И помните: размер и структуру финансовых запасов на случай увольнения стоит регулярно пересматривать с учетом личной и экономической ситуации.