Теперь вы знаете
Саморазвитие и карьера
28 апреля 2026, 12:50

По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас

В России не утихает волна сокращений — пусть не массовых, но тем не менее очевидных и неизбежных. Докатилась она и до банков: стало известно, что в отдельных компаниях снижение численности персонала доходило в 2025 году до 40%. О таком исходе всегда хочется знать заранее — и осознать близость грядущих сокращений можно с помощью определенных маркеров. Что это за признаки, мы узнали у бизнес-экспертов.
© «Теперь вы знаете», создано с помощью нейросети

Смена руководства

Стоит насторожиться, если в компании сменились топ-менеджеры, отмечает генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева. Ведь приход новых управленцев почти всегда сопровождается пересмотром штата сотрудников и увольнениями.

Помимо формальных изменений в руководстве массовый уход управленческих кадров также может сигнализировать о проблемах. Часто менеджеров обычно заранее информируют о крупных изменениях, включая увольнения, и они могут предпочесть покинуть компанию, а не участвовать в болезненном сокращении штата.

Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ

Новая организационная структура

Реструктуризация и слияние отделов — классический предвестник сокращений в случае, если функции нескольких работников дублируются или размываются.

Часто это бывает, когда одна компания покупает другую. Или же когда компания внутри пересматривает роль отделов и старается из двух отделов сделать один и так сократить фонд оплаты труда на какой-то команде.

Александр Смирнов, эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала

Разговоры об оптимизации

Если до вас вдруг дошли разговоры о повышении устойчивости бизнеса, оптимизации процессов и прочем, но без конкретных мер, это тоже может говорить о грядущем сокращении. Повысить эффективность компания вполне способна за счет освобождения рабочих мест.

Слухи в СМИ

Зачастую о предстоящих увольнениях мир узнает раньше, чем сами сотрудники, благодаря публикациям в СМИ. Так что, если компания крупная, за этим точно стоит следить.

Заморозка найма

Внезапное изменение в структуре найма — тревожный сигнал. Когда компания прекращает заполнение вакансий или резко замедляет набор персонала, это может быть прологом к масштабным сокращениям.

Обычно это указывает на то, что руководство пытается сдержать рост расходов и фонда заработной платы задолго до того, как произойдут фактические увольнения.

Евгений Сумароков

Слишком активный HR

Активность отдела кадров перед сокращениями заметно возрастает, подчеркивает Евгений Сумароков. В подобной ситуации сотрудники отдела кадров нередко назначают необычные проверочные встречи с сотрудниками или проводят опросы об их ролях и обязанностях.

© «Теперь вы знаете», создано с помощью нейросети

Уменьшение премий и бонусов

Еще один базовый маркер скорых сокращений, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Андрей Белоусов. Сначала отказываются от них, потом переходят к зарплатам, а следом идет расставание с сотрудниками.

Сокращение дополнительных расходов на сотрудников

«Если компания ранее оплачивала вам ДМС или фитнес или отправляла на курсы повышения квалификации, а сейчас перестала, значит, компания перестала видеть в вас того человека, который этой компании необходим», — подчеркивает Александр Смирнов. А это говорит о том, что вашу должность, возможно, будут сокращать.

Режим жесткой экономии

Вызывать подозрения должно стремление компании сэкономить даже на базовых вещах.

Руководство начинает экономить на расходных материалах, сырье, бензине и даже воде в кулере. Если рабочий станок простаивает, а нужные детали обещают купить только в следующем квартале, это крайне плохой сигнал. Бизнес выводит наличные деньги из оборота и готовится к полной заморозке своих процессов.

Петр Сухоруких, эксперт по антикризисному PR, основатель агентства «Невидимка»
Запрет на переработки

«Когда компания планирует массовые увольнения, она первым делом жестко пресекает любые возможности заработать сверх голого оклада. Людям начинают ставить минимальное количество смен, а любая задержка после работы строго наказывается или просто не оплачивается», — отмечает Петр Сухоруких.

Просьба задокументировать процессы

Стоит насторожиться, если вас вдруг просят сформировать инструкции по вашим задачам, ввести коллег в курс дела или поделиться знаниями с командой.

«Это может означать, что компания уже думает о том, как обойтись без вас, особенно если такая просьба пришла неожиданно и без объяснений», — отмечает Марина Починок, профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково».

Изменившийся поток задач

Здесь ситуация может складываться по-разному. Кто-то сталкивается с тем, что работы становится меньше, на важные встречи их уже не зовут, а ключевые проекты уходят к коллегам — или вовсе отменяются.

Другие, наоборот, сталкиваются с жесткими KPI, тайм-трекингом и внезапными оценками эффективности. Компания либо выжимает максимум перед расставанием, либо собирает документальную базу для увольнения.

Марина Починок

Отсутствие обратной связи

Причем любой — и позитивной, и негативной — от людей, принимающих решения в компании.

Если сотрудник понимает, что вдруг его перестали критиковать, делать замечания, а также хвалить, то это еще не значит, что ты делаешь что-то хорошо или плохо. Это просто значит, что сейчас руководство сосредоточено на другом и сейчас нет смысла дополнительно обострять какие-то конфликты — или указывать на какие-то недочеты. А причиной тому может быть то, что исправления попросту не потребуются.

Игорь Малинин, основатель рекламного холдинга The Business Pill

Помимо того, отсутствие обратной связи от руководства может быть связано с психологической подготовкой к сложному разговору. И его исход вам может не понравиться.

