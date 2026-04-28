По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
© «Теперь вы знаете», создано с помощью нейросети
Смена руководства
Стоит насторожиться, если в компании сменились топ-менеджеры, отмечает генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева. Ведь приход новых управленцев почти всегда сопровождается пересмотром штата сотрудников и увольнениями.
Помимо формальных изменений в руководстве массовый уход управленческих кадров также может сигнализировать о проблемах. Часто менеджеров обычно заранее информируют о крупных изменениях, включая увольнения, и они могут предпочесть покинуть компанию, а не участвовать в болезненном сокращении штата.
Новая организационная структура
Реструктуризация и слияние отделов — классический предвестник сокращений в случае, если функции нескольких работников дублируются или размываются.
Часто это бывает, когда одна компания покупает другую. Или же когда компания внутри пересматривает роль отделов и старается из двух отделов сделать один и так сократить фонд оплаты труда на какой-то команде.
Разговоры об оптимизации
Если до вас вдруг дошли разговоры о повышении устойчивости бизнеса, оптимизации процессов и прочем, но без конкретных мер, это тоже может говорить о грядущем сокращении. Повысить эффективность компания вполне способна за счет освобождения рабочих мест.
Слухи в СМИ
Зачастую о предстоящих увольнениях мир узнает раньше, чем сами сотрудники, благодаря публикациям в СМИ. Так что, если компания крупная, за этим точно стоит следить.
Заморозка найма
Внезапное изменение в структуре найма — тревожный сигнал. Когда компания прекращает заполнение вакансий или резко замедляет набор персонала, это может быть прологом к масштабным сокращениям.
Обычно это указывает на то, что руководство пытается сдержать рост расходов и фонда заработной платы задолго до того, как произойдут фактические увольнения.
Слишком активный HR
Активность отдела кадров перед сокращениями заметно возрастает, подчеркивает Евгений Сумароков. В подобной ситуации сотрудники отдела кадров нередко назначают необычные проверочные встречи с сотрудниками или проводят опросы об их ролях и обязанностях.
Уменьшение премий и бонусов
Еще один базовый маркер скорых сокращений, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Андрей Белоусов. Сначала отказываются от них, потом переходят к зарплатам, а следом идет расставание с сотрудниками.
Сокращение дополнительных расходов на сотрудников
«Если компания ранее оплачивала вам ДМС или фитнес или отправляла на курсы повышения квалификации, а сейчас перестала, значит, компания перестала видеть в вас того человека, который этой компании необходим», — подчеркивает Александр Смирнов. А это говорит о том, что вашу должность, возможно, будут сокращать.
Режим жесткой экономии
Вызывать подозрения должно стремление компании сэкономить даже на базовых вещах.
Руководство начинает экономить на расходных материалах, сырье, бензине и даже воде в кулере. Если рабочий станок простаивает, а нужные детали обещают купить только в следующем квартале, это крайне плохой сигнал. Бизнес выводит наличные деньги из оборота и готовится к полной заморозке своих процессов.
Запрет на переработки
«Когда компания планирует массовые увольнения, она первым делом жестко пресекает любые возможности заработать сверх голого оклада. Людям начинают ставить минимальное количество смен, а любая задержка после работы строго наказывается или просто не оплачивается», — отмечает Петр Сухоруких.
Просьба задокументировать процессы
Стоит насторожиться, если вас вдруг просят сформировать инструкции по вашим задачам, ввести коллег в курс дела или поделиться знаниями с командой.
«Это может означать, что компания уже думает о том, как обойтись без вас, особенно если такая просьба пришла неожиданно и без объяснений», — отмечает Марина Починок, профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково».
Изменившийся поток задач
Здесь ситуация может складываться по-разному. Кто-то сталкивается с тем, что работы становится меньше, на важные встречи их уже не зовут, а ключевые проекты уходят к коллегам — или вовсе отменяются.
Другие, наоборот, сталкиваются с жесткими KPI, тайм-трекингом и внезапными оценками эффективности. Компания либо выжимает максимум перед расставанием, либо собирает документальную базу для увольнения.
Отсутствие обратной связи
Причем любой — и позитивной, и негативной — от людей, принимающих решения в компании.
Если сотрудник понимает, что вдруг его перестали критиковать, делать замечания, а также хвалить, то это еще не значит, что ты делаешь что-то хорошо или плохо. Это просто значит, что сейчас руководство сосредоточено на другом и сейчас нет смысла дополнительно обострять какие-то конфликты — или указывать на какие-то недочеты. А причиной тому может быть то, что исправления попросту не потребуются.
Помимо того, отсутствие обратной связи от руководства может быть связано с психологической подготовкой к сложному разговору. И его исход вам может не понравиться.