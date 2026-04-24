24 апреля 2026, 03:15

В России стали меньше нанимать мигрантов. Значит ли это, что для россиян появилось больше работы?

Мигрантов из безвизовых стран в России все меньше — в стране зафиксировали рекордное падение выдачи патентов. Напрашивается вопрос: если иностранные специалисты занимают меньше позиций, освобождаются ли они для россиян, которым, как никогда, нужна работа? Спросили у экономиста и подготовили для вас ключевые выводы.
В России стали меньше нанимать мигрантов. Значит ли это, что для россиян появилось больше работы?

© «Теперь вы знаете», создано с помощью нейросети

Что случилось

В России рекордно снизился наем мигрантов из безвизовых стран — за I квартал 2026 года таким работникам выдали около 475 тысяч патентов, тогда как годом ранее их было на 22% больше. Это максимальное падение с пандемийных времен (или за последние 5 лет).

Почему это важно для рынка труда

Снижение найма мигрантов происходит на фоне непростых условий на рынке труда: найти работу в России все сложнее.

Работодатели осторожничают и предпочитают обходиться сотрудниками, которые уже числятся в штате, заметно сокращая число открытых вакансий. А вот количество резюме продолжает расти.

Как ситуация с мигрантами скажется на трудоустройстве россиян: мнение экономиста

  • В России есть сферы с традиционно большой долей мигрантов среди работников, но ситуация постепенно меняется.

У нас традиционно существовали сферы, где в приоритете использовался труд мигрантов и это воспринималось как данность, часто работодатели даже не рассматривали местную рабочую силу. Но с принятием ряда законов об использовании иностранной рабочей силы многие регионы пересмотрели политику на рынке труда в части использования труда мигрантов, стали вводить ограничения, и оказалось, что в части сфер можно беспроблемно привлечь и использовать местную рабочую силу.

Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова
Что за законы об использовании иностранной рабочей силы

В последние годы в отдельных регионах России последовательно вводили запрет на привлечение мигрантов в разных сферах деятельности.

Например, в Курской области иностранные работники не могут трудиться в пассажирском транспорте, такси, грузоперевозках, курьерской доставке, общепите, сфере трудоустройства и подбора персонала.

  • С сокращением числа мигрантов возможностей для россиян будет больше — но не во всех сферах.

Для части наших граждан это возможность трудоустройства и дополнительного заработка. Конечно, не везде есть возможность замены труда мигрантов на местную рабочую силу, как, например, в строительстве, ЖКХ. А вот в доставке, розничной торговле, такси это успешно удается.

Людмила Иванова-Швец

Подводные камни

Найм иностранцев для российских работодателей проще и выгоднее, поэтому не стоит ждать моментальной переориентации на российского работника.

Сотрудничеству с местной рабочей силой нужно уделять немало внимания: использовать законные схемы и гибкие формы занятости. Сколько работодателей к этому готово, большой вопрос.

Что в итоге

Работы для россиян действительно может стать больше, но всплеска вакансий точно не будет. К тому же это актуально далеко не для всех отраслей — в отдельных сферах мигранты все еще понятнее и дешевле для нанимателя.

Правда ли, что женщинам 45+ не найти работу в 2026 году? Отвечаем за 60 секунд
России пророчат тренд на работающих пенсионеров. Повлияет ли это на рынок труда?