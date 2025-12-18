При этом к новым условиям предусмотрены послабления, чтобы бизнес успел хоть как-то адаптироваться. Предприниматели смогут выбрать: платить НДС по основной ставке 22% и принимать «входной» налог к вычету либо использовать специальные ставки 5% или 7%, но без права на вычеты.

Кроме того, в 2026 году за первые нарушения по уплате НДС наказывать не будут. Это коснется тех, кто станет платить налог впервые.