Пролетели с выручкой. Как бизнесу на УСН пережить налоговую реформу 2026 года
© ТВЗ, создано при помощи нейросети
Что изменится для бизнеса на «упрощенке» с 2026 года
С 1 января 2026 года в России вступают в силу поправки в Налоговый кодекс.
Главных нововведений два.
- Ставка НДС вырастет с 20 до 22% для большинства товаров и услуг.
- Порог выручки для обязательной уплаты НДС для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения (УСН), будет снижаться поэтапно. В 2026-м пороговый доход — 20 млн рублей.
Это значит, что если ваша компания на УСН заработала в 2025 году больше 20 млн рублей, то с 1 января 2026-го вы автоматически становитесь плательщиком НДС.
Основной удар придет не столько от повышения НДС, сколько от снижения порога его уплаты с 60 до 10 млн рублей — это серьезно ослабит конкурентоспособность малого бизнеса. Плюс с 2026 года отменят льготные страховые взносы: общий тариф составит 30% на зарплаты в пределах базы и 15% — на суммы свыше нее. А если учесть еще и высокие ставки по кредитам...
При этом к новым условиям предусмотрены послабления, чтобы бизнес успел хоть как-то адаптироваться. Предприниматели смогут выбрать: платить НДС по основной ставке 22% и принимать «входной» налог к вычету либо использовать специальные ставки 5% или 7%, но без права на вычеты.
Кроме того, в 2026 году за первые нарушения по уплате НДС наказывать не будут. Это коснется тех, кто станет платить налог впервые.
Какой малый бизнес затронет повышение НДС
В зоне особого риска компании со штатом до 50 человек. В первую очередь это те, кто работает напрямую с конечными потребителями — физлицами, которые не могут принять НДС к вычету.
Для них цена товара или услуги вырастет на 22%.
По словам руководителя налоговой поддержки Solar Staff Анастасии Рязанцевой, сильнее всего пострадают следующие сферы:
- Розничная торговля. Особенно магазины непищевых товаров и онлайн-ретейл. Им придется либо закладывать НДС в цену, рискуя проиграть конкурентам на «упрощенке», либо работать в убыток.
- Сфера услуг для населения. Частные клиники, фитнес-клубы, образовательные центры, салоны красоты.
- Строительные и отделочные компании, работающие с частными заказчиками.
- Небольшие производства. Мини-пекарни, локальные пивоварни, ателье.
- Специализированный ретейл. Магазины автозапчастей, стройматериалов, электроники.
В новой реальности необходимо будет добавить к цене на свой товар НДС и уплатить его в бюджет. Если закупочная цена была без НДС, этот налог ляжет на компанию чистым убытком.
Также пострадает B2B-сектор с высокой долей клиентов на УСН: IT-компании, маркетинговые агентства, консалтинговые фирмы. Для их заказчиков, которые тоже не платят НДС, цена контракта фактически вырастет на 22%, что заставит их искать подрядчиков подешевле, считает эксперт.
При переходе на НДС (или при старте его применения в связи с ростом бизнеса) компании почти всегда сталкиваются со «скрытыми» издержками, которые часто превышают сумму самого налога.
Эти издержки можно разделить на несколько ключевых категорий:
- Административные расходы. Вам придется вести сложный учет (книги покупок и продаж), ежеквартально сдавать новую декларацию и, скорее всего, нанимать отдельного бухгалтера по НДС или передавать учет на аутсорс. Также может потребоваться покупка нового ПО.
Кассовые разрывы. Нужно уплачивать НДС с авансов, которые получили от клиентов. То есть вы платите налог еще до того, как произвели товар или оказали услугу.
- Проблемы с налоговой. Компании на НДС проверяют гораздо чаще. Любая ошибка в декларации или сомнительный контрагент могут привести к блокировке счета.
Что делать уже сейчас, чтобы сгладить последствия
Действовать поэтапно.
Этап 1. Анализ бизнеса
Первым делом проанализируйте свою клиентскую базу . Разделите всех покупателей на две группы: компании (B2B) и частные лица (B2C).
Если 80% вашей выручки приносят клиенты из второй группы, переход будет особенно болезненным. Для них цена товара или услуги фактически вырастет на 22%, так как они не могут принять налог к вычету.
Рентабельность, которая часто составляет 5–15%, станет отрицательной без увеличения цены
При этом эксперт посоветовала не поднимать цены сразу на 22%, чтобы не убить спрос. Оптимально — на 5–7% в год.
Проверьте налоговый статус ваших B2B-клиентов. Выясните, уплачивают ли они сами НДС (и будут ли уплачивать в 2026-м). Для тех, кто платит НДС, ваше повышение цены на 22% будет прозрачным — они просто примут этот налог к вычету.
Но если ваш партнер-бизнесмен сам работает на «упрощенке», он не сможет вернуть налог. В этом случае продумайте, сможете ли вы частично поглотить увеличение цены за счет своей маржи, чтобы не потерять заказчика.
Проведите финансовое моделирование. Рассчитайте, как изменится ваша чистая прибыль после уплаты налога и хватит ли вам оборотных средств.
Помните: НДС с авансов нужно платить сразу, «живыми» деньгами, не дожидаясь отгрузки товара.
Этап 2. Настройка процессов
Выберите оптимальную ставку НДС: как уже говорилось, у бизнеса есть выбор: основная ставка 22% (с правом на вычеты) или пониженные 5 и 7% (без права на вычеты).
Если более 70% клиентов — B2C (физлица и неплательщики НДС]), рассмотрите пониженную ставку — 5 или 7%. Это позволит не так сильно поднимать конечную цену, но вы не сможете принимать к вычету «входной» НДС от своих поставщиков.
Внедрите счета-фактуры и электронный документооборот (ЭДО). Все продажи B2B-клиентам теперь должны сопровождаться счетами-фактурами, иначе они не получат вычет. Чтобы избежать ошибок и бумажной волокиты, эксперт советует сразу подключить сервисы ЭДО.
Введите регламент проверки контрагентов — это снизит риски доначислений от налоговой. Например, используйте официальный сервис налоговой «Прозрачный бизнес».
И, конечно, убедитесь, что ваш бухгалтер готов к работе с НДС. НДС требует гораздо более сложного учета, чем УСН. Если ваш специалист раньше не работал с этим налогом, возможно, стоит отправить его на курсы повышения квалификации.
Обязательно обновите договоры. можно менять цену уже после заключения договора, если были налоговые изменения.
Поэтому можно добавить в договоры формулировки о том, что, если возрастет налоговая нагрузка, цена изменится в соответствующей пропорции с даты вступления в силу налоговых изменений.
Также включите пункт, по которому каждая сторона обязуется уведомить другую в течение определенного количества дней о любом изменении своего налогового статуса.
Это защитит вас от ситуаций, когда контрагент неожиданно переходит на УСН и вы теряете возможность принять входной НДС к вычету.
Этап 3. Управление деньгами и ценами
Пересмотрите условия оплаты и авансов.Чтобы избежать кассовых разрывов, эксперт рекомендует изменить схему расчетов.
В договорах с покупателями стоит закрепить 100%-ю предоплату. Это даст вам «живые» деньги для уплаты НДС с аванса.
С нынешними контрагентами попробуйте договориться о сокращении сроков отсрочки платежа — в идеале, чтобы они были как можно ближе к моменту уплаты НДС в бюджет.
Также в договорах с поставщиками старайтесь минимизировать размеры и сроки выдачи авансов. Ваш аванс — это замороженные деньги, с которых поставщик (если он на ОСНО) уплатит НДС, а вы сможете принять его к вычету только после отгрузки. Лучше использовать условие об оплате по факту поставки.
Ключевое
-
Сегментируйте клиентов: поймите, кто из них не сможет принять ваш НДС к вычету.
-
Обновите договоры: добавьте налоговую оговорку об изменении цен со ссылкой на ст. 424 ГК РФ и пункт о гарантии налогового статуса партнера.
-
Подготовьте учет: проверьте квалификацию бухгалтера и внедрите ЭДО для работы со счетами-фактурами.
-
Измените условия оплаты и авансов: стремитесь к предоплате от клиентов и платите поставщикам по факту, чтобы не вымывать оборотные средства.