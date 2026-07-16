Как оформить подарки работникам и их детям без переплаты налогов и доначислений. Советы юриста
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Чем подарок отличается от премии
Это зависит от того, за что работнику дают деньги или имущество. Вот две принципиально разные ситуации, когда это происходит:
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К празднику. Это подарок в прямом смысле. Говоря юридическим языком, безвозмездная передача имущества по договору дарения, не связанная с трудовыми результатами: к Новому году, 8 Марта, дню рождения и т. д. Именно такие подарки дают возможность сэкономить на взносах и частично на НДФЛ.
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За труд. А вот это уже не подарок, а премия. Ее дают за производственные результаты, стаж или высокие достижения. Она считается частью оплаты труда. С премии начисляются НДФЛ и страховые взносы.
Если вы хотите что-то подарить сотрудникам, в документах важно четко обозначить, что это именно подарки к праздничной дате, а не поощрение за работу. От этой формулировки напрямую зависит, придется ли платить взносы.
НДФЛ с подарков сотрудникам
Подарок — это доход работника в натуральной форме, поэтому он облагается НДФЛ. Но есть необлагаемый лимит.
Официальная позиция налоговых органов заключается в том, что подарки от организации или индивидуального предпринимателя облагаются НДФЛ в части, превышающей 4000 рублей на одного сотрудника за календарный год. Работодатель как налоговый агент должен рассчитать НДФЛ со стоимости подарка и удержать налог из доходов.
Важно, что лимит в 4000 рублей считается суммарно по всем подаркам сотруднику, а не по каждому отдельно.
Если за год работник получил подарков на 6000 рублей, НДФЛ считают с 2000 рублей. Ставка НДФЛ стандартная — 13%. Если совокупный доход работника за год превысит 2,4 млн рублей, то с суммы превышения — 15%.
Дата получения дохода в натуральной форме определяется днем вручения подарка.
Удержать НДФЛ работодатель обязан при ближайшей денежной выплате, обычно из зарплаты. Если удержать не с чего (например, сотрудница в декрете и зарплату не получает), работодатель сообщает работнику и налоговой о невозможности удержать налог в составе годового расчета 6-НДФЛ.
Как отражают подарки в отчетности
В отчетности подарок отражают с кодом дохода 2720, а необлагаемую часть — с кодом вычета 501 (на сумму 4000 рублей). Это подтверждает ФНС в письме от 6 марта 2025 года.
Если стоимость подарка не превышает 4000 рублей, его можно не отражать в 6-НДФЛ.
Льгота для ветеранов
Для ветеранов, тружеников тыла, инвалидов ВОВ и приравненных лиц не облагаемая НДФЛ сумма подарков составляет 10 000 рублей за год (пункт 33 статьи 217 НК), для нее предусмотрен код вычета 507.
Страховые взносы: как их законно избежать
Здесь кроется главная возможность сэкономить. По общему правилу выплаты работникам облагаются страховыми взносами. Но подарок, переданный по договору дарения, взносами не облагается — потому что предмет такого договора — переход права собственности на имущество, а не оплата труда (пункт 4 статьи 420 НК).
Условие одно, но обязательное: договор дарения должен быть оформлен письменно.
Если письменного договора нет, а стоимость подарка превышает 3000 рублей, налоговая расценит выдачу как выплату в рамках трудовых отношений и доначислит взносы на всю стоимость подарка.
Подарки детям сотрудников страховыми взносами не облагаются в любом случае — даже без договора дарения, поскольку дети не состоят с компанией в трудовых отношениях.
А вот подарок за трудовые достижения, как уже сказано, — это часть оплаты труда, и взносы на него начисляются в общем порядке.
НДС при передаче подарков
Для компаний на общей системе налогообложения есть неприятный нюанс: передача подарка сотруднику облагается НДС. Дело в том, что по закону это считается безвозмездной реализацией товара.
Налоговая база рассчитывается по рыночной стоимости подарка без НДС.
Хорошая новость в том, что входной НДС, уплаченный при покупке подарков, можно принять к вычету. Поэтому на практике сумма НДС к начислению и сумма к вычету часто совпадают, и налог к уплате в бюджет получается близким к нулю.
Чтобы вычет был правомерен, у вас должны быть счета-фактуры от поставщика подарков.
На упрощенной системе НДС с подарков не начисляют, если компания не является плательщиком НДС.
В общем случае организации и ИП на УСН не обязаны платить НДС, если их доход за предыдущий календарный год не превышает установленный порог.
Этот порог будет постепенно снижаться:
- в 2026 году — 20 млн рублей,
- в 2027-м — 15 млн,
- в 2028-м — 10 млн рублей.
Налог на прибыль: расходы учесть нельзя
Стоимость подарков сотрудникам нельзя включить в расходы при расчете налога на прибыль. Дарение — это безвозмездная передача имущества, а расходы на нее прямо исключены из налоговой базы пунктом 16 статьи 270 НК.
Не уменьшает прибыль и НДС, начисленный при безвозмездной передаче.
Но есть исключение: если выплата оформлена не как подарок, а как премия за трудовые результаты. Тогда ее можно учесть в расходах на оплату труда, но и НДФЛ со взносами придется начислить в полном объеме.
Выбор между «подарком» и «премией» — это баланс между экономией на взносах и возможностью учесть расходы.
Чтобы держать картину целиком перед глазами, сведем четыре налога вместе.
|Налог
|Когда возникает
|Как считать и на что опираться
|НДФЛ
|Со стоимости свыше 4000 ₽ за год
|Ставка 13% (15% — с превышения 2,4 млн ₽ дохода за год). Удерживает работодатель как налоговый агент. Код дохода 2720, вычет 4000 ₽ — код 501
|Страховые взносы
|Не начисляются при письменном договоре дарения
|Без договора дарения подарок дороже 3000 ₽ налоговая признает выплатой в рамках трудовых отношений и доначислит взносы на всю стоимость
|НДС
|Да, на ОСНО — со всей стоимости
|Передача подарка — безвозмездная реализация. Входной НДС принимается к вычету, поэтому к уплате нередко выходит около нуля. Денежные подарки НДС не облагаются
|Налог на прибыль
|Нет, в расходы не берется
|Стоимость подарков и начисленный на них НДС не уменьшают базу по прибыли
Как правильно оформить подарки
Для выдачи подарков сотрудникам стоит подготовить:
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Приказ руководителя о приобретении и вручении подарков к празднику с указанием повода, перечня сотрудников и стоимости.
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Договор дарения с каждым сотрудником. Письменная форма обязательна, если стоимость подарка превышает 3000 рублей; при меньшей стоимости допустим устный. Но письменный договор надежнее защищает от взносов.
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Ведомость выдачи подарков, где сотрудники расписываются в получении.
В договоре стоит прямо указать, что имущество передается безвозмездно и что повод — праздничная дата, а не трудовые заслуги. Это подтвердит право не начислять страховые взносы.
Типичные ошибки работодателей
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Дарят «за труд» без взносов. Подарок за производственные результаты — это оплата труда, взносы и НДФЛ на него начисляются с первого рубля.
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Не оформляют договор дарения. На подарки дороже 3000 рублей без договора налоговая доначислит страховые взносы.
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Забывают про годовой лимит. 4000 рублей считаются суммарно по всем подаркам сотруднику за год, а не по каждому.
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Не удерживают НДФЛ и не сообщают о невозможности удержания. Если удержать налог не с чего, об этом нужно сообщить в 6-НДФЛ, иначе — штраф.
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Пытаются учесть подарки в расходах по прибыли. Стоимость подарков в расходы не берется.
Главное
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Подарки сотруднику не облагаются НДФЛ в пределах 4000 рублей за календарный год; налог рассчитывают с суммы превышения.
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Чтобы не начислять страховые взносы, подарок нужно передать по договору дарения и не связывать его с трудовыми результатами.
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Письменный договор дарения обязателен, если подарок от юридического лица стоит больше 3000 рублей.
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На общей системе передача подарка считается безвозмездной реализацией и облагается НДС; входной НДС по покупке подарков можно принять к вычету.
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Стоимость подарков и начисленный при их передаче НДС нельзя учесть в расходах по налогу на прибыль.
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Для оформления подарков стоит подготовить приказ, договоры дарения и ведомость выдачи.
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Подарки детям сотрудников страховыми взносами не облагаются, поскольку дети не состоят с компанией в трудовых отношениях.
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