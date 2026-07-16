Как отражают подарки в отчетности

В отчетности подарок отражают с кодом дохода 2720, а необлагаемую часть — с кодом вычета 501 (на сумму 4000 рублей). Это подтверждает ФНС в письме от 6 марта 2025 года.

Если стоимость подарка не превышает 4000 рублей, его можно не отражать в 6-НДФЛ.

Льгота для ветеранов

Для ветеранов, тружеников тыла, инвалидов ВОВ и приравненных лиц не облагаемая НДФЛ сумма подарков составляет 10 000 рублей за год (пункт 33 статьи 217 НК), для нее предусмотрен код вычета 507.

Страховые взносы: как их законно избежать

Здесь кроется главная возможность сэкономить . По общему правилу выплаты работникам облагаются страховыми взносами. Но подарок, переданный по договору дарения, взносами не облагается — потому что предмет такого договора — переход права собственности на имущество, а не оплата труда (пункт 4 статьи 420 НК).

Условие одно, но обязательное: договор дарения должен быть оформлен письменно.

Если письменного договора нет, а стоимость подарка превышает 3000 рублей, налоговая расценит выдачу как выплату в рамках трудовых отношений и доначислит взносы на всю стоимость подарка.

Подарки детям сотрудников страховыми взносами не облагаются в любом случае — даже без договора дарения, поскольку дети не состоят с компанией в трудовых отношениях.

А вот подарок за трудовые достижения, как уже сказано, — это часть оплаты труда, и взносы на него начисляются в общем порядке.

НДС при передаче подарков

Для компаний на общей системе налогообложения есть неприятный нюанс: передача подарка сотруднику облагается НДС . Дело в том, что по закону это считается безвозмездной реализацией товара.

Налоговая база рассчитывается по рыночной стоимости подарка без НДС.

Хорошая новость в том, что входной НДС, уплаченный при покупке подарков, можно принять к вычету. Поэтому на практике сумма НДС к начислению и сумма к вычету часто совпадают, и налог к уплате в бюджет получается близким к нулю.

Чтобы вычет был правомерен, у вас должны быть счета-фактуры от поставщика подарков.