Как проверить ИП по ОГРНИП и вычислить мошенника. Разбираем за пять минут
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Что такое ОГРНИП и чем он отличается от ОГРН и ИНН
ОГРНИП расшифровывается так: основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.
Его присваивают при регистрации ИП и вносят в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Номер состоит из 15 цифр — и каждая группа несёт конкретную информацию. Юрист Юлия Воронцова объясняет на примере:
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в номере 325774600553275 цифры на второй и третьей позициях — год регистрации (25, то есть 2025 год).
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цифры на четвёртой и пятой — код региона (77 — Москва).
Остальные цифры служебные и не несут полезной информации для обычного пользователя. Сам номер хранится в базе ФНС: «потерять» ОГРНИП нельзя.
ОГРНИП, ИНН и ОГРН — в чем разница?
ОГРНИП иногда путают с ОГРН и ИНН, хотя это разные идентификаторы с разными функциями.
|Критерий
|ОГРНИП
|ОГРН
|ИНН
|Кому присваивается
|Индивидуальным предпринимателям
|Юридическим лицам (ООО, АО и др.)
|Физлицам, ИП и организациям
|Количество цифр
|15
|13
|12 (для ИП и физлиц), 10 (для организаций)
|Реестр
|ЕГРИП
|ЕГРЮЛ
|Реестр налогоплательщиков
|Меняется ли
|Аннулируется при закрытии ИП, при новой регистрации — новый
|Не меняется всё время существования компании
|Не меняется никогда
Из этого следует важный практический момент.
Проверять по ИНН удобнее, так как он не меняется при повторной регистрации ИП.
Кому необходимо получать ОГРНИП
ОГРНИП обязаны получить все, кто регистрируются как ИП. Без регистрации вести предпринимательскую деятельность нельзя.
Процесс получения ОГРНИП
Какой-то отдельной специальной процедуры получения именно ОГРНИП нет. Он присваивается автоматически при успешной регистрации ИП.
Напомним, как это происходит:
Шаги регистрации:
-
Выбрать коды ОКВЭД — виды деятельности, которыми будет заниматься ИП.
-
Определиться с системой налогообложения. Если не выбрать в течение 30 дней
после регистрации — автоматически применяется ОСНО.
-
Заполнить заявление по форме Р21001.
-
Подать документы в налоговую.
Какие документы нужно подать:
- заявление по форме Р21001;
- паспорт — оригинал и копии страниц с отметками;
- уведомление о переходе на УСН — если выбираете упрощенку.
Способы подачи документов в ФНС и стоимость:
|Способ
|Госпошлина
|Лично в ФНС или МФЦ
|800 рублей
|Онлайн: сайт ФНС или Госуслуги
|Бесплатно
|Через нотариуса
|Бесплатно (услуги нотариуса оплачиваются отдельно)
|Почтой (с нотариально заверенной подписью)
|800 рублей
Через налоговую вас зарегистрируют в течение 3 рабочих дней. Регистрация через МФЦ занимает до 5 рабочих дней.
После регистрации налоговая направит на email лист записи ЕГРИП, где помимо прочего, будет указан ОГРИП. Также вы получите выписку из ЕГРН — это подтверждение, что вы теперь стоите на налоговом учете.
Как проверить ИП по ОГРНИП
Проверить любого ИП бесплатно можно через сервис ФНС «Прозрачный бизнес» на pb.nalog.ru — достаточно ввести ОГРНИП предпринимателя.
По результатам поиска можно узнать:
- действует ли ИП прямо сейчас,
- дату регистрации,
- виды деятельности (ОКВЭД),
- налоговый режим,
- принадлежность к субъектам МСП.
Там же запрашивают электронную выписку из ЕГРИП.
Проверка ИП по ОГРНИП — это первый фильтр проверки контрагента. Она позволяет узнать, что человек действительно зарегистрирован как ИП. Если система не находит номер, вероятно, человек предоставил некорректную информацию или ведет деятельность без регистрации.
На что смотреть при проверке
Первое и самое важное — действует ли предприниматель на момент проверки.
На практике люди нередко заключают договоры и переводят предоплату лицам, которые уже прекратили деятельность как ИП.
Второй момент — дата регистрации.
«Если ИП зарегистрировался буквально два дня назад и предлагает вам крупную сделку — это повод задуматься о надежности такого контрагента», — предупреждает управляющий партнер компании «Фатыхов и партнеры» Тимур Фатыхов.
Третий — ОКВЭД. По словам Евгении Самровой, слишком сильное расхождение между заявленными видами деятельности и тем, что предлагает предприниматель, — повод тщательнее проверить его. Но это еще не нарушение.
Фатыхов советует обратить внимание еще на адрес электронной почты, указанный в выписке ЕГРИП. Лучше, чтобы в переписке и договорах с ИП использовалась именно эта почта, а не сторонняя, подчеркнул юрист.
Когда проверка ОГРНИП реально помогает
Несколько минут на проверку ОГРНИП могут защитить от серьезных потерь — особенно если речь идет о крупной предоплате.
Нередко исполнитель в рекламе называет себя предпринимателем, просит крупную предоплату и обещает официальное оформление договора. Однако после проверки выясняется, что такого ИП либо не существует, либо его деятельность прекращена.
Стоит проверять ИП по ОГРНИП в таких сферах, как:
- ремонт,
- строительство,
- изготовление мебели под заказ,
- онлайн-услуги через соцсети,
- онлайн-курсы и обучение.
Мошенники нередко представляются ИП для видимости. Реальный ОГРНИП при этом может принадлежать другому человеку — его просто скопировали из открытых источников. Поэтому важна дополнительная проверка.
Например, в сфере онлайн-образования у ИП должен быть указан ОКВЭД из группы 85.41, а лицензия требуется при реализации образовательных программ с, подчеркнула Евгения Самарова.
Нужно сравнить, кто продает обучение и кто принимает оплату — данные в договоре и чеке должны совпадать. Если данные не совпадают, это может говорить либо о дроблении бизнеса, либо о мошеннической схеме», — добавила она.
Что проверить, помимо ОГРНИП
Юрист Тимур Фатыхов считает, что ОГРНИП — не самый лучший способ детально проверить контрагента на признаки недобросовестности. Там содержится лишь базовая информация. Какие-то несоответствия лишь косвенно могут говорить о недобросовестности.
ОГРНИП подтверждает только факт регистрации как ИП. Но он не расскажет о долгах, судебных претензиях или финансовой истории предпринимателя.
Юрист Ксения Шварц указывает еще на одно важное ограничение.
ОГРНИП не содержит актуальных персональных данных физического лица — например, адреса прописки или даты рождения. Это само по себе осложняет проверку и сопоставление информации из разных источников. Без этих данных вам впоследствии будет сложно подать в суд.
Для более полной картины опрошенные эксперты советуют проверить несколько государственных источников:
ФССП — fssp.gov.ru. База покажет есть ли у ИП долги, которые уже взыскивают через приставов. Юрист Ксения Шварц советует искать по ФИО, номеру регистрации и региону — иногда имеет смысл запустить поиск по нескольким критериям. Большое количество производств — серьезный повод отказаться от сотрудничества.
Картотека арбитражных дел — kad.arbitr.ru. Здесь видна история судебных споров. Эксперт Евгения Самарова рекомендует смотреть на дела, где ИП выступает ответчиком: количество, причины, суммы.
«Если предприниматель часто выступает ответчиком в спорах из-за нарушения договора — это повод отказаться от сотрудничества», — говорит она.
Федресурс — fedresurs.ru. Реестр сведений о банкротстве. Здесь видно, не банкротится ли сейчас ИП и нет ли сообщений от кредиторов.
Если деятельность ИП требует обязательного лицензирования — проверьте ее наличие. Например,
-
медицинскую лицензию — в реестре Росздравнадзора;
-
образовательную — на сайте Рособрнадзора;
-
для перевозок пассажиров автобусами — в реестре Ространснадзора.
Вопрос-ответ
Нужен ли ОГРНИП самозанятому?
Нет. ОГРНИП присваивается только при регистрации в качестве ИП. Самозанятые не проходят госрегистрацию в ЕГРИП и ОГРНИП не получают.
Их статус подтверждает справка по форме КНД 1122035 — ее формируют в приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте ФНС.
Проверить статус самозанятого можно через специальный сервис ФНС — достаточно ввести ИНН физического лица.
Исключение: если самозанятый одновременно зарегистрировался как ИП — у него есть и ОГРНИП, и справка плательщика НПД.
Обязательно ли указывать ОГРНИП в договоре?
По закону — нет. Отсутствие ОГРНИП не делает сделку недействительной. На практике лучше указывать и ИНН, и ОГРНИП — так другой стороне будет проще проверить статус ИП.
Нужен ли ОГРНИП на печати?
Нет. Если печать все-таки есть, никаких законодательных требований к ее содержимому нет. На практике предприниматели часто включают в оттиск ФИО, ИНН и ОГРНИП — это повышает доверие контрагентов. Но это не требование закона.
Что делать, если потерял бумажный лист записи в ЕГРИП?
Дубликат листа записи ЕГРИП получают тремя способами:
- Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС — бесплатно, электронная версия готова за несколько часов.
- Через МФЦ — до 5–7 рабочих дней.
- Лично в налоговой — до 5 рабочих дней.
Прежде чем идти куда-то, проверьте email, указанный при регистрации: лист записи приходит туда в день регистрации, его можно просто распечатать.
В любом случае электронная база данных налоговой хранит всю информацию, поэтому статус ИП при потере листа не аннулируется.
Обязан ли ИП публиковать ОГРНИП на своем сайте?
Да, если вы что-то продаете на этом сайте или рекламируете — этого требует законы «Об информации…» и «О защите прав потребителей».
Информацию размещают в футере или разделе «Реквизиты». Если данные не указаны, предпринимателя могут привлечь к административной ответственности.
Но если сайт не находится в публичном доступе — например, зайти может только сотрудник по паролю, то размещать там ОГРНИП и личные данные не обязательно.
Главное
-
ОГРНИП — уникальный 15-значный номер, подтверждающий регистрацию ИП; в нем зашифрованы год и регион регистрации.
-
ИНН надежнее ОГРНИП для поиска: он не меняется никогда, даже при закрытии и повторном открытии ИП.
-
Проверить любого ИП по ОГРНИП бесплатно можно через сервис «Прозрачный бизнес» на pb.nalog.ru.
-
В первую очередь смотрите на статус ИП и дату регистрации — нередко деньги переводят предпринимателям, которые уже прекратили деятельность.
-
ОГРНИП — только первый фильтр: он не покажет долги, суды и банкротство; для этого проверяйте ФССП, Картотеку арбитражных дел и Федресурс.
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Самозанятые ОГРНИП не получают — их статус подтверждается справкой КНД 1122035 из приложения «Мой налог».
-
ИП обязан указывать ОГРНИП на сайте, если это публичный ресурс; печать необязательна, но если есть — ОГРНИП в нее обычно включают.
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