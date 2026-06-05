Для более полной картины опрошенные эксперты советуют проверить несколько государственных источников:

ФССП — fssp.gov.ru. База покажет есть ли у ИП долги, которые уже взыскивают через приставов. Юрист Ксения Шварц советует искать по ФИО, номеру регистрации и региону — иногда имеет смысл запустить поиск по нескольким критериям. Большое количество производств — серьезный повод отказаться от сотрудничества.

Картотека арбитражных дел — kad.arbitr.ru. Здесь видна история судебных споров. Эксперт Евгения Самарова рекомендует смотреть на дела, где ИП выступает ответчиком: количество, причины, суммы.

«Если предприниматель часто выступает ответчиком в спорах из-за нарушения договора — это повод отказаться от сотрудничества», — говорит она.

Федресурс — fedresurs.ru. Реестр сведений о банкротстве. Здесь видно, не банкротится ли сейчас ИП и нет ли сообщений от кредиторов.

Если деятельность ИП требует обязательного лицензирования — проверьте ее наличие. Например,

Вопрос-ответ

Нужен ли ОГРНИП самозанятому?

Нет. ОГРНИП присваивается только при регистрации в качестве ИП. Самозанятые не проходят госрегистрацию в ЕГРИП и ОГРНИП не получают.

Их статус подтверждает справка по форме КНД 1122035 — ее формируют в приложении «Мой налог» или в личном кабинете на сайте ФНС.

Проверить статус самозанятого можно через специальный сервис ФНС — достаточно ввести ИНН физического лица.

Исключение: если самозанятый одновременно зарегистрировался как ИП — у него есть и ОГРНИП, и справка плательщика НПД.

Обязательно ли указывать ОГРНИП в договоре?

По закону — нет. Отсутствие ОГРНИП не делает сделку недействительной. На практике лучше указывать и ИНН, и ОГРНИП — так другой стороне будет проще проверить статус ИП.

Нужен ли ОГРНИП на печати?

Нет. Если печать все-таки есть, никаких законодательных требований к ее содержимому нет. На практике предприниматели часто включают в оттиск ФИО, ИНН и ОГРНИП — это повышает доверие контрагентов. Но это не требование закона.

Что делать, если потерял бумажный лист записи в ЕГРИП?

Дубликат листа записи ЕГРИП получают тремя способами:

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС — бесплатно, электронная версия готова за несколько часов.

Через МФЦ — до 5–7 рабочих дней.

Лично в налоговой — до 5 рабочих дней.

Прежде чем идти куда-то, проверьте email, указанный при регистрации: лист записи приходит туда в день регистрации, его можно просто распечатать.

В любом случае электронная база данных налоговой хранит всю информацию, поэтому статус ИП при потере листа не аннулируется.

Обязан ли ИП публиковать ОГРНИП на своем сайте?

Да, если вы что-то продаете на этом сайте или рекламируете — этого требует законы «Об информации…» и «О защите прав потребителей».

Информацию размещают в футере или разделе «Реквизиты». Если данные не указаны, предпринимателя могут привлечь к административной ответственности.

Но если сайт не находится в публичном доступе — например, зайти может только сотрудник по паролю, то размещать там ОГРНИП и личные данные не обязательно.

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