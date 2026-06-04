Что такое каналы восприятия (репрезентативные системы)

Наш мозг получает информацию разными путями: через зрение, слух, осязание и логику. Согласно теории о каналах восприятия, у большинства работают они все, но один из каналов развит чуть лучше остальных.

По этому признаку людей делят на:

— визуалов — тех, кто предпочитает смотреть;

аудиалов — тех, кому больше нравится слушать;

кинестетиков — тех, кто любит вести записи от руки и касаться предметов;

и дискретов — тех, кто ориентируется на цифры, графики и логику в целом.

Теория гласит, что если информацию подавать через «правильный» канал, то человек ее легко поймет и запомнит. А если через какой-то другой — почти не усвоит или усвоит плохо.

Теория о каналах восприятия пришла из нейролингвистического программирования (НЛП) — это система самопознания и коммуникации, которая была очень популярна в 80−90-х годах. У серьезной науки к НЛП много вопросов и критических замечаний, но сама идея о разных каналах восприятия информации оказалась живучей и прочно перекочевала в популярную психологию.