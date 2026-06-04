Аудиалы, визуалы, кинестетики: как определить свой тип восприятия информации и нужно ли это делать«На слух не пойму, пиши текстом»
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что такое каналы восприятия (репрезентативные системы)
Наш мозг получает информацию разными путями: через зрение, слух, осязание и логику. Согласно теории о каналах восприятия, у большинства работают они все, но один из каналов развит чуть лучше остальных.
По этому признаку людей делят на:
— визуалов — тех, кто предпочитает смотреть;
- аудиалов — тех, кому больше нравится слушать;
- кинестетиков — тех, кто любит вести записи от руки и касаться предметов;
- и дискретов — тех, кто ориентируется на цифры, графики и логику в целом.
Теория гласит, что если информацию подавать через «правильный» канал, то человек ее легко поймет и запомнит. А если через какой-то другой — почти не усвоит или усвоит плохо.
Теория о каналах восприятия пришла из нейролингвистического программирования (НЛП) — это система самопознания и коммуникации, которая была очень популярна в 80−90-х годах. У серьезной науки к НЛП много вопросов и критических замечаний, но сама идея о разных каналах восприятия информации оказалась живучей и прочно перекочевала в популярную психологию.
Теория о каналах восприятия пришла из нейролингвистического программирования (НЛП) — это система самопознания и коммуникации, которая была очень популярна в 80–90-х годах. У серьезной науки к НЛП много вопросов и критических замечаний, но сама идея о разных каналах восприятия информации оказалась живучей и прочно перекочевала в популярную психологию.
Как понять, кто есть кто
Согласно теории о приоритетных каналах восприятия, все люди делятся на несколько типов.
Визуалы
Это люди, которые мыслят образами. Для них мир — это в первую очередь картинка.
Как их распознать: визуалы любят порядок. У них обычно чисто на рабочем столе, вещи разложены по местам. Они отлично запоминают лица и плохо — имена.
Еще они не выносят долгих устных объяснений — если кто-то говорит больше минуты, визуал может заскучать.
В разговоре визуалы часто используют слова, связанные со зрением: «вижу», «посмотри». Например, они могут сказать «я вижу, что ты имеешь в виду», а не «я понимаю, что ты чувствуешь».
Из увлечений визуалы предпочитают фотографию, дизайн, рисование, чтение комиксов, просмотр видео. Им нравится собирать пазлы, смотреть на схемы и карты.
Аудиалы
Они живут в мире звуков и интонаций. Для них важнее не что сказано, а как.
Как их распознать: аудиалы легко пересказывают услышанное. Могут дословно цитировать разговоры недельной давности. Аудиалы любят подкасты, радио, аудиокниги. Отлично запоминают имена, но могут забыть, как выглядит человек, с которым вчера разговаривали по телефону. Часто говорят сами с собой или повторяют задачу вслух, чтобы запомнить.
В их речи часто есть слова «слышу», «звучит», «обсудим». Например, они скорее скажут «это звучит разумно», чем «это выглядит разумно».
Могут слушать одну и ту же песню сто раз и не уставать. Любят обсуждать все на свете — от политики до погоды.
Кинестетики
Им нужно все потрогать, подвигаться, почувствовать. В их случае информация «проходит» через тело.
Как их распознать: постоянно что-то вертят в руках, например ручку, кружку, телефон, край футболки. Не сидят на месте: меняют позу, ерзают, встают. Им важно удобство одежды и температура в комнате. Часто трогают собеседника — могут похлопать по плечу или дотронуться до руки.
В речи могут использовать часто слова «чувствую», «удобно», «сделаю своими руками», «прочувствовать».
Увлекаются спортом, танцами, рукоделием, готовкой. Их интересует все, что связано с движением и прикосновениями.
Дискреты (дигиталы)
Это люди логики и фактов. Для них важны цифры, схемы, причинно-следственные связи.
Как их распознать: любят списки, схемы и раздражаются от «воды» и долгих отступлений. Всегда спрашивают: «А какие цифры? А почему вы так решили?» Им нужны факты и логика, а не эмоции и красивые картинки. Предпочитают читать инструкцию целиком, а не разбираться методом проб и ошибок.
В речи у них встречаются фразы «логично», «во-первых», «факты говорят», «проанализируем», «эффективно», «система», «структура».
Увлекаются программированием, шахматами, аналитикой, настольными играми со сложными правилами. Любят составлять таблицы, графики, диаграммы. Им нравится все раскладывать по полочкам.
Что не так с теорией о каналах восприятия информации
Научных подтверждений у теории о каналах восприятия нет. Новые исследования показывают, что абсолютных визуалов, аудиалов и кинестетиков на самом деле не существует.
Вся теория строится на мифах о работе мозга. Например, что мы используем его всего на 10%. Или что левое полушарие отвечает за логику, а правое — за творчество. Теория о визуалах, аудиалах и кинестетиках — из этой же серии.
Она предполагает, что у разных людей мозг работает по-разному: одному важнее увидеть, другому — услышать, третьему — потрогать. Но на самом деле у здорового человека все отделы мозга связаны между собой и работают вместе. Выключить один канал и включить другой не получится. Мозг всегда использует всё, что у него есть.
Люди действительно по-разному воспринимают информацию. Человек не является исключительно визуалом или аудиалом. Наш мозг постоянно использует сразу несколько систем обработки информации.
Например, человек может быть на 60% визуалом, на 30% аудиалом и на 10% кинестетиком. При этом в разных ситуациях ведущий канал может меняться. Например, на совещании вы можете быть визуалом, смотря на слайды, а дома, читая ребенку сказку, — аудиалом.
Тем не менее многие узнают себя в этих описаниях, говорит Болзан. Все потому, что у каждого из нас все-таки есть индивидуальные предпочтения в обработке информации.
Но предпочтительный способ восприятия информации не следует рассматривать как фиксированную характеристику, которая определяет возможности человека в обучении или общении.
«Для психологического благополучия гораздо полезнее воспринимать свои особенности как ресурс, а не как ограничение. Если человек считает, что способен учиться только одним способом, он невольно сужает собственные возможности. Гибкость в восприятии информации помогает легче адаптироваться к новым условиям и увереннее справляться с жизненными задачами», — говорит психолог.
Как определить свой канал восприятия
Тесты
Для начала можно пройти опросник VARK. Это тест, разработанный новозеландским профессором Нилом Флемингом для определения наиболее подходящего для вас стиля обучения.
VARK расшифровывается как: Visual (зрительный стиль обучения), Aural (слуховой стиль обучения), Read/Write (стиль обучения «чтение/письмо»), Kinesthetic (кинестетический стиль обучения).
Тест переведен на множество языков, включая русский, и состоит из 16 вопросов-ситуаций, где вам нужно выбрать самый подходящий вариант. В результате вы узнаете, какой канал восприятия у вас ведущий.
В России тоже разработали свои способы определять, какой канал восприятия у человека главный. Например, тест Ефремцевой. В нем уже 48 вопросов, на которые нужно отвечать «да» или «нет». Тест поможет понять, как вам удобнее всего воспринимать информацию.
Самоанализ
Понаблюдайте, как вы предпочитаете получать информацию, и задайте себе вопросы.
- Что для вас эффективнее: прочитать инструкцию или посмотреть видео?
- Вы лучше запоминаете лица или имена?
- Вам необходима тишина для работы или можете трудиться в шуме?
- Как вы запоминаете иностранные слова — проговаривая, записывая или представляя картинку?
Важно не навешивать ярлыки на себя или другого человека и использовать эту классификацию как предварительную гипотезу, а не как окончательный вывод, говорит Лариса Микаллеф, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.
«Полезно предлагать информацию в нескольких форматах и наблюдать, какой из них оказывается наиболее эффективным. Правильнее говорить не „он визуал“, а „в данном случае ему проще понять материал через схему или изображение“», — считает Микаллеф.
С этим мнением согласна и психолог Ника Болзан.
По отдельным привычкам действительно можно заметить определенные предпочтения. Один человек любит составлять таблицы, другой предпочитает подкасты, третий быстрее осваивает навыки через практику. Но сделать вывод о существовании устойчивого психологического типа на основании этих признаков невозможно. Гораздо полезнее спросить прямо: «Тебе лучше показать пример?» или «Хочешь, я объясню это словами?».
Как использовать приоритетные каналы восприятия в жизни
На работе
Визуалу лучше показать пример. Не объясняйте словами, как заполнить отчет, — откройте файл и пройдите по нему вместе. Не рассказывайте, каким должен быть макет, — покажите похожий.
Аудиалу проговорите задачу вслух. Если даете письменное задание, продублируйте голосовым сообщением или коротким звонком. Обсуждайте, отвечайте на вопросы.
Кинестетику дайте возможность попытаться сразу сделать самому. Не заставляйте его час слушать инструктаж — пусть попробует, ошибется (или нет) и переделает, если нужно.
Дискрету напишите четкие шаги. Избегайте общих фраз: «сделай хорошо», «чтобы было красиво». Говорите конкретно: «до 12:00, формат Excel, три столбца, сумма внизу».
В учебе
Визуалу помогут конспекты в виде схем, выделение маркерами, интеллект-карты. Он лучше запомнит параграф, если в нем будут картинки.
Аудиалу важно проговаривание вслух. Они могут записать лекцию на диктофон, а потом переслушивать и запоминать информацию. Или объяснить тему кому-то другому устно и так лучше ее запомнить.
Кинестетику предпочтительнее запись от руки. Пусть переписывает конспекты, делает шпаргалки, ходит по комнате во время повторения. Короткие перерывы каждые 20−25 минут — необходимость.
Дискрету подойдут структурированные тексты, списки, логические цепочки. Ему лучше составлять таблицы, выписывать даты, определения и ключевые тезисы.
В личных отношениях
Почему партнер не понимает ваших объяснений? Возможно, потому что вы говорите на разных языках. Вы ему показываете (как визуал), а ему нужно проговорить (как аудиалу). Или вы рассказываете (как аудиал), а ему нужно взять и сделать самому (как кинестетику).
Здесь принцип тот же: ориентируйтесь на то, как ваш партнер лучше воспринимает информацию в жизни, и говорите на его «языке».
- Breaking with tradition, Trump skips president’s written intelligence report and relies on oral briefings / The Washington Post;
- Does matching a personally tailored physical activity intervention to participants’ learning style improve intervention effectiveness and engagement? Journal of Health Psychology, 2023;
- Neuroscience and education: myths and messages. Nature Reviews Neuroscience, 2014;
- Fleming, N., and Baume, D. (2006) Learning Styles Again: VARKing up the right tree!, Educational Developments, SEDA Ltd, Issue 7.4, Nov. 2006.