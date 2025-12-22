Как выглядит жизненный цикл бизнеса и почему на него нужно ориентироваться
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Что такое жизненный цикл бизнеса
Кривая развития бизнеса, или жизненный цикл бизнеса, — это S-образная модель, которая показывает фазы развития компании от зарождения до смерти.
Ключевая логика синусоидальной формы кривой означает, что возможности развития бизнеса ограничены располагаемыми ресурсами. Их объем и качество могут изменяться в зависимости от положения фирмы в занимаемой нише или отрасли и уровня развития ее ключевых бизнес-процессов.
Одна из самых известных моделей — жизненный цикл бизнеса Ицхака Адизеса, которую он описал в книге «Управление жизненным циклом корпораций». Она же самая крупная, включает в себя десять стадий.
Жизненный цикл компании по Адизесу демонстрирует бизнес как живой организм или человека. Но в отличие от человека бизнес после близости к «смерти» может пойти на новый виток роста.
Кроме модели Ицхака Адизеса, известна модель Ларри Грейнера. Она короче и выглядит как восходящая линия, а не кривая. Модель Л. Грейнера сфокусирована на организационном подходе и на том, через что компания растет на разных этапах: креативность, директивное руководство, делегирование, координация, сотрудничество.
Есть и другие модели жизненного цикла компании, но в основном российский бизнес использует идеи Адизеса или Грейнера.
Как выглядит кривая развития бизнеса (жизненный цикл)
Не будем привязываться к конкретной модели и выбирать из них лучшую — рассмотрим стадии развития бизнеса на кривой, которую часто используют экономисты и предприниматели. В ней всего пять этапов, и на самом деле этого достаточно. Необязательно детализировать процесс так, как это делал Адизес.
Этап рождения бизнеса
Компания, как новорожденный ребенок, открывает глаза, осваивается в пространстве, учится вставать на ноги и держаться на них, делает первые шаги. Всю заботу о ней на себя берет основатель: власть сосредоточена в его руках, он принимает все решения и участвует в разработке конкурентного продукта.
Основатель решает множество организационных и финансовых вопросов, работает 24/7, формируется его команда, основные принципы работы компании, появляются связи с партнерами и контрагентами.
Обычно на этом этапе компания занимает нишевую позицию на рынке и не соревнуется с крупными конкурентами в отрасли. Пока что ее главная задача — окрепнуть и не пополнить ряды погибших в первый год стартапов.
Если соотносить это с моделью жизненного цикла организации по Адизесу, то здесь компания проходит через выхаживание и младенчество.
Этап роста бизнеса
Базис для развития выстроен, и теперь внутри компании начинаются более активные процессы. Основатель уже не может все замыкать на себе, поэтому он вынужден делегировать и расширять штат. Усложняется структура управления: появляются отделы, увеличивается количество сотрудников.
Происходит разработка новых продуктов, компания занимает все большую часть рынка, продажи растут. Для основателя конкуренция становится более ощутимой, ему нужно быть гибким в своих решениях, эффективно распределять ресурсы и не допускать перегрузки.
Если соотносить это с жизненным циклом компании по Адизесу, то это этапы «Давай-давай» (то есть бурного роста») и юность.
Этап зрелости бизнеса
Уровень продаж больше не растет так стремительно, как на предыдущем этапе. Компания достигла своего пика и теперь уверенно стоит на ногах, показывает регулярный доход. Она вышла из ниши и предлагает свои продукты наравне с крупными конкурентами региона, страны, мира.
На этом этапе руководитель сфокусирован на оптимизации процессов, снижает издержки, совершенствует продукты и производство. А главный вызов — удержаться на текущих позициях в конкурентной борьбе.
Если соотносить это с жизненным циклом компании по Адизесу, то здесь сочетаются расцвет и стадия стабильности. Этап зрелости компании может длиться очень долго. Причем Адизес полагает, что в стабильности и начинается старение.
Этап спада бизнеса
Держаться вечно на этапе стабильности компания не может — в какой-то момент она теряет свою инновационную способность. Вместе с этим ей становится тяжелее выдерживать конкуренцию.
Доходы снижаются, затраты растут и все хуже окупаются. Решения, которые принимает основатель и другие руководители, не приносят ожидаемого эффекта. Компания действует как раньше и ждет прежних отличных результатов, но вместо этого тонет.
Кривая развития бизнеса идет вниз и может дойти до финальной точки.
Часто собственники ждут постоянного роста, не стремясь управлять процессом. Но успех и долгосрочный рост ждут только того, кто вовремя начинает строить новую кривую и перезапускать стратегию развития.
Если соотносить это с моделью жизненного цикла компании по Адизесу, то происходит постепенное движение через аристократизм, раннюю бюрократизацию и бюрократизацию. А если компания не найдет способ остановить спад, то все оканчивается смертью.
Этап возрождения бизнеса
На этом этапе обычно происходят обновление команды и штата, смена подходов к управлению, реорганизация всех процессов. Бизнес буквально начинает работать по-новому.
Но этот этап может и не случиться. Возрождение ожидает лишь тех, кто успел предпринять необходимые шаги, направить ресурсы для модернизации, чтобы восстановить жизнеспособность фирмы.
Яркий пример возрождения — Apple: в 1990-х годах компания вливала деньги в прощальные проекты, теряла рынок в конкуренции с Windows и Intel. Но после возвращения Стива Джобса, радикального сокращения 3 тысяч сотрудников и смены фокуса в продуктах Apple быстро вернула позиции.
Жизненный цикл компании по Адизесу лишен этапа возрождения, поэтому здесь провести сравнение с его моделью не получится.
Зачем анализировать жизненный цикл бизнеса
Если вы умеете ориентироваться в кривой развития бизнеса — неважно, усредненной, по Адизесу или в других моделях, — вы лучше понимаете, на чем нужно сфокусироваться прямо сейчас. Какие вызовы стоят перед бизнесом, с чем он может столкнуться в ближайшее время.
Например, вы видите, что кривая развития бизнеса идет вниз, спрос упал — делаете рассылку «спящим» клиентам. А если хотите выделиться в конкурентной среде, создаете программу лояльности. Эти и другие инструменты уже включены в наши отраслевые решения для бизнеса.
На разных этапах развития компании меняются:
- приоритеты и задачи основателя/руководителя;
- подходы к управлению;
- способы привлечения внешних денег (например, на этапе рождения почти нет шансов получить кредит — компания еще не окрепла);
- риски и вызовы;
- цели бизнеса.
Управление жизненным циклом бизнеса позволяет снизить риски серьезных проблем вплоть до полного краха компании. Особое внимание нужно уделять переходу с одного этапа к другому. Именно в эти моменты необходимо менять стратегию, а не когда вы уже вошли в новый период.
В фазе роста бизнесу нужны систематизация и делегирование ответственности. В фазе зрелости он должен сфокусироваться на поиске инноваций и новых бизнес-моделей. А в момент спада — принять решение о трансформации бизнеса.
Кривая развития бизнеса не единственный, но важный инструмент, который дает предпринимателю ориентир для движения вперед. Она помогает строить систему управления и контроля над компанией, соотносить стратегические, тактические и операционные цели с реальным положением дел. А главное, сигнализирует, когда пора перестроиться, чтобы не случился крах.
|Этап S-кривой
|Этапы по Адизесу
|Что происходит в компании
|Основные риски
|Приоритеты руководителя
|Рождение
|Выхаживание, Младенчество
|Основатель делает все сам. Ниша, первые клиенты, поиск модели.
|Выгорание, зависимость от одного человека, кассовые разрывы.
|Определить ценность продукта, минимально систематизировать процессы, ввести базовые метрики.
|Рост
|«Давай-давай», Юность
|Быстрый рост продаж, расширение штата, делегирование, появление отделов.
|Хаос, рост затрат, потеря качества, размытые роли.
|Выстроить структуру, управленческий учет, усилить команду, обновить стратегию роста.
|Зрелость
|Расцвет, Стабильность
|Стабильная выручка, оптимизация процессов, конкуренция с крупными игроками.
|Потеря гибкости, бюрократия, медленные решения, зависимость от крупных клиентов.
|Искать инновации и новые рынки, снижать бюрократию, повышать эффективность.
|Спад
|Аристократизм, Бюрократизация
|Продажи падают, затраты растут, компания действует «по привычке».
|Потеря клиентов, вымывание кэша, поздняя трансформация.
|Признать спад, запустить диагностику, сократить неэффективные направления, выбрать модель трансформации.
|Возрождение
|—
|Обновление команды, новая стратегия, пересборка процессов.
|Недостаток ресурсов, сопротивление изменениям, риск повторения старых ошибок.
|Определить ядро бизнеса, собрать команду изменений, запускать пилоты новых решений.
Чек-лист: на что смотреть, чтобы определить стадию развития бизнеса:
- Насколько стабильны доходы компании?
- Выстроена ли понятная структура команды или пока еще в хаосе?
- Устойчивы ли организационные процессы? Есть ли четкая иерархия?
- Насколько развита способность адаптироваться к изменениям?
- Как принимаются решения — интуитивно или с оглядкой на стратегическое планирование?