Этап рождения бизнеса

Компания, как новорожденный ребенок, открывает глаза, осваивается в пространстве, учится вставать на ноги и держаться на них, делает первые шаги. Всю заботу о ней на себя берет основатель: власть сосредоточена в его руках, он принимает все решения и участвует в разработке конкурентного продукта.

Основатель решает множество организационных и финансовых вопросов, работает 24/7, формируется его команда, основные принципы работы компании, появляются связи с партнерами и контрагентами.

Обычно на этом этапе компания занимает нишевую позицию на рынке и не соревнуется с крупными конкурентами в отрасли. Пока что ее главная задача — окрепнуть и не пополнить ряды погибших в первый год стартапов.

Если соотносить это с моделью жизненного цикла организации по Адизесу, то здесь компания проходит через выхаживание и младенчество.

Этап роста бизнеса

Базис для развития выстроен, и теперь внутри компании начинаются более активные процессы. Основатель уже не может все замыкать на себе, поэтому он вынужден делегировать и расширять штат. Усложняется структура управления: появляются отделы, увеличивается количество сотрудников.

Происходит разработка новых продуктов, компания занимает все большую часть рынка, продажи растут. Для основателя конкуренция становится более ощутимой, ему нужно быть гибким в своих решениях, эффективно распределять ресурсы и не допускать перегрузки.

Если соотносить это с жизненным циклом компании по Адизесу, то это этапы «Давай-давай» (то есть бурного роста») и юность.

Этап зрелости бизнеса

Уровень продаж больше не растет так стремительно, как на предыдущем этапе. Компания достигла своего пика и теперь уверенно стоит на ногах, показывает регулярный доход. Она вышла из ниши и предлагает свои продукты наравне с крупными конкурентами региона, страны, мира.

На этом этапе руководитель сфокусирован на оптимизации процессов, снижает издержки, совершенствует продукты и производство. А главный вызов — удержаться на текущих позициях в конкурентной борьбе.

Если соотносить это с жизненным циклом компании по Адизесу, то здесь сочетаются расцвет и стадия стабильности. Этап зрелости компании может длиться очень долго. Причем Адизес полагает, что в стабильности и начинается старение.

Этап спада бизнеса

Держаться вечно на этапе стабильности компания не может — в какой-то момент она теряет свою инновационную способность. Вместе с этим ей становится тяжелее выдерживать конкуренцию.

Доходы снижаются, затраты растут и все хуже окупаются. Решения, которые принимает основатель и другие руководители, не приносят ожидаемого эффекта. Компания действует как раньше и ждет прежних отличных результатов, но вместо этого тонет.

Кривая развития бизнеса идет вниз и может дойти до финальной точки.