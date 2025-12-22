Бизнес
21 декабря 2025, 21:11

Как выглядит жизненный цикл бизнеса и почему на него нужно ориентироваться

Как себе представляет динамику развития компании начинающий предприниматель? Запустились, преодолели множество трудностей и полетели к звездам. Но на практике развитие бизнеса выглядит немного сложнее. Его описывает так называемая кривая развития, каждый этап которой — это разные наборы возможностей, вызовов и задач. Если вы их понимаете, вы можете уверенно управлять бизнесом и проводить его через любые проблемы. Разобрались, как выглядит эта жизненный цикл развития бизнеса и в чем особенности разных этапов.
Как выглядит жизненный цикл бизнеса и почему на него нужно ориентироваться

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Что такое жизненный цикл бизнеса

Кривая развития бизнеса, или жизненный цикл бизнеса, — это S-образная модель, которая показывает фазы развития компании от зарождения до смерти.

Ключевая логика синусоидальной формы кривой означает, что возможности развития бизнеса ограничены располагаемыми ресурсами. Их объем и качество могут изменяться в зависимости от положения фирмы в занимаемой нише или отрасли и уровня развития ее ключевых бизнес-процессов.

Михаил Хачатурян
к. э. н., доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета

Одна из самых известных моделей — жизненный цикл бизнеса Ицхака Адизеса, которую он описал в книге «Управление жизненным циклом корпораций». Она же самая крупная, включает в себя десять стадий.

Жизненный цикл компании по Адизесу демонстрирует бизнес как живой организм или человека. Но в отличие от человека бизнес после близости к «смерти» может пойти на новый виток роста.

© «Теперь вы знаете»

Кроме модели Ицхака Адизеса, известна модель Ларри Грейнера. Она короче и выглядит как восходящая линия, а не кривая. Модель Л. Грейнера сфокусирована на организационном подходе и на том, через что компания растет на разных этапах: креативность, директивное руководство, делегирование, координация, сотрудничество.

Есть и другие модели жизненного цикла компании, но в основном российский бизнес использует идеи Адизеса или Грейнера.

Как выглядит кривая развития бизнеса (жизненный цикл)

Не будем привязываться к конкретной модели и выбирать из них лучшую — рассмотрим стадии развития бизнеса на кривой, которую часто используют экономисты и предприниматели. В ней всего пять этапов, и на самом деле этого достаточно. Необязательно детализировать процесс так, как это делал Адизес.

Жизненный цикл бизнеса: инфографика

Жизненный цикл бизнеса: инфографика

© «Теперь вы знаете»

Этап рождения бизнеса

Компания, как новорожденный ребенок, открывает глаза, осваивается в пространстве, учится вставать на ноги и держаться на них, делает первые шаги. Всю заботу о ней на себя берет основатель: власть сосредоточена в его руках, он принимает все решения и участвует в разработке конкурентного продукта.

Основатель решает множество организационных и финансовых вопросов, работает 24/7, формируется его команда, основные принципы работы компании, появляются связи с партнерами и контрагентами.

Обычно на этом этапе компания занимает нишевую позицию на рынке и не соревнуется с крупными конкурентами в отрасли. Пока что ее главная задача — окрепнуть и не пополнить ряды погибших в первый год стартапов.

Если соотносить это с моделью жизненного цикла организации по Адизесу, то здесь компания проходит через выхаживание и младенчество.

Этап роста бизнеса

Базис для развития выстроен, и теперь внутри компании начинаются более активные процессы. Основатель уже не может все замыкать на себе, поэтому он вынужден делегировать и расширять штат. Усложняется структура управления: появляются отделы, увеличивается количество сотрудников.

Происходит разработка новых продуктов, компания занимает все большую часть рынка, продажи растут. Для основателя конкуренция становится более ощутимой, ему нужно быть гибким в своих решениях, эффективно распределять ресурсы и не допускать перегрузки.

Если соотносить это с жизненным циклом компании по Адизесу, то это этапы «Давай-давай» (то есть бурного роста») и юность.

Этап зрелости бизнеса

Уровень продаж больше не растет так стремительно, как на предыдущем этапе. Компания достигла своего пика и теперь уверенно стоит на ногах, показывает регулярный доход. Она вышла из ниши и предлагает свои продукты наравне с крупными конкурентами региона, страны, мира.

На этом этапе руководитель сфокусирован на оптимизации процессов, снижает издержки, совершенствует продукты и производство. А главный вызов — удержаться на текущих позициях в конкурентной борьбе.

Если соотносить это с жизненным циклом компании по Адизесу, то здесь сочетаются расцвет и стадия стабильности. Этап зрелости компании может длиться очень долго. Причем Адизес полагает, что в стабильности и начинается старение.

Этап спада бизнеса

Держаться вечно на этапе стабильности компания не может — в какой-то момент она теряет свою инновационную способность. Вместе с этим ей становится тяжелее выдерживать конкуренцию.

Доходы снижаются, затраты растут и все хуже окупаются. Решения, которые принимает основатель и другие руководители, не приносят ожидаемого эффекта. Компания действует как раньше и ждет прежних отличных результатов, но вместо этого тонет.

Кривая развития бизнеса идет вниз и может дойти до финальной точки.

Часто собственники ждут постоянного роста, не стремясь управлять процессом. Но успех и долгосрочный рост ждут только того, кто вовремя начинает строить новую кривую и перезапускать стратегию развития.

Елена Филиппова
экс-директор по стратегии «ИКЕА Россия», бизнес-консультант и архитектор стратегического развития

Если соотносить это с моделью жизненного цикла компании по Адизесу, то происходит постепенное движение через аристократизм, раннюю бюрократизацию и бюрократизацию. А если компания не найдет способ остановить спад, то все оканчивается смертью.

Этап возрождения бизнеса

На этом этапе обычно происходят обновление команды и штата, смена подходов к управлению, реорганизация всех процессов. Бизнес буквально начинает работать по-новому.

Но этот этап может и не случиться. Возрождение ожидает лишь тех, кто успел предпринять необходимые шаги, направить ресурсы для модернизации, чтобы восстановить жизнеспособность фирмы.

Яркий пример возрождения — Apple: в 1990-х годах компания вливала деньги в прощальные проекты, теряла рынок в конкуренции с Windows и Intel. Но после возвращения Стива Джобса, радикального сокращения 3 тысяч сотрудников и смены фокуса в продуктах Apple быстро вернула позиции.

Жизненный цикл компании по Адизесу лишен этапа возрождения, поэтому здесь провести сравнение с его моделью не получится.

Зачем анализировать жизненный цикл бизнеса

Если вы умеете ориентироваться в кривой развития бизнеса — неважно, усредненной, по Адизесу или в других моделях, — вы лучше понимаете, на чем нужно сфокусироваться прямо сейчас. Какие вызовы стоят перед бизнесом, с чем он может столкнуться в ближайшее время.

Например, вы видите, что кривая развития бизнеса идет вниз, спрос упал — делаете рассылку «спящим» клиентам. А если хотите выделиться в конкурентной среде, создаете программу лояльности. Эти и другие инструменты уже включены в наши отраслевые решения для бизнеса.

Пресс-служба «Сбера»

На разных этапах развития компании меняются:

  • приоритеты и задачи основателя/руководителя;
  • подходы к управлению;
  • способы привлечения внешних денег (например, на этапе рождения почти нет шансов получить кредит — компания еще не окрепла);
  • риски и вызовы;
  • цели бизнеса.

Управление жизненным циклом бизнеса позволяет снизить риски серьезных проблем вплоть до полного краха компании. Особое внимание нужно уделять переходу с одного этапа к другому. Именно в эти моменты необходимо менять стратегию, а не когда вы уже вошли в новый период.

В фазе роста бизнесу нужны систематизация и делегирование ответственности. В фазе зрелости он должен сфокусироваться на поиске инноваций и новых бизнес-моделей. А в момент спада — принять решение о трансформации бизнеса.

Елена Филиппова

Кривая развития бизнеса не единственный, но важный инструмент, который дает предпринимателю ориентир для движения вперед. Она помогает строить систему управления и контроля над компанией, соотносить стратегические, тактические и операционные цели с реальным положением дел. А главное, сигнализирует, когда пора перестроиться, чтобы не случился крах.

Этап S-кривойЭтапы по АдизесуЧто происходит в компанииОсновные рискиПриоритеты руководителя
РождениеВыхаживание, МладенчествоОснователь делает все сам. Ниша, первые клиенты, поиск модели.Выгорание, зависимость от одного человека, кассовые разрывы.Определить ценность продукта, минимально систематизировать процессы, ввести базовые метрики.
Рост«Давай-давай», ЮностьБыстрый рост продаж, расширение штата, делегирование, появление отделов.Хаос, рост затрат, потеря качества, размытые роли.Выстроить структуру, управленческий учет, усилить команду, обновить стратегию роста.
ЗрелостьРасцвет, СтабильностьСтабильная выручка, оптимизация процессов, конкуренция с крупными игроками.Потеря гибкости, бюрократия, медленные решения, зависимость от крупных клиентов.Искать инновации и новые рынки, снижать бюрократию, повышать эффективность.
СпадАристократизм, БюрократизацияПродажи падают, затраты растут, компания действует «по привычке».Потеря клиентов, вымывание кэша, поздняя трансформация.Признать спад, запустить диагностику, сократить неэффективные направления, выбрать модель трансформации.
ВозрождениеОбновление команды, новая стратегия, пересборка процессов.Недостаток ресурсов, сопротивление изменениям, риск повторения старых ошибок.Определить ядро бизнеса, собрать команду изменений, запускать пилоты новых решений.

Чек-лист: на что смотреть, чтобы определить стадию развития бизнеса:

  • Насколько стабильны доходы компании?
  • Выстроена ли понятная структура команды или пока еще в хаосе?
  • Устойчивы ли организационные процессы? Есть ли четкая иерархия?
  • Насколько развита способность адаптироваться к изменениям?
  • Как принимаются решения — интуитивно или с оглядкой на стратегическое планирование?
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