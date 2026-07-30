Налоговые каникулы и отсрочка платежей. Как защитить бизнес при форс-мажоре
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Что такое налоговые каникулы
Налоговые каникулы — это нулевая ставка по налогу на доход для индивидуальных предпринимателей. Срок — два года для УСН, два срока патента для ПСН. Воспользоваться каникулами могут только те ИП, которые соответствуют жестким критериям:
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зарегистрированы впервые (или повторно после закрытия, но строго после принятия регионального закона о каникулах);
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выбрали упрощенную (УСН) или патентную (ПСН) систему налогообложения;
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ведут бизнес в производственной, социальной, научной сферах или оказывают бытовые услуги населению;
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получают от льготного вида деятельности не менее 70% выручки.
На что каникулы не распространяются
Каникулы касаются только основного налога — по УСН или стоимости патента. Все остальное остается: взносы за себя и сотрудников, НДФЛ с зарплат, имущественные налоги. Этот момент часто упускают из виду, и при планировании бюджета возникают неприятные сюрпризы.
Самая серьезная проблема для бизнеса при потере товара — это так называемые зарплатные налоги, то есть страховые взносы, которые работодатель обязан платить за сотрудников. От этих платежей нельзя просто отказаться или поставить их на паузу. Более того, за невыплату зарплаты предусмотрена серьезная, вплоть до уголовной, ответственность. Многие не задумываются, что зарплата сотрудникам выплачивается из того денежного потока, который приносит бизнесу товар. Если товар утрачен, этот поток резко прекращается, а обязательства перед людьми остаются - их невозможно отменить. Поэтому именно зарплатные налоги становятся для бизнеса самой тяжелой нагрузкой сразу после потери товара.
Льгота продлена до 31 декабря 2026 года. Решение о ее введении и условиях принимают регионы.
Перечень видов деятельности, попадающих под каникулы, и конкретные условия зависят от регионального закона. В одном субъекте РФ нулевая ставка распространяется на 50 кодов ОКВЭД, в другом — на 15. Проверить свой регион можно на сайте ФНС.
Если ваш действующий бизнес столкнулся с форс-мажором, этот инструмент не поможет — нужно использовать механизмы переноса сроков оплаты.
Отсрочка и рассрочка: когда денег нет прямо сейчас
Если налоговые каникулы — инструмент для новичков, то отсрочка и рассрочка — для любого бизнеса, который попал в сложную финансовую ситуацию.
Отсрочка — это перенос крайнего срока уплаты налога на более позднюю дату. Когда новый срок наступит, всю сумму нужно перечислить целиком. Максимальный период — 1 год.
Рассрочка — это дробление долга на части по графику, который утверждает ФНС. Максимальный срок — 3 года.
Оба инструмента работают и с уже возникшими долгами, и с налогами, которые только предстоит заплатить (за исключением налоговых агентов — им доступно изменение сроков только по уже возникшей недоимке).
|Критерий
|Отсрочка
|Рассрочка
|Как погашается
|Одним платежом в конце срока
|Частями по графику
|Максимальный срок
|1 год
|3 года
|Для текущих и будущих платежей
|Да
|Да
|Для налоговых агентов
|Только по существующей недоимке
|Только по существующей недоимке
Конечно, для бизнеса (при порче имущества на складах) более эффективной мерой стали бы налоговые каникулы или нулевой тариф по каким-то видам налогов. В отличие от рассрочки или отсрочки, это позволяет вообще не уплачивать налоги за определенный период. Явление хоть и носит очень распространенный характер, но все же касается незначительной части бизнеса в стране. В отличие, например, от последствий Covid-19 (именно тогда вводился нулевой тариф по страховым взносам). Кроме того, для подобных мер требуется внесение изменений в федеральные законы, т.е. каких-то распоряжений на уровне Правительства или Минфина будет недостаточно.
Сколько это стоит
За пользование бюджетными деньгами в большинстве случаев начисляются проценты. Но есть два исключения, когда ставка — 0%.
Без процентов (0%):
-
ущерб от стихийного бедствия, техногенной катастрофы, пожара;
-
задержка бюджетного финансирования или неоплата государственного заказа.
**1/2 ключевой ставки ЦБ: **
-
угроза банкротства при единовременной уплате;
-
сезонный характер деятельности;
-
тяжелое имущественное положение физлица.
Полная ключевая ставка ЦБ: невозможность единовременной уплаты доначислений по итогам налоговой проверки (доступна только рассрочка и только под банковскую гарантию).
Налоговый бонус. Проценты по отсрочке и рассрочке можно учесть как внереализационные расходы — и уменьшить налогооблагаемую базу. Для бизнеса на УСН «доходы минус расходы» правило тоже действует.
ИП на УСН получил рассрочку на 500 000 рублей сроком на 12 месяцев по основанию «угроза банкротства». Процентная ставка — 1/2 от ключевой (14% / 2 = 7%). Проценты за год: 500 000 × 7% = 35 000 рублей.
Для сравнения: кредит в коммерческом банке под 20–24% годовых на ту же сумму обошелся бы в 100 000–120 000 рублей. А если основание — форс-мажор, отсрочка не стоит вообще ничего.
Заявление подается в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Уровень органа зависит от суммы.
Куда подавать заявление
|Сумма задолженности
|Куда обращаться
|До 10 млн рублей
|УФНС по вашему региону
|От 10 до 50 млн рублей
|УФНС по региону + согласование с МИФНС по управлению долгом
|От 50 млн до 1 млрд рублей
|МИФНС по управлению долгом
|Свыше 1 млрд рублей
|МИФНС по управлению долгом + согласование с центральным аппаратом ФНС
Пока заявление рассматривается, налоговая может приостановить взыскание — для бизнеса это уже передышка, даже если итоговое решение еще не принято.
Когда ФНС готова подвинуть сроки, а когда вам точно откажут?
Основания, при которых можно рассчитывать на отсрочку, перечислены в статье 64 НК РФ. Достаточно одного основания из списка.
-
Ущерб от стихийного бедствия или техногенной катастрофы. Пожар, наводнение, авария на предприятии — все это подпадает под форс-мажор. Проценты не начисляются.
-
Задержка бюджетного финансирования. Актуально для компаний, которые работают по госконтракту и не получили оплату из бюджета вовремя. Проценты не начисляются.
-
Угроза банкротства при единовременной уплате налога. Придется доказывать, что разовая выплата поставит бизнес на грань банкротства. Проценты — ½ ключевой ставки.
-
Имущественное положение физического лица — для ИП, у которого имущества недостаточно для единовременной уплаты. Проценты — ½ ключевой ставки.
-
Сезонный характер деятельности. Правительство утвердило перечень таких видов бизнеса — сельское хозяйство, рыболовство, туризм в отдельных регионах, речной транспорт. Проценты — ½ ключевой ставки.
-
Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС.
-
Невозможность единовременной уплаты доначислений по итогам налоговой проверки. Отдельное основание, добавленное относительно недавно. Проценты — полная ключевая ставка, обязательна банковская гарантия.
Для предпринимателей, потерявших товар на складах в результате пожаров, наиболее подходящее основание — первый пункт (техногенная катастрофа). Оно дает нулевую ставку и не требует финансового анализа. Единственная сложность — получение акта от МЧС, что занимает до 30 дней.
Когда отказ практически гарантирован:
-
В отношении руководителя компании (или бывшего руководителя) возбуждено уголовное дело по налоговым статьям (ст. 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
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Компания находится в процессе ликвидации или банкротства.
-
В течение трех лет до подачи заявления уже нарушались условия ранее предоставленной отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита.
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ИП или физлицо собирается выехать на ПМЖ за пределы РФ.
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Налогоплательщик оспаривает те самые суммы, по которым просит отсрочку.
Обратите внимание. С 1 сентября 2026 года перечень оснований для отказа расширяется. Подробности — в разделе «Что изменится с 1 сентября 2026».
Инвестиционный налоговый кредит: для тех, кто вкладывается в развитие
Для стабильно работающих компаний, которые планируют модернизацию, есть альтернатива обычной рассрочке — инвестиционный налоговый кредит (ИНК). Это не перенос срока уплаты, а право уменьшать текущие налоговые платежи.
Работает так: компания считает налог как обычно, но перечисляет в бюджет меньше расчетной суммы. Разница копится как задолженность и погашается позже по графику.
Ключевые параметры ИНК:
-
Срок — от 1 года до 5 лет (с 1 сентября 2026 — до 10 лет).
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Процентная ставка — от 1/2 до 3/4 ключевой ставки ЦБ.
-
Ограничение: нельзя уменьшить платеж более чем на 50% от расчетной суммы за один период.
-
Доступен только организациям (ИП — нет).
Кто может получить:
-
компании, ведущие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
-
предприятия, проводящие техническое перевооружение производства;
-
исполнители государственного оборонного заказа;
-
бизнес, реализующий социально значимые проекты для регионов;
-
компании, инвестирующие в объекты с высоким классом энергоэффективности.
Когда ИНК выгоднее обычной отсрочки
Если бизнес активно инвестирует в модернизацию, ИНК позволяет растянуть налоговую нагрузку на годы, а не на один. Для компании, которая строит новый цех или переоборудует производственную линию, пять (а скоро — десять) лет пониженных платежей — это ощутимая разница.
Процедура получения ИНК сложнее, чем отсрочки: нужно обосновать инвестиционный характер расходов и заключить договор с уполномоченным налоговым органом. Но для подходящего бизнеса инструмент может оказаться мощнее.
Что изменится с 1 сентября 2026
С 1 сентября вступают в силу поправки в НК РФ. Меняется логика взаимодействия бизнеса с ФНС по вопросам отсрочки.
Что усложнили
Расширение «уголовного фильтра». До сентября отсрочку не дают, если уголовное дело возбуждено в отношении законного представителя организации (как правило, директора). С сентября проверяют не только директора, но и главного бухгалтера, финансового директора, учредителей с доступом к управлению финансами и даже бывших сотрудников, которые могли совершить правонарушение в период работы.
Новые основания для отказа. Если в отношении компании есть решение о привлечении к налоговой ответственности (или акт проверки), а сумма недоимки, пеней и штрафов превышает 10% от запрашиваемой отсрочки или 100 000 рублей — откажут. Аналогичное правило — для административных штрафов в сфере налогов.
Сжатие «окна» для подачи заявления по доначислениям. Раньше: 10 рабочих дней после вступления решения по проверке в силу. Теперь: 10 рабочих дней между вынесением решения и его вступлением в силу. Окно сдвинулось «влево», и действовать нужно быстрее.
Что упростили
Отмена банковских справок. Обязательные справки из банков (об оборотах, остатках, картотеке) из перечня обязательных документов убирают. Основной документ для оценки платежеспособности — перечень контрагентов-дебиторов с суммами и сроками.
С одной стороны, собрать пакет документов станет проще. С другой — налоговая будет оценивать вашу платежеспособность по дебиторской задолженности, которую вы же и предоставите. Объективных данных о движении денежных средств у нее не будет.
Обеспечение по доначислениям. Отменяется требование о банковской гарантии как единственном способе обеспечения для рассрочки по результатам проверки. С сентября подойдут общие варианты: залог имущества, поручительство.
Максимальный срок ИНК увеличен до 10 лет.
Практический вывод. Пакет собирать станет проще, но перед подачей заявления имеет смысл проверить: нет ли открытых производств или актов по прошедшим проверкам, соответствует ли структура задолженности новым требованиям. Иначе можно потратить неделю на сбор документов и получить формальный отказ.
Что подготовить для подачи заявления
Комплект документов зависит от основания. Есть базовый набор, обязательный в любом случае, и специфические подтверждения — под конкретную ситуацию.
Базовый пакет:
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заявление в утвержденной форме (номер формы (КНД 1150086) и реквизиты приказа ФНС (ЕД-7-8/1134@ от 30.11.2022));
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предполагаемый график погашения задолженности;
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справка ФНС о состоянии расчетов с бюджетом;
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сведения о контрагентах-дебиторах с суммами задолженности и сроками ее погашения.
Одна из распространенных ошибок — обращаться за отсрочкой только после того, как собраны все документы. Подготовку лучше начинать сразу после происшествия. Помимо заявления ФНС запросит подтвердить финансовое состояние компании, поэтому понадобятся банковские справки, сведения о дебиторской задолженности, документы, подтверждающие основание для изменения срока уплаты, а также гарантия обеспечения обязательств — банковская гарантия, поручительство или залог (движимого или недвижимого имущества). Если имущество уничтожено, важно максимально быстро зафиксировать ущерб: сохранить документы о происшествии, отчеты об остатках товаров, предварительные расчеты стоимости утраченного имущества. Эти шаги позволят быстрее собрать полный пакет документов, когда будет получен официальный акт оценки ущерба.
Специфические документы под основание:
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при форс-мажоре — акт с оценкой понесенных потерь от органа исполнительной власти или подразделения МЧС;
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при бюджетном недофинансировании — финансовый документ от заказчика с указанием суммы, не перечисленной из бюджета;
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при угрозе банкротства — заключение о финансовом состоянии от уполномоченного органа;
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при сезонности — документы, подтверждающие, что доля соответствующего вида деятельности в общем доходе составляет не менее 50%;
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при доначислениях по проверке — банковская гарантия.