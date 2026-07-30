Если ваш действующий бизнес столкнулся с форс-мажором, этот инструмент не поможет — нужно использовать механизмы переноса сроков оплаты.

Отсрочка и рассрочка: когда денег нет прямо сейчас

Если налоговые каникулы — инструмент для новичков, то отсрочка и рассрочка — для любого бизнеса, который попал в сложную финансовую ситуацию.

Отсрочка — это перенос крайнего срока уплаты налога на более позднюю дату. Когда новый срок наступит, всю сумму нужно перечислить целиком. Максимальный период — 1 год.

Рассрочка — это дробление долга на части по графику, который утверждает ФНС. Максимальный срок — 3 года.

Оба инструмента работают и с уже возникшими долгами, и с налогами, которые только предстоит заплатить (за исключением налоговых агентов — им доступно изменение сроков только по уже возникшей недоимке).