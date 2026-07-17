Что такое капча и зачем она нужна

CAPTCHA расшифровывается как Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart — полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей. Сайт сам создает задание и сам оценивает ответ. Задача считается подходящей для капчи, когда человек справляется легко, а программа — с трудом.

Первые массовые капчи выглядели как издевательство над зрением: кривые буквы, рябь, шум, наложенные линии. Потом появились задания с фотографиями: выберите все светофоры, автобусы, велосипеды. Дальше — звуковые задания, слайдеры, пазлы, галочка «я не робот» и невидимые проверки.

У reCAPTCHA v2 пользователь обычно видит галочку или сетку с изображениями. Третья версия reCAPTCHA работает иначе: она не просит выбирать картинки, а в фоне возвращает сайту оценку риска. Сайт сам решает, что делать с запросом: пропустить, отправить на дополнительную проверку или заблокировать.

Когда сайт становится недоступным из-за капчи

Вы заходите на сайт, вас встречает проверка. Вы проходите капчу, но страница не грузится. Вы обновляете — снова капча. Иногда сайт становится вообще недоступен.

Причина может быть в настройках вашего провайдера, в сбитом времени на компьютере или в ограничениях местного регулятора. Это, кстати, реальная ситуация: в 2025 году у многих россиян на некоторое время перестали открываться зарубежные сайты, использующие Cloudflare, из-за ограничения доступа к сервису капчи со стороны российских операторов.

Вы оказываетесь запертым за барьером, который должен был не останавливать вас, а защищать сайт и его пользователей. И единственный способ попасть на заветную страницу, не ломясь через запретные ходы — ждать, пока проблема исчезнет сама.

Сколько ботов в интернете

По данным Imperva Bad Bot Report 2026, в 2025 году автоматизированный трафик составил больше 53% наблюдавшегося веб-трафика. Годом ранее показатель был 51%, а на людей пришлось около 47%. В том же отчете сказано, что 27% бот-атак были направлены на API — программные интерфейсы, через которые сайт, приложение и сервер обмениваются данными напрямую.

Боты бывают полезными: поисковые роботы, интернет-архивы, сервисы мониторинга, программы проверки доступности сайта, разрешенные интеграции, а теперь еще и ИИ-агенты. Но есть и вредная автоматизация: спам в комментариях, массовая регистрация аккаунтов, перебор паролей из утечек, накрутка голосов и просмотров, парсинг цен, автоматический выкуп билетов, злоупотребление бонусами и промокодами.

А еще такие боты очень любят использовать для того, чтобы DDoS-ить сайты. То есть, фактически парализовать их работу из-за огромного количества автоматизированных запросов и входов, с которыми сервера тупо не справляются, обваливаются и зависают.

Такой интернет-терроризм весьма популярен, и именно для того, чтобы снизить количество бот-обращений, сайты повсеместно и прикручивают капчу для входа. Это совсем не гарантия, что привычные сервисы будут работать как надо и не столкнутся с атаками. Но в дождливый день все же лучше брать с собой зонтик.