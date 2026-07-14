Для большинства смартфонов и планшетов нормальным рабочим диапазоном считается температура окружающего воздуха примерно от 0 до 35 градусов. У ноутбуков нижняя граница обычно выше — около 10 градусов. Это не значит, что при плюс 36 устройство немедленно сломается. Однако ему становится сложнее отводить собственное тепло, поэтому защита от перегрева может срабатывать чаще, а аккумулятор — изнашиваться быстрее.

Почему гаджету становится жарче, чем человеку

Любая работа электроники сопровождается выделением тепла. Особенно много энергии потребляют игры, съемка видео, видеосвязь, навигация, раздача интернета, загрузка больших файлов и высокая яркость экрана. Часть электричества при этом неизбежно превращается в тепло.

В прохладной комнате оно постепенно уходит через корпус или выводится системой охлаждения ноутбука. Но чем меньше разница между температурой устройства и окружающего воздуха, тем хуже работает такое охлаждение. Вентилятор ноутбука может прогонять через корпус сколько угодно воздуха, но при плюс 35 этот воздух сам по себе уже довольно теплый.

К внутреннему нагреву добавляется внешний. Прямые солнечные лучи способны превратить оставленный на подоконнике или автомобильной панели смартфон в небольшой черный радиатор. Чехол, закрытая сумка, карман и мягкая поверхность под ноутбуком дополнительно мешают воздуху циркулировать.