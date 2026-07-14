Гаджеты страдают от жары больше, чем от холода. Как их защитить и не сделать хуже в попытке охлаждения
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Владельцы ноутбуков знают, что одним из ключевых параметров для нормальной работы этих гаджетов считается охлаждение. Без него процессор начинает тормозить, глючить, и в один прекрасный момент могут погореть нужные и важные контакты и схемы. Поэтому индустрия охлаждающих подставок под ноуты живет и процветает.
Однако со смартфонами получилась совсем другая история. О том, как они там внутри охлаждаются, задумываются немногие, ведь в телефонах больше ценят тонкость, легкость, бесшумность — ну как в этот наладонник вкрячишь шумный кулер?
Между тем по базе микросхемы в разных видах электроники очень похожи. И проблемы они испытывают одинаковые.
Гаджет одновременно нагревают солнце, работающий процессор, экран, встроенный интернет-модель и аккумулятор. В жаркий день смартфон может внезапно приглушить яркость экрана, перестать заряжаться или выдать предупреждение, что ему необходимо остыть. При плюс 30 градусах Цельсия на улице температура внутри устройства может оказаться значительно выше.
Полупроводниковые устройства сами по себе, имея относительно низкий КПД во время вычислительной работы, могут сильно нагреваться. Это касается как компьютеров, которые имеют активную систему охлаждения с кулером, так и носимых устройств, которые в качестве охладителя используют «испарительные камеры». Поэтому сами гаджеты требуют охлаждения для корректной работы. Если устройства будут нагреваться дополнительно от окружающей среды, то устройству придется усиленно бороться с перегревом.
Для большинства смартфонов и планшетов нормальным рабочим диапазоном считается температура окружающего воздуха примерно от 0 до 35 градусов. У ноутбуков нижняя граница обычно выше — около 10 градусов. Это не значит, что при плюс 36 устройство немедленно сломается. Однако ему становится сложнее отводить собственное тепло, поэтому защита от перегрева может срабатывать чаще, а аккумулятор — изнашиваться быстрее.
Почему гаджету становится жарче, чем человеку
Любая работа электроники сопровождается выделением тепла. Особенно много энергии потребляют игры, съемка видео, видеосвязь, навигация, раздача интернета, загрузка больших файлов и высокая яркость экрана. Часть электричества при этом неизбежно превращается в тепло.
В прохладной комнате оно постепенно уходит через корпус или выводится системой охлаждения ноутбука. Но чем меньше разница между температурой устройства и окружающего воздуха, тем хуже работает такое охлаждение. Вентилятор ноутбука может прогонять через корпус сколько угодно воздуха, но при плюс 35 этот воздух сам по себе уже довольно теплый.
К внутреннему нагреву добавляется внешний. Прямые солнечные лучи способны превратить оставленный на подоконнике или автомобильной панели смартфон в небольшой черный радиатор. Чехол, закрытая сумка, карман и мягкая поверхность под ноутбуком дополнительно мешают воздуху циркулировать.
Поэтому особенно опасны сочетания нескольких факторов: смартфон закреплен под лобовым стеклом, на нем запущен навигатор, экран работает на максимальной яркости, связь нестабильна, а устройство одновременно заряжается. В такой ситуации оно получает тепло снаружи и производит его изнутри.
Так что, если вы любите поиграть в мобильные или компьютерные игрушки — одни из самых ресурсоемких, особенно со встроенной рекламой, — будьте готовы к тому, что ваш гаджет в какой-то момент пискнет и запросит пощады. Или просто тихо отрубит экран, пытаясь хоть немного охладить перегревшиеся электронные мозги.
Что жара делает с аккумулятором
Главная долгосрочная жертва жары — литий-ионная батарея. При повышенной температуре химические реакции внутри нее ускоряются. Вместе с полезными процессами быстрее идут и побочные: меняется защитный слой на электродах, расходуется активный литий и постепенно уменьшается емкость.
Именно поэтому несколько минут работы горячего смартфона обычно не уничтожают аккумулятор, но регулярные перегревы сокращают срок его службы. Устройство начинает быстрее разряжаться и раньше требует замены батареи. Исследования литий-ионных элементов показывают, что низкие температуры прежде всего замедляют движение ионов и электрохимические процессы внутри, а высокие ускоряют побочные реакции и долговременную потерю емкости.
Особенно неудачный момент для перегрева — зарядка. Батарея и контроллер питания в это время сами выделяют тепло. Быстрая и беспроводная зарядка также могут заметно нагревать устройство, поэтому при высокой температуре смартфоны нередко автоматически снижают мощность или полностью останавливают заряд.
Во время зарядки устройство само начинает нагреваться, а внешний нагрев от среды усилит этот эффект. Начнет деградировать аккумулятор, также будет изнашиваться и сам кабель зарядки. Из-за повышения температуры металлические проводники начинают повышать сопротивление. А повышение сопротивления во время быстрой зарядки приводит к повышению температуры. Этот замкнутый круг в случае сбоя контроллеров, отвечающих за корректность зарядки, может привести к возгоранию.
Хотите продлить жизнь аккумулятору своего смартфона? Не пытайтесь во что бы то ни стало довести горячий телефон до 100% заряда. Если зарядка замедлилась или остановилась, это не поломка, а работа защиты.
Главное правило: аккумулятор быстрее всего стареет, когда высокая температура сочетается с полным зарядом и длительным пребыванием в таком состоянии.
Почему смартфон начинает тормозить в жару
Процессор и графический ускоритель тоже нагреваются во время работы. Когда температура приближается к установленному производителем пределу, система снижает частоты и энергопотребление. Этот механизм называется троттлингом.
Пользователь видит его последствия: игры теряют кадры, интерфейс начинает реагировать медленнее, видео обрабатывается дольше. Если температура продолжает расти, устройство может приглушить или отключить экран, ограничить мобильную связь, заблокировать камеру, прекратить зарядку или полностью выключиться. Это не глюк, а способ не допустить более серьезного перегрева.
Троттлинг — самое простое последствие перегрева. Электронная вычислительная техника может самостоятельно снижать свою производительность, чтобы уменьшить нагрев. Экраны могут снижать свою яркость, чтобы так снизить нагрев матрицы. Аккумуляторы, работая в экстремальных температурах, испытывают усиленный износ. Быстрее происходит разряд, также происходит деградация самого электролита внутри аккумулятора.
У ноутбука симптомы похожие: шумят вентиляторы, падает производительность, корпус становится горячим. Если вентиляционные отверстия закрыты одеялом, подушкой или коленями, система охлаждения начинает гонять уже нагретый воздух внутри корпуса. Поэтому ноутбук лучше ставить на жесткую ровную поверхность, оставляя отверстия свободными.
Что опаснее для гаджетов — жара или холод
Если говорить о повседневном использовании и долговечности устройства, обычно опаснее жара. Высокая температура ускоряет старение аккумулятора, а ее влияние может оказаться необратимым. После возвращения в прохладное помещение утраченная часть ресурса батареи уже не восстановится.
Холод чаще вызывает временные проблемы. Химические реакции в батарее замедляются, внутреннее сопротивление растет, напряжение под нагрузкой проседает. Поэтому смартфон может показывать резкое падение заряда или выключиться, хотя в тепле снова заработает и вернет часть процентов.
Но у холода есть свое опасное исключение — зарядка сильно охлажденной батареи. При низкой температуре ионы лития хуже встраиваются в структуру электрода и могут осаждаться на его поверхности в виде металлического лития. Это ускоряет деградацию и при неблагоприятных условиях влияет на безопасность элемента. Поэтому современные гаджеты обычно ограничивают или приостанавливают зарядку, пока аккумулятор не согреется.
Получается, что холод чаще временно мешает гаджету работать, а жара быстрее его старит. Однако резкий переход между холодом и теплом способен добавить еще одну проблему — конденсат.
Как защитить гаджеты в жару
Не оставляйте технику под прямым солнцем
Особенно опасны автомобильная панель, подоконник, столик на открытой веранде и пляжное полотенце. Если спрятать смартфон некуда, хотя бы накройте его светлой сухой тканью и не держите в закрытом контейнере.
Машина в солнечный день — одно из худших мест для хранения электроники. Температура в салоне может выйти не только за рабочий, но и за допустимый диапазон хранения устройства.
Попадание прямых солнечных лучей максимально вредно, особенно для экрана. Повышенная температура может привести к выгоранию матрицы, снижению яркости экрана и деградации поляризационного фильтра, что приведет к искажению цветов.
Не совмещайте жару, тяжелую нагрузку и зарядку
Во время зарядки лучше не запускать игры, длительную видеосъемку, видеозвонки и навигацию. Если смартфон уже горячий, отключите кабель или беспроводную станцию и дайте ему остыть.
В жарком помещении разумно временно отказаться от максимально быстрой зарядки. Не обязательно заряжать телефон на полной мощности, если он всю ночь лежит у розетки.
Уменьшите нагрузку
Снизьте яркость экрана, закройте тяжелые приложения, отключите точку доступа и ненужные беспроводные интерфейсы. Если мобильная связь слабая, а рядом есть стабильный Wi-Fi, лучше использовать его: попытки постоянно удерживать соединение с базовой станцией заставляют модем расходовать дополнительную энергию.
Включенный режим энергосбережения полезен не только для сохранения процентов заряда. Он ограничивает фоновую активность и производительность, а значит, уменьшает выделение тепла.
Обеспечьте вентиляцию
Не накрывайте работающий ноутбук, приставку или роутер и не прижимайте их к стене вентиляционными отверстиями. Ноутбук на кровати — классический пример, когда удобство для владельца постепенно убивает гаджет. Мягкая поверхность может закрыть забор воздуха.
Существует и другая опасность: если долго держать горячий работающий ноутбук на коленях, можно заработать тепловые ожоги.
Периодически очищайте решетки от пыли и ворсинок. В жару система охлаждения и без того работает в менее выгодных условиях, поэтому даже частично перекрытый воздушный поток становится заметной проблемой.
Снимите слишком плотный чехол
Чехол — далеко не главная причина перегрева, но некоторые массивные модели мешают корпусу отдавать тепло. Если смартфон уже сильно нагрелся, чехол можно временно снять и положить устройство в тень на сухую поверхность.
При этом не стоит оставлять телефон без защиты там, где его легко уронить или залить водой. Лучше убрать источник нагрева, чем пытаться выиграть пару градусов ценой разбитого экрана.
Не охлаждайте гаджет резко
Не кладите горячий телефон в холодильник или морозильную камеру, не прижимайте к нему лед и не направляйте на него ледяной воздух вплотную. Резкое охлаждение способно вызвать появление конденсата на корпусе, в разъемах и внутри устройства.
Обычного перемещения в тень или прохладное помещение достаточно. Вентилятор с воздухом комнатной температуры допустим, если на технику не попадают капли воды.
А если погода влажная?
Лето в России непредсказуемо: сегодня жара под 30 градусов, а завтра ураган, дождь, град, кары небесные, летние пуховики и так на неделю. А порой все вместе, заставляя сомневаться, вы в Воронеже или в тропическом поясе.
Высокая влажность не действует на электронику так же, как на человека. Гаджеты не охлаждаются испарением пота, поэтому душный воздух сам по себе не лишает их основного механизма охлаждения. Главные риски здесь другие: конденсат, влажные разъемы, попадание под дождь и постепенная коррозия контактов.
Особенно осторожно нужно обращаться с устройством, которое успело охладиться под кондиционером. Если вынести холодный телефон или ноутбук на жаркую влажную улицу, на его поверхности может выпасть роса — примерно как на бутылке из холодильника.
Высокая влажность способна привести к появлению влаги в разъеме, из-за чего смартфон заблокирует проводную зарядку. Опасны и резкие перепады температуры — например, когда устройство заносят в жару из сильно охлажденного помещения: внутри может образоваться конденсат
В такой ситуации лучше:
- Переносить холодную технику в закрытой сумке или чехле и не доставать ее сразу после выхода на улицу. Сначала устройство должно постепенно приблизиться к температуре окружающего воздуха.
- Не подключать зарядку, если на корпусе или в разъеме есть влага. Мокрые контакты под напряжением могут корродировать и получить необратимые повреждения. Не следует сушить порт феном, продувать его сжатым воздухом, запихивать внутрь салфетки или засыпать телефон рисом. Лучше просто быстро вытереть гаджет мягкой тканью и оставить устройство в сухом месте с циркуляцией воздуха.
- Не полагаться полностью на маркировку IP67 или IP68. Водостойкость проверяют в лабораторных условиях, обычно в пресной воде, а уплотнители со временем изнашиваются. Соль, хлор, падения и ремонт дополнительно ухудшают защиту.
Как защитить смартфон от перегрева и продлить ему жизнь
|Что делать
|Как именно
|Зачем
|Не оставлять гаджет на солнце
|Не класть устройство на подоконник, автомобильную панель и другие поверхности под прямыми лучами. Не оставлять в закрытой машине.
|Прямое солнце и нагретый салон быстро повышают температуру корпуса и аккумулятора.
|Не заряжать горячее устройство
|Отключить кабель, убрать гаджет в тень и дождаться, пока он остынет естественным образом.
|Зарядка сама выделяет тепло и может усилить уже начавшийся перегрев.
|Не нагружать гаджет во время зарядки
|Не запускать игры, навигацию, видеосъемку, видеозвонки и раздачу интернета.
|Одновременная работа процессора, модема и аккумулятора повышает температуру устройства.
|Выбирать более щадящую зарядку
|В жару по возможности использовать обычную проводную зарядку вместо быстрой или беспроводной.
|Быстрая и беспроводная зарядка обычно сопровождаются более сильным нагревом.
|Обеспечивать отвод тепла
|Снять плотный чехол, не класть устройство на кровать, диван или подушку.
|Чехол и мягкие поверхности удерживают тепло и мешают вентиляции.
|Снижать нагрузку в жару
|Уменьшить яркость экрана, включить энергосбережение, закрыть тяжелые приложения. При слабом сигнале перейти на стабильный Wi-Fi.
|Чем выше нагрузка на процессор и модем, тем больше тепла выделяет устройство.
|Не держать батарею постоянно на крайних уровнях
|Для повседневного использования ориентироваться примерно на диапазон от 20 до 80%.
|Длительное пребывание на уровне 100% и регулярные глубокие разряды ускоряют износ батареи.
|Включить оптимизированную зарядку
|Использовать ограничение заряда до 80% или функцию адаптивной зарядки, если она предусмотрена.
|Устройство меньше времени проводит полностью заряженным, особенно при длительном подключении к розетке.
|Использовать исправные аксессуары
|Не заряжать гаджет поврежденным кабелем или сильно нагревающимся блоком питания.
|Плохой контакт и неисправные аксессуары могут усиливать нагрев.
|Не охлаждать гаджет резко
|Не класть его в холодильник, морозилку и не прикладывать лед.
|Резкий перепад температуры может вызвать образование конденсата внутри корпуса и разъемов.
|Следить за состоянием батареи
|Обратиться в сервис при вздутии корпуса, химическом запахе, быстром разряде, самопроизвольных выключениях или сильном нагреве без нагрузки.
|Эти признаки могут указывать на повреждение или опасную деградацию аккумулятора.
Что делать, если гаджет уже перегрелся
Сначала прекратите добавлять новое тепло:
- отключите зарядку;
- остановите игру, съемку, навигацию или другое тяжелое приложение;
- перенесите устройство в тень;
- снимите плотный чехол;
- положите гаджет на сухую твердую поверхность;
- при появлении температурного предупреждения выключите устройство.
Не нужно постоянно проверять, остыл ли телефон, включая экран каждые десять секунд. Дайте ему спокойно прийти в норму. Производители рекомендуют не пользоваться перегретым устройством до охлаждения, а при температурном предупреждении — выключить его и убрать от прямого солнца.
Если гаджет регулярно перегревается без игр, зарядки и жары, причиной может быть неисправная батарея, поврежденный кабель, фоновый процесс или проблема с охлаждением. В этом случае стоит обратиться в сервис. И точно пора туда бежать, если корпус начал деформироваться, батарея вздулась, появился химический запах или устройство обжигает руки при обычной нагрузке.
Хотя в этом случае чаще проще купить новый телефон, чем ремонтировать старый.