А вот обладателям iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max и iPhone SE (2-го поколения) стоит серьезно задуматься об апгрейде своей техники хотя бы на модель посвежее, если не хочется дожидаться новинку.

Дело в том, что в 2026 году эти модели находятся на грани прекращения поддержки и могут работать крайне нестабильно. Для них еще выпускаются обновления версии 18, но новейшая iOS 26 и выше уже заставляют устройства перегреваться, быстро разряжаться и глючить.

Также жалобы на ощутимое уменьшение времени автономной работы после апдейта выдают пользователи iPhone 13 mini, а владельцы iPhone 14 и 14 Pro отмечают сбои в работе клавиатуры и тачскрина и проблемы с сотовой связью.

При этом без обновления до последней версии устройства работают, но становятся менее защищенными.

Последняя выявленная критическая уязвимость DarkSword дает полный доступ к iPhone и может скомпрометировать данные мессенджеров, банков и криптовалютных кошельков. А какие-то функции Apple просто отключатся, если не будет стоять самая свежая iOS.

Когда ждать

Новые iPhone 18 покажут в сентябре, в магазины же они поступят не раньше октября. Можно привезти из-за границы или дождаться, пока завезут в российские магазины по неофициальным путям: обычно на это требуется 2–3 месяца.

Устройства Apple для умного дома

Самая недооцененная часть будущих релизов — устройства для дома. На мартовском мероприятии многие ждали обновленную приставку для смарт-телевизоров Apple TV и хаб для умного дома HomePod mini. Но выпуск этих устройств перенесли** на сентябрь** из-за задержек с обновлением версии Siri, которую обещают выпустить позднее в этом году.

Домашний хаб будет гибридом дисплея, колонки и центра управления умным домом. У конкурентов такие устройства есть давно, но у Apple до сих пор не было единой точки управления экосистемой.

Если компания сделает хаб удобным и действительно умным, он может стать тем самым недостающим элементом, чтобы разрозненные Apple-устройства стали по-настоящему единым парком гаджетов.

Однако это точно не те продукты, ради которых выстраиваются очереди.

В этой категории Apple давно не лидер: у Amazon и Google подобные устройства уже стали привычной частью экосистемы, а экосистемы умного дома от китайских компаний для среднего российского пользователя и доступнее, и привычнее, и предлагают куда более широкий ассортимент.

Когда ждать

Если все пойдет по плану, то новинки увидим уже осенью. Хотя не исключено, что для хаба сделают исключение и выкатят раньше, если решат проблему с апгрейдом Siri.

Цены

Цена на приставку Apple TV 4K (2022, 3-е поколение) в России варьируется от 14 000 до 35 000 рублей, в зависимости от объема памяти (64GB или 128GB Wi-Fi+Ethernet) и места покупки.

Новая модель будет стоить дороже, ориентировочно на уровне 45 000 рублей, зато после ее выхода подешевеют приставки предыдущего поколения.

Цена на предыдущее поколение Apple HomePod mini на маркетплейсах варьируется от 12 990 до 26 990 рублей в зависимости от модели, цвета и наценки магазина.

Apple Watch и AirPod: какие модели выйдут в 2026 году

Осенью вместе с новыми iPhone выкатят и свежие смарт-часы Apple Watch. В этом году на очереди — Series 12.

Но если вы ждали чего-то революционного, приготовьтесь выдохнуть. Судя по утечкам, обновление будет чисто внутренним. Быстрее процессор, чуть лучше батарейка, но внешне и по ключевым функциям — все то же самое.

Главная фишка, которую ждали для этой модели, — неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови.

Это крайне важная функция для людей с диабетом, которые вынуждены дважды в день мерять этот уровень с помощью иголок и тест-систем. Однако, судя по всему, в 2026 году эту функцию можно не ждать.