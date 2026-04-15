Умные очки и складной айфон. За какими яблочными гаджетами будут охотиться в 2026 году
«Умные очки» Apple Glass
Первые умные очки от Apple — логичный ответ на повсеместное распространение ИИ-ассистентов. Ожидается, что девайс будет легко коннектиться с «яблочными» же смартфонами и планшетами и интегрироваться в экосистему iOS. А вот будет ли он так же хорошо работать с Android — пока вопрос.
Смарт-очки Apple Glass выйдут в нескольких цветах и четырех вариантах оправы, в том числе:
- в стиле классического Ray-Ban Wayfarer;
- более узкая версия прямоугольных очков, похожая на те, что носит генеральный директор Apple Тим Кук;
- две модели с округлыми линзами — более крупный и компактный изысканный вариант.
Для оправ компания планирует использовать не пластик, а ацетат — прочный, легкий, гипоаллергенный материал премиум-класса. Другой примечательной особенностью станут камеры с овальными объективами, окруженные светодиодными индикаторами.
В отличие от гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, очки не будут иметь дисплеев для дополненной реальности (AR), а сфокусируются на умных функциях. То есть это не экран в линзах, заслоняющий вам обзор, а фотоаппарат, микрофон и наушник в стильной оправе, с помощью которых вы сможете общаться с личным ИИ-ассистентом, не доставая смартфон из кармана.
Такие очки на рынке не новость, аналоги давно уже выпускают Google, Meta* (признанная экстремистской и запрещенная в России), REAL, Huawei, Xiaomi, Rokid и Vuzix. В долгосрочной перспективе многие прогнозируют, что ИИ изменит сам принцип использования смартфона, перекинув большую часть его опций на умные периферийные устройства.
По функциям все более-менее стандартно для такого рода гаджетов:
- фото- и видеосъемка;
- распознавание объектов вокруг;
- прослушивание музыки и подкастов,
- навигация;
- звонки и сообщения,
- перевод разговоров на других языках в режиме реального времени;
- чтение текста;
- ИИ-ассистент Siri, которой можно отдавать команды голосом (будет специально доработана уже в версии iOS 27).
По сути, такие очки станут глазами и ушами для вашего смартфона и ИИ-ассистента, который сможет слышать и видеть все то же, что и вы. Но в этом есть и потенциальный риск: домыслы о том, что вас подслушивают и подглядывают, перестанут быть домыслами, а вот пойдет ли эта информация куда-то дальше вашего смартфона — большой вопрос.
Так что нужно будет очень внимательно читать лицензионные соглашения и условия пользования, чтобы потом не читать в заголовках «американцы следят за россиянами через их очки».
Цена
Пока неизвестно. Однако у конкурентных Google Glass цена на последние модели стартует от 75 000–90 000+ рублей и доходит до 160 000 рублей в специализированных магазинах.
Когда ожидается
Подробности об умных очках стали известны в конце марта, а вот полноценный релиз все же планируется в сентябре в рамках большой презентации Apple. На рынке же в свободной продаже очки появятся в первой половине 2027 года.
Айфон-раскладушка iPhone Fold
Помните, на заре распространения мобильных телефонов были очень популярны телефоны-раскладушки, которые можно было разложить на экран и клавиатуру? С тех пор гаджетов с отдельной кнопочной клавиатурой стало намного меньше, смартфоны перестали соревноваться в том, какой компактнее, и начали напоминать внебрачный плод телефона с планшетом. А вот идея раскладного экрана осталась.
Для того чтобы дозреть до своей первой «раскладушки», Apple пришлось думать почти 20 лет, за которые мода на эти девайсы проходила и возвращалась. Пока Samsung, Huawei и другие производители годами обкатывали складные смартфоны, Apple наблюдала со стороны, как будто игнорируя этот сегмент. Сейчас складной форм-фактор остается довольно нишевым, однако бренд и хайп вокруг него могут сделать раскладушки great again («снова великими»).
По слухам, это будет «книжка» с полноценными сценариями использования и в сложенном, и в разложенном виде. То есть не просто гибкий экран ради вау-эффекта, а попытка сделать из смартфона почти планшет.
Но нет, удобной кнопочной клавиатуры здесь точно не появится.
Дизайн прежде всего: устройство планируется выпустить в форм-факторе «книжки», складывающейся экраном внутрь и раскладывающийся в полноценный 8-дюймовый OLED-дисплей без видимой складки. Еще один экран, маленький, на 5,5 дюйма, будет на внешней стороне девайса.
Пока данных о новинке немного, и они в основном инсайдерские. По предварительным прогнозам, внутри будут:
- процессор Apple A20 Pro;
- оперативная память на 12 Гб;
- встроенная память на выбор 256 / 512 / 1024 Гб;
- целых четыре камеры: две на одной стороне и две на другой, в том числе ультраширокоугольная.
Цена
Цена на такой девайс может колебаться в диапазоне $1800–2500, что может составить 250−300 тысяч рублей в России. Но если в 2026 году и будет гаджет, ради которого люди готовы будут стоять в очередях и переплачивать, то это складной iPhone — просто из-за ощущения «нового класса устройства».
Когда ждать
Покажут его на традиционной презентации в начале вместе с моделями iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Обычно требуется 2−3 недели, чтобы новинки поступили в магазины, но это справедливо только для зарубежных бутиков Apple. В Россию с учетом параллельного импорта эти девайсы попадут не раньше конца 2026 года.
Целая пачка новых Mac
Apple готовит к выпуску сразу несколько новых Mac в 2026 году. **В середине года **ожидается обновленный Mac Studio, следом — Mac mini и iMac.
Но главная премьера, судя по слухам, припасена на конец года: полностью новый ноутбук с сенсорным OLED-экраном, который, вероятно, назовут MacBook Ultra.
Когда ждать
Обновленный Mac Studio должен появиться в середине года. Снаружи он останется прежним, но внутри произойдут существенные изменения.
Ожидается чип M5 Max, который, по слухам, уже успел произвести революцию в мире процессоров. А еще — либо M4 Ultra, либо M5 Ultra.
Для тех, кто профессионально занимается видеомонтажом, 3D-графикой или тяжелыми рендерами, это будет по-настоящему стоящий апгрейд, позволяющий сделать Mac Studio серьезным рабочим инструментом.
Следом за ним подтянется Mac mini. Тоже без изменений в дизайне — компактная коробочка как есть. Зато внутри поселятся чипы M5 и M5 Pro. Не флагман, конечно, но для большинства пользователей — более чем достойная начинка.
Кроме свежих процессоров в новых iMac наконец-то появится расширенная цветовая палитра. Если вы из тех, кому важно не только «железо», но и то, как компьютер вписывается в интерьер на рабочем столе, — это может стать решающим аргументом.
Но самое интересное припасено на конец года. Уже после сентябрьской презентации в планах стоит выход полностью нового высококлассного ноутбука. Предположительно, он будет называться MacBook Ultra.
Его главная фишка — сенсорный OLED-дисплей. Да-да, Apple наконец может решиться на сенсорный экран в ноутбуке, о чем фанаты спорят уже лет десять. Если слухи подтвердятся, это будет одна из самых громких новинок года.
Важный нюанс: хотя для Apple такой формат станет новинкой, у конкурентов сенсорные дисплеи в ноутбуках появились давно.
Так что, если вы не преданный фанат Apple и не охотник за «первым в своем роде» девайсом, советуем не ждать конца года, а изучить, что может предложить рынок в аналогичном классе уже сейчас.
iPhone 18: без революции, но с апгрейдом
На фоне остальных новинок очередная 18-я модель iPhone 18 Pro и Pro Max не обещают ничего особенного. Просто чуть лучшие характеристики, минимальные изменения в дизайне и размере, которые заставят покупать под новый айфон новые индивидуальные чехлы и накладки. Никакого вау-эффекта, уже обкатанная бизнес-модель.
В этом плане для российских пользователей выход новинок Apple актуальнее тем, что за ним следует значительное удешевление предыдущих моделей. 16-е и 17-е айфоны все так же хороши и будут адекватны по своей начинке еще минимум пару лет.
А вот обладателям iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max и iPhone SE (2-го поколения) стоит серьезно задуматься об апгрейде своей техники хотя бы на модель посвежее, если не хочется дожидаться новинку.
Дело в том, что в 2026 году эти модели находятся на грани прекращения поддержки и могут работать крайне нестабильно. Для них еще выпускаются обновления версии 18, но новейшая iOS 26 и выше уже заставляют устройства перегреваться, быстро разряжаться и глючить.
Также жалобы на ощутимое уменьшение времени автономной работы после апдейта выдают пользователи iPhone 13 mini, а владельцы iPhone 14 и 14 Pro отмечают сбои в работе клавиатуры и тачскрина и проблемы с сотовой связью.
При этом без обновления до последней версии устройства работают, но становятся менее защищенными.
Последняя выявленная критическая уязвимость DarkSword дает полный доступ к iPhone и может скомпрометировать данные мессенджеров, банков и криптовалютных кошельков. А какие-то функции Apple просто отключатся, если не будет стоять самая свежая iOS.
Когда ждать
Новые iPhone 18 покажут в сентябре, в магазины же они поступят не раньше октября. Можно привезти из-за границы или дождаться, пока завезут в российские магазины по неофициальным путям: обычно на это требуется 2–3 месяца.
Устройства Apple для умного дома
Самая недооцененная часть будущих релизов — устройства для дома. На мартовском мероприятии многие ждали обновленную приставку для смарт-телевизоров Apple TV и хаб для умного дома HomePod mini. Но выпуск этих устройств перенесли** на сентябрь** из-за задержек с обновлением версии Siri, которую обещают выпустить позднее в этом году.
Домашний хаб будет гибридом дисплея, колонки и центра управления умным домом. У конкурентов такие устройства есть давно, но у Apple до сих пор не было единой точки управления экосистемой.
Если компания сделает хаб удобным и действительно умным, он может стать тем самым недостающим элементом, чтобы разрозненные Apple-устройства стали по-настоящему единым парком гаджетов.
Однако это точно не те продукты, ради которых выстраиваются очереди.
В этой категории Apple давно не лидер: у Amazon и Google подобные устройства уже стали привычной частью экосистемы, а экосистемы умного дома от китайских компаний для среднего российского пользователя и доступнее, и привычнее, и предлагают куда более широкий ассортимент.
Когда ждать
Если все пойдет по плану, то новинки увидим уже осенью. Хотя не исключено, что для хаба сделают исключение и выкатят раньше, если решат проблему с апгрейдом Siri.
Цены
Цена на приставку Apple TV 4K (2022, 3-е поколение) в России варьируется от 14 000 до 35 000 рублей, в зависимости от объема памяти (64GB или 128GB Wi-Fi+Ethernet) и места покупки.
Новая модель будет стоить дороже, ориентировочно на уровне 45 000 рублей, зато после ее выхода подешевеют приставки предыдущего поколения.
Цена на предыдущее поколение Apple HomePod mini на маркетплейсах варьируется от 12 990 до 26 990 рублей в зависимости от модели, цвета и наценки магазина.
Apple Watch и AirPod: какие модели выйдут в 2026 году
Осенью вместе с новыми iPhone выкатят и свежие смарт-часы Apple Watch. В этом году на очереди — Series 12.
Но если вы ждали чего-то революционного, приготовьтесь выдохнуть. Судя по утечкам, обновление будет чисто внутренним. Быстрее процессор, чуть лучше батарейка, но внешне и по ключевым функциям — все то же самое.
Главная фишка, которую ждали для этой модели, — неинвазивный мониторинг уровня глюкозы в крови.
Это крайне важная функция для людей с диабетом, которые вынуждены дважды в день мерять этот уровень с помощью иголок и тест-систем. Однако, судя по всему, в 2026 году эту функцию можно не ждать.
Непонятной остается ситуация и с моделями Apple Watch Ultra и Apple Watch SE. Они получают обновления не каждый год, а в 2025-м уже выкатили третье поколение этих гаджетов.
А вот где действительно обещают революцию, так это в AirPods Pro. Новая модель беспроводных наушников, судя по слухам, получит миниатюрные инфракрасные камеры.
Камеры нужны не для фото, а для подключения к ИИ Apple Intelligence — точнее, к функции Visual Intelligence.
Если объяснять просто: наушники смогут «видеть» окружающий мир. Например, чтобы подсказывать вам в ухо маршрут или давать контекстную информацию. Звучит как что-то из будущего, но показать новые возможности обещают уже в сентябре-октябре.
Так что скоро можно будет говорить друг другу «вынь камеру из ушей», и это не будет чем-то странным.
Когда ждать
В сентябре или чуть позже.
Цены
Цена на Apple Watch Series 11 в России на апрель 2026 года варьируется от 27 000 до 75 000 рублей, в зависимости от размера корпуса (42 мм или 46 мм), материала (алюминий, титан) и наличия модуля Cellular. Основная масса моделей доступна по цене около 28 000–40 000 рублей.
Цена на оригинальные наушники AirPods начинается от 10 000 рублей и может доходить до 60 000 рублей, однако рынок завален как более бюджетными ранними версиями, так и подделками под оригинал, который с трудом можно отличить от настоящих. Цены на новые еще не объявляли, но, предположительно, можно ориентироваться на медианные 30 000 рублей.
Что уже появилось
В начале марта Apple провела первую в этом году презентацию, представив:
- Обновленный и легкий iPad Air с чипом M4. Разрешение камеры осталось прежним — 12 мегапикселей, но теперь поддерживается Center Stage и обновлённый портретный режим. А если добавить к нему беспроводную клавиатуру, получится настоящий мини-ноутбук.
- MacBook Air с чипом M5 — легкий, тихий, мощный ноутбук в двух вариантах размера экрана: 13,6 и 15,3 дюйма. Базовый объем внутренней памяти — 512 Гб (вдвое больше, чем раньше), а максимальный — до 4 Тб (что особенно полезно тем, кто не может оплатить iCloud).
- MacBook Pro — по состоянию на апрель 2026 года самый мощный ноутбук от Apple. Внутри — чипы для профессиональной работы M5 Pro или M5 Max и базовая память от 1 ТБ.
- MacBook Neo — сравнительно доступный по цене ноутбук, призванный составить конкуренцию моделям на Windows и Chrome OS;
- iPhone 17e — так называемый народный, относительно бюджетный айфон с обновленной начинкой. Камера одна, но хорошая — 48 Мпикс, улучшенный портретный режим и обновленный внутренний модем. Стоимость новинки начинается от 75 000 рублей для базовой версии с памятью 256 Гб.
**Также ходят слухи о бюджетном iPad, который ожидается еще до сентябрьской презентации. Главное обновление — переход на чип A18 или A19 для поддержки Apple Intelligence. **
А тем, кто не готов в этом году потратиться на обновление парка гаджетов, стоит подождать июня, когда выкатят новинки софта: iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 и visionOS 27. Они дадут много новых функций, в том числе для искусственного интеллекта, не требуя самых новых устройств.
Однако, если вы только задумываетесь, нужен ли вам айфон, айпад, мак и другие «яблочные» гаджеты, стоит задуматься еще раз: готовы ли вы переплачивать только за бренд и экосистему.
Тем более что пользоваться этой экосистемой в России становится все сложнее: в 2022 году Apple заблокировала для оплаты своих подписок и покупок в AppStore российские карты, а в апреле 2026 года российские власти отключили функцию пополнения со счета мобильного телефона.