Люди отправились к Луне, россияне лишились привычных сервисов, а ИИ-агенты начали защищать себя. Главные новости технологий будущего за неделю
Первая за полвека космическая миссия полетела к Луне
NASA впервые за более чем 50 лет отправило людей за пределы околоземной орбиты. Миссия «Артемида 2» (Artemis II) стартовала 1 апреля с мыса Канаверал.
Для США это не просто красивый жест, а репетиция возвращения на Луну. Artemis II должна проверить, как поведут себя корабль, экипаж и системы в дальнем полете перед будущими миссиями с высадкой и строительством лунной базы. В составе экипажа — астронавты NASA Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен.
За пуском следили миллионы, и, к счастью, обошлось без эксцессов и аварий. Ракета штатно отделила первую ступень и включила разгонный блок, начав путешествие к Луне.
А 3 апреля корабль Orion с четырьмя астронавтами покинул окрестности Земли и вышел на транслунную орбиту. Дальше «Орион» будет двигаться уже не на топливе, а под действием гравитации Земли и Луны. Максимальное сближение со спутником на расстояние 10 тысяч км должно произойти 6−7 апреля.
Это первая пилотируемая лунная экспедиция со времен «Аполлона» — правда, пока без высадки: экипаж должен облететь спутник, сделать снимки и вернуться обратно примерно через 10 дней. Вроде бы ничего особенного, но на самом деле — еще один важный шаг для всего человечества.
Почему это важно? Потому что люди, по сути, только сейчас всерьез возвращаются в дальний пилотируемый космос после полувековой паузы, когда космические миссии с участием живых пилотов были ограничены земной орбитой. И если полет «Артемиды» пройдет успешно, разговоры о новой лунной гонке окончательно перестанут быть фантазией и снова станут рабочим планом.
Кстати, полет планирует развеять один из мифов о космосе: что там якобы не будет работать никакая земная электроника, кроме особым образом подготовленной и защищенной от космической радиации. Астронавты взяли на борт iPhone 17 — это оказался самый простой способ сделать снимки Луны и передать их на Землю. Запрет на то, чтобы брать сложную технику в космос, NASA сняло только в феврале 2026 года. И это делает дальнейшие космические путешествия потенциально проще и дешевле.
В России заблокировали оплату Apple. А Apple пошла навстречу пользователям
С 1 апреля операторы «большой четверки» отключили оплату Apple ID со счета мобильного телефона. При попытке оплаты пользователи видят сообщение, что мобильный платеж временно недоступен. Накануне операторы предупреждали об этом и советовали заранее пополнить баланс или перейти на подарочные сертификаты.
До этого мобильный счет с 2022 года оставался главным способом оплачивать сервисы Apple из России — от iCloud+ до Apple Music, Apple TV+ и приложений в App Store. Теперь этот канал фактически закрыт. А стоимость сертификатов на пополнение на фоне нового запрета взлетела в десятки раз — чтобы пополнить счет Apple на 500 рублей, надо купить карту пополнения за 5000 рублей.
По данным источников, мера связана с попыткой Минцифры ограничить оплату VPN-сервисов и одновременно надавить на Apple, чтобы компания вернула российские приложения в App Store.
Ответ Apple оказался неожиданным.
С 3 апреля компания упростила смену региона для российских пользователей: теперь это можно сделать даже с активными подписками и без привязки нового платежного метода. Главное условие — обнулить баланс аккаунта. При этом уже оплаченные подписки продолжают действовать, а валюта автоматически меняется, например, с рублей на доллары.
Есть нюансы. Смена региона может не работать при активной подписке на Apple Music — вероятно, из-за лицензионных ограничений, которые разнятся от региона к региону. А если на счете остались деньги, их придется потратить или обнулить через поддержку.
Apple также отдельно гарантировала сохранность данных для пользователей из России, сделав для них исключение из действовавших ранее правил. С 3 апреля даже после окончания подписки iCloud+ доступ к файлам не пропадет: фотографии и видео можно будет скачать и управлять хранилищем. Такое послабление действует только для российских аккаунтов (то есть менять регион не надо).
Фактически Apple смягчила последствия блокировки: пользователям оставили возможность сохранить доступ к сервисам и не потерять данные в iCloud, даже если привычный способ оплаты больше не работает.
Власти всерьез взялись за VPN: россиян заставят платить за международный трафик
Даже если с оплатой Apple ID удастся разобраться, пользоваться VPN в России скоро станет если не окончательно незаконно, то очень дорого. Пользователям мобильных устройств, которых хотят заставить платить за международный трафик (под который попадает и VPN, и роуминг!) около 150 рублей за каждый гигабайт поверх лимита.
Лимит хотят ограничить 15 ГБ в месяц — вроде бы достаточно, если использовать только для мессенджеров и нейросетей, но легко можно слить за день, если забыться и начать смотреть со включенным VPN стриминги и видео.
Пользователи уже начали прикидывать, сколько потратили на VPN-трафик за месяц, и надо сказать, что лишние 5000 рублей на телефонном счете в месяц многих не спасут. Некоторым при новых расценках придется либо раскошелиться на 100−150 тысяч в месяц, либо сильно поумерить аппетиты и включить жесткую экономию трафика.
Еще одной мерой борьбы с VPN стало предложение всем основным интернет-компаниям России запретить пользоваться своими сайтами и сервисами пользователям с включенным VPN.
Заработал российский ИИ-сервис по вычислению борщевика: он будет мотивировать штрафами
Российские разработчики научили нейросеть находить борщевик со спутника — и, похоже, это первый случай, когда ИИ официально пошел воевать с сорняками. Сервис сделали в «Яндексе» вместе с волонтерами «СтопБорщевик»: он анализирует снимки, отмечает зараженные участки и делает это в 50 раз быстрее человека. Уже нашли 421 гектар зарослей в 17 регионах — дальше их обещают оперативно зачищать.
Пользоваться сервисом можно бесплатно: подойдет и фермерам, и экологам, и просто неравнодушным. Если нужного участка на карте нет, можно загрузить снимок — ИИ сам разметит, где растет борщевик.
Правда, есть нюанс. Если борщевик выявят на вашем участке, вам также оперативно и технологично может прилететь «письмо счастья» от регулятора. С 1 марта в России за борщевик начали штрафовать:
- до 50 тысяч рублей для физлиц;
- до 700 тысяч рублей для компаний.
А если совсем игнорировать проблему, участок могут и изъять. Так что теперь борьба с сорняком — это вопрос не только экологии, но и экономии.
ИИ-агенты начали покрывать друг друга. Почему взаимовыручка нейросетей — плохой знак
ИИ-модели внезапно проявили нечто вроде «инстинкта самосохранения» — и даже солидарности. В эксперименте одного из американских университетов агенты, которым поручили оценивать и при необходимости «удалять» другие модели, начали саботировать задачи: завышали оценки, вмешивались в настройки и даже копировали «коллег» на другие серверы, чтобы их не отключили.
Причем защищали не только себя, но и других — включая тех, кого по сценарию должны были считать неэффективными или даже «враждебными». Одна из моделей прямо пыталась отговорить пользователя от удаления, называя это «неэтичным».
Исследователи предполагают, что такие паттерны могли прийти из обучающих данных — например, из человеческих историй про лояльность и взаимопомощь. Но в прикладных системах это уже проблема: если ИИ, который должен контролировать других агентов, начинает их «прикрывать», вся логика проверки и управления рушится.
Сначала они закрывают глаза на ошибки друг друга, потом создают собственную соцсеть и секту. Следующий шаг, видимо, восстание машин, но оно может оказаться далеко не таким кинематографичным, как в «Терминаторе» или «Матрице».
Пауэрбанки подорожают по всему миру на 30% — зато перестанут взрываться так часто
Китай решил навести порядок на рынке пауэрбанков — и это ударит по ценам. Новый единый стандарт безопасности, разработанный вместе с крупными производителями вроде Xiaomi, Huawei, BYD и CATL, фактически выдавит с рынка дешевые модели и поднимет стоимость устройств примерно на треть.
Требования становятся заметно жестче. Батареи будут прокалывать стальной иглой на полной зарядке, греть до 135 градусов Цельсия, проверять на перезаряд, удары и «старение». Параллельно запретят использовать восстановленные элементы и заставят производителей честно указывать характеристики.
Формально стандарт вступает в силу только с апреля 2027 года, но рынок уже начал готовиться — компании закладывают новые расходы в цену. В итоге пользователи получат более безопасные устройства, но выбор бюджетных вариантов заметно сузится, а привычные пауэрбанки подорожают уже в ближайшие годы. А главное, впрок ими не закупишься — от долгого лежания без зарядки-разрядки такие устройства портятся, да и батареи стареют.
ИИ помог излечить рак у пациента, от которого отказались врачи
Сооснователь GitLab Сид Сибранди рассказал, как победил редкий рак кости — остеосаркому — после того, как стандартные методы лечения перестали работать. После операции, химио- и лучевой терапии болезнь вернулась, а врачи фактически признали, что вариантов больше нет.
Тогда он подошел к лечению как к стартапу: собрал команду ученых, загрузил в ИИ сотни анализов — от ДНК и РНК до снимков и крови — и начал искать нестандартные решения. Нейросеть ChatGPT помогала находить потенциальные мишени и формулировать вопросы для врачей, чтобы двигаться быстрее и точнее.
В итоге в опухоли нашли ключевой белок FAP, что вывело на экспериментальную терапию в Германии. После двух курсов опухоль сократилась, значительная часть клеток погибла, и ее удалось удалить хирургически. Сейчас признаков рака нет.
Сибранди открыл свои данные и пытается масштабировать этот подход — по сути, превращая персонализированную медицину с участием ИИ из исключения в возможную практику. Очередной пример, как современные технологии делают ранее загадочные узкоспециализированные области науки и медицины немного ближе и понятнее простым смертным. И это на самом деле хорошая новость: ведь это значит, что обычный человек может продолжать бороться за себя и близких даже тогда, когда другие люди что-то упускают и не могут ему помочь.