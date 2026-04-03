Люди отправились к Луне, россияне лишились привычных сервисов, а ИИ-агенты начали защищать себя. Главные новости технологий будущего за неделю

NASA впервые за более чем 50 лет отправило людей за пределы околоземной орбиты. Миссия «Артемида 2» (Artemis II) стартовала 1 апреля с мыса Канаверал.

Для США это не просто красивый жест, а репетиция возвращения на Луну. Artemis II должна проверить, как поведут себя корабль, экипаж и системы в дальнем полете перед будущими миссиями с высадкой и строительством лунной базы. В составе экипажа — астронавты NASA Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен.

За пуском следили миллионы, и, к счастью, обошлось без эксцессов и аварий. Ракета штатно отделила первую ступень и включила разгонный блок, начав путешествие к Луне.

А 3 апреля корабль Orion с четырьмя астронавтами покинул окрестности Земли и вышел на транслунную орбиту. Дальше «Орион» будет двигаться уже не на топливе, а под действием гравитации Земли и Луны. Максимальное сближение со спутником на расстояние 10 тысяч км должно произойти 6−7 апреля.