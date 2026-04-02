Что известно о полете

Ночью 2 апреля 2026 года США совершили первый за 50 лет успешный запуск пилотируемого корабля к Луне. Сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и через восемь минут вывела на орбиту корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту.

Цель миссии «Артемида-2» — облететь обратную сторону спутника Земли на расстоянии примерно 8 тыс. км, но без посадки на поверхность. Экспедиция продлится 10 дней. За это время экипаж должен проверить работу систем жизнеобеспечения и управления кораблем. Это понадобится для будущей высадки на Луну, запланированной на 2028 год.