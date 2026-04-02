Командир «Артемиды-2» написал завещание. Может ли экипаж из США погибнуть на пути к Луне?
Что известно о полете
Ночью 2 апреля 2026 года США совершили первый за 50 лет успешный запуск пилотируемого корабля к Луне. Сверхтяжелая ракета-носитель SLS (Space Launch System) стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и через восемь минут вывела на орбиту корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту.
Цель миссии «Артемида-2» — облететь обратную сторону спутника Земли на расстоянии примерно 8 тыс. км, но без посадки на поверхность. Экспедиция продлится 10 дней. За это время экипаж должен проверить работу систем жизнеобеспечения и управления кораблем. Это понадобится для будущей высадки на Луну, запланированной на 2028 год.
Бюджет проекта составил около $93 млрд.
В состав экипажа вошли три американских и один канадский астронавт:
- Грегори Рид Уайзман (командир) — ветеран ВМС США, летчик-испытатель, провел 165 дней на МКС. Воспитывает двух дочерей в одиночку после смерти жены.
- Виктор Гловер (пилот) — первый темнокожий астронавт в лунной миссии, ветеран ВМС, провел на МКС 168 дней и совершил четыре выхода в открытый космос.
- Кристина Кук (специалист) — первая женщина-астронавт в полете на Луну. Обладательница рекорда по продолжительности женского космического полета (328 дней).
- Джереми Хансен (специалист) — полковник Королевских ВВС Канады. Единственный член экипажа, не имеющий опыта космических полетов.
Первые проблемы на корабле — со связью и туалетом
Сразу после старта экипаж Orion столкнулся с двумя нештатными ситуациями Глава NASA Джаред Айзекман признал, что на короткое время прервалась связь с Центром управления полетами: специалисты на Земле перестали слышать астронавтов, хотя те продолжали получать сообщения.
Вероятно, произошел сбой при переключении сигнала.
Еще на корабле не смогли нормально включить туалет. Позже проблему решили, но журналисты отметили, что на случай нового сбоя у астронавтов есть запасной вариант: мочу можно собирать в специальные пакеты и личные воронки, как это делали во времена программы «Аполлон».
Какова вероятность гибели экипажа
В NASA предпочитают не называть точную вероятность аварии, ссылаясь на недостаток данных. Однако, как пишет Российская газета, генеральный инспектор агентства в своем отчете оценил общий риск для экипажа лунной миссии в 1 к 30.
Для сравнения, полет на Международную космическую станцию (МКС) оценивается как 1 к 200. Перед началом программы «Аполлон» оценивало вероятность успешной высадки на Луну и возвращения экипажа как примерно 50/50.
Руководители программы «Артемида-2» избегают цифр, помня об ошибках прошлого. Когда в 1981 году запускали первый космический шаттл, инженеры NASA считали, что вероятность гибели экипажа составляет от 1 к 500 до 1 к 5000.
Но уже после закрытия программы выяснилось, что на первых стартах реальный риск составлял 1 к 10.
Полет к Луне сопряжен с огромным риском, и астронавты это понимают. Командир Рид Уайзман перед стартом предупредил дочерей-подростков, что может не вернуться после полета.
Я сказал им: вот где завещание, вот где трастовые документы, и, если со мной что-то случится, вот что будет с вами. Я хотел бы, чтобы больше людей говорили об этом с семьями, потому что никогда не знаешь, что принесет следующий день.
Чем опасен полет «Ориона» к Луне
В отличие от полетов на МКС, миссия «Артемида-2» проходит за пределами магнитного поля Земли. Это создает для экипажа множество рисков.
Радиация и солнечные вспышки
Запуск миссии совпал с пиком 11-летнего солнечного цикла. Ученые предупреждают, что в этот период велика вероятность мощных солнечных вспышек.
Так как магнитного поля Земли там не будет, экипаж остается без естественного щита, который защищает планету и околоземную орбиту от губительного космического излучения.
По словам физиолога Ирен Ди Джулио, цитируемой Daily Mail, астронавтов ждет тошнота от космической болезни и отек головы из-за прилива жидкости. Нарушится сон из-за смены циклов света и тени.
Радиация может вызвать долгосрочные проблемы со здоровьем, включая повышенный риск рака. Потеря костной и мышечной массы начнется уже в первые дни полета.
В случае выброса корональной массы поток заряженных частиц, летящих почти со скоростью света, может пробить обшивку корабля. Профессор физики и астрономии Патрисия Рифф напоминает, что в августе 1972 года произошла вспышка такой силы, что астронавты «Аполлона» получили бы почти смертельную дозу радиации, если бы находились в тот момент в космосе.
Если датчики зафиксируют опасный уровень радиации, у экипажа будет совсем немного времени, чтобы спастись. Астронавтам придется спрятаться в отсеках для хранения под своими сиденьями, обложившись сумками с вещами, которые послужат дополнительным щитом от облучения.
В NASA, наоборот, считают полет в период солнечного максимума более безопасным.
Специалисты объясняют: сильный солнечный ветер буквально выдувает из Солнечной системы галактические космические лучи — постоянный и трудноэкранируемый фон, который наносит организму не меньший вред.
Непредсказуемый тепловой щит у корабля
Самый опасный этап миссии — не полет к Луне, а возвращение на Землю. Капсула Orion войдет в атмосферу на огромной скорости, и ее тепловой щит должен выдержать температуру около 2760 °C (5000 °F).
Проблема в том, что во время предыдущего, беспилотного полета Artemis I этот щит получил повреждения — от него откололся кусок. Из-за этого инженерам пришлось изменить траекторию возвращения для текущей миссии, сократив расстояние, которое корабль пролетит в атмосфере.
Вы делаете его [щит] достаточно толстым, чтобы он не сгорел полностью к моменту, когда вы замедлитесь. Если вы ошибетесь хоть на дюйм (2,54 см. — Прим. ТВЗ), будут большие проблемы.
Издание New York Post напоминает, что именно повреждение теплозащиты привело к гибели шаттла Columbia и всех семи членов экипажа в 2003 году. Тогда кусок пены пробил обшивку во время старта, и при возвращении раскаленные газы разрушили корабль.
Космический мусор и микрометеориты
Математические расчеты NASA показывают, что большой угрозой для корабля остается столкновение с микрометеоритами или орбитальным мусором.
Учитывая огромные скорости на орбите Земли и Луны, даже микроскопическая песчинка может пробить обшивку или повредить критически важные системы.
Утечки топлива
Миссия могла завершиться катастрофой еще на стартовом столе. Сверхтяжелая ракета SLS использует в качестве топлива жидкий водород, который крайне сложно удержать в баках. Именно из-за утечек водорода старт Artemis II уже откладывали в феврале.
Джонатан Макдауэлл отмечает, что водород — крошечная молекула, стремящаяся вырваться через малейшие щели. По его мнению, из-за нехватки бюджета и времени NASA не смогло провести полноценные тесты топливной системы, чтобы сделать ее по-настоящему надежной.
Руководство миссии даже отказалось от дополнительной генеральной репетиции заправки перед нынешним стартом.
Статистически половина новых ракет терпит неудачу в первых полетах. <...> Нужно представить все, что может пойти не так. В пилотируемой космонавтике мы часто используем выражение «провал воображения».
«Провалом воображения» в NASA называют фатальные ошибки, которые специалисты не смогли заранее спрогнозировать. Например, так случилось с кораблем «Аполлон-1»: тогда инженеры не допустили мысли, что обычная искра может привести к мгновенному пожару в кабине. Теперь руководители миссии пытаются вообразить даже самые маловероятные угрозы.
Невозможность быстрой эвакуации
Главное отличие лунной экспедиции от полетов на околоземную орбиту — расстояние. Если на МКС произойдет разгерметизация или пожар, экипаж может прыгнуть в корабль и вернуться на Землю за несколько часов. Путь от Луны домой займет четверо суток.
В случае критической поломки систем жизнеобеспечения или потери давления в кабине астронавтам придется надеть спасательные скафандры. Они способны поддерживать жизнь экипажа до шести дней — этого времени должно хватить для экстренного возвращения, но любая задержка в пути станет фатальной.
