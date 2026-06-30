Пользователь получает сообщение с предложением посмотреть фотографии или проголосовать в конкурсе. Однако ссылка на самом деле ведет на загрузку вредоносной программы. Мигнули — и она загрузилась. Также вирус часто маскируют под неофициальные обновления приложений или утилиты для отслеживания посылок. В этом случае ничего не подозревающий юзер своими руками находит и устанавливает этот файл.

Маскировка под легальные приложения работает лучше всего, потому что вызывает меньше подозрений при установке. Когда человек запускает скачанный файл, программа запрашивает права доступа. Для кражи денег трояну требуются два ключевых разрешения:

Доступ к СМС-сообщениям. Позволяет вирусу читать входящие коды подтверждения от банков. Доступ к специальным возможностям (Accessibility Services). С этим разрешением троян может самостоятельно нажимать кнопки на экране, перехватывать push-уведомления и скрывать свои действия.

Получив права, «Мамонт» связывается со своим командным сервером. Вирус незаметно открывает банковские приложения, считывает баланс карт, запрашивает переводы через СМС-банкинг и подтверждает операции кодами из сообщений.