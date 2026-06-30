Почему снимая наличные, россияне увеличивают себе ставки по кредитам. Объясняем за 60 секундГде связь
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Сколько наличных денег россияне вынесли из банков
За полгода с января наличных в ходу стало больше на 1,7 трлн рублей. Это как годовой бюджет Санкт-Петербурга.
На чем это сказалось
Банкам стало не хватать свободных (быстрых) денег для их повседневной работы. Экономисты называют это «дефицитом ликвидности». Показатель вырос с 0,6 трлн до 2 трлн рублей, по данным Центробанка.
Как это связано с кредитами
Чтобы нормально работать, банки стали занимать деньги у ЦБ. Но тот дает им их не бесплатно, а по ключевой ставке. То есть банки вынуждены тратиться на то, чтобы у них был запас денег, не вложенных вдолгую (в кредиты, ценные бумаги, инвестпроекты и т. д.).
Из-за этого банкам сложнее делать кредиты дешевле вслед за падением ключевой ставки — затраты на привлечение «коротких» денег нужно как-то компенсировать.
Но винить во всем людей, снимающих всю наличку в банкоматах преждевременно. Связь между снятием наличных и дорогими кредитами действительно есть, но работает это чуть сложнее.
Сам по себе спрос на наличные делает кредиты дороже лишь незначительно. Когда Центробанк одалживает банкам деньги, чтобы перекрыть этот дефицит, возникают дополнительные расходы. Но в кредиты это переходит не один к одному: банки частично берут удорожание на себя, а не просто механически задирают ставки.
Здесь важен масштаб, говорит эксперт.
Снятие даже сотен миллиардов рублей финансовый сектор обычно «переваривает» легко. Заметный эффект можно почувствовать только в том случае, если дефицит наличных стабильно и на длительный период уйдет в многотриллионную область.
Кроме того, важно понимать: высокие ставки по кредитам в 2026 году — это следствие не только спроса на кеш. Гораздо сильнее на них влияют политика самого Центробанка и общая экономическая ситуация.