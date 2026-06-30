Сколько наличных денег россияне вынесли из банков

За полгода с января наличных в ходу стало больше на 1,7 трлн рублей. Это как годовой бюджет Санкт-Петербурга.

На чем это сказалось

Банкам стало не хватать свободных (быстрых) денег для их повседневной работы. Экономисты называют это «дефицитом ликвидности». Показатель вырос с 0,6 трлн до 2 трлн рублей, по данным Центробанка.

Как это связано с кредитами

Чтобы нормально работать, банки стали занимать деньги у ЦБ. Но тот дает им их не бесплатно, а по ключевой ставке. То есть банки вынуждены тратиться на то, чтобы у них был запас денег, не вложенных вдолгую (в кредиты, ценные бумаги, инвестпроекты и т. д.).

Из-за этого банкам сложнее делать кредиты дешевле вслед за падением ключевой ставки — затраты на привлечение «коротких» денег нужно как-то компенсировать.

Но винить во всем людей, снимающих всю наличку в банкоматах преждевременно. Связь между снятием наличных и дорогими кредитами действительно есть, но работает это чуть сложнее.