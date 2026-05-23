«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
В чем суть изменений для клиентов банков
Если клиент регулярно приносит в кассу миллионы рублей, банк должен выяснить происхождение этих денег. Такие меры помогают отсечь незаконные схемы и остановить легализацию криминальных доходов.
Для обычных граждан Центробанк выделил три главных сценария сомнительных действий. По сути, регулятор описал классический транзит, когда банковский счет используют как перевалочный пункт.
-
Человек кладет на карту от 5 000 000 рублей наличными за 30 дней, и эта сумма составляет львиную долю его поступлений. А затем в течение 10 дней он переводит за рубеж почти все эти деньги — от 70% и больше.
-
Клиент пополняет счет частыми дробными частями. Например, совершает 10 кассовых операций по 100 000 рублей за месяц и тоже спешно выводит капитал за границу.
-
Человек даже не открывает счет, а просто приносит в банк 5 000 000 рублей наличными, чтобы тут же перевести их юридическому лицу. Алгоритмы сработают, если банковские работники заподозрят, что он выступает курьером и платит по договору за третье лицо, например, за иностранную фирму.
Для компаний и индивидуальных предпринимателей пороги значительно выше. Программы мониторинга обратят внимание на пополнение счета наличными на сумму от 30 000 000 рублей за 30 дней. Это вызовет вопросы в трех случаях:
- деньги приносит иностранная компания;
- транш сильно превышает средние обороты местной фирмы за прошлые 3 месяца;
- раньше бизнес работал только по безналу, или его сфера работы в принципе исключает хождение мешков с купюрами.
Если автоматика улавливает совпадения по этим признакам, банк повышает клиенту уровень риска и требует бумаги, подтверждающие легальность операций. Если их нет, банк откажет в проведении перевода и отправит подробный отчет борцам с отмыванием денег в Росфинмониторинг.
Заморозят ли счета обычных граждан
Честным людям опасаться блокировок не нужно. Банки и раньше следили за странными пополнениями баланса по закону 115-ФЗ, просто теперь они получили от Центробанка более точные ориентиры для автоматических проверок.
Правила не слишком строгие и не должны затронуть большое количество клиентов.
Если ваши переводы прозрачны, новые алгоритмы вас не заметят. Регулятор специально уточнил, что критерии не касаются клиентов, чьи источники дохода финансовой организации уже известны.
Возможны ситуации, когда для определенных клиентов в некоторых случаях усиленный контроль может привести к немотивированным блокировкам счетов и бесконечным запросам документов от финансовых организаций. Но такие ситуации все же маловероятны.
Даже если автоматика банка ошибется и приостановит финансовую операцию, решить проблему будет несложно, говорит эксперт. Достаточно показать сотрудникам документ, который подтверждает законность происхождения ваших наличных.
- справка 2-НДФЛ;
- налоговая декларация;
- договор купли-продажи имущества;
- дарственная;
- договор займа.
Как только вы предоставите банку нужную справку или договор, все вопросы к вам отпадут, а перевод успешно проведут.
Почему банкноты снова в моде
Доля оплаты наличными стабильно увеличивается несколько кварталов подряд. В апреле показатель составил 30% от всех платежей, прибавив 5 процентных пунктов за год, по данным «Платформы ОФД». СберИндекс подтверждает тренд: доля наличных расчетов в торговле выросла с 25,8% в январе до 28,9% в марте.
Объем наличных в экономике бьет рекорды. К концу апреля на руках у граждан скопилось более 20 трлн рублей. За один месяц эта масса выросла на 679 млрд рублей.
Специалисты объясняют такой тренд желанием коммерсантов сэкономить. Бизнесу с невысокой прибылью становится дорого принимать оплату по картам. Банковский эквайринг каждый раз забирает 1–3% от суммы чека. Чтобы сохранить доходы, предприниматели просят клиентов платить купюрами.
Еще один фактор — перебои с мобильным интернетом.
Именно такой всплеск наличного оборота заставляет Банк России действовать на опережение. Регулятор просит коммерческие банки внимательнее следить за движением крупных сумм, чтобы защитить экономику от нелегальных финансовых схем.