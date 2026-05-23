Как только вы предоставите банку нужную справку или договор, все вопросы к вам отпадут, а перевод успешно проведут.

Почему банкноты снова в моде

Доля оплаты наличными стабильно увеличивается несколько кварталов подряд. В апреле показатель составил 30% от всех платежей, прибавив 5 процентных пунктов за год, по данным «Платформы ОФД». СберИндекс подтверждает тренд: доля наличных расчетов в торговле выросла с 25,8% в январе до 28,9% в марте.

Объем наличных в экономике бьет рекорды. К концу апреля на руках у граждан скопилось более 20 трлн рублей. За один месяц эта масса выросла на 679 млрд рублей.

Специалисты объясняют такой тренд желанием коммерсантов сэкономить. Бизнесу с невысокой прибылью становится дорого принимать оплату по картам. Банковский эквайринг каждый раз забирает 1–3% от суммы чека. Чтобы сохранить доходы, предприниматели просят клиентов платить купюрами.