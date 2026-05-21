От месторождений до заводов. 5 мегапроектов России, в которые может вложиться каждый
Эксперты статьи: аналитики ФГ «Финам»
«Арктик СПГ-2»
На севере России (ЯНАО), в условиях вечной мерзлоты, строят огромный завод. Его задача — добывать природный газ, охлаждать его до –160 °C, превращая в жидкость, и грузить на специальные корабли-танкеры. Дальше этот газ отвезут в Азию, где снова превратят в газ и продадут потребителям.
Этим занимается компания НОВАТЭК — второй по величине производитель газа в России после «Газпрома».
Акции всех представленных в подборке компаний торгуются на Мосбирже.
В чем идея
Весь мир хочет покупать газ — особенно Япония, Китай, Южная Корея. Сжиженный газ (СПГ) можно везти куда угодно на танкерах, не завися от трубопроводов и получать миллиарды долларов выручки ежегодно. У компании уже есть похожий работающий завод — «Ямал СПГ».
Риски
НОВАТЭК находится под американскими санкциями. Это сузило круг покупателей. А еще мешает России покупать или строить самой специальные танкеры, которые могут перевозить газ через арктические льды.
В итоге первая линия завода уже готова и даже производит газ, но отправить его покупателям крайне трудно.
Газовозы медленно, но строятся на российской верфи «Звезда». На этом фоне полагаем, что в течение 2–3 лет первые две линии «Арктик СПГ-2» смогут выйти на проектную мощность. Однако строительство дальнейших проектов пока находится под вопросом из-за санкций.
Сколько акции «НОВАТЭКа» стоили 20 мая: 1125 рублей
Целевая цена на год от брокеров:
- «Финам»: 1263 рубля;
- SberCIB: 1500 рублей;
- Альфа-банк: 1414 рублей;
- Freedom Finance Global: 1600 рублей;
- БКС: 1700 рублей.
«Сила Сибири — 2»
Это труба длиной почти 2700 километров, которая должна пройти через всю Сибирь и Монголию и доставить российский газ в Китай.
В чем идея
По газопроводу «Газпром» планирует поставлять в Китай по 50 млрд кубометров газа в год. Это примерно столько, сколько «Газпром» раньше поставлял в Германию — крупнейшему европейскому покупателю.
Европейский рынок для «Газпрома» фактически закрылся после 2022 года. А Китай — огромная экономика, которая потребляет все больше энергии. Труба позволит компании продавать газ десятилетиями, заменить потерянный европейский рынок и снова стать прибыльной.
Риски
«Проект начали разрабатывать в 2020 году, но юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Газпром» и китайская CNPC подписали только в конце 2025 года.
В мае Владимир Путин сказал, что степень договоренности высокая, но финального решения со сроками начала строительства и поставок пока нет
Ключевое преимущество «Силы Сибири — 2» — использование ямальских месторождений, с которых газ ранее шел в Европу. При этом факторами неопределенности остаются стоимость проекта, сроки его строительства и цена реализации газа, которая может быть ниже, чем в ЕС. Считаем планы по росту экспорта в Китай важной точкой роста в бизнесе «Газпрома».
Сколько акции «Газпрома» стоили 20 мая: 121 рубль
Целевая цена на год от брокеров:
- «Финам»: 160 рублей;
- SberCIB: 135 рублей;
- Альфа-анк: 183 рубля;
- Freedom Finance Global: 160 рублей;
- БКС: 160 рублей.
«Восток Ойл»
Север Красноярского края — один из самых труднодоступных и малоизученных уголков России. Но именно там компания «Роснефть» затеяла один из крупнейших нефтяных проектов в мировой истории.
В чем идея
«Восток Ойл» — это сразу несколько месторождений сразу. По заявлениям «Роснефти», запасы нефти здесь составляют около 6 млрд тонн — это примерно 2% от всех разведанных запасов нефти на планете. Этого хватит на десятилетия добычи.
К 2033 году компания планировала добывать на «Восток Ойле» до 2,3 млн баррелей в сутки — более 20% от всей текущей добычи в РФ.
Риски
Нужно строить инфраструктуру в арктической тундре, где нет вообще ничего: ни дорог, ни городов, ни электричества. Все нужно создавать с нуля в условиях вечной мерзлоты и экстремальных морозов. На это потребуется минимум 12 трлн рублей, по оценке 2023 года.
Работы по проекту «Восток Ойл» начались в 2020 году, но череда кризисов замедлила процесс. Последние планы «Роснефти» предусматривали старт добычи в 2026 году, однако в последние годы объем коммуникаций компании относительно прогресса в реализации проекта сократился. При этом хотя и с задержкой, но мы ожидаем реализации «Восток Ойл». Проект имеет стратегическое для РФ значение.
Сколько акции «Роснефти» стоили 20 мая: 407 рублей
Целевая цена на год от брокеров:
- «Финам»: 564 рубля;
- SberCIB: 450 рублей;
- Альфа-банк: 555 рубля;
- Freedom Finance Global: 600 рублей;
- БКС: 610 рублей.
«Сухой Лог»
В районе Бодайбо Иркутской области находится одно из крупнейших неразработанных золотых месторождений в мире. И его намерена разрабатывать компания «Полюс».
В чем идея
В «Сухом логу» закопано более четверти всего золота России. Масштаб производства впечатляет — когда месторождение выйдет на полную мощность, «Полюс» увеличит объем производство золота в два раза и выйдет по этому показателю на второе место в мире после американской Newmont.
Риски
Как в случае с «Восток Ойлом», проблемы те же — логистика и дороговизна.
К тому же цены на золото нестабильны — в 2025–2026 годах они быстро росли. Продолжится ли это ралли, никто точно сказать не может.
У «Полюса» низкая себестоимость производства, по этому показателю компания в числе мировых лидеров. С точки зрения производственных перспектив вложения в акции «Полюса» в долгосрочном плане выглядят привлекательно.
Сколько акции «Полюса» стоили 20 мая: 2080 рублей
Целевая цена на год от брокеров:
- «Финам»: 2403 рубля;
- SberCIB: 3000 рублей;
- Альфа-банк: 2890 рублей;
- Freedom Finance Global: 2800 рублей;
- БКС: 3000 рублей.
Северный морской путь
Это дорогу из Азии в Европу прямо через Арктику. Обычно корабли идут через Суэцкий канал — это долго и дорого. А Северный морской путь (СПМ) проходит вдоль северного побережья России и сокращает расстояние между Азией и Европой примерно в два раза.
От развития СМП зависит бизнес компании «Совкомфлот». Она специализируется на перевозке нефти и газа, именно ее танкеры работают в арктических водах. Купив акции компании, инвестор фактически делает ставку на то, что СМП будет развиваться, а грузопоток по нему — расти.
В чем идея
После 2022 года Россия резко увеличила поставки нефти и газа в Азию. Это удобно делать по СМП. При этом путь становится более доступным из-за таяния льдов — навигационный сезон удлиняется с каждым годом.
Государство активно вкладывает деньги в развитие СМП: строит ледоколы, порты, навигационную инфраструктуру.
Риски
Как и в случае с НОВАТЭКом, проблема в санкциях. «Совкомфлот» тоже под ними. Иностранные компании не могут платить ему за перевозки, страховать грузы и обслуживать суда.
В конце 2025 года «Совкомфлот» успешно ввел в эксплуатацию инновационный арктический газовоз «Алексей Косыгин», построенный на российской верфи и предназначенный для работы на проектах «Арктик СПГ-2». В 2026 году ожидается получение еще двух арктических газовозов, что позволит компании организовать круглогодичное плавание на всем СМП. Однако компания все еще остается под санкциями, что давит на ее финансовые показатели.
Сколько акции «Совкомфлота» стоили 20 мая: 80 рублей (продаются лотами по 10 штук) Целевая цена на год от брокеров:
- «Финам»: 90 рублей;
- SberCIB: 105 рублей;
- Альфа-банк: 105 рублей;
- Freedom Finance Global: 76 рублей;
- БКС: 67 рублей.
