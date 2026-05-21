Это труба длиной почти 2700 километров, которая должна пройти через всю Сибирь и Монголию и доставить российский газ в Китай.

В чем идея

По газопроводу «Газпром» планирует поставлять в Китай по 50 млрд кубометров газа в год. Это примерно столько, сколько «Газпром» раньше поставлял в Германию — крупнейшему европейскому покупателю.

Европейский рынок для «Газпрома» фактически закрылся после 2022 года. А Китай — огромная экономика, которая потребляет все больше энергии. Труба позволит компании продавать газ десятилетиями, заменить потерянный европейский рынок и снова стать прибыльной.

Риски

«Проект начали разрабатывать в 2020 году, но юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Газпром» и китайская CNPC подписали только в конце 2025 года.

В мае Владимир Путин сказал, что степень договоренности высокая, но финального решения со сроками начала строительства и поставок пока нет