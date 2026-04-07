«Народная» биржа. Правда ли в России 40 миллионов инвесторов в акцииИ кто реально двигает фондовый рынок
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Эксперт статьи
Сколько россиян инвестируют в фондовый рынок
На первый взгляд российский фондовый рынок выглядит по-настоящему народным. По данным Банка России и Московской биржи, брокерские счета открыли 40,1 млн человек — больше половины всего работающего населения страны.
Общее число счетов перевалило за 56 млн. Для развивающейся экономики это один из самых высоких показателей вовлеченности в мире.
Частные инвесторы в отдельные дни совершают до 80% всех сделок с акциями на Московской бирже. Особенно заметно это в дивидендных историях: стоит крупной компании объявить выплаты — и бумага резко идет вверх. Розничный спрос концентрируется и создает короткие волны роста.
Но за этой картиной скрывается другая реальность.
ФАКТ
Из 40 млн зарегистрированных инвесторов реально вкладывают деньги на регулярной основе около 5,5 млн человек — примерно 13–14% от общего числа.
Остальные либо держат на счете минимальную сумму, либо открыли его когда-то и забыли.
Другая показательная цифра: на 79% индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) лежат меньше 10 000 рублей. Большинство владельцев таких счетов фактически не участвуют в торгах.
Индивидуальный инвестиционный счет, или ИИС, — это особый брокерский счет с налоговыми льготами. Его часто открывают, чтобы получить налоговый вычет, — и какое-то время не трогают. Отсюда и статистика: счет есть, денег на нем почти нет.
Так что 40 миллионов инвесторов — это скорее 40 миллионов открытых счетов. Реальный рынок частного капитала заметно меньше.
Кто на самом деле двигает фондовый рынок в России
Всего физлица на брокерских счетах держат 12,3 трлн рублей. Сумма впечатляющая — но распределена она крайне неравномерно.
Квалифицированных инвесторов на рынке меньше миллиона. Но именно они обеспечивают около 70% всех притоков денег на биржу. Остальные 39 с лишним миллионов владельцев счетов формируют оставшиеся 30%.
ФАКТ
13 700 инвесторов с капиталом от 100 млн рублей держат на счетах 5,7 трлн рублей — почти половину всех денег физлиц на бирже.
Средний счет основной массы инвесторов слишком мал, чтобы влиять на цены. Розничный инвестор может купить акцию условного «Яндекса» или ЛУКОЙЛа — но не сдвинуть их котировки.
Показателен февраль 2026 года: физлица стали крупнейшими нетто-покупателями акций, вложив в них 15,7 млрд рублей. Но этот спрос оказался сопоставим с продажами со стороны финансовых организаций — и рынок остался сбалансированным.
При этом поведение большинства частных инвесторов становится все консервативнее. В 2025 году физлица внесли на брокерские счета рекордные 2,5 трлн рублей — но направили их главным образом в облигации и инструменты денежного рынка. Доля акций в портфелях сократилась до 25%, доля долговых бумаг выросла до 38%.
Что это значит для обычного инвестора
Часто в блогах и даже в СМИ можно услышать тезис: «Физики двигают рынок, создают панику и неэффективности — на этом можно зарабатывать». Это упрощение.
Да, розничный спрос действительно усиливает краткосрочные движения. Вышли новости о дивидендах — бумага резко пошла вверх. Началась распродажа — многие побежали следом. Такие моменты действительно создают локальные возможности. Но воспользоваться ими непросто: нужны высокая скорость реакции и немалый опыт. Для большинства частных инвесторов это скорее ловушка, чем стратегия.
Среднесрочные движения рынка формируют другие факторы: притоки капитала в классы активов, дивидендная политика компаний, ожидания по ключевой ставке и состояние экономики.
За этими параметрами и следят крупные игроки — и именно они определяют, куда пойдет рынок на горизонте нескольких месяцев.
ФАКТ
Эмоциональный инвестор покупает на эйфории и продает на панике. Крупный игрок делает наоборот. Именно поэтому попытка заработать на рыночных эмоциях чаще всего заканчивается не в пользу новичка.
Более устойчивый подход — не пытаться обогнать крупных игроков, а:
- Смотреть, куда течет капитал: в облигации или акции, в защитные активы или рисковые.
- Ориентироваться на фундаментальные вещи: дивиденды, кредитное качество эмитента, динамику ставок.
Банк России ежеквартально публикует обзор деятельности брокерских компаний — там видно, куда физлица несут деньги и как меняется структура их портфелей. Московская биржа публикует данные по оборотам в разбивке по типам участников. Это открытая информация, и она дает представление о том, что делают крупные игроки.
Российский рынок прошел важную трансформацию: стал массовым по числу участников, но не по капиталу. Это не плохо и не хорошо — это просто факт, который стоит учитывать, принимая инвестиционные решения.
Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям.
Редакция не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.