Что такое семейная ипотека простыми словами

Семейная ипотека — это госпрограмма, которая помогает купить жилье в кредит по сниженной процентной ставке. Государство доплачивает банкам из бюджета, чтобы они снижали процент для заемщиков.

Программа рассчитана на поддержку семей, в которых дети родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2030 года.

Кто может получить семейную ипотеку в 2026 году

Банки одобрят льготный кредит, если у семьи есть один ребенок в возрасте до семи лет, ребенок с инвалидностью до 18 лет или двое несовершеннолетних детей.