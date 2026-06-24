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24 июня 2026, 16:21

Семейную ипотеку хотят ограничить сроком 15 лет. Как изменится программа с 1 июля — разбор

В России готовят масштабную реформу семейной ипотеки: с 1 июля льготную ставку хотят ограничить сроком до 15 лет, а ее размер привяжут к числу детей в семье и региону покупки жилья. При этом, на нынешние 6% в Москве и Петербурге смогут претендовать только семьи с четырьмя детьми. Проект обновленных правил уже разослали банкам, но официально их пока не утвердили. Разобрались вместе с финансистами, как изменятся условия, какие будут ставки и когда стоит идти за кредитом.
Семейную ипотеку хотят ограничить сроком 15 лет. Как изменится программа с 1 июля — разбор

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Дисклеймер


Все данные о новых правилах семейной ипотеки с 1 июля 2026 года — предварительные. Ни одно изменение пока не утверждено официально. Проект правил, на который ссылаются СМИ, находится в стадии разработки.

Что такое семейная ипотека простыми словами

Семейная ипотека — это госпрограмма, которая помогает купить жилье в кредит по сниженной процентной ставке. Государство доплачивает банкам из бюджета, чтобы они снижали процент для заемщиков.

Программа рассчитана на поддержку семей, в которых дети родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2030 года.

Кто может получить семейную ипотеку в 2026 году

Банки одобрят льготный кредит, если у семьи есть один ребенок в возрасте до семи лет, ребенок с инвалидностью до 18 лет или двое несовершеннолетних детей.

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Ставки и лимиты

До 1 июля 2026 года условия семейной ипотеки — одинаковые для всех семей независимо от количества детей.

Максимальная ставка по договору составляет 6% годовых. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости квартиры, при этом в качестве первого взноса разрешено использовать материнский капитал.

Лимит по сумме кредита ограничен12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В остальных регионах России можно взять до 6 млн рублей.

Также с 1 февраля 2026 года работает правило «одна семья — один кредит», по которому супруги автоматически становятся созаемщиками по договору.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Что может измениться в семейной ипотеке с 1 июля

С 1 июля 2026 года власти планируют привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей и региону, сократить срок субсидирования до 15 лет и снизить компенсацию банкам. Проект обновленных правил уже разослали банкам, его подлинность подтвердили два источника на рынке, — сообщили «Известия».

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Привязка ставок к числу детей и региону

Главное обсуждаемое изменение — переход от единой ставки в 6% к дифференцированной шкале, которая зависит от количества детей и региона покупки. В столичных регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) ставки составят от 4% до 12%.

На текущую ставку в 6% в столицах смогут рассчитывать только семьи с четырьмя детьми. Самую низкую — в 4% — получат семьи с 5 и более детьми.

Но если внести сразу от 50% всей суммы, то ставка будет 6% — независимо от числа детей и региона.

Важно: предполагается, что при увеличении числа детей в семье льготная ставка будет пересчитываться. Но, как именно, пока неясно.

Ставки по числу детей

ДетиДо 1 июля (все регионы)С 1 июля: Москва, СПб, МО, ЛОС 1 июля: остальные регионы
1 ребенок6%12%10%
2 ребенка6%10%8%
3 ребенка6%8%6%
4 ребенка6%6%4%
5+ детей6%4%2%
При взносе 50%+6%6%6%

Важно: новые правила не имеют обратной силы — они коснутся только договоров, подписанных после 1 июля 2026 года. Те, кто успеет оформить кредит раньше, сохранят прежние условия на весь срок.

Сокращение срока льготной ставки

Срок действия льготной ставки планируют ограничить 15 годами с момента заключения договора. Сейчас государство субсидирует ставку на протяжении всего срока кредита. По новым правилам, через 15 лет Минфин прекратит выплаты банкам, и ставка для заемщика вырастет.

После 15 лет ставку пересчитают по формуле:

  • «ключевая + 2 п. п.» для кредитов на обычное жилье;
  • «ключевая + 2,5 п. п.» — для ссуд на дома (ИЖС).

Например, семья взяла ипотеку на 25 лет. Первые 15 лет платила ипотеку по ставке 6%. По какой ставке она будет платить следующие 10 лет?

Предположим, ключевая ставка к тому моменту будет 12% (в июне 2026-го — 14,25%). Тогда ипотечная составит ориентировочно 14–14,5%.

25,7 года

составляет средний срок ипотеки в России, по данным Frank RG по состоянию на май 2026 года

Аналитик Василий Кутьин предупредил, что для бюджета семьи отложенное повышение ставки — это серьезный риск. Неизвестно, как вообще изменяется доходы семьи через 15 лет.

Конечно, значительная часть семей и так стремятся погасить ипотеку досрочно, и данное ограничение экономически стимулирует как раз досрочное погашение. Но финансовые возможности населения в текущих условиях существенно сокращаются.

Василий Кутьин
аналитик

Изменения лимитов на покупку жилья

Максимальный размер кредита также привяжут к количеству детей в семье. Лимиты увеличат для многодетных семей, но для семей с одним ребенком они останутся прежними.

Возможные лимиты по сумме кредита с 1 июля 2026

Регион1 ребенок2 ребенка3 и более детей
Москва, СПб, МО, ЛО12 млн руб.15 млн руб.18 млн руб.
Остальные регионы6 млн руб.8 млн руб.10 млн руб.

Лимиты не учитывают первоначальный взнос. Например, семья с одним ребенком в Москве, внесшая 20%, сможет купить квартиру за 14,4 млн рублей. При взносе 30% — уже за 17,6 млн рублей.

Повышение ставки для заемщиков без регистрации

Заемщики будут обязаны оформить регистрацию в купленном жилье в течение 271 дня после сделки. Если этого не сделать, банк поднимет ставку до уровня «ключевая ставка плюс 3–3,5%».

Раньше такое требование действовало только для дальневосточной и арктической ипотеки.

Сокращение компенсации банкам

Государство планирует почти вдвое снизить размер компенсации банкам за выдачу семейных кредитов. Размер субсидии сократится с 3,5 до 2 процентных пунктов поверх ключевой ставки.

Это может снизить доходность программы для банков и заставить их жестче отбирать заемщиков.

Сравнение условий семейной ипотеки: было и может стать

ПараметрДо 1 июля 2026 годаС 1 июля 2026 года (обсуждаемые)
Ставка по кредиту6% для всехОт 2% до 12% (в зависимости от числа детей и региона)
Срок льготной ставкиВесь срок кредита (до 30 лет)Не более 15 лет
Лимит кредита (столицы)12 млн рублейОт 12 до 18 млн рублей (в зависимости от числа детей)
Лимит кредита (регионы)6 млн рублейОт 6 до 10 млн рублей (в зависимости от числа детей)
Обязательная регистрацияНет требованийДа, в течение 271 дня после сделки

Сколько придется отдавать каждый месяц. Пример

Допустим, семья с одним ребенком взяла в ипотеку квартиру за 12 миллионов рублей на 20 лет, внесли 20% в качестве первоначального взноса, то есть 2,4 миллиона.

Льготная ставка составит 12%. Первые 15 лет семья будет платить по 105 700 рублей в месяц.

Предположим, что через 15 лет, то есть когда закончится льготный срок, ключевая ставка ЦБ будет уже 8%. Тогда рыночная составит около 10% — меньше, чем в первые 15 лет.

После отмены субсидии остаток долга составит 4,75 млн рублей. Ежемесячный платеж снизится до 101 000 рублей — экономия составит 4700 рублей в месяц.

Расчет платежа для квартиры в Москве за 12 млн рублей

Параметр кредитаЗначение
Стоимость квартиры12 млн ₽
Первоначальный взнос (20%)2,4 млн ₽
Сумма кредита9,6 млн ₽
Ставка в первые 15 лет12%
Платеж в первые 15 лет105 700 ₽
Остаток долга через 15 лет4,75 млн ₽
Платеж в оставшиеся 5 лет (под 10%)101 000 ₽
Изменение платежа после 15 лет–4700 ₽

Важно:этот пример не учитывает возможный пересчет ставок при пополнении в семье.

Кому выгодно успеть до 1 июля

Семьям, где менее четырех детей, имеет смысл закрыть сделку до начала июля. Сейчас для них действует единая ставка 6%, тогда как по новым правилам в столичных регионах она может вырасти до 12%.

Фиксированная льготная ставка на первые 15 лет дает предсказуемость. Если есть сомнения, что через несколько лет удастся комфортно обслуживать возросший платеж, ипотека под 6% сейчас может снизить риски.

Василий Кутьин
аналитик

Однако, если заработает механизм автоматического снижения процентов при рождении последующих детей, то торопиться с семейной ипотекой точно не стоит.

Кроме того, процесс одобрения заявки и регистрации сделки в Росреестре занимает время. Чтобы зафиксировать ставку 6%, придется подать документы в банк немедленно, так как до возможного вступления изменений в силу осталось менее недели.

Но в такой спешке легко ошибиться с самим жильем — ведь его еще нужно посмотреть, проверить документы, внимательно изучить условия кредита и т. д.

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5 подводных камней семейной ипотеки

1. Одобрение заемщика не означает одобрение сделки

Даже если банк предварительно одобрил кредит, дальше отдельно проверяют объект, застройщика, договор, схему расчетов, маткапитал, созаемщиков и документы.

Из-за какой-нибудь нестыковки — например, в выписке из ЕГРН или в истории прав продавца — сделка действительно может застопориться уже после того, как квартира выбрана.

Базовые условия программы задаются государством, но конкретный банк все равно проводит собственную кредитную и юридическую проверку.

2. Сложнее стало оформить кредит, если у одного из супругов плохая кредитная история

С 1 февраля 2026 года супруги должны участвовать в кредитном договоре как созаемщики. На практике это усложняет сделку, если у одного из супругов плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка, нестабильный доход.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

3. Ставка «до 6%» не равна полной стоимости кредита

Итоговая финансовая нагрузка зависит от страховок, дополнительных услуг, условий банка и структуры сделки. Поэтому заемщик должен смотреть не только на ставку, а на ПСК — полную стоимость кредита, которая отражается в кредитном договоре.

4. Завышенная стоимость квартиры

Субсидированные ставки, скидки, кешбэк и «особые условия» от застройщика надо проверять особенно внимательно. ЦБ предупреждал, что коммерческие субсидии от застройщика с экстремально низкими ставками могут быть рискованны для заемщиков.

Низкая ставка компенсируется завышенной ценой недвижимости.

5. Не всегда можно совместить с другими льготами и программами

Например:

Материнский капитал. Его реально пустить и на первоначальный взнос, и на погашение кредита — правила позволяют. Но банк может сказать: «Давайте только на погашение», и тогда взнос придется докидывать своими деньгами.

Перед сделкой лучше сразу обговорить с менеджером, как лучше распределить маткапитал, чтобы не переплачивать из кармана.

Региональные субсидии. Тут часто приходится выбирать: например, нельзя одну и ту же региональную выплату одновременно пустить и на взнос, и на погашение долга.

Зато можно комбинировать разные меры поддержки: региональную субсидию — на взнос, маткапитал — на досрочку (или наоборот). Но в отдельных регионах свои жесткие правила — там реально нельзя совмещать с федеральной семейной ипотекой.

Налоговый вычет по процентам. Сейчас лимит по процентам — 3 миллиона рублей, максимум к возврату можно получить 390 тыс. рублей.

При низкой ставке по семейной ипотеке и дополнительной скидке от застройщика сумма уплаченных процентов может быть небольшой, поэтому и вычет выйдет скромным. Меньше процентов — меньше возврат.

Что делать, если семейная ипотека станет невыгодной, — альтернативы

IT-ипотека

Если вы работаете в IT, можно присмотреться к IT‑ипотеке: ставка тут 6%, лимит — до 9 млн рублей. Но программа доступна только сотрудников компаний, которые аккредитованы в Минцифры.

Есть два главных условия:

  • Доход. В зависимости от региона нужно зарабатывать от 90 до 150 тысяч рублей в месяц.
  • Работа в IT. Придется регулярно подтверждать, что вы все еще трудитесь в аккредитованной компании. Если уволитесь, льготная ставка действует еще полгода — этого времени дают, чтобы найти новую работу в подходящей IT‑компании.

Если не успеете, ставку поднимут.

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Сельская ипотека

Тут ставки совсем низкие: от 0,1 % до 3 %. Но и ограничений немало.

  • Низкий лимит. Кредит дают максимум на 6 млн рублей.
  • Ограничения по месту жилья. Можно брать ипотеку только в небольших населенных пунктах. Ни Москва, ни Санкт‑Петербург, ни пригороды мегаполисов не подходят.

Охотнее всего такую ипотеку одобряют работникам сельского хозяйства, медицины и образования. Но это не значит, что остальным точно откажут: просто у приоритетных категорий чуть больше шансов.

Когда выгоднее взять обычную ипотеку

В двух случаях:

1. Вы планируете быстро погасить кредит. Если хотите закрыть ипотеку за 3–4 года, вы не успеете ощутить выгоду от низкой ставки. К тому же цены на ипотечное жилье могут быть сильно выше.

2. Есть хорошая скидка от продавца.. Бывает, что продавец сильно снижает цену на квартиру в конкретной локации. Тогда скидка может перекрыть выгоду от низкой ставки — и в итоге покупка выйдет дешевле.

Главное из возможных изменений

  • Льготную ставку будут субсидировать только первые 15 лет, после чего платеж вырастет до рыночного уровня.

  • Ставки будут привязаны к числу детей. Самая низкая будет для семей с 5 и более детьми — 4%. Самая высокая, для семей с одним ребенком — 12%.

  • Возможно, ставку будут автоматически снижать при пополнении в семье.

  • Заемщик обязан прописаться в новой квартире в течение 271 дня, иначе банк поднимет ставку до рыночной.

  • Максимальный размер кредита также привяжут к количеству детей в семье. Для семей с одним ребенком лимит останется прежним — 12 млн рублей в столицах и 6 млн в регионах. Для семей с двумя детьми вырастет до 15 млн и 8 млн соответственно. Для семей с тремя и более — до 18 млн в столичных регионах и 10 млн в остальных.

Источники

-Пятнадцатилетний капитал: власти ограничат срок льготной ставки по семейной ипотеке // Известия, — 2026 -Условия программы Семейная ипотека // Министерство финансов РФ, — 2026 -Часто задаваемые вопросы по семейной ипотеке // Министерство финансов РФ, — 2026 -Госдума поддержала инициативу об ипотечных каникулах для семей с детьми // Газета.Ru, — 2026 -Люди сами загоняют себя в долги: одна ошибка делает квартиру дороже, чем семья может выдержать // Pravda.ru, — 2026 -Названы последствия привязки ставок по семейной ипотеке к числу детей // Газета.Ru, — 2026 -Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года // Лента.ру, — 2026

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