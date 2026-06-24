Семейную ипотеку хотят ограничить сроком 15 лет. Как изменится программа с 1 июля — разбор
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Дисклеймер
Все данные о новых правилах семейной ипотеки с 1 июля 2026 года — предварительные. Ни одно изменение пока не утверждено официально. Проект правил, на который ссылаются СМИ, находится в стадии разработки.
Что такое семейная ипотека простыми словами
Семейная ипотека — это госпрограмма, которая помогает купить жилье в кредит по сниженной процентной ставке. Государство доплачивает банкам из бюджета, чтобы они снижали процент для заемщиков.
Программа рассчитана на поддержку семей, в которых дети родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2030 года.
Кто может получить семейную ипотеку в 2026 году
Банки одобрят льготный кредит, если у семьи есть один ребенок в возрасте до семи лет, ребенок с инвалидностью до 18 лет или двое несовершеннолетних детей.
Ставки и лимиты
До 1 июля 2026 года условия семейной ипотеки — одинаковые для всех семей независимо от количества детей.
Максимальная ставка по договору составляет 6% годовых. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости квартиры, при этом в качестве первого взноса разрешено использовать материнский капитал.
Лимит по сумме кредита ограничен — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В остальных регионах России можно взять до 6 млн рублей.
Также с 1 февраля 2026 года работает правило «одна семья — один кредит», по которому супруги автоматически становятся созаемщиками по договору.
Что может измениться в семейной ипотеке с 1 июля
С 1 июля 2026 года власти планируют привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей и региону, сократить срок субсидирования до 15 лет и снизить компенсацию банкам. Проект обновленных правил уже разослали банкам, его подлинность подтвердили два источника на рынке, — сообщили «Известия».
Привязка ставок к числу детей и региону
Главное обсуждаемое изменение — переход от единой ставки в 6% к дифференцированной шкале, которая зависит от количества детей и региона покупки. В столичных регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) ставки составят от 4% до 12%.
На текущую ставку в 6% в столицах смогут рассчитывать только семьи с четырьмя детьми. Самую низкую — в 4% — получат семьи с 5 и более детьми.
Но если внести сразу от 50% всей суммы, то ставка будет 6% — независимо от числа детей и региона.
Важно: предполагается, что при увеличении числа детей в семье льготная ставка будет пересчитываться. Но, как именно, пока неясно.
Ставки по числу детей
|Дети
|До 1 июля (все регионы)
|С 1 июля: Москва, СПб, МО, ЛО
|С 1 июля: остальные регионы
|1 ребенок
|6%
|12%
|10%
|2 ребенка
|6%
|10%
|8%
|3 ребенка
|6%
|8%
|6%
|4 ребенка
|6%
|6%
|4%
|5+ детей
|6%
|4%
|2%
|При взносе 50%+
|6%
|6%
|6%
Важно: новые правила не имеют обратной силы — они коснутся только договоров, подписанных после 1 июля 2026 года. Те, кто успеет оформить кредит раньше, сохранят прежние условия на весь срок.
Сокращение срока льготной ставки
Срок действия льготной ставки планируют ограничить 15 годами с момента заключения договора. Сейчас государство субсидирует ставку на протяжении всего срока кредита. По новым правилам, через 15 лет Минфин прекратит выплаты банкам, и ставка для заемщика вырастет.
После 15 лет ставку пересчитают по формуле:
- «ключевая + 2 п. п.» для кредитов на обычное жилье;
- «ключевая + 2,5 п. п.» — для ссуд на дома (ИЖС).
Например, семья взяла ипотеку на 25 лет. Первые 15 лет платила ипотеку по ставке 6%. По какой ставке она будет платить следующие 10 лет?
Предположим, ключевая ставка к тому моменту будет 12% (в июне 2026-го — 14,25%). Тогда ипотечная составит ориентировочно 14–14,5%.
составляет средний срок ипотеки в России, по данным Frank RG по состоянию на май 2026 года
Аналитик Василий Кутьин предупредил, что для бюджета семьи отложенное повышение ставки — это серьезный риск. Неизвестно, как вообще изменяется доходы семьи через 15 лет.
Конечно, значительная часть семей и так стремятся погасить ипотеку досрочно, и данное ограничение экономически стимулирует как раз досрочное погашение. Но финансовые возможности населения в текущих условиях существенно сокращаются.
Изменения лимитов на покупку жилья
Максимальный размер кредита также привяжут к количеству детей в семье. Лимиты увеличат для многодетных семей, но для семей с одним ребенком они останутся прежними.
Возможные лимиты по сумме кредита с 1 июля 2026
|Регион
|1 ребенок
|2 ребенка
|3 и более детей
|Москва, СПб, МО, ЛО
|12 млн руб.
|15 млн руб.
|18 млн руб.
|Остальные регионы
|6 млн руб.
|8 млн руб.
|10 млн руб.
Лимиты не учитывают первоначальный взнос. Например, семья с одним ребенком в Москве, внесшая 20%, сможет купить квартиру за 14,4 млн рублей. При взносе 30% — уже за 17,6 млн рублей.
Повышение ставки для заемщиков без регистрации
Заемщики будут обязаны оформить регистрацию в купленном жилье в течение 271 дня после сделки. Если этого не сделать, банк поднимет ставку до уровня «ключевая ставка плюс 3–3,5%».
Раньше такое требование действовало только для дальневосточной и арктической ипотеки.
Сокращение компенсации банкам
Государство планирует почти вдвое снизить размер компенсации банкам за выдачу семейных кредитов. Размер субсидии сократится с 3,5 до 2 процентных пунктов поверх ключевой ставки.
Это может снизить доходность программы для банков и заставить их жестче отбирать заемщиков.
Сравнение условий семейной ипотеки: было и может стать
|Параметр
|До 1 июля 2026 года
|С 1 июля 2026 года (обсуждаемые)
|Ставка по кредиту
|6% для всех
|От 2% до 12% (в зависимости от числа детей и региона)
|Срок льготной ставки
|Весь срок кредита (до 30 лет)
|Не более 15 лет
|Лимит кредита (столицы)
|12 млн рублей
|От 12 до 18 млн рублей (в зависимости от числа детей)
|Лимит кредита (регионы)
|6 млн рублей
|От 6 до 10 млн рублей (в зависимости от числа детей)
|Обязательная регистрация
|Нет требований
|Да, в течение 271 дня после сделки
Сколько придется отдавать каждый месяц. Пример
Допустим, семья с одним ребенком взяла в ипотеку квартиру за 12 миллионов рублей на 20 лет, внесли 20% в качестве первоначального взноса, то есть 2,4 миллиона.
Льготная ставка составит 12%. Первые 15 лет семья будет платить по 105 700 рублей в месяц.
Предположим, что через 15 лет, то есть когда закончится льготный срок, ключевая ставка ЦБ будет уже 8%. Тогда рыночная составит около 10% — меньше, чем в первые 15 лет.
После отмены субсидии остаток долга составит 4,75 млн рублей. Ежемесячный платеж снизится до 101 000 рублей — экономия составит 4700 рублей в месяц.
Расчет платежа для квартиры в Москве за 12 млн рублей
|Параметр кредита
|Значение
|Стоимость квартиры
|12 млн ₽
|Первоначальный взнос (20%)
|2,4 млн ₽
|Сумма кредита
|9,6 млн ₽
|Ставка в первые 15 лет
|12%
|Платеж в первые 15 лет
|105 700 ₽
|Остаток долга через 15 лет
|4,75 млн ₽
|Платеж в оставшиеся 5 лет (под 10%)
|101 000 ₽
|Изменение платежа после 15 лет
|–4700 ₽
Важно:этот пример не учитывает возможный пересчет ставок при пополнении в семье.
Кому выгодно успеть до 1 июля
Семьям, где менее четырех детей, имеет смысл закрыть сделку до начала июля. Сейчас для них действует единая ставка 6%, тогда как по новым правилам в столичных регионах она может вырасти до 12%.
Фиксированная льготная ставка на первые 15 лет дает предсказуемость. Если есть сомнения, что через несколько лет удастся комфортно обслуживать возросший платеж, ипотека под 6% сейчас может снизить риски.
Однако, если заработает механизм автоматического снижения процентов при рождении последующих детей, то торопиться с семейной ипотекой точно не стоит.
Кроме того, процесс одобрения заявки и регистрации сделки в Росреестре занимает время. Чтобы зафиксировать ставку 6%, придется подать документы в банк немедленно, так как до возможного вступления изменений в силу осталось менее недели.
Но в такой спешке легко ошибиться с самим жильем — ведь его еще нужно посмотреть, проверить документы, внимательно изучить условия кредита и т. д.
5 подводных камней семейной ипотеки
1. Одобрение заемщика не означает одобрение сделки
Даже если банк предварительно одобрил кредит, дальше отдельно проверяют объект, застройщика, договор, схему расчетов, маткапитал, созаемщиков и документы.
Из-за какой-нибудь нестыковки — например, в выписке из ЕГРН или в истории прав продавца — сделка действительно может застопориться уже после того, как квартира выбрана.
Базовые условия программы задаются государством, но конкретный банк все равно проводит собственную кредитную и юридическую проверку.
2. Сложнее стало оформить кредит, если у одного из супругов плохая кредитная история
С 1 февраля 2026 года супруги должны участвовать в кредитном договоре как созаемщики. На практике это усложняет сделку, если у одного из супругов плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка, нестабильный доход.
3. Ставка «до 6%» не равна полной стоимости кредита
Итоговая финансовая нагрузка зависит от страховок, дополнительных услуг, условий банка и структуры сделки. Поэтому заемщик должен смотреть не только на ставку, а на ПСК — полную стоимость кредита, которая отражается в кредитном договоре.
4. Завышенная стоимость квартиры
Субсидированные ставки, скидки, кешбэк и «особые условия» от застройщика надо проверять особенно внимательно. ЦБ предупреждал, что коммерческие субсидии от застройщика с экстремально низкими ставками могут быть рискованны для заемщиков.
Низкая ставка компенсируется завышенной ценой недвижимости.
5. Не всегда можно совместить с другими льготами и программами
Например:
Материнский капитал. Его реально пустить и на первоначальный взнос, и на погашение кредита — правила позволяют. Но банк может сказать: «Давайте только на погашение», и тогда взнос придется докидывать своими деньгами.
Перед сделкой лучше сразу обговорить с менеджером, как лучше распределить маткапитал, чтобы не переплачивать из кармана.
Региональные субсидии. Тут часто приходится выбирать: например, нельзя одну и ту же региональную выплату одновременно пустить и на взнос, и на погашение долга.
Зато можно комбинировать разные меры поддержки: региональную субсидию — на взнос, маткапитал — на досрочку (или наоборот). Но в отдельных регионах свои жесткие правила — там реально нельзя совмещать с федеральной семейной ипотекой.
Налоговый вычет по процентам. Сейчас лимит по процентам — 3 миллиона рублей, максимум к возврату можно получить 390 тыс. рублей.
При низкой ставке по семейной ипотеке и дополнительной скидке от застройщика сумма уплаченных процентов может быть небольшой, поэтому и вычет выйдет скромным. Меньше процентов — меньше возврат.
Что делать, если семейная ипотека станет невыгодной, — альтернативы
IT-ипотека
Если вы работаете в IT, можно присмотреться к IT‑ипотеке: ставка тут 6%, лимит — до 9 млн рублей. Но программа доступна только сотрудников компаний, которые аккредитованы в Минцифры.
Есть два главных условия:
- Доход. В зависимости от региона нужно зарабатывать от 90 до 150 тысяч рублей в месяц.
- Работа в IT. Придется регулярно подтверждать, что вы все еще трудитесь в аккредитованной компании. Если уволитесь, льготная ставка действует еще полгода — этого времени дают, чтобы найти новую работу в подходящей IT‑компании.
Если не успеете, ставку поднимут.
Сельская ипотека
Тут ставки совсем низкие: от 0,1 % до 3 %. Но и ограничений немало.
- Низкий лимит. Кредит дают максимум на 6 млн рублей.
- Ограничения по месту жилья. Можно брать ипотеку только в небольших населенных пунктах. Ни Москва, ни Санкт‑Петербург, ни пригороды мегаполисов не подходят.
Охотнее всего такую ипотеку одобряют работникам сельского хозяйства, медицины и образования. Но это не значит, что остальным точно откажут: просто у приоритетных категорий чуть больше шансов.
Когда выгоднее взять обычную ипотеку
В двух случаях:
1. Вы планируете быстро погасить кредит. Если хотите закрыть ипотеку за 3–4 года, вы не успеете ощутить выгоду от низкой ставки. К тому же цены на ипотечное жилье могут быть сильно выше.
2. Есть хорошая скидка от продавца.. Бывает, что продавец сильно снижает цену на квартиру в конкретной локации. Тогда скидка может перекрыть выгоду от низкой ставки — и в итоге покупка выйдет дешевле.
Главное из возможных изменений
-
Льготную ставку будут субсидировать только первые 15 лет, после чего платеж вырастет до рыночного уровня.
-
Ставки будут привязаны к числу детей. Самая низкая будет для семей с 5 и более детьми — 4%. Самая высокая, для семей с одним ребенком — 12%.
-
Возможно, ставку будут автоматически снижать при пополнении в семье.
-
Заемщик обязан прописаться в новой квартире в течение 271 дня, иначе банк поднимет ставку до рыночной.
-
Максимальный размер кредита также привяжут к количеству детей в семье. Для семей с одним ребенком лимит останется прежним — 12 млн рублей в столицах и 6 млн в регионах. Для семей с двумя детьми вырастет до 15 млн и 8 млн соответственно. Для семей с тремя и более — до 18 млн в столичных регионах и 10 млн в остальных.
-Пятнадцатилетний капитал: власти ограничат срок льготной ставки по семейной ипотеке // Известия, — 2026 -Условия программы Семейная ипотека // Министерство финансов РФ, — 2026 -Часто задаваемые вопросы по семейной ипотеке // Министерство финансов РФ, — 2026 -Госдума поддержала инициативу об ипотечных каникулах для семей с детьми // Газета.Ru, — 2026 -Люди сами загоняют себя в долги: одна ошибка делает квартиру дороже, чем семья может выдержать // Pravda.ru, — 2026 -Названы последствия привязки ставок по семейной ипотеке к числу детей // Газета.Ru, — 2026 -Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года // Лента.ру, — 2026