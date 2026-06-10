В России еще остались квартиры, которые можно приватизировать. Как это сделать в 2026 году
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что такое приватизация жилья
Приватизация жилья — бесплатная передача помещений в государственном и муниципальном жилом фонде в собственность граждан, которые пользуются ими по договору социального найма.
Приватизацию запустили еще в 1991 году, после ее срок неоднократно продлевали, а в 2017-м сделали бессрочной.
И квартира (или комната) в соцнайме, и приватизированная квартира принадлежат вам. Но только с приватизированным жильем можно делать что угодно: продать, подарить или завещать, капитально ремонтировать и перепланировать.
Есть и минусы: за приватизированную квартиру или комнату нужно платить взносы на капитальный ремонт жилья и налог на недвижимость.
Приватизация остается добровольной процедурой. Если вы имеете право на нее, но не хотите становиться собственником, можете продолжать пользоваться квартирой по социальному найму.
Кто имеет право на приватизацию жилья в 2026 году
Оно есть у всех россиян, кто живет в квартире или комнате по договору социального найма и прежде не использовали свое право на бесплатную приватизацию. Приватизировать жилье можно раз в жизни.
Но есть одно исключение — дети. Если они участвовали в приватизации до 18 лет, то после совершеннолетия могут сделать это повторно.
Важно, что приватизация распространяется всех зарегистрированные в квартире. Они либо соглашаются на нее, либо оформляют нотариальный отказ от участия.
Предположим, в квартире по договору социального найма зарегистрированы муж и жена, мать жены и их совершеннолетний сын. Теща давно с ними не живет и в квартире не заинтересована, но без нее приватизацию все равно не провести — понадобится нотариальный отказ.
Если среди участников есть дети, их интересы представляют родители или опекуны, а органы опеки обязательно дают свое согласие на сделку.
Какие квартиры можно приватизировать, а какие — нет
Вот какие правила здесь действуют.
Что можно и нельзя приватизировать
|Можно приватизировать
|Нельзя приватизировать
|Квартиры по договору социального найма
|Служебное жилье
|Комнаты в коммунальных квартирах (выделенные как отдельное помещение)
|Квартиры в общежитиях
|Жилые дома из государственного и муниципального фонда
|Аварийное жилье (признанное непригодным для проживания)
|Части жилых помещений (выделенные как самостоятельные объекты недвижимости)
|Квартиры в закрытых военных городках и специальных объектах с особым статусом
|Объекты культурного наследия (требующие особого режима содержания)
Необходимые документы для приватизации в 2026 году
Как правило, требуются:
- заявление о приватизации;
- паспорта всех совершеннолетних участников;
- документы на детей (свидетельства о рождении);
- договор социального найма;
- сведения о зарегистрированных лицах;
- нотариальные отказы граждан, которые не участвуют в приватизации;
- а также документы, подтверждающие изменение фамилии или семейного положения при необходимости.
Если в процедуре участвуют несовершеннолетние, недееспособные или подопечные, дополнительно могут потребоваться документы органов опеки и законных представителей.
Это базовый перечень необходимых документов. От региона к региону он может меняться — федерального стандарта не существует. Например, где-то могут попросить технический паспорт и поэтажный план, где-то — справку об отсутствии долгов по коммуналке или подтверждение того, что раньше вы не участвовали в приватизации.
Актуальный список уточняйте в местном МФЦ или администрации.
Пошаговая инструкция: как приватизировать квартиру
Шаг 1. Сбор документов и проверка статуса жилья
Уточните, подлежит ли ваша квартира или комната приватизации. Если да, то найдите список необходимых документов и соберите их.
Учитывайте, что у справок может быть разный срок действия — какие-то «сгорают» через месяц, а какие-то бессрочны. Поэтому нужно подгадать, чтобы все они были актуальны на момент подачи заявления.
Шаг 2. Подача заявления
Это можно сделать:
- в офисе МФЦ;
- на «Госуслугах»;
- на региональном портале госуслуг (например, mosreg.ru в Московской области);
- лично в жилищном отделе муниципалитета.
Запрос должны рассмотреть в течение двух месяцев (46 рабочих дней).
Шаг 3. Подписание договора о передаче жилья в собственность
Если власти дали добро на приватизацию, вы можете подписать договор о передаче жилья в вашу собственность. Его, как правило, готовит владелец квартиры или комнаты (например, муниципалитет или мэрия).
Шаг 4. Регистрация права собственности в Росреестре
Теперь, когда договор заключен, вы должны зарегистрировать право собственности, чтобы квартира или комната официально числились за вами.
Это можно сделать:
- в офисе МФЦ;
- через «Госуслуги»;
- на сайте Росреестра.
Сроки и стоимость приватизации в 2026 году
Процедура приватизации квартиры в 2026 году занимает, как правило, от одного до трех месяцев.
В сложных случаях (например, при необходимости восстановления утраченных документов или наличии разногласий между жильцами) процесс может затянуться до четырех-пяти месяцев.
Сама приватизация бесплатна, но сопутствующие расходы неизбежны. Сюда входят:
- госпошлина за регистрацию права собственности — 4000 рублей (и 6000 рублей, если нужно поставить жилье на кадастровый учет);
- оформление необходимых документов и справок — например, выписка из ЕГРН стоит до 1 тысячи рублей (цена зависит от региона), а технический паспорт — уже несколько тысяч рублей;
- услуги нотариуса (если нужно заверить отказы от участия в приватизации, доверенности и так далее) — еще несколько десятков тысяч рублей.
Особенности приватизации для разных категорий
Дети. Их нельзя исключить из приватизации, а еще процедуру обязательно будет контролировать опека.
Льготники. С ними порядок приватизации тот же, но они могут сэкономить на сопутствующих процедурах (например, получить скидку на нотариальные услуги). Только понадобятся дополнительные документы.
Очередники. Если вы стоите на учете как нуждающийся в жилье, после приватизации вас не могут лишить потенциальной жилищной поддержки.
Возможные трудности и частые ошибки при приватизации
На практике чаще всего сложности возникают из-за:
- отсутствия согласия всех совершеннолетних жильцов;
- одного из жильцов, который уже воспользовался правом на приватизацию;
- утраты договора социального найма;
- незарегистрированных перепланировок;
- технических ошибок в необходимых документах.
Все это решаемые вопросы (к примеру, согласие и отказы можно в итоге получить, а договор восстановить), но они займут какое-то время.
Самые распространенные ошибки — подача неполного комплекта документов, отсутствие нотариально оформленных отказов от участия в приватизации, непроверенный статус жилого помещения и игнорирование прав несовершеннолетних.
Помимо этого, бытует заблуждение, согласно которому прописка в квартире по соцнайму автоматически дает право собственности. На деле это не так — для регистрации права приватизация необходима.
Что делать, если в приватизации отказали
В первую очередь получите письменный отказ с указанием причин и проверьте, можете ли вы устранить недостатки заявления — предоставить недостающие документы или исправить ошибки.
Затем подайте заявление повторно. Если с документами все будет в порядке, то приватизация должна состояться.
Если отказ незаконен, его можно обжаловать в административном порядке (подав жалобу руководителю чиновника, который не дал добро на приватизацию) либо в суде.
Могут ли оспорить приватизацию
Да, власти могут оспорить приватизацию квартиры, если процедура прошла с нарушениями. Но это не значит, что у вас отберут жилье, которое вы оформили на себя много лет назад.
С 10 июня 2026 года действует 10-летний срок исковой давности для таких дел. Так что если вы приватизировали квартиру еще в начале 2010-х и вдруг у чиновников появились какие-то вопросы, сделать они уже ничего не смогут.
Коротко о главном
Приватизация жилья — бесплатная процедура, которая тем не менее требует дополнительных затрат на оформление документов и регистрацию права собственности. Не всякое жилье можно приватизировать, поэтому этот момент лучше уточнить заранее.
Воспользоваться правом на приватизацию можно раз в жизни — или дважды, если первый раз вы участвовали в ней несовершеннолетним. Участвовать в приватизации должны все прописанные — они должны дать согласие или написать официальный отказ.