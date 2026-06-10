Кто имеет право на приватизацию жилья в 2026 году

Оно есть у всех россиян, кто живет в квартире или комнате по договору социального найма и прежде не использовали свое право на бесплатную приватизацию. Приватизировать жилье можно раз в жизни.

Но есть одно исключение — дети. Если они участвовали в приватизации до 18 лет, то после совершеннолетия могут сделать это повторно.

Важно, что приватизация распространяется всех зарегистрированные в квартире. Они либо соглашаются на нее, либо оформляют нотариальный отказ от участия.

Предположим, в квартире по договору социального найма зарегистрированы муж и жена, мать жены и их совершеннолетний сын. Теща давно с ними не живет и в квартире не заинтересована, но без нее приватизацию все равно не провести — понадобится нотариальный отказ.

Если среди участников есть дети, их интересы представляют родители или опекуны, а органы опеки обязательно дают свое согласие на сделку.

Какие квартиры можно приватизировать, а какие — нет

Вот какие правила здесь действуют.