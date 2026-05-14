13 мая 2026, 21:01

Штрафы — до 100 тысяч. Где нельзя парковать каршеринг в Москве в 2026 году

И какие штрафы можно получить
Вы берете каршеринг, паркуетесь по правилам. Приложение показывает, что все в порядке. Через две недели сервис списывает 30 тысяч рублей. Оказывается, геолокация определила координаты дальше разрешенной зоны. Доказывать обратное придется по фото, если вы их сделали. Если же машину эвакуировали, можно влетить на крупный штраф, а обжаловать его — практически нереально. Разобрались с юристом, как правильно парковать каршеринг в Москве в 2026 году и подстраховаться на случай спорных штрафов.
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Где можно парковать каршеринг

В приложениях каршеринга есть два режима — парковки (ожидания) и завершения аренды. Вы можете парковать авто везде, где разрешают дорожные правила, хоть в другом городе (последнее, правда, разрешают далеко не все операторы).

Вот места, где можно смело парковаться:

На городских парковках. В Москве парковка для легальных операторов каршеринга бесплатна — сервисы сами выкупают абонементы у города. Вы можете оставить авто на платных муниципальных стоянках.

Исключение — парковки, огороженные шлагбаумом. Туда заезжать нельзя.

На спецпарковках в аэропортах. У Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковского есть выделенные зоны для каршеринга. Стоянка там бесплатна. Если поставить машину где-то в другом месте, придется оплачивать время по тарифам аэропорта. На 10−15 минут обычно можно оставить машину на подъездной линии у терминалов. Если дольше — придется платить.

Завершить аренду на общей парковке не получится, только на специальной, для каршеринга.

Некоторые операторы в Москве разрешают так называемую «подвешенную» аренду. Вы оставляете авто вне разрешенной зоны и платите по спецтарифу, пока машину не забронирует кто-то другой.

В открытых дворах. Если въезд во двор не перекрыт воротами или шлагбаумом, правила каршеринга позволяют завершать там аренду. Но машина не должна перекрывать проезд мусоровозам и скорой помощи.

Парковку каршеринга во дворах запретят?

Некоторые недолюбливают каршеринг как раз из-за парковки в открытых дворах. Машины занимают дефицитные места, мешают уборке снега и проезду коммунальных служб.

В начале 2026 года партия «Новые люди» предложила запретить парковаться на арендованных авто во дворах. Сейчас закон запрещает это только коммерческому транспорту, а каршеринг к нему не относится. Пока что инициатива дальше не пошла.

Но завершить поездку можно только в пределах определенной территории. У каждого оператора она своя, хоть различия и не слишком значительны. Например, практически все каршеринги в Москве разрешают заканчивать аренду в ближнем Подмосковье.

Как понять, где эта зона?

Она подсвечивается в приложении оператора, но не обязательно зеленым цветом. Перед тем как заглушить мотор, сверьтесь с картой в приложении.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Где парковаться нельзя

Оставлять арендованную машину запрещено там, где это противоречит ПДД или правилам сервиса. К таким местам относятся:

Закрытые территории. Дворы со шлагбаумами, частные паркинги, территории предприятий. Следующий клиент каршеринга просто не сможет туда попасть.

Подземные парковки. Из-за толстых бетонных перекрытий там пропадает GPS-сигнал и мобильный интернет. Машина потеряется, а вы не сможете завершить аренду.

Места для инвалидов. Занимать их без специальной справки и знака строго запрещено даже на 5 минут.

Тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Классическое нарушение ПДД.

Под запрещающими знаками. Речь о знаках 3.27 («Остановка запрещена») и 3.28 («Стоянка запрещена»).

На газонах. Самое коварное и дорогое нарушение в столице, за которое предусмотрены жесткие штрафы. Подробнее об этом расскажем ниже.

Где можно и нельзя парковать каршеринг

✅ Можно❌ Нельзя
Городские уличные парковкиТротуары и газоны
Открытые придомовые дворыДворы за шлагбаумом и частные территории
Специальные парковки аэропортовПодземные паркинги (нет GPS)
Обочины дорог (если разрешено ПДД)Места для инвалидов
Места каршеринга у торговых центровПод запрещающими знаками (3.27 и 3.28)

Как штрафуют за неправильную парковку каршеринга

За неправильную парковку водитель каршеринга обычно получает двойной штраф. Сначала нарушение фиксирует ГИБДД или МАДИ и выписывает государственный штраф за нарушение ПДД.

Затем каршеринговая компания выставляет пользователю свой внутренний штраф за нарушение условий договора. По сути, это комиссия за обработку штрафа от ГИБДД. Исключение из правила о двойном штрафе — ситуация, когда вы припарковались по всем правилам ПДД, но завершили поездку за пределами зеленой зоны. В этом случае ГИБДД не штрафует, но сервис обязательно накажет рублем.

То же самое происходит, если машину оставить в ненадлежащем виде — например, с открытыми окнами.

Самое дорогостоящее нарушение — парковка на газоне. По московскому Закону города № 45, для юрлиц штраф составляет 300 000 рублей — именно столько придется заплатить каршеринговой компании.

Как правило, она оспаривает постановление в МАДИ, а убытки пытается взыскать с водителя. Сверх этого сервис выставляет собственный штраф — от 15 000 рублей, а в отдельных случаях до 100 000 рублей.

Хотя нарушение здесь достаточно очевидно, но в зимний или ранневесенний период некоторые сложности с определением того, что вы паркуетесь на газоне, могут возникнуть.

Исмаил Исмаилов
к.ю.н., доцент юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ

К штрафам ГИБДД с камер применяется скидка 50% при оплате в льготный период — первые 20 дней с момента вынесения постановления. В каршеринге этот механизм работает иначе, чем с личным авто. Штраф приходит на компанию, и именно она решает, успеть ли воспользоваться скидкой. «Яндекс Драйв», например, оплачивает штраф в льготный период и списывает с водителя уже уменьшенную сумму.

Однако скидка не действует на штраф самого сервиса, а также если на этой машине уже были нарушения от предыдущих водителей. Не распространяется она и на грубые нарушения ПДД.

Пример: водитель оставил машину под знаком 3.28 — штраф должен составить 1500 рублей. Компания успела оплатить его со скидкой: 750 рублей. Сверху — комиссия сервиса за закрытие штрафа и внутренний штраф от 5000 рублей. Итого минимум около 6000 рублей.

Штрафы ГИБДД и операторов каршеринга

Вид нарушенияШтраф ГИБДД/МАДИДополнительный штраф от сервиса (в среднем)
Парковка под запрещающим знаком4500 руб500 – 5000 руб. + комиссия за администрирование
Парковка на стоянке для инвалидов5000 руб.10 000 – 15 000 руб.
Парковка на пешеходном переходе3000 руб.1500– 6000 руб.
Завершение аренды вне "зеленой зоны"Нет (если нет нарушений ПДД)2000 – 50 000 рублей (в зависимости от удаленности)
Парковка на газоне300 000 руб. (на юрлицо)15 000– 100 000 руб. (удерживается с клиента)
Оставление авто с открытым окном/дверьюНет2000 – 5 000 руб.

Что будет, если сервис не сможет списать штраф с карты

Долг не исчезает — он растет. Сервис пытается списать деньги и начисляет неустойку. По данным «За рулем», пени могут достигать 38% годовых. Если договориться не удается, компания вправе подать в суд за неисполнение условий договора — это может повлечь арест счетов.

Часть операторов передает долги коллекторам: именно так поступил «Делимобиль» с жительницей Екатеринбурга, которой выставили 15 000 рублей за парковку на газоне.

Что произойдет, если машину заберет эвакуатор

Забирать машину со штрафстоянки — задача каршеринговой компании как собственника, но расходы она перекладывает на водителя. После завершения аренды ответственность за автомобиль несет компания — это подтвердил Верховный суд.

Она выкупает машину и выставляет клиенту счет: штраф плюс расходы на перемещение и хранение. Многие сервисы предлагают два варианта: заплатить фиксированную сумму — как правило, от 10 000 до 30 000 рублей — и компания сама разберется со штрафстоянкой, либо оплатить штраф и забрать машину лично.

Оспорить эвакуацию в одиночку почти невозможно из-за правовой коллизии. Протокол составляется на автомобиль — то есть на компанию, а не на водителя. По этой причине ГИБДД не признает водителя стороной административного производства.

Как описывает «За рулем», один водитель лично пришел в ГАИ с просьбой оштрафовать его — чтобы получить право обжаловать эвакуацию. Ему отказали, так как за одно нарушение дважды не наказывают, а штраф уже выписан на юрлицо.

Каршеринговая компания при этом не обязана делиться документами с водителем и нередко отказывается это делать.

Как оспорить штраф

Штраф в каршеринге — это всегда два разных документа: государственное постановление и внутреннее удержание сервиса. Оспаривать их нужно параллельно и по разным правилам.

Для обжалования государственного штрафа сначала запросите у компании полную копию постановления. В ней должна быть указана вся важная информация: статья, сумма, срок обжалования. Без него нет ни оснований спорить, ни понимания, с чем именно. На подачу жалобы дают 10 дней с момента получения постановления. Жалобу направляют в орган, который его вынес. К ней прикладывают фотографии с места парковки, скриншоты маршрута в приложении, данные геолокации.

Если откажут, останется только суд.

Внутренний штраф сервиса оспаривается через претензию в поддержку. Потребуйте у компании фотоотчет, GPS-треки и расчет суммы. Если сервис не может документально подтвердить факт нарушения — это основание требовать отмены списания.

В претензии четко укажите, с чем не согласны и какую сумму просите вернуть. Очень помогают фотографии с места парковки, сделанные в момент завершения аренды. Это весомый аргумент в споре с сервисом.

Неочевидные проблемы, из-за которых прилетает штраф

В последние годы платные парковки появились во многих городах Московской области. Большинство операторов предупреждают, что оставлять машину на областных платных стоянках нельзя.

В некоторых местах Москву и область может отделять буквально один светофор или одна улица, а участившиеся проблемы с геолокацией не всегда позволяют верно идентифицировать местонахождение автомобиля и понять, входит ли эта парковочная зона в допустимый ареал прекращения аренды.

Исмаил Исмаилов
к.ю.н

Схожая история с промзонами и парками внутри самой Москвы. Граница разрешенной зоны в этих местах нередко проходит по краю дороги, и один лишний метр уже может оказаться нарушением.

Сбой геолокации в приложении усугубляет ситуацию: если координаты определились неверно, сервис может посчитать, что аренда завершена за пределами допустимой зоны, — даже когда машина стоит там, где можно.

Еще одна неочевидная ситуация — знаки с ограничением по дням или времени. В некоторых местах парковка разрешена только по четным дням.

Если завершить аренду вечером нечетного числа, а следующий клиент заберет машину уже после полуночи — нарушение будет засчитано автоматически. Рассчитывать на то, что машину уведут раньше, чем придет штраф, — рискованно.

Как завершать аренду каршеринга, чтобы точно избежать штрафа

Перед тем как заглушить мотор, сверьтесь с картой в приложении: разрешенная зона оператора подсвечена, и завершать аренду можно только внутри нее.

Убедитесь, что стоите на асфальтированном покрытии, а не на траве или грунте — особенно в межсезонье, когда газон выглядит как обычная обочина.

Проверьте знаки рядом: ограничения по дням недели, времени суток, знаки 3.27 и 3.28 — все это повод переставить машину.

Оставляйте автомобиль только там, где это разрешает ПДД. Всегда фиксируйте состояние машины на момент приемки и завершения аренды. В случае серьезных повреждений дополнительно отметьте это в приложении сервиса или напишите в поддержку.

Исмаил Исмаилов
к.ю.н.

Если геолокация глючит, зафиксируйте своеместоположение самостоятельно. Сделайте фотографию, на которой четко видны улица и номер дома. Видеозапись подойдет еще лучше.

Эти материалы позволят оспорить доначисления, если сервис посчитает, что машина стоит не там.

Юрист советует хранить фотографии на телефоне не меньше месяца-двух: штрафы нередко приходят спустя несколько недель после поездки.

После завершения аренды проверьте салон. Пустая бутылка или мусор — штрафуемое нарушение у большинства операторов. Убедитесь, что окна и двери закрыты. И еще один момент, про который легко забыть: в некоторых сервисах стоимость самой аренды зависит от зоны завершения — уточните это заранее в приложении, чтобы финальная сумма не стала сюрпризом.

Источники
