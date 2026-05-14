Штрафы — до 100 тысяч. Где нельзя парковать каршеринг в Москве в 2026 годуИ какие штрафы можно получить
Где можно парковать каршеринг
В приложениях каршеринга есть два режима — парковки (ожидания) и завершения аренды. Вы можете парковать авто везде, где разрешают дорожные правила, хоть в другом городе (последнее, правда, разрешают далеко не все операторы).
Вот места, где можно смело парковаться:
На городских парковках. В Москве парковка для легальных операторов каршеринга бесплатна — сервисы сами выкупают абонементы у города. Вы можете оставить авто на платных муниципальных стоянках.
Исключение — парковки, огороженные шлагбаумом. Туда заезжать нельзя.
На спецпарковках в аэропортах. У Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковского есть выделенные зоны для каршеринга. Стоянка там бесплатна. Если поставить машину где-то в другом месте, придется оплачивать время по тарифам аэропорта. На 10−15 минут обычно можно оставить машину на подъездной линии у терминалов. Если дольше — придется платить.
Завершить аренду на общей парковке не получится, только на специальной, для каршеринга.
Некоторые операторы в Москве разрешают так называемую «подвешенную» аренду. Вы оставляете авто вне разрешенной зоны и платите по спецтарифу, пока машину не забронирует кто-то другой.
В открытых дворах. Если въезд во двор не перекрыт воротами или шлагбаумом, правила каршеринга позволяют завершать там аренду. Но машина не должна перекрывать проезд мусоровозам и скорой помощи.
Некоторые недолюбливают каршеринг как раз из-за парковки в открытых дворах. Машины занимают дефицитные места, мешают уборке снега и проезду коммунальных служб.
В начале 2026 года партия «Новые люди» предложила запретить парковаться на арендованных авто во дворах. Сейчас закон запрещает это только коммерческому транспорту, а каршеринг к нему не относится. Пока что инициатива дальше не пошла.
Но завершить поездку можно только в пределах определенной территории. У каждого оператора она своя, хоть различия и не слишком значительны. Например, практически все каршеринги в Москве разрешают заканчивать аренду в ближнем Подмосковье.
Как понять, где эта зона?
Она подсвечивается в приложении оператора, но не обязательно зеленым цветом. Перед тем как заглушить мотор, сверьтесь с картой в приложении.
Где парковаться нельзя
Оставлять арендованную машину запрещено там, где это противоречит ПДД или правилам сервиса. К таким местам относятся:
Закрытые территории. Дворы со шлагбаумами, частные паркинги, территории предприятий. Следующий клиент каршеринга просто не сможет туда попасть.
Подземные парковки. Из-за толстых бетонных перекрытий там пропадает GPS-сигнал и мобильный интернет. Машина потеряется, а вы не сможете завершить аренду.
Места для инвалидов. Занимать их без специальной справки и знака строго запрещено даже на 5 минут.
Тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Классическое нарушение ПДД.
Под запрещающими знаками. Речь о знаках 3.27 («Остановка запрещена») и 3.28 («Стоянка запрещена»).
На газонах. Самое коварное и дорогое нарушение в столице, за которое предусмотрены жесткие штрафы. Подробнее об этом расскажем ниже.
Где можно и нельзя парковать каршеринг
|✅ Можно
|❌ Нельзя
|Городские уличные парковки
|Тротуары и газоны
|Открытые придомовые дворы
|Дворы за шлагбаумом и частные территории
|Специальные парковки аэропортов
|Подземные паркинги (нет GPS)
|Обочины дорог (если разрешено ПДД)
|Места для инвалидов
|Места каршеринга у торговых центров
|Под запрещающими знаками (3.27 и 3.28)
Как штрафуют за неправильную парковку каршеринга
За неправильную парковку водитель каршеринга обычно получает двойной штраф. Сначала нарушение фиксирует ГИБДД или МАДИ и выписывает государственный штраф за нарушение ПДД.
Затем каршеринговая компания выставляет пользователю свой внутренний штраф за нарушение условий договора. По сути, это комиссия за обработку штрафа от ГИБДД. Исключение из правила о двойном штрафе — ситуация, когда вы припарковались по всем правилам ПДД, но завершили поездку за пределами зеленой зоны. В этом случае ГИБДД не штрафует, но сервис обязательно накажет рублем.
То же самое происходит, если машину оставить в ненадлежащем виде — например, с открытыми окнами.
Самое дорогостоящее нарушение — парковка на газоне. По московскому Закону города № 45, для юрлиц штраф составляет 300 000 рублей — именно столько придется заплатить каршеринговой компании.
Как правило, она оспаривает постановление в МАДИ, а убытки пытается взыскать с водителя. Сверх этого сервис выставляет собственный штраф — от 15 000 рублей, а в отдельных случаях до 100 000 рублей.
Хотя нарушение здесь достаточно очевидно, но в зимний или ранневесенний период некоторые сложности с определением того, что вы паркуетесь на газоне, могут возникнуть.
К штрафам ГИБДД с камер применяется скидка 50% при оплате в льготный период — первые 20 дней с момента вынесения постановления. В каршеринге этот механизм работает иначе, чем с личным авто. Штраф приходит на компанию, и именно она решает, успеть ли воспользоваться скидкой. «Яндекс Драйв», например, оплачивает штраф в льготный период и списывает с водителя уже уменьшенную сумму.
Однако скидка не действует на штраф самого сервиса, а также если на этой машине уже были нарушения от предыдущих водителей. Не распространяется она и на грубые нарушения ПДД.
Пример: водитель оставил машину под знаком 3.28 — штраф должен составить 1500 рублей. Компания успела оплатить его со скидкой: 750 рублей. Сверху — комиссия сервиса за закрытие штрафа и внутренний штраф от 5000 рублей. Итого минимум около 6000 рублей.
Штрафы ГИБДД и операторов каршеринга
|Вид нарушения
|Штраф ГИБДД/МАДИ
|Дополнительный штраф от сервиса (в среднем)
|Парковка под запрещающим знаком
|4500 руб
|500 – 5000 руб. + комиссия за администрирование
|Парковка на стоянке для инвалидов
|5000 руб.
|10 000 – 15 000 руб.
|Парковка на пешеходном переходе
|3000 руб.
|1500– 6000 руб.
|Завершение аренды вне "зеленой зоны"
|Нет (если нет нарушений ПДД)
|2000 – 50 000 рублей (в зависимости от удаленности)
|Парковка на газоне
|300 000 руб. (на юрлицо)
|15 000– 100 000 руб. (удерживается с клиента)
|Оставление авто с открытым окном/дверью
|Нет
|2000 – 5 000 руб.
Что будет, если сервис не сможет списать штраф с карты
Долг не исчезает — он растет. Сервис пытается списать деньги и начисляет неустойку. По данным «За рулем», пени могут достигать 38% годовых. Если договориться не удается, компания вправе подать в суд за неисполнение условий договора — это может повлечь арест счетов.
Часть операторов передает долги коллекторам: именно так поступил «Делимобиль» с жительницей Екатеринбурга, которой выставили 15 000 рублей за парковку на газоне.
Что произойдет, если машину заберет эвакуатор
Забирать машину со штрафстоянки — задача каршеринговой компании как собственника, но расходы она перекладывает на водителя. После завершения аренды ответственность за автомобиль несет компания — это подтвердил Верховный суд.
Она выкупает машину и выставляет клиенту счет: штраф плюс расходы на перемещение и хранение. Многие сервисы предлагают два варианта: заплатить фиксированную сумму — как правило, от 10 000 до 30 000 рублей — и компания сама разберется со штрафстоянкой, либо оплатить штраф и забрать машину лично.
Оспорить эвакуацию в одиночку почти невозможно из-за правовой коллизии. Протокол составляется на автомобиль — то есть на компанию, а не на водителя. По этой причине ГИБДД не признает водителя стороной административного производства.
Как описывает «За рулем», один водитель лично пришел в ГАИ с просьбой оштрафовать его — чтобы получить право обжаловать эвакуацию. Ему отказали, так как за одно нарушение дважды не наказывают, а штраф уже выписан на юрлицо.
Каршеринговая компания при этом не обязана делиться документами с водителем и нередко отказывается это делать.
Как оспорить штраф
Штраф в каршеринге — это всегда два разных документа: государственное постановление и внутреннее удержание сервиса. Оспаривать их нужно параллельно и по разным правилам.
Для обжалования государственного штрафа сначала запросите у компании полную копию постановления. В ней должна быть указана вся важная информация: статья, сумма, срок обжалования. Без него нет ни оснований спорить, ни понимания, с чем именно. На подачу жалобы дают 10 дней с момента получения постановления. Жалобу направляют в орган, который его вынес. К ней прикладывают фотографии с места парковки, скриншоты маршрута в приложении, данные геолокации.
Если откажут, останется только суд.
Внутренний штраф сервиса оспаривается через претензию в поддержку. Потребуйте у компании фотоотчет, GPS-треки и расчет суммы. Если сервис не может документально подтвердить факт нарушения — это основание требовать отмены списания.
В претензии четко укажите, с чем не согласны и какую сумму просите вернуть. Очень помогают фотографии с места парковки, сделанные в момент завершения аренды. Это весомый аргумент в споре с сервисом.
Неочевидные проблемы, из-за которых прилетает штраф
В последние годы платные парковки появились во многих городах Московской области. Большинство операторов предупреждают, что оставлять машину на областных платных стоянках нельзя.
В некоторых местах Москву и область может отделять буквально один светофор или одна улица, а участившиеся проблемы с геолокацией не всегда позволяют верно идентифицировать местонахождение автомобиля и понять, входит ли эта парковочная зона в допустимый ареал прекращения аренды.
Схожая история с промзонами и парками внутри самой Москвы. Граница разрешенной зоны в этих местах нередко проходит по краю дороги, и один лишний метр уже может оказаться нарушением.
Сбой геолокации в приложении усугубляет ситуацию: если координаты определились неверно, сервис может посчитать, что аренда завершена за пределами допустимой зоны, — даже когда машина стоит там, где можно.
Еще одна неочевидная ситуация — знаки с ограничением по дням или времени. В некоторых местах парковка разрешена только по четным дням.
Если завершить аренду вечером нечетного числа, а следующий клиент заберет машину уже после полуночи — нарушение будет засчитано автоматически. Рассчитывать на то, что машину уведут раньше, чем придет штраф, — рискованно.
Как завершать аренду каршеринга, чтобы точно избежать штрафа
Перед тем как заглушить мотор, сверьтесь с картой в приложении: разрешенная зона оператора подсвечена, и завершать аренду можно только внутри нее.
Убедитесь, что стоите на асфальтированном покрытии, а не на траве или грунте — особенно в межсезонье, когда газон выглядит как обычная обочина.
Проверьте знаки рядом: ограничения по дням недели, времени суток, знаки 3.27 и 3.28 — все это повод переставить машину.
Оставляйте автомобиль только там, где это разрешает ПДД. Всегда фиксируйте состояние машины на момент приемки и завершения аренды. В случае серьезных повреждений дополнительно отметьте это в приложении сервиса или напишите в поддержку.
Если геолокация глючит, зафиксируйте своеместоположение самостоятельно. Сделайте фотографию, на которой четко видны улица и номер дома. Видеозапись подойдет еще лучше.
Эти материалы позволят оспорить доначисления, если сервис посчитает, что машина стоит не там.
Юрист советует хранить фотографии на телефоне не меньше месяца-двух: штрафы нередко приходят спустя несколько недель после поездки.
После завершения аренды проверьте салон. Пустая бутылка или мусор — штрафуемое нарушение у большинства операторов. Убедитесь, что окна и двери закрыты. И еще один момент, про который легко забыть: в некоторых сервисах стоимость самой аренды зависит от зоны завершения — уточните это заранее в приложении, чтобы финальная сумма не стала сюрпризом.
