Юрист Надежда Швырева перечислила четыре реальных риска:

Полная картина ваших привычек

Можно получить детальный профиль: где вы живете, куда водите ребенка, в какое время занимаетесь в спортзале, какой маршрут по вечерам. И это готовый план для грабителя или преследователя. ⠀

Сбор личных данных⠀

⠀ Мошенники все чаще не бьют по площадям, они настраивают таргет на жителей конкретного дома или района, цепляя их какой-то местной спецификой. Например, создают липовые чаты подъезда/дома, чат с управляющей компанией или участковым. Когда история не выглядит массовой, она не вызывает подозрений. Кончается все обычно печально: переход по ссылке или сообщение пришедшего кода — и у вас списываются деньги и/или злоумышленники получают доступ к паролям. ⠀

Психологическое давление и шантаж

⠀ Зная ваши маршруты, манипулятор создает иллюзию тотального контроля, присылая сообщения о том, где вы и чем занимаетесь.

Контроль под видом заботы

Трекеры часто устанавливают ревнивые партнеры или руководители. В бытовом плане это первый признак возможного домашнего насилия и неуважения к границам. Слежка за взрослым человеком — уголовно наказуемое действие. ⠀

Что именно нарушает слежка

Для начала стоит вспомнить базу — Конституцию. Статья 23 Конституции РФ защищает тайну частной жизни и тайну переписки — для всех по умолчанию. Ограничить эти права могут только по судебному решению и в рамках законных процедур.

Но что грозит тем, кто решает пренебречь правом ближнего на частную жизнь без информирования, куда он пошел и с кем встречается? Здесь вступает уже Уголовный кодекс, где на этот счет припасено сразу несколько статей:

Статья 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») — основная. Незаконный сбор сведений о частной жизни (в том числе о месте пребывания) грозит штрафом до 200 000 рублей, обязательными работами, арестом до 4 месяцев или даже лишением свободы до 2 лет.

— основная. Незаконный сбор сведений о частной жизни (в том числе о месте пребывания) грозит штрафом до 200 000 рублей, обязательными работами, арестом до 4 месяцев или даже лишением свободы до 2 лет. Статья 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров») — если для слежки используется шпионское ПО, которое позволяет не только видеть геолокацию, но и читать сообщения. Грозит штраф до 80 000 рублей, обязательные или исправительные работы.

— если для слежки используется шпионское ПО, которое позволяет не только видеть геолокацию, но и читать сообщения. Грозит штраф до 80 000 рублей, обязательные или исправительные работы. Статья 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации») — одна из самых опасных статей для обывателя. Закон запрещает не только использование, но и саму покупку таких средств. Штраф до 200 000 рублей, ограничение или лишение свободы до 4 лет. Под этот запрет попадают скрытые GPS-трекеры, замаскированные камеры (в ручках, брелоках, зажигалках) и устройства с микрофоном для тайной прослушки.

— одна из самых опасных статей для обывателя. Закон запрещает не только использование, но и саму покупку таких средств. Штраф до 200 000 рублей, ограничение или лишение свободы до 4 лет. Под этот запрет попадают скрытые GPS-трекеры, замаскированные камеры (в ручках, брелоках, зажигалках) и устройства с микрофоном для тайной прослушки. Статья 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») — если злоумышленник взломал ваш аккаунт или внедрил троянскую программу. Грозит до 4 лет лишения свободы.

Есть ли исключения? Конечно. Но все они не касаются ситуации, когда два взрослых дееспособных человека следят друг за другом втайне.