Не забота, а сталкерство. Что грозит за слежку через геолокацию
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Четыре реальных риска нелегальной слежки
Для начала давайте будем честны: многие россияне нет-нет да и послеживают за своими близкими. Супруги читают переписки друг друга в телефоне, родители ставят специальные программы, чтобы быть в курсе, где их дети и что они смотрят в интернете, партнеры настраивают опцию показывать друг другу геолокацию в смартфоне. Иногда это считается стыдным и скрывается, а для кого-то такое положение дел — в порядке вещей. Мол, это же не контроль, это забота.
Однако многие даже не догадываются, насколько опасным может стать сбор данных о чьем-то передвижении, особенно сделанный через сомнительные «шпионские» приложения. Ведь маршруты вашего близкого могут стать известны не только вам. Да и самим стать жертвой слежки — удовольствие на троечку.
Юрист Надежда Швырева перечислила четыре реальных риска:
- Полная картина ваших привычек
Можно получить детальный профиль: где вы живете, куда водите ребенка, в какое время занимаетесь в спортзале, какой маршрут по вечерам. И это готовый план для грабителя или преследователя. ⠀
- Сбор личных данных⠀
⠀ Мошенники все чаще не бьют по площадям, они настраивают таргет на жителей конкретного дома или района, цепляя их какой-то местной спецификой. Например, создают липовые чаты подъезда/дома, чат с управляющей компанией или участковым. Когда история не выглядит массовой, она не вызывает подозрений. Кончается все обычно печально: переход по ссылке или сообщение пришедшего кода — и у вас списываются деньги и/или злоумышленники получают доступ к паролям. ⠀
- Психологическое давление и шантаж
⠀ Зная ваши маршруты, манипулятор создает иллюзию тотального контроля, присылая сообщения о том, где вы и чем занимаетесь.
- Контроль под видом заботы
Трекеры часто устанавливают ревнивые партнеры или руководители. В бытовом плане это первый признак возможного домашнего насилия и неуважения к границам. Слежка за взрослым человеком — уголовно наказуемое действие. ⠀
Что именно нарушает слежка
Для начала стоит вспомнить базу — Конституцию. Статья 23 Конституции РФ защищает тайну частной жизни и тайну переписки — для всех по умолчанию. Ограничить эти права могут только по судебному решению и в рамках законных процедур.
Но что грозит тем, кто решает пренебречь правом ближнего на частную жизнь без информирования, куда он пошел и с кем встречается? Здесь вступает уже Уголовный кодекс, где на этот счет припасено сразу несколько статей:
- Статья 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») — основная. Незаконный сбор сведений о частной жизни (в том числе о месте пребывания) грозит штрафом до 200 000 рублей, обязательными работами, арестом до 4 месяцев или даже лишением свободы до 2 лет.
- Статья 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров») — если для слежки используется шпионское ПО, которое позволяет не только видеть геолокацию, но и читать сообщения. Грозит штраф до 80 000 рублей, обязательные или исправительные работы.
- Статья 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств для негласного получения информации») — одна из самых опасных статей для обывателя. Закон запрещает не только использование, но и саму покупку таких средств. Штраф до 200 000 рублей, ограничение или лишение свободы до 4 лет. Под этот запрет попадают скрытые GPS-трекеры, замаскированные камеры (в ручках, брелоках, зажигалках) и устройства с микрофоном для тайной прослушки.
- Статья 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») — если злоумышленник взломал ваш аккаунт или внедрил троянскую программу. Грозит до 4 лет лишения свободы.
Есть ли исключения? Конечно. Но все они не касаются ситуации, когда два взрослых дееспособных человека следят друг за другом втайне.
Допустимо, когда родители отслеживают местоположение несовершеннолетних детей, а также передача геоданных по взаимному согласию между членами семьи. Допустимо также использовать корпоративные трекеры, если это оговорено в трудовом договоре.
Тайная же слежка через геолокацию, приложения и скрытый доступ к данным может повлечь за собой уголовную ответственность.
Неприятные истории из зала суда: кого уже наказали
Надо отметить, что все это не просто теоретические страшилки. Российским судам не привыкать выносить приговоры за цифровую слежку.
- В Ангарске мужчина прикрепил GPS-трекер под бампер автомобиля своей супруги, чтобы отслеживать ее перемещения через приложение на своем телефоне. Суд признал его виновным по статье 138.1 УК РФ и назначил штраф в размере 30 000 рублей.
- Жительница Челябинска купила в интернете GPS-трекер со встроенным микрофоном и установила его в автомобиль бывшей жены своего мужа, чтобы слушать разговоры. Теперь ей грозит до 4 лет лишения свободы.
- В Санкт-Петербурге мужчина продавал на маркетплейсе мини-камеры, замаскированные под обычные предметы. Покупателем оказался сотрудник ФСБ. Продавца оштрафовали на 100 000 рублей за продажу шпионского оборудования.
- В городе Кольчугино Владимирской области мужчина организовал сдачу экзамена на права через микронаушник. Его также осудили за незаконный сбыт спецсредств и оштрафовали на 70 000 рублей.
Тут мораль проста: не хотите оказаться на скамье подсудимых — не играйте в шпионов, не связывайтесь с сомнительными устройствами и уважайте личную жизнь своих супругов.
Но что же делать другой стороне, то есть тем, за кем предположительно следят?
Что делать, если вы подозреваете, что за вами следят?
Если у вас есть основания полагать, что кто-то тайно отслеживает ваше местоположение, важно действовать хладнокровно и методично, чтобы собрать доказательства и привлечь виновного к ответственности. Вот пошаговая инструкция.
Шаг 1. Цифровая проверка
Самый вероятный и доступный сценарий — это слежка с помощью телефона. Там есть целый ряд опций, который позволяет делиться вашей геопозицией, а также огромное количество приложений, которые это делают в качестве «бонуса» или основной своей задачей.
- Зайдите в настройки телефона, откройте раздел с местоположением и посмотрите, у каких приложений стоит разрешение «Всегда». Сделайте скриншот этого списка.
- Проверьте** сервисы Google («Передача геоданных») и Telegram («Транслировать геопозицию»)**. Заскриньте активные сессии передачи данных.
- Зайдите в ваш Apple ID или Google-аккаунт, найдите список «Ваши устройства» и проверьте, нет ли среди них неизвестных вам гаджетов. Сделайте скриншот.
- Проверьте список установленных приложений, все ли из них устанавливали вы и используете самостоятельно? Неизвестные названия должны заставить насторожиться: может быть кто-то, получив доступ к вашему смартфону физически или удаленно, поставил туда программу-шпион.
Шаг 2. Физический осмотр
Тут история более редкая, однако, если у вас есть серьезные подозрения, что за вами следят, а кто-то демонстрирует подозрительную осведомленность о ваших перемещениях, нельзя исключать, что вам могли подбросить физический «маячок» или «жучок». В первом случае метка будет транслировать вашу позицию, во втором — еще и прослушивать.
- Внимательно осмотрите сумку, карманы одежды, детскую коляску и автомобиль. Особое внимание уделите «укромным» местам: под бамперами, в колесных арках, под сиденьями и в бардачке. Насторожиться должны заставить мелкие предметы, которые явно не должны быть в этом месте, а также «забытые» кем-то вещи, если в них можно спрятать следящее устройство (то есть примерно любые).
- Включите в настройках телефона уведомления о «неизвестных трекерах» (эта функция есть и на Android, и на iOS). Система сама сообщит, если рядом долгое время находится чужой AirTag или маячок.
Шаг 3. Сбор доказательной базы
Если вы получили подтверждение своим подозрениям, важно собрать доказательства, с которыми можно обратиться в полицию или предъявить их человеку, если настроены решить вопрос лично.
- Если нашли жучок/геометку: не трогайте устройство голыми руками, чтобы не стереть возможные отпечатки, снимите процесс обнаружения и изъятия на видео. Затем сфотографируйте устройство крупным планом так, чтобы был виден серийный номер или SIM-карта.
- Сделайте полные скриншоты всех чатов, где преследователь упоминает ваши маршруты или прямо говорит, что знает, где вы находитесь. Скриншоты нельзя редактировать или обрезать. Сохраняйте их в исходном виде со всеми метаданными (дата, время). В идеале стоит заверить их нотариально. Также выгрузите историю сообщений из мессенджера функцией «Экспорт чата» в отдельный файл, чтобы собеседник не смог удалить/отредактировать свои сообщения.
- Записывайте каждый подозрительный эпизод в таблицу: дата, время, место, что именно произошло.
- Подготовьте заявление в полицию, приложив к нему все собранные доказательства в виде распечаток. Если вы нашли шпионское устройство, можно приложить заключение специалиста (к примеру, из экспертной организации), подтверждающее, что оно предназначено для негласного получения информации.
Привлечь злоумышленника к ответственности с этого момента — обязанность полиции. Но вы также можете подать на него в суд и потребовать компенсации морального вреда на основании статьи 152.2 Гражданского кодекса РФ.
Даже кажущееся безобидным желание проконтролировать близкого может подставить под удар и жертву слежки, и самого сталкера. Но лучше, конечно, не вступать в эту игру ни с одной из сторон.