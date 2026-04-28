Какие иномарки из 90-х стоит купить? Легендарный джип, полицейский седан или дом на колесахИ что нужно знать об их надежности и цене
Какие старые машины покупают за рубежом
Весной 2026 года россияне стали в полтора раза чаще покупать иномарки старше 30 лет, сообщают СМИ. Автомобилисты выбирают машины начала 90-х, чтобы законно не платить утилизационный сбор, — он не требуется для ретроавто, которые ввозят для личных нужд.
Чаще всего ищут европейские модели:
- Mercedes-Benz E500 в кузове W124;
- Mercedes-Benz в кузове W126;
- Внедорожники Mercedes-Benz G-класса;
- Mercedes-Benz S-класса («шестисотые»);
- Alfa Romeo;
- Porsche 911.
Например, Porsche 911 с учетом всех трат стоит от 10 до 30 млн рублей. За новую машину в 2026 году придется платить более 50 млн рублей.
В 2026 году россияне купили рекордное количество подержанных авто. С января по апрель в стране заключили почти 1,4 млн сделок. Больше было только в 2014 году.
Что не так с этим способом сэкономить на утильсборе
То, что утильсбора нет, — круто. Но одно это не делает ввоз старой иномарки дешевым. Есть еще расходы на доставку и растаможку, и они внушительны.
Пригон раритета из Европы в Россию обходится в от 5–10 млн рублей. Часто эти затраты составляют половину итоговой стоимости автомобиля.
Перегонщики берут за свои услуги в среднем 5 млн рублей. Эксперты отмечают, что экономия на налогах в этом случае часто оказывается бессмысленной.
Практическая выгода от ввоза таких машин сомнительна еще и из-за стоимости их обслуживания. Главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко поясняет, что автомобили «большой немецкой тройки» требуют только оригинальных масел и расходников. Даже если машине 30 лет, запчасти для нее никогда не были и не будут дешевыми.
Экономия на утильсборе — это бережливость на спичках. Найти запчасти на 10–15-летнюю машину проблематично и не очень рационально. Детали стоят недешево, и склады ими не затарены. Эта история больше для обеспеченных людей.
Миф про низкую стоимость и надежность машин из 90-х
Ретроавтомобили в идеальном состоянии стоят в среднем в полтора раза дороже новых аналогов.., рассказал эксперт по автоподбору Евгений Ладушкин. И дело не только в дефиците запчастей и дорогих расходниках.
В целом очень сложно сохранить автомобиль, который снят с производства уже почти 30 лет, в течение всего этого времени. Это требует огромных трудозатрат и особого внимания к обслуживанию и консервации такой техники, объяснил специалист.
При этом важно понимать — помимо высокой стоимости люксовых пожилых автомобилей в идеальном состоянии, их еще и не так просто найти. Основная масса таких автомобилей продается в предаварийном состоянии или в состоянии, требующем серьезного ремонта в ближайшей перспективе, с большим количеством накопившегося за эти годы, «колхозного» ремонта, тюнинга и старых следов от ДТП.
Пригон из Европы не гарантирует качества. Обман, плохой ремонт, смотанный пробег и плохое восстановление — все это бывает не только в России, но и за рубежом, особенно когда машина готовится для отправки из Евросоюза.
Что же касается легендарной надежности автомобилей из 90х — во многом эта грань стерта временем и редким обслуживанием, которое стоит недешево. А надежность моторов миллионников обусловлена их сравнительно низким КПД.
Эксперт привел пример. Допустим, вы покупаете JEEP Grand cherokee 1995 года в поколении ZJ, с мотором миллионником объемом 5.2 литра, и четырехступенчатым автоматом.
Первичный запас прочности высок, но остаточный ресурс такого мотора и коробки спустя 30 лет остается под вопросом. При этом расход топлива — 20–25 литров, а разгон медленный, более 10 секунд до сотни.
По современным меркам машина уступает бюджетным малолитражкам, но при этом ее обслуживание бьет в копеечку нещадно.
Конечно, это очень хороший автомобиль, я бы и сам с удовольствием купил его второй машиной, если найти его в идеальном состоянии. Но где найти это состояние — большой вопрос.
Какие старые авто можно рассмотреть для покупки
Евгений Ладушкин советует искать универсалы, седаны с не мощными атмосферными моторами и внезапно — дома на колесах.
Автомобильный рынок в Европе устроен иначе, во главу угла там ставят практичность. Универсалы Volvo, Volkswagen и Mercedes очень популярны в Европе, а по стоимости ниже, чем седаны или кроссоверы, т. к. они менее ликвидны на импорт.
Дома на колесах в Европе — целая культура и хобби, в России — роскошь. Оттуда вполне можно пригнать автодом по выгодной цене.
В 2023 году журнал «Авито авто» назвал несколько легендарных машин, которые до сих пор встречаются на рынке:
- SAAB 9000 (1993 г.) — отличается высоким вниманием к безопасности и качественной отделкой салона.
- BMW 5 серии (E34, 1991 г.) — драйверский автомобиль, но найти живой экземпляр крайне сложно.
- Jeep Grand Cherokee (ZJ, 1996 г.) — символ 90-х, сочетающий комфорт и проходимость.
- Mitsubishi Pajero II (1992 г.) — особенно ценятся трехдверные версии с надежной трансмиссией Super Select.
- Ford Crown Victoria (1994 г.) — рамный американский седан, известный по службе в полиции.
Где покупать — за рубежом или в России
Выбор места покупки должен зависеть только от фактического состояния машины. Автоэксперт Ладушкин считает, что единственный плюс Европы в этом смысле — наличие редких моделей, которые официально никогда в Россию не завозили.
