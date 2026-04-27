Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?
27 апреля Москва и Подмосковье столкнулись с сильнейшими осадками — за сутки выпала половина месячной нормы.
Мокрый снег с дождем шел всю ночь и продолжился утром. В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности — это означает, что погода может нанести реальный ущерб.
Синоптики предупредили: в течение суток ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица и очень мощный западный ветер до 23 м/с. Первые последствия не заставили себя ждать — деревья начали падать на машины и пути метро, движение на синей ветке частично остановилось, а цены на такси взлетели.
Кто заплатит, если машина пострадала
Основных источников компенсации два — страховая компания и чиновники с коммунальщиками.
Страховая возместит ущерб, если у вас есть полис каско и в нем прописан риск «Стихийные бедствия». К ним относят:
- наводнение;
- град;
- шторм;
- ураган;
- смерч;
- землетрясение;
- удар молнии и другие подобные явления.
Коммунальные службы заплатят, если удастся доказать их вину. Например, если на машину упало сухое дерево, которое давно должны были спилить, или автомобиль утонул на дороге с неработающей ливневкой.
Государство обязано компенсировать ущерб при объявлении режима чрезвычайной ситуации, но обычно это делает только для жилых помещений и имущества, которое в нем находилось.
Как получить выплату
Если у вас есть каско
Шаг 1. Сообщите страховой. Позвоните в компанию, как только узнали о повреждении. Срок уведомления — от 3 до 20 дней в зависимости от страховщика.
Шаг 2. Зафиксируйте место происшествия. Снимите автомобиль на видео со всех сторон так, чтобы было понятно, где он стоит, что его повредило и какая обстановка вокруг.
Шаг 3. Вызовите полицию. Если машина пострадала на дороге — ГИБДД, во дворе или на парковке — участкового. Полицейский составит протокол и зафиксирует все повреждения.
Шаг 4. Не двигайте машину. До прибытия представителя страховой автомобиль лучше не перемещать — это нужно для точной оценки ущерба.
Шаг 5. Получите направление или деньги. При небольших повреждениях, например от града, достаточно фотографий — ехать в офис не придется, направление на ремонт придет онлайн. Точных сроков выплаты нет, но обычно они составляют до 30 рабочих дней.
Если нужно требовать деньги с чиновников или коммунальщиков
Шаг 1. Зафиксируйте случившееся. Снова вызывайте полицию по той же схеме. Сами сделайте фото и видео, желательно с указанием даты и времени. Достаньте записи с камер видеонаблюдения, возьмите контакты свидетелей.
Шаг 2. Найдите ответственного. Установите, кто отвечал за объект, который повредил машину. Информацию можно получить в муниципалитете или заказав выписку из ЕГРН. Парковка возле дома — это зона ответственности УК, трасса — дорожных служб и так далее.
Шаг 3. Оцените повреждения. Обратитесь к лицензированному эксперту — он составит акт осмотра и смету на ремонт.
Шаг 4. Направьте претензию. Сначала попытайтесь решить вопрос без суда. Отправьте ответственному письменную претензию с описанием ситуации и требованием возместить ущерб. Передайте лично с отметкой о вручении или отправьте заказным письмом с описью вложения.
Шаг 5. Подавайте в суд. Если претензию проигнорировали, обращайтесь в суд с иском о возмещении ущерба. К заявлению приложите копии паспорта, документов на машину, фото, протокол, расчет ущерба и квитанции об отправке претензии. Срок исковой давности — 3 года.
Когда не получится получить компенсацию
Если полиса каско нет.
Если событие не считается стихийным бедствием. К примеру, ветер до 17 м/с страховщики как аномалию не рассматривают.
Если повреждение не предусмотрено договором. Например, если машина пострадала от града, а он не входит в список стихийных бедствий по полису, то компенсации не будет.
Если вы сами создали риск. Если, например, намеренно заехать в лужу, которую было заметно ранее, и повредить автомобиль, то страховая может не согласиться на компенсацию.
Если есть ограничения по сумме. В таком случае страховая не заплатит выше лимита.
Если нарушены условия страхования. Страховщик откажет, если клиент пропустил срок уведомления о происшествии, предоставил неверные данные при заключении договора, находился в момент ЧП в нетрезвом виде или повреждения машины не связаны с погодой.