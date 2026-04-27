Если у вас есть каско

Шаг 1. Сообщите страховой. Позвоните в компанию, как только узнали о повреждении. Срок уведомления — от 3 до 20 дней в зависимости от страховщика.

Шаг 2. Зафиксируйте место происшествия. Снимите автомобиль на видео со всех сторон так, чтобы было понятно, где он стоит, что его повредило и какая обстановка вокруг.

Шаг 3. Вызовите полицию. Если машина пострадала на дороге — ГИБДД, во дворе или на парковке — участкового. Полицейский составит протокол и зафиксирует все повреждения.

Шаг 4. Не двигайте машину. До прибытия представителя страховой автомобиль лучше не перемещать — это нужно для точной оценки ущерба.

Шаг 5. Получите направление или деньги. При небольших повреждениях, например от града, достаточно фотографий — ехать в офис не придется, направление на ремонт придет онлайн. Точных сроков выплаты нет, но обычно они составляют до 30 рабочих дней.

Если нужно требовать деньги с чиновников или коммунальщиков

Шаг 1. Зафиксируйте случившееся. Снова вызывайте полицию по той же схеме. Сами сделайте фото и видео, желательно с указанием даты и времени. Достаньте записи с камер видеонаблюдения, возьмите контакты свидетелей.

Шаг 2. Найдите ответственного. Установите, кто отвечал за объект, который повредил машину. Информацию можно получить в муниципалитете или заказав выписку из ЕГРН. Парковка возле дома — это зона ответственности УК, трасса — дорожных служб и так далее.

Шаг 3. Оцените повреждения. Обратитесь к лицензированному эксперту — он составит акт осмотра и смету на ремонт.

Шаг 4. Направьте претензию. Сначала попытайтесь решить вопрос без суда. Отправьте ответственному письменную претензию с описанием ситуации и требованием возместить ущерб. Передайте лично с отметкой о вручении или отправьте заказным письмом с описью вложения.

Шаг 5. Подавайте в суд. Если претензию проигнорировали, обращайтесь в суд с иском о возмещении ущерба. К заявлению приложите копии паспорта, документов на машину, фото, протокол, расчет ущерба и квитанции об отправке претензии. Срок исковой давности — 3 года.