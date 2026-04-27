27 апреля 2026, 10:51

Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?

Московский регион накрыл аномальный (особенно для апреля) снегопад — машины бьет градом и заваливает деревьями, а потяжелевшие от снега и льда провода ЛЭП вот-вот грозят оборваться и повредить авто еще сильнее. Перепарковать машину на летней резине через сугробы почти нереально, и автовладельцам остается только переживать — что делать, если машина повредится из-за непогоды? Отвечаем на эти вопросы с юристами.
Что происходит в Московском регионе

27 апреля Москва и Подмосковье столкнулись с сильнейшими осадками — за сутки выпала половина месячной нормы.

Мокрый снег с дождем шел всю ночь и продолжился утром. В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности — это означает, что погода может нанести реальный ущерб.

Синоптики предупредили: в течение суток ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица и очень мощный западный ветер до 23 м/с. Первые последствия не заставили себя ждать — деревья начали падать на машины и пути метро, движение на синей ветке частично остановилось, а цены на такси взлетели.

Кто заплатит, если машина пострадала

Основных источников компенсации два — страховая компания и чиновники с коммунальщиками. 

Страховая возместит ущерб, если у вас есть полис каско и в нем прописан риск «Стихийные бедствия». К ним относят:

  • наводнение;
  • град;
  • шторм;
  • ураган;
  • смерч;
  • землетрясение;
  • удар молнии и другие подобные явления.

Коммунальные службы заплатят, если удастся доказать их вину. Например, если на машину упало сухое дерево, которое давно должны были спилить, или автомобиль утонул на дороге с неработающей ливневкой. 

Государство обязано компенсировать ущерб при объявлении режима чрезвычайной ситуации, но обычно это делает только для жилых помещений и имущества, которое в нем находилось.

Как получить выплату

Если у вас есть каско

Шаг 1. Сообщите страховой. Позвоните в компанию, как только узнали о повреждении. Срок уведомления — от 3 до 20 дней в зависимости от страховщика. 

Шаг 2. Зафиксируйте место происшествия. Снимите автомобиль на видео со всех сторон так, чтобы было понятно, где он стоит, что его повредило и какая обстановка вокруг.

Шаг 3. Вызовите полицию. Если машина пострадала на дороге — ГИБДД, во дворе или на парковке — участкового. Полицейский составит протокол и зафиксирует все повреждения.

Шаг 4. Не двигайте машину. До прибытия представителя страховой автомобиль лучше не перемещать — это нужно для точной оценки ущерба.

Шаг 5. Получите направление или деньги. При небольших повреждениях, например от града, достаточно фотографий — ехать в офис не придется, направление на ремонт придет онлайн. Точных сроков выплаты нет, но обычно они составляют до 30 рабочих дней.

Если нужно требовать деньги с чиновников или коммунальщиков

Шаг 1. Зафиксируйте случившееся. Снова вызывайте полицию по той же схеме. Сами сделайте фото и видео, желательно с указанием даты и времени. Достаньте записи с камер видеонаблюдения, возьмите контакты свидетелей.

Шаг 2. Найдите ответственного. Установите, кто отвечал за объект, который повредил машину. Информацию можно получить в муниципалитете или заказав выписку из ЕГРН. Парковка возле дома — это зона ответственности УК, трасса — дорожных служб и так далее.

Шаг 3. Оцените повреждения. Обратитесь к лицензированному эксперту — он составит акт осмотра и смету на ремонт.

Шаг 4. Направьте претензию. Сначала попытайтесь решить вопрос без суда. Отправьте ответственному письменную претензию с описанием ситуации и требованием возместить ущерб. Передайте лично с отметкой о вручении или отправьте заказным письмом с описью вложения.

Шаг 5. Подавайте в суд. Если претензию проигнорировали, обращайтесь в суд с иском о возмещении ущерба. К заявлению приложите копии паспорта, документов на машину, фото, протокол, расчет ущерба и квитанции об отправке претензии. Срок исковой давности — 3 года.

Когда не получится получить компенсацию

  • Если полиса каско нет. 

  • Если событие не считается стихийным бедствием. К примеру, ветер до 17 м/с страховщики как аномалию не рассматривают. 

  • Если повреждение не предусмотрено договором. Например, если машина пострадала от града, а он не входит в список стихийных бедствий по полису, то компенсации не будет.

  • Если вы сами создали риск. Если, например, намеренно заехать в лужу, которую было заметно ранее, и повредить автомобиль, то страховая может не согласиться на компенсацию.

  • Если есть ограничения по сумме. В таком случае страховая не заплатит выше лимита.

  • Если нарушены условия страхования. Страховщик откажет, если клиент пропустил срок уведомления о происшествии, предоставил неверные данные при заключении договора, находился в момент ЧП в нетрезвом виде или повреждения машины не связаны с погодой.

