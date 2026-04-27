Что говорит закон об опозданиях из-за снегопада

По умолчанию опоздание из-за сугробов и сбоев в работе транспорта — это нарушение трудовой дисциплины . Дело в том, что Трудовой кодекс не приводит конкретный перечень уважительных причин, по которым сотрудник может опоздать или не выйти на работу.

Но дьявол, как всегда, в деталях. Во-первых, имеет значение продолжительность отсутствия на работе.

Если вас не было на рабочем месте менее четырех часов подряд, это считается опозданием, а не прогулом. Уволить за это нельзя. Максимум, что может сделать работодатель, — объявить замечание или выговор.

Отсутствие дольше четырех часов формально подпадает под признаки прогула. За него могут уволить. Но здесь уже имеют значение индивидуальные обстоятельства.

Если вы опоздали из-за снегопада, работодателю важно понять: