Снежный коллапс перед майскими: могут ли уволить за опоздание из-за снегопада?Как защитить себя в случае претензий
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Что говорит закон об опозданиях из-за снегопада
По умолчанию опоздание из-за сугробов и сбоев в работе транспорта — это нарушение трудовой дисциплины. Дело в том, что Трудовой кодекс не приводит конкретный перечень уважительных причин, по которым сотрудник может опоздать или не выйти на работу.
Но дьявол, как всегда, в деталях. Во-первых, имеет значение продолжительность отсутствия на работе.
Если вас не было на рабочем месте менее четырех часов подряд, это считается опозданием, а не прогулом. Уволить за это нельзя. Максимум, что может сделать работодатель, — объявить замечание или выговор.
Отсутствие дольше четырех часов формально подпадает под признаки прогула. За него могут уволить. Но здесь уже имеют значение индивидуальные обстоятельства.
Если вы опоздали из-за снегопада, работодателю важно понять:
- действительно ли погода привела к транспортному коллапсу;
- предпринимал ли сотрудник попытки добраться до работы;
- предупредил ли работник начальство об опоздании.
То есть сам по себе снегопад не является уважительной причиной для опоздания. Но, с другой стороны, если сотрудник проявил должную бдительность, попытался прибыть на работу вовремя, то замечание, выговор или увольнение могут признать незаконным. Это подтверждает судебная практика.
Эксперт привела в пример решение Забайкальского краевого суда от 2023 года. Женщина опоздала на работу на 22 минуты из-за снегопада. Работодатель не стал слушать объяснений и вынес ей дисциплинарное взыскание. Но в апелляции ей удалось доказать, что он не учел уважительные причины опоздания — пробки на дорогах из-за снега.
Еще в 2019 году Верховный суд встал на сторону сотрудницы, которую уволили за прогул из-за снегопада. Женщина не смогла выехать из деревни, так как единственную дорогу замело. Она предупредила начальника, но ее все равно уволили.
ВС указал, что нижестоящие суды не учли тяжесть проступка (это было первое нарушение за 17 лет работы), обстоятельства (реальный транспортный коллапс) и поведение работницы (она пыталась выбраться и предупредила руководство). Дело отправили на пересмотр.
В случае аномального снегопада, когда вся столица встает в пробках, а до работы добраться сложно, важно знать, что в такой ситуации закон стоит на стороне работника. Закон защищает вас в случае, когда добраться до работы было невозможно по независящим от вас причинам.
Как доказать, что вы опоздали из-за погоды
Первое и самое важное — сразу предупредить работодателя о задержке. Алена Яковлева посоветовала записать телефонный разговор или сделать скрин переписки с начальником.
Далее ваша задача — собрать как можно больше доказательств того, что причина опоздания была объективной и вы не могли на нее повлиять. Недостаточно просто сказать: «Везде были сугробы».
К письменному объяснению нужно приложить доказательства: фото и видео дорожной обстановки, засыпанного автомобиля; скриншоты из официальных источников о погоде и сбоях в работе транспорта.
Подойдут также СМС-сообщения от МЧС об экстремальных погодных условиях или официальная информация об отмене рейсов и задержках общественного транспорта.
Все собранные доказательства нужно приложить к письменной объяснительной, которую работодатель по закону обязан у вас запросить перед применением взыскания.
На ее предоставление у вас есть два рабочих дня. В ней подробно, но без эмоций опишите, что произошло, как вы пытались добраться до работы и когда сообщили о проблеме начальнику.
Если работодатель планирует привлечь к дисциплинарной ответственности, напишите объяснительную и приложите к ней ранее подготовленные доказательства. Их наличие существенно снижает риск увольнения или получения других взысканий.
Что делать, если вас все-таки наказали
По словам экспертов, чаще всего работодатели руководствуются общими нормами трудового законодательства. Проще говоря, они признают любое опоздание за нарушение и могут за это наказать.
Что тут можно сделать?
Подайте жалобу в Государственную инспекцию труда (ГИТ). Это надзорный орган, который проверит законность действий работодателя. Как отмечает адвокат Евгения Филиппова, жалобу можно подать через официальный сайт ведомства.
Если вы хотите не просто отменить взыскание, а восстановиться на работе и получить компенсацию морального вреда — нужно идти в суд.
Приложите доказательства наличия уважительных причин, в том числе подтверждение своевременного уведомления работодателя и предоставления объяснительной.
