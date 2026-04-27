Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
Иран передал США трехэтапную формулу переговоров
Иран через посредников передал США план из трех этапов, сообщает телеканал Al Mayadeen.
- Сначала страна предлагает добиться полного прекращения войны и гарантий, что она не возобновится.
- На втором этапе стороны могут обсудить контроль над Ормузским проливом.
- И только после этого — на третьем этапе — Тегеран готов перейти к переговорам по ядерной программе.
Трамп, в свою очередь, дал Ирану три дня перед тем, как, по его словам, нефтяная инфраструктура страны рухнет. Он добавил, что все козыри в руках в Штатов.
В России возник дефицит антирезусного иммуноглобулина
В 75 регионах России в аптеках отсутствует антирезусный иммуноглобулин — препарат, необходимый беременным для профилактики резус-конфликта. В остальных субъектах он есть лишь в единичных количествах, пишут «Известия».
Его вводят беременным с отрицательным резус-фактором, чтобы предотвратить резус-конфликт, который может привести к тяжелым осложнениям и даже гибели ребенка.
Лекарство в основном закупают больницы и вводят бесплатно, но пациентки жалуются на перебои и сложности с получением.
Основные причины дефицита:
- перерегистрация предельной цены на препарат;
- высокая зависимость от импорта;
- нехватка сырья (плазмы крови);
- ограниченное внутреннее производство.
В Минздраве сообщили, что в ближайшее время в регионы поступит около 45 тыс. упаковок, однако годовая потребность оценивается более чем в 200 тыс.
Кадровый резерв в России сократился почти вдвое
За пять лет число россиян, готовых выйти на работу, уменьшилось с 7 млн до примерно 4–4,4 млн человек. Только за 2025 год их стало меньше еще на 400 тыс., подсчитали аналитики FinExpertiza.
Речь идет о безработных, тех, кто в поиске, но не готов работать прямо сейчас, а также людях, которые хотят работать, но пока не ищут работу активно.
Главные причины:
- демографический спад (мало молодежи);
- рост занятости;
- переток кадров в оборонные и промышленные отрасли.
В результате на рынке труда усиливается дефицит работников: в ряде регионов вакансий уже больше, чем кандидатов.
Это приводит к повышению зарплат и издержек бизнеса, а в перспективе может замедлить экономический рост.
Стало известно, когда на ЕГЭ может появиться практическая часть
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что практическую часть в ЕГЭ по химии, физике и биологии введут не раньше 2028 года.
По его словам, формат еще даже не проходит апробацию. Для запуска нужно оснастить все пункты экзамена одинаковым лабораторным оборудованием, подготовить учителей и обеспечить безопасность школьников.
Музаев отметил, что педагоги несут ответственность за здоровье учеников, поэтому внедрение требует особой осторожности.
Россиян предупредили о мошеннической схеме с «ошибочными» переводами
Мошенники по этой схеме переводят деньги на карты россиян, а затем просят вернуть их — это может втянуть человека в преступную схему.
Как пояснил эксперт «Мошеловки» Галактион Кучава, такие средства часто украдены у третьих лиц. Если перевести их обратно «по просьбе», можно стать участником обналичивания и попасть в базы Центробанка — после этого карты могут заблокировать.
Специалист советует не возвращать деньги самостоятельно. Вместо этого нужно связаться с банком и оформить официальный возврат через него — это единственный безопасный вариант.
Глава Минздрава назвал условие для долгой жизни
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что продолжительность жизни зависит не только от медицины, но и от образа жизни.
По его словам, важны спорт, культура и личная мотивация.
Например, 40 минут физической активности улучшают более 250 показателей крови.
Он рассказал, что в России создаются центры медицины здорового долголетия для диагностики и профилактики заболеваний. При этом ключевую роль, подчеркнул министр, играет сам человек и его стремление соблюдать рекомендации врачей.
Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей у дома
За кормление голубей во дворе многоквартирного дома теоретически может грозить штраф до 3 тыс. рублей, рассказала юрист Анастасия Асабина.
Прямого запрета нет, но из-за крошек, шелухи и помета это могут расценить как нарушение санитарных норм (ст. 8.2 КоАП). Правда, на практике такие штрафы применяются редко.
Если птицы начнут портить фасад или балконы, управляющая компания вправе взыскать с жильца расходы на уборку через суд.