Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля

Мошенники по этой схеме переводят деньги на карты россиян, а затем просят вернуть их — это может втянуть человека в преступную схему.

Как пояснил эксперт «Мошеловки» Галактион Кучава, такие средства часто украдены у третьих лиц. Если перевести их обратно «по просьбе», можно стать участником обналичивания и попасть в базы Центробанка — после этого карты могут заблокировать.

Специалист советует не возвращать деньги самостоятельно. Вместо этого нужно связаться с банком и оформить официальный возврат через него — это единственный безопасный вариант.