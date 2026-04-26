00:15, 27 апреля 2026

«Их нефтяная инфраструктура обрушится». Трамп дал Ирану три дня

Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть три дня до того, как нефтяная инфраструктура страны рухнет.

По словам Трампа, все козыри в конфликте Соединенных штатов и Ирана находятся на руках США.

Американский лидер также сообщил, что Вашингтон обсуждает вывоз из страны ядерных материалов. «Нам нужно забрать то, что я называю ядерной пылью, понимаете? Но мы должны забрать эту ядерную пыль. Мы собираемся это сделать, и это часть наших переговоров с Ираном. Мы не хотим, чтобы она у них осталась», — сказал политик.

Вооруженный конфликт с Ираном закончится «очень скоро», заявил американский лидер. В разговоре с журналистами Трамп пообещал, что война США с Ираном закончится в ближайшее время и пообещал «большую победу».

В начале апреля Дональд Трамп уже говорил о победе над Ираном. «Полная и безоговорочная победа. 100 процентов. В этом нет никаких сомнений», — сказал он.

В середине апреля бывший американский чиновник Нейт Свонсон заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет заставить трансформироваться только что выигравшую войну систему Ирана. «Иран будет заключать соглашения только в том случае, если они будут представлять его интересам», — сказал он.

Тупиковая ситуация на переговорах по Ирану ставит президента США перед неудобным выбором, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации отмечается, что у американского лидера есть несколько вариантов: обострить конфликт, согласиться на сделку, которая ему не нужна, или продолжить использовать блокаду для оказания давления на Тегеран.

Трамп, вероятно, не желает возобновлять боевые действия, чтобы не втягивать США в конфликт, который политик хотел завершить в течение нескольких недель. Сохранение блокады Ормузского пролива рискует нанести дальнейший ущерб мировой экономики.

Как отметил директор по Ближнему Востоку в аналитическом центре Chatham House Санам Вакиль, иранцы не хотят идти на прямые переговоры с Вашингтоном до сближения позиций.

Они не видят смысла в встрече, поскольку это даст Трампу слишком большой контроль над тем, как будет интерпретироваться их желание вести переговоры

Санам Вакильдиректор по Ближнему Востоку в аналитическом центре Chatham House

Обе стороны сталкиваются с целым рядом взаимосвязанных проблем, препятствующих долгосрочному прекращению конфликта.

Ранее стало известно, что в Тегеране произошел раскол из-за Ормузского пролива. О случившемся написал WSJ: по данным издания, представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) возмутили слова главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о водной артерии. Заявление об «открытом проливе» было стремлением продемонстрировать гибкость, но привело к шквалу критики внутри страны.

