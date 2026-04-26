Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:27, 26 апреля 2026

Трамп раскрыл одну из тем переговоров США с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Getty Images

Соединенные Штаты в ходе переговоров с Ираном обсуждают вывоз из страны ядерных материалов. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

«Нам нужно забрать то, что я называю ядерной пылью, понимаете? Но мы должны забрать эту ядерную пыль. Мы собираемся это сделать, и это часть наших переговоров с Ираном. Мы не хотим, чтобы она у них осталась», — сказал американский лидер.

Президент США уточнил, что под ядерной пылью имеет ввиду остатки ядерного топлива и других материалов, большая часть которых, по его словам, были уничтожены в результате ударов по иранским ядерным объектам в июне прошлого года.

Ранее Трамп заявил, что вооруженный конфликт США с Ираном закончится «очень скоро». При этом американский лидер пообещал одержать в этой войне «большую победу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok