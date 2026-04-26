На Западе рассказали о ставящей Трампа перед неудобным выбором тупиковой ситуации

23:02, 26 апреля 2026

WSJ: Тупиковая ситуация на переговорах по Ирану ставит Трампа перед выбором
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Тупиковая ситуация на переговорах по Ирану ставит президента США Дональда Трампа перед неудобным выбором, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации отмечается, что у американского лидера есть несколько вариантов: обострить конфликт, согласиться на сделку, которая ему не нужна, или продолжить использовать блокаду для оказания давления на Тегеран.

Трамп, вероятно, не желает возобновлять боевые действия, чтобы не втягивать США в конфликт, который политик хотел завершить в течение нескольких недель. Сохранение блокады Ормузского пролива рискует нанести дальнейший ущерб мировой экономики.

Как отметил директор по Ближнему Востоку в аналитическом центре Chatham House Санам Вакиль, иранцы не хотят идти на прямые переговоры с Вашингтоном до сближения позиций. «Они не видят смысла во встрече, поскольку это даст Трампу слишком большой контроль над тем, как будет интерпретироваться их желание вести переговоры», — отметил эксперт.

Обе стороны сталкиваются с целым рядом взаимосвязанных проблем, препятствующих долгосрочному прекращению конфликта.

Ранее Трамп заявил, что у Ирана есть три дня до того, как нефтяная инфраструктура страны рухнет.

