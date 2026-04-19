В Иране произошел раскол из-за Ормузского пролива

WSJ: В Иране произошел раскол по поводу Ормузского пролива

В Иране произошел раскол по поводу Ормузского пролива. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов и источники.

Отмечается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) возмутился после сообщения министра иностранных дел Аббаса Арагчи об открытии Ормузского пролива. Это усилило раскол между радикалами и умеренным политическим крылом в Иране.

По данным издания, заявление главы ведомства о том, что пролив «полностью открыт», было попыткой продемонстрировать гибкость на фоне истекающего срока перемирия. Сообщение также привело к падению цен на нефть и одобрению президента США Дональда Трампа, говорится в статье. Однако, по словам автора, инициатива немедленно вызвала шквал критики внутри Ирана.

Ранее Трамп заявил, что Иран согласился на постоянное открытие Ормузского пролива. «Иран согласился никогда больше не закрывать Ормузский пролив. Он больше не будет использоваться как оружие против мира», — написал политик.