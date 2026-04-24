24 апреля 2026, 16:00

Россиян рекомендовали уволить, а зарплаты захотели поднять новым показателем. Главное о рынке труда за неделю
Рекомендованных к увольнению россиян стало заметно больше, а мигрантов с выданным патентом — меньше. Долги по зарплатам опять выросли, а увеличить доходы граждан захотели с помощью нового федерального показателя. Тем временем парламентарии обеспокоились дорогим высшим образованием и низкими стипендиями. Рассказываем об этих и других новостях рынка труда за неделю.

Приготовились к сокращениям и новой работе без мигрантов: что с работой в России

Рекомендованных к увольнению россиян стало на 43% больше за 10 месяцев

Число сотрудников, рекомендованных к увольнению, выросло на 43% в период с июня 2025 года по конец марта 2026-го, свидетельствуют данные Росстата. На 1 апреля таких работников насчитали свыше 105 тысяч человек. А в июне 2025-го их было всего 73,5 тысячи.

Больше всего увольнений запланировали в:

  • Москве;
  • Омской области;
  • Иркутской области;
  • Красноярском крае;
  • Московской области.

© Создано при помощи нейросети

В независимых профсоюзах подтвердили: число рекомендованных к увольнению работников действительно планомерно растет с 2025 года. Прежде всего это касается бюджетного сектора, где, скорее всего, причиной стала нехватка средств.

Во внебюджетном секторе сокращения связывают со снижением темпов потребительского спроса и экономического роста и дорогими кредитами на фоне высокой ставки ЦБ (24 апреля ее снизили на 0,5 п. п. до 14,5%), из-за чего компании вынужденно сокращают объемы производства и оптимизируют штат.

Но не все работодатели пытаются решить проблему лишних рабочих рук сокращениями.

Многие стараются избежать такого сценария с помощью частичной занятости — по итогам 2025 года в России рекордно выросло число работающих неполную неделю.

Такая тактика позволяет сохранить работников на более радужное будущее и сократить расходы на кадры в условиях сниженного спроса в экономике.

Найм мигрантов в России рекордно сократился

В стране рекордно снизился найм мигрантов из безвизовых стран: за I квартал 2026 года в РФ выдали около 475 тысяч патентов для иностранных специалистов, а годом ранее показатель был свыше 606 тысяч (–22%).

Падение в итоге оказалось рекордным с пандемийного 2021 года.

© Создано при помощи нейросети

Новость о рекордном падении выдачи патентов вызвала закономерный вопрос: если мигрантов меньше, то для россиян становится больше работы? Его редакция «Теперь вы знаете» обсудила с экономистом и пришла к выводу: и да, и нет.

Россиянам напомнили о двойной оплате за дежурство на телефоне в выходной

Россияне с нетерпением ждут майских праздников — пускай и самых коротких за долгое время. В 2026 году отдыхать в стране будут 6 дней: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, но многие уже задумали продлить себе каникулы.

Каждый восьмой россиянин

решил продлить майские праздники отгулами и отпусками (по данным SuperJob)

Вот только не всем удастся полноценно отключиться от работы: многих начальство наверняка попросит подежурить на телефоне.

Но как должны оплачиваться такие поручения? Роструд напомнил, что дежурство в выходной день — это полноценная работа в выходной. Она требует согласия работника (если речь не о чрезвычайной ситуации) и подразумевает двойную оплату или отгул в любое удобное для вас время.

© Создано при помощи нейросети

Самые большие — у логистов, а у компаний одни долги: что происходит с зарплатами

Названы сферы с самыми высокими зарплатными предложениями

Рейтинг отраслей-лидеров по зарплатным предложениям в I квартале 2026 года возглавили транспорт и логистика (в среднем 96,7 тысячи рублей), строительство и недвижимость (94,4 тысячи рублей), а также производство и агропромышленность (91,6 тысячи рублей). К такому выводу пришли аналитики «Работы.ру» и «СберПодбора».

Интересно, что и в строительстве, и в производстве средний уровень зарплат в опубликованных вакансиях снизился по сравнению с I кварталом 2025-го.

Первый квартал 2026 года наглядно демонстрирует, что зарплатная гонка, разогнанная в предыдущие годы, значительно замедлилась. Да, дефицит кадров в ключевых отраслях — транспорте и производстве — никуда не ушел, но работодатели больше не стремятся перекупать сотрудников любой ценой. Во многих секторах, например в строительстве (–4% к Q1 2025) и агропроме (–2%), зарплатные предложения фактически достигли потолка. Бизнес переходит к точечному подбору: акцент смещается на реальные навыки и релевантный опыт, а не на размер оклада.

Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работы.ру», операционный директор «СберПодбора»

В топ-10 также вошли:

  • работа для студентов и стажировки (85,4 тысячи рублей);
  • маркетинг, реклама и СМИ (83,2 тысячи);
  • работа без опыта (82,9 тысячи);
  • сфера услуг (81 тысяча);
  • IT, интернет и телеком (77,8 тысячи);
  • офисные службы и бизнес-услуги (76,6 тысячи);
  • красота и здоровье (75,9 тысячи);
  • финансы и страхование (71,2 тысячи);
  • культура, образование и госслужба (62,7 тысячи);
  • торговля (61,1 тысячи).

Наибольший прирост зарплат в вакансиях за год показали работа для студентов (+29,3%), IT (+25,1%) и торговля (+20,2%). В случае со стажировками, убеждены эксперты, это говорит о высокой текучке персонала и потребности закрывать «низовые» роли.

В случае с IT в «Работе.ру» делают важную оговорку: такой рост в первую очередь характерен для вакансий с открытой зарплатой для начинающих специалистов. Тем временем большинству айтишников предлагают зарплаты далеко не по верхней планке.

В России растет долг по зарплатам — он превысил 2,1 млрд рублей

Задолженность по зарплате в России на конец марта 2026 года составила почти 2,13 млрд рублей, свидетельствуют данные Росстата. По сравнению с февралем 2026-го долг вырос на 6% (+119,9 млн рублей), а год к году — на 47,1% (+681,5 млн рублей).

На свежие долги от 2026 года приходится почти 559 млн рублей, а на долги, которые образовались в прошлом году, уже почти 1,226 млрд рублей. С 2024 года и ранее никак не могут выплатить еще 345,1 млн рублей.

Больше всего работников с невыплаченной зарплатой в России в:

  • строительстве (43,7%);
  • обрабатывающих производствах (25%);
  • добыче полезных ископаемых (10,2%).

При этом доля работников, которым выплатили не все, что положено, составляет менее 1%. Важно: в статистике не учитывают малый бизнес.

© Создано при помощи нейросети

В России задумали ввести минимальную почасовую оплату труда

Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о новом федеральном показателе — минимальном почасовом размере оплаты труда. По задумке депутатов он восстановит справедливость и повысит зарплаты тем, кто трудится неполный день и мало получает.

В России уже есть минимальный размер оплаты труда (МРОТ), но парламентарии считают, что его недостаточно, если речь заходит про частичную занятость.

Ведь если работать пару часов или дней в месяц, доходы пропорционально МРОТ будут совсем небольшими.

Депутаты считают, что минимальную почасовую оплату надо устанавливать ежегодно одновременно с МРОТ, при этом ее размер не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ. Конкретных цифр парламентарии не называют.

Что происходит с высшим образованием: обновленные квоты и дорогое обучение

В России утвердили квоту целевого приема в новом формате

Правительство России утвердило квоту приема на целевое обучение в 2026 году — впервые документ опубликовали в новом формате. Для каждого направления прописали заказчика, регион для отработки и количество мест по каждой форме обучения (очной, очно-заочной и заочной).

Раньше в списке указывали только возможные регионы для отработки и процент от общего числа бюджетных мест, а конкретные условия прописывали в заявках.

В документе насчитывается 2849 страниц, предложения там группируются по регионам.

В Госдуме заинтересовались повышением стоимости обучения в вузах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попросил Федеральную антимонопольную службу России проверить обоснованность повышения стоимости обучения в университетах и ежегодно контролировать цены на платное образование в стране.

В обращении депутат сослался на данные Минобрнауки, согласно которым стоимость обучения на первом курсе в 2025 году выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом. При этом многие вузы игнорируют нормы, запрещающие поднимать цены на образование выше инфляции, и прибавляют по 30%, 60%, а то и 100%.

Образование рискует стать привилегией богатых, и это нужно предотвратить, заявил позже заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что Минобрнауки следовало бы разработать рекомендации с диапазоном цен на обучение в российских университетах.

Когда программы в московских вузах стоят больше миллиона, а то и два, практически закрывается возможность обучения для детей из обычных семей, мы, по сути, делаем образование для богатых. Я считаю, что профильное министерство могло бы в мягкой форме, в рекомендательном порядке предложить вилку цен на обучение тем или иным программам.

Владислав Гриб

При этом Гриб подчеркнул, что выступает против жесткого регулирования. Но сейчас разброс цен на платное обучение вызывает удивление, и рекомендации могли бы с этим помочь.

© Создано при помощи нейросети

Студентам предложили повысить стипендию в 10 раз

Не меньше парламентариев волнует, сколько получают студенты-бюджетники. Депутаты от «Справедливой России» предложили установить базовый уровень стипендии — он должен составлять не менее 100% прожиточного минимума. А социальная стипендия, по их мнению, должна быть еще больше — минимум 120% прожиточного минимума.

Пока размер стипендии, мягко говоря, до этих показателей не дотягивает. Минимальная академическая стипендия с 1 сентября 2025 года составляет чуть больше 2200 рублей, а социальная — немногим больше 3300 рублей.

Тем временем прожиточный минимум в России равняется в 2026 году 18 939 рублям.

«В федеральном законодательстве нужно прописать, что стипендия — это денежная выплата, которая назначается студентам для поддержки достойного уровня жизни. Ее размер должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, и в этом случае для студентов вузов она увеличится в 10 раз, а в некоторых регионах даже больше», — подчеркнул один из авторов инициативы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Где брать деньги на повышение стипендий в 10 раз, пока непонятно. Ведь обеспечить ими придется немало студентов.

Около 350 тысяч человек

поступают на бюджет ежегодно (по данным НИУ ВШЭ)

Еще несколько открытий этой недели

Российские мужчины признались в готовности уйти в декрет вместо жены

Каждый второй мужчина в России готов уйти в декрет вместо супруги — таковы результаты опроса портала SuperJob. Всего 33% полностью готовы к уходу за ребенком, еще 17% — скорее готовы.

Ситуация заметно изменилась с 2025 года: тогда только 43% рассматривали такой сценарий, а резко против был каждый третий (в 2026 году таких только 29%).

В результате впервые с 2015 года в России сравнялось число мужчин, согласных и несогласных уйти в декрет вместо жены.

Если говорить о реальных отпусках по уходу за ребенком, то, по данным работодателей, в каждой шестой компании (17%) в декрет уходят мужчины. Это максимум с 2020 года, когда таких сотрудников было столько же.

Тенденцию приветствуют в Госдуме: по мнению председателя думского комитета по защите семьи Нины Останиной, это «свидетельствует о том, что постепенно наше общество оздоравливается».

Россияне не захотели брать оплачиваемые выходные для диспансеризации

Почти две трети россиян игнорируют возможность взять оплачиваемый выходной (или два) для прохождения диспансеризации, и только каждый пятый пользуется этим правом регулярно, выяснили аналитики «Актион охраны труда».

При этом абсолютное большинство россиян в курсе такой опции, но только половина работающих граждан относятся к программе положительно.

Каждый пятый же настроен негативно: диспансеризация для них — лишь способ сбора персональных данных и бюрократическая процедура.

Обложка: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

