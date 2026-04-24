Россиян рекомендовали уволить, а зарплаты захотели поднять новым показателем. Главное о рынке труда за неделю
Приготовились к сокращениям и новой работе без мигрантов: что с работой в России
Рекомендованных к увольнению россиян стало на 43% больше за 10 месяцев
Число сотрудников, рекомендованных к увольнению, выросло на 43% в период с июня 2025 года по конец марта 2026-го, свидетельствуют данные Росстата. На 1 апреля таких работников насчитали свыше 105 тысяч человек. А в июне 2025-го их было всего 73,5 тысячи.
Больше всего увольнений запланировали в:
- Москве;
- Омской области;
- Иркутской области;
- Красноярском крае;
- Московской области.
В независимых профсоюзах подтвердили: число рекомендованных к увольнению работников действительно планомерно растет с 2025 года. Прежде всего это касается бюджетного сектора, где, скорее всего, причиной стала нехватка средств.
Во внебюджетном секторе сокращения связывают со снижением темпов потребительского спроса и экономического роста и дорогими кредитами на фоне высокой ставки ЦБ (24 апреля ее снизили на 0,5 п. п. до 14,5%), из-за чего компании вынужденно сокращают объемы производства и оптимизируют штат.
Но не все работодатели пытаются решить проблему лишних рабочих рук сокращениями.
Многие стараются избежать такого сценария с помощью частичной занятости — по итогам 2025 года в России рекордно выросло число работающих неполную неделю.
Такая тактика позволяет сохранить работников на более радужное будущее и сократить расходы на кадры в условиях сниженного спроса в экономике.
Найм мигрантов в России рекордно сократился
В стране рекордно снизился найм мигрантов из безвизовых стран: за I квартал 2026 года в РФ выдали около 475 тысяч патентов для иностранных специалистов, а годом ранее показатель был свыше 606 тысяч (–22%).
Падение в итоге оказалось рекордным с пандемийного 2021 года.
Новость о рекордном падении выдачи патентов вызвала закономерный вопрос: если мигрантов меньше, то для россиян становится больше работы? Его редакция «Теперь вы знаете» обсудила с экономистом и пришла к выводу: и да, и нет.
Подробнее можно почитать об этом здесь.
Россиянам напомнили о двойной оплате за дежурство на телефоне в выходной
Россияне с нетерпением ждут майских праздников — пускай и самых коротких за долгое время. В 2026 году отдыхать в стране будут 6 дней: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, но многие уже задумали продлить себе каникулы.
решил продлить майские праздники отгулами и отпусками (по данным SuperJob)
Вот только не всем удастся полноценно отключиться от работы: многих начальство наверняка попросит подежурить на телефоне.
Но как должны оплачиваться такие поручения? Роструд напомнил, что дежурство в выходной день — это полноценная работа в выходной. Она требует согласия работника (если речь не о чрезвычайной ситуации) и подразумевает двойную оплату или отгул в любое удобное для вас время.
Подробнее о том, когда можно и нельзя вызывать сотрудников на работу в выходной и как это компенсируется, мы писали здесь.
Самые большие — у логистов, а у компаний одни долги: что происходит с зарплатами
Названы сферы с самыми высокими зарплатными предложениями
Рейтинг отраслей-лидеров по зарплатным предложениям в I квартале 2026 года возглавили транспорт и логистика (в среднем 96,7 тысячи рублей), строительство и недвижимость (94,4 тысячи рублей), а также производство и агропромышленность (91,6 тысячи рублей). К такому выводу пришли аналитики «Работы.ру» и «СберПодбора».
Интересно, что и в строительстве, и в производстве средний уровень зарплат в опубликованных вакансиях снизился по сравнению с I кварталом 2025-го.
Первый квартал 2026 года наглядно демонстрирует, что зарплатная гонка, разогнанная в предыдущие годы, значительно замедлилась. Да, дефицит кадров в ключевых отраслях — транспорте и производстве — никуда не ушел, но работодатели больше не стремятся перекупать сотрудников любой ценой. Во многих секторах, например в строительстве (–4% к Q1 2025) и агропроме (–2%), зарплатные предложения фактически достигли потолка. Бизнес переходит к точечному подбору: акцент смещается на реальные навыки и релевантный опыт, а не на размер оклада.
В топ-10 также вошли:
- работа для студентов и стажировки (85,4 тысячи рублей);
- маркетинг, реклама и СМИ (83,2 тысячи);
- работа без опыта (82,9 тысячи);
- сфера услуг (81 тысяча);
- IT, интернет и телеком (77,8 тысячи);
- офисные службы и бизнес-услуги (76,6 тысячи);
- красота и здоровье (75,9 тысячи);
- финансы и страхование (71,2 тысячи);
- культура, образование и госслужба (62,7 тысячи);
- торговля (61,1 тысячи).
Наибольший прирост зарплат в вакансиях за год показали работа для студентов (+29,3%), IT (+25,1%) и торговля (+20,2%). В случае со стажировками, убеждены эксперты, это говорит о высокой текучке персонала и потребности закрывать «низовые» роли.
В случае с IT в «Работе.ру» делают важную оговорку: такой рост в первую очередь характерен для вакансий с открытой зарплатой для начинающих специалистов. Тем временем большинству айтишников предлагают зарплаты далеко не по верхней планке.
В России растет долг по зарплатам — он превысил 2,1 млрд рублей
Задолженность по зарплате в России на конец марта 2026 года составила почти 2,13 млрд рублей, свидетельствуют данные Росстата. По сравнению с февралем 2026-го долг вырос на 6% (+119,9 млн рублей), а год к году — на 47,1% (+681,5 млн рублей).
На свежие долги от 2026 года приходится почти 559 млн рублей, а на долги, которые образовались в прошлом году, уже почти 1,226 млрд рублей. С 2024 года и ранее никак не могут выплатить еще 345,1 млн рублей.
Больше всего работников с невыплаченной зарплатой в России в:
- строительстве (43,7%);
- обрабатывающих производствах (25%);
- добыче полезных ископаемых (10,2%).
При этом доля работников, которым выплатили не все, что положено, составляет менее 1%. Важно: в статистике не учитывают малый бизнес.
В России задумали ввести минимальную почасовую оплату труда
Группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о новом федеральном показателе — минимальном почасовом размере оплаты труда. По задумке депутатов он восстановит справедливость и повысит зарплаты тем, кто трудится неполный день и мало получает.
В России уже есть минимальный размер оплаты труда (МРОТ), но парламентарии считают, что его недостаточно, если речь заходит про частичную занятость.
Ведь если работать пару часов или дней в месяц, доходы пропорционально МРОТ будут совсем небольшими.
Депутаты считают, что минимальную почасовую оплату надо устанавливать ежегодно одновременно с МРОТ, при этом ее размер не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ. Конкретных цифр парламентарии не называют.
Мы решили узнать у экспертов, как именно новый показатель может изменить ситуацию с низкими зарплатами. Их ответы читайте здесь.
Что происходит с высшим образованием: обновленные квоты и дорогое обучение
В России утвердили квоту целевого приема в новом формате
Правительство России утвердило квоту приема на целевое обучение в 2026 году — впервые документ опубликовали в новом формате. Для каждого направления прописали заказчика, регион для отработки и количество мест по каждой форме обучения (очной, очно-заочной и заочной).
Раньше в списке указывали только возможные регионы для отработки и процент от общего числа бюджетных мест, а конкретные условия прописывали в заявках.
В документе насчитывается 2849 страниц, предложения там группируются по регионам.
В Госдуме заинтересовались повышением стоимости обучения в вузах
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попросил Федеральную антимонопольную службу России проверить обоснованность повышения стоимости обучения в университетах и ежегодно контролировать цены на платное образование в стране.
В обращении депутат сослался на данные Минобрнауки, согласно которым стоимость обучения на первом курсе в 2025 году выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом. При этом многие вузы игнорируют нормы, запрещающие поднимать цены на образование выше инфляции, и прибавляют по 30%, 60%, а то и 100%.
Образование рискует стать привилегией богатых, и это нужно предотвратить, заявил позже заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что Минобрнауки следовало бы разработать рекомендации с диапазоном цен на обучение в российских университетах.
Когда программы в московских вузах стоят больше миллиона, а то и два, практически закрывается возможность обучения для детей из обычных семей, мы, по сути, делаем образование для богатых. Я считаю, что профильное министерство могло бы в мягкой форме, в рекомендательном порядке предложить вилку цен на обучение тем или иным программам.
При этом Гриб подчеркнул, что выступает против жесткого регулирования. Но сейчас разброс цен на платное обучение вызывает удивление, и рекомендации могли бы с этим помочь.
Студентам предложили повысить стипендию в 10 раз
Не меньше парламентариев волнует, сколько получают студенты-бюджетники. Депутаты от «Справедливой России» предложили установить базовый уровень стипендии — он должен составлять не менее 100% прожиточного минимума. А социальная стипендия, по их мнению, должна быть еще больше — минимум 120% прожиточного минимума.
Пока размер стипендии, мягко говоря, до этих показателей не дотягивает. Минимальная академическая стипендия с 1 сентября 2025 года составляет чуть больше 2200 рублей, а социальная — немногим больше 3300 рублей.
Тем временем прожиточный минимум в России равняется в 2026 году 18 939 рублям.
«В федеральном законодательстве нужно прописать, что стипендия — это денежная выплата, которая назначается студентам для поддержки достойного уровня жизни. Ее размер должен быть не ниже уровня прожиточного минимума, и в этом случае для студентов вузов она увеличится в 10 раз, а в некоторых регионах даже больше», — подчеркнул один из авторов инициативы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Где брать деньги на повышение стипендий в 10 раз, пока непонятно. Ведь обеспечить ими придется немало студентов.
поступают на бюджет ежегодно (по данным НИУ ВШЭ)
Еще несколько открытий этой недели
Российские мужчины признались в готовности уйти в декрет вместо жены
Каждый второй мужчина в России готов уйти в декрет вместо супруги — таковы результаты опроса портала SuperJob. Всего 33% полностью готовы к уходу за ребенком, еще 17% — скорее готовы.
Ситуация заметно изменилась с 2025 года: тогда только 43% рассматривали такой сценарий, а резко против был каждый третий (в 2026 году таких только 29%).
В результате впервые с 2015 года в России сравнялось число мужчин, согласных и несогласных уйти в декрет вместо жены.
Если говорить о реальных отпусках по уходу за ребенком, то, по данным работодателей, в каждой шестой компании (17%) в декрет уходят мужчины. Это максимум с 2020 года, когда таких сотрудников было столько же.
Тенденцию приветствуют в Госдуме: по мнению председателя думского комитета по защите семьи Нины Останиной, это «свидетельствует о том, что постепенно наше общество оздоравливается».
Россияне не захотели брать оплачиваемые выходные для диспансеризации
Почти две трети россиян игнорируют возможность взять оплачиваемый выходной (или два) для прохождения диспансеризации, и только каждый пятый пользуется этим правом регулярно, выяснили аналитики «Актион охраны труда».
При этом абсолютное большинство россиян в курсе такой опции, но только половина работающих граждан относятся к программе положительно.
Каждый пятый же настроен негативно: диспансеризация для них — лишь способ сбора персональных данных и бюрократическая процедура.
Каждый пятый же настроен негативно: диспансеризация для них — лишь способ сбора персональных данных и бюрократическая процедура.
