22 апреля 2026, 03:00

Онлайн-курсы для входа в IT — норм или стрем в 2026 году? Мнение рекрутеров

Еще в 2020–2022 годах войти в IT можно было без особых усилий: прошел короткий онлайн-курс и чуть ли не через неделю-другую нашел работу. Все из-за невероятного спроса на IT-специалистов, которых не хватало буквально везде. Но к 2026 году ситуация, мягко говоря, изменилась: конкуренция среди айтишников все выше, резюме джунов не открывают месяцами, а опытные специалисты могут пересчитать количество собеседований по пальцам одной руки. Но при этом онлайн-курсов все еще много, все время появляются и рекламируются новые — есть ли в них смысл в новых реалиях? Узнали для вас у профильных рекрутеров.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Есть ли польза от IT-курсов в 2026 году

Если коротко, то польза есть, но рассчитывать на трудоустройство только с сертификатом курсов в 2026 году не стоит.

Войти в IT после одного онлайн-обучения, скорее всего, не выйдет — и вот почему.

Конкуренция среди кандидатов уровня junior растет, готовность компаний нанимать специалистов без опыта снижается. Теперь работодатель ожидает от кандидатов наличия реального практического опыта для возможности подключать специалистов к решению реальных задач бизнеса. Кандидат, у которого имеется только опыт прохождения онлайн-курсов в ИТ, не сможет отвечать такому запросу работодателя, и здесь стоит задуматься о стратегии успешного трудоустройства в сфере ИТ.

Екатерина Коротких, менеджер команды по подбору ИТ-персонала компании «Адвирос»

В 2026 году советуют относиться к курсам как к неплохому дополнению к другим, куда более важным вещам — вузовским дипломам и реальному опыту. При прочих равных работодатели практически не рассматривают кандидатов, у которых за плечами только сертификат онлайн-курса.

Сам по себе сертификат не является сильным аргументом — он может дополнить резюме, но не заменяет ни опыта, ни фундаментальной базы, ни умения решать реальные задачи.

Мария Крюкова, карьерный консультант, CEO рекрутингового агентства RecruitIT

Стоит учитывать, что в быстро меняющихся направлениях, например AI или data science, курсы быстро устаревают. Пока вы проходите полугодовую программу, часть содержания уже может потерять актуальность. В итоге после курсов на руках у вас может оказаться сертификат, а в голове — наполовину просроченные знания.

Есть ли разница между разными платформами и курсами

Да, и разница существенная, подчеркивают эксперты. Не все курсы одинаковы — и по наполнению, и по восприятию работодателями.

Лучше воспринимаются рынком программы от крупных технологических компаний. Это, к примеру, «Яндекс Практикум», «Школа 21» от «Сбера» и «Школа цифровых ролей» от ПСБ.

Причина проста: за такими курсами стоят действующие технические команды, есть жесткий отбор и менторство, а выпускники зачастую получают возможность стажировки внутри компании.

Мария Крюкова

К отдельным массовым платформам, которые ориентируются в основном на продажи, рынок относится уже скептически. В первую очередь потому, что объем, глубина и актуальность материала там часто не соответствуют ожиданиям работодателей.

Но даже самый качественный курс не сделает вас готовым специалистом. Курс — только вход в тему, и без практики и проектов результат окажется слабым вне зависимости от бренда платформы.

От 3 до 24 месяцев

занимает онлайн-обучение в IT-сфере

Как все-таки войти в IT в 2026 году

Так на что делать упор, если не на онлайн-обучение? В первую очередь работодатели сейчас обращают внимание на:

  • релевантный опыт работы, пусть даже небольшой — стажировки, фриланс, собственные проекты;
  • техническое или математическое образование — как сигнал системного мышления и дисциплины;
  • реальные навыки: портфолио, код на GitHub, решенные задачи;
  • способность самостоятельно разбираться в новых задачах, а не просто воспроизводить материал курса.

Лучший вариант войти в IT с учетом всего этого — комбинированная стратегия. Вот из чего она состоит.

Фундаментальное образование. В идеале это дополнительное образование при вузе или корпоративная программа. Это и отличная база, и полезный нетворкинг, и нередко прямой выход на стажировку.

Вот только несколько вариантов таких магистерских программ:

  • в рамках сотрудничества НИУ ВШЭ и МТС можно обучиться в направлении ИИ, больших языковых моделей, генеративных сетей;
  • Arenadata в партнерстве с Центральным университетом предлагает курс по Data Engineering;
  • НИЯУ МИФИ и ИТМО предлагают программы очной магистратуры в партнерстве с Яндексом;
  • платформа «Нетология» в сотрудничестве с НИУ ВШЭ позволяет по окончании магистратуры получить сразу 2 диплома: диплом магистра гособразца от НИУ ВШЭ и о профессиональной переподготовке от самой платформы.

Такие программы обычно включают в себя максимально актуальные кейсы и предполагают стажировки для студентов еще в процессе обучения.

Отличный вариант для молодежи — длительные стажировки в крупных технологических компаниях.

В «Лаборатории Касперского» можно получить опыт на проекте в направлении кибербезопасности, VK в рамках своих шестимесячных стажировок готовы подключать студентов к реальными кейсами, а «Яндекс», «Контур» и Т1 предлагают оплачиваемые стажировки с официальным трудоустройством, реальными задачами и возможностью влиять на внутренние процессы и улучшать продукты.

Екатерина Коротких

Практика. Не ждите окончания программы или курса, чтобы начать применять полученные знания.

Пробуйте новое: проекты на GitHub, вклад в проекты с открытым кодом (open source), фриланс-задачи, работа в мелких стартапах — все это обеспечит реальный опыт и пойдет в портфолио, которое ценится выше любого сертификата.

Пока набираетесь опыта, помните, что ключевой навык в 2026 году — умение работать с искусственным интеллектом.

Я не имею в виду «купить курс по AI». Я говорю о том, чтобы самостоятельно освоить AI-инструменты и научиться применять их в повседневной работе. Специалист, который умеет эффективно использовать AI для решения задач, автоматизации рутины и ускорения работы, уже сейчас имеет конкурентное преимущество — и этот разрыв будет только расти.

Мария Крюкова

Крайне важен и ваш настрой. В 2026 году IT не обещает легких денег — времена, когда сертификат гарантировал быстрое трудоустройство и непыльную работу, давно прошли. Теперь ради достойного места придется постараться — и в учебе, и во время поисков, и после заключения договора.

Рекрутеры подчеркивают: карьерный успех в IT невозможен без непрерывного обучения и готовности идти в ногу с активно развивающимися тенденциями на рынке. Об этом и стоит помнить тем, кто еще готовится войти в IT.

