Онлайн-курсы для входа в IT — норм или стрем в 2026 году? Мнение рекрутеров
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Есть ли польза от IT-курсов в 2026 году
Если коротко, то польза есть, но рассчитывать на трудоустройство только с сертификатом курсов в 2026 году не стоит.
Войти в IT после одного онлайн-обучения, скорее всего, не выйдет — и вот почему.
Конкуренция среди кандидатов уровня junior растет, готовность компаний нанимать специалистов без опыта снижается. Теперь работодатель ожидает от кандидатов наличия реального практического опыта для возможности подключать специалистов к решению реальных задач бизнеса. Кандидат, у которого имеется только опыт прохождения онлайн-курсов в ИТ, не сможет отвечать такому запросу работодателя, и здесь стоит задуматься о стратегии успешного трудоустройства в сфере ИТ.
В 2026 году советуют относиться к курсам как к неплохому дополнению к другим, куда более важным вещам — вузовским дипломам и реальному опыту. При прочих равных работодатели практически не рассматривают кандидатов, у которых за плечами только сертификат онлайн-курса.
Сам по себе сертификат не является сильным аргументом — он может дополнить резюме, но не заменяет ни опыта, ни фундаментальной базы, ни умения решать реальные задачи.
Стоит учитывать, что в быстро меняющихся направлениях, например AI или data science, курсы быстро устаревают. Пока вы проходите полугодовую программу, часть содержания уже может потерять актуальность. В итоге после курсов на руках у вас может оказаться сертификат, а в голове — наполовину просроченные знания.
Есть ли разница между разными платформами и курсами
Да, и разница существенная, подчеркивают эксперты. Не все курсы одинаковы — и по наполнению, и по восприятию работодателями.
Лучше воспринимаются рынком программы от крупных технологических компаний. Это, к примеру, «Яндекс Практикум», «Школа 21» от «Сбера» и «Школа цифровых ролей» от ПСБ.
Причина проста: за такими курсами стоят действующие технические команды, есть жесткий отбор и менторство, а выпускники зачастую получают возможность стажировки внутри компании.
К отдельным массовым платформам, которые ориентируются в основном на продажи, рынок относится уже скептически. В первую очередь потому, что объем, глубина и актуальность материала там часто не соответствуют ожиданиям работодателей.
Но даже самый качественный курс не сделает вас готовым специалистом. Курс — только вход в тему, и без практики и проектов результат окажется слабым вне зависимости от бренда платформы.
занимает онлайн-обучение в IT-сфере
Как все-таки войти в IT в 2026 году
Так на что делать упор, если не на онлайн-обучение? В первую очередь работодатели сейчас обращают внимание на:
- релевантный опыт работы, пусть даже небольшой — стажировки, фриланс, собственные проекты;
- техническое или математическое образование — как сигнал системного мышления и дисциплины;
- реальные навыки: портфолио, код на GitHub, решенные задачи;
- способность самостоятельно разбираться в новых задачах, а не просто воспроизводить материал курса.
Лучший вариант войти в IT с учетом всего этого — комбинированная стратегия. Вот из чего она состоит.
Фундаментальное образование. В идеале это дополнительное образование при вузе или корпоративная программа. Это и отличная база, и полезный нетворкинг, и нередко прямой выход на стажировку.
Вот только несколько вариантов таких магистерских программ:
- в рамках сотрудничества НИУ ВШЭ и МТС можно обучиться в направлении ИИ, больших языковых моделей, генеративных сетей;
- Arenadata в партнерстве с Центральным университетом предлагает курс по Data Engineering;
- НИЯУ МИФИ и ИТМО предлагают программы очной магистратуры в партнерстве с Яндексом;
- платформа «Нетология» в сотрудничестве с НИУ ВШЭ позволяет по окончании магистратуры получить сразу 2 диплома: диплом магистра гособразца от НИУ ВШЭ и о профессиональной переподготовке от самой платформы.
Такие программы обычно включают в себя максимально актуальные кейсы и предполагают стажировки для студентов еще в процессе обучения.
Отличный вариант для молодежи — длительные стажировки в крупных технологических компаниях.
В «Лаборатории Касперского» можно получить опыт на проекте в направлении кибербезопасности, VK в рамках своих шестимесячных стажировок готовы подключать студентов к реальными кейсами, а «Яндекс», «Контур» и Т1 предлагают оплачиваемые стажировки с официальным трудоустройством, реальными задачами и возможностью влиять на внутренние процессы и улучшать продукты.
Практика. Не ждите окончания программы или курса, чтобы начать применять полученные знания.
Пробуйте новое: проекты на GitHub, вклад в проекты с открытым кодом (open source), фриланс-задачи, работа в мелких стартапах — все это обеспечит реальный опыт и пойдет в портфолио, которое ценится выше любого сертификата.
Пока набираетесь опыта, помните, что ключевой навык в 2026 году — умение работать с искусственным интеллектом.
Я не имею в виду «купить курс по AI». Я говорю о том, чтобы самостоятельно освоить AI-инструменты и научиться применять их в повседневной работе. Специалист, который умеет эффективно использовать AI для решения задач, автоматизации рутины и ускорения работы, уже сейчас имеет конкурентное преимущество — и этот разрыв будет только расти.
Крайне важен и ваш настрой. В 2026 году IT не обещает легких денег — времена, когда сертификат гарантировал быстрое трудоустройство и непыльную работу, давно прошли. Теперь ради достойного места придется постараться — и в учебе, и во время поисков, и после заключения договора.
Рекрутеры подчеркивают: карьерный успех в IT невозможен без непрерывного обучения и готовности идти в ногу с активно развивающимися тенденциями на рынке. Об этом и стоит помнить тем, кто еще готовится войти в IT.
Исходили карьерную лестницу вдоль и поперек? Расскажите о своем опыте редакции и читателям ТВЗ: twz@rambler-co.ru. В теме письма укажите: Карьера